O învățătoare din nordul țării, achitată după acuzațiile de tratament inuman față de un elev

Moldovenii din diasporă pot accesa finanțări nerambursabile de până la 150.000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice, anunță Biroul pentru Relații cu Diaspora. Noua rundă de finanțare face parte din Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei, scrie bani.md. O noutate a ediției 2026 este posibilitatea de a implementa […]