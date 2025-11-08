Cristian Botgros, audiat în dosarul privind moartea Andreei Cuciuc. Avocată: „Se declară nevinovat. Nu există o cauză penală deschisă”

07:20

Prim-ministrul Alexandru Munteanu afirmă că nu îl deranjează faptul că salariul său este mai mic decât al miniștrilor din Cabinet: „E în regulă. Voi supraviețui", a declarat premierul. „Trebuie să discut cu soția, dar cred că cumva o să angajăm economiile pe care le-am făcut în decursul vieții", a răspuns Alexandru Munteanu pentru NewsMaker.