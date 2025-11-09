(Video) Momentul în care ucrainenii distrug arma de un miliard de euro a lui Putin
EA.md, 9 noiembrie 2025 08:20
Unul dintre cele mai scumpe și sofisticate sisteme de apărare aeriană din arsenalul Rusiei, S-400 „Triumf", în valoare de peste un miliard de euro, a fost distrus complet de forțele ucrainene în Crimeea ocupată, potrivit imaginilor difuzate pe rețelele sociale și preluate de la Știrile Pro TV. Atacul a fost executat de Forțele de Operațiuni Speciale
• • •
Rizea îl acuză pe Nicolae Botgros că și-ar fi construit blocuri pe un teren primit gratuit de la stat # EA.md
Fostul deputat român Cristian Rizea lansează acuzații grave la adresa maestrului Nicolae Botgros, susținând că acesta ar fi ridicat mai multe blocuri de locuințe pe un teren acordat gratuit de Primăria Chișinău pentru construirea unui centru cultural-artistic. „Primăria i-a dat un teren să facă un centru cultural-artistic pentru copii. I l-a dat gratuit, lângă Palatul
Unul dintre cele mai scumpe și sofisticate sisteme de apărare aeriană din arsenalul Rusiei, S-400 „Triumf", în valoare de peste un miliard de euro, a fost distrus complet de forțele ucrainene în Crimeea ocupată, potrivit imaginilor difuzate pe rețelele sociale și preluate de la Știrile Pro TV. Atacul a fost executat de Forțele de Operațiuni Speciale
O fată de 14 ani, vândută pentru 5.000 de euro și cinci sticle de whisky, a fost salvată în Spania # EA.md
O adolescentă de 14 ani a fost salvată de autoritățile spaniole, după ce părinții ei ar fi vândut-o unei familii din Lleida pentru 5.000 de euro, cinci sticle de whisky și mai multe produse alimentare, scrie libertatea.ro. Garda Civilă din Navarra a arestat părinții fetei, ambii în vârstă de 35 de ani, acuzați de trafic
Cristian Botgros, audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc. Declarațiile sale i-au surprins pe anchetatori: „Am fost audiat, dar…” # EA.md
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, a fost audiat în dosarul privind moartea tinerei Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Reacția artistului după audieri a atras atenția opiniei publice. „Am fost audiat, dar nu pot să ofer alte detalii. Ancheta va arăta ce s-a întâmplat", a declarat Cristian Botgros, citat de Spynews. Cazul care a
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova # EA.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită oficială în Republica Moldova. La Chișinău, înaltul oficial european va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la o serie de evenimente publice dedicate parcursului european al Republicii Moldova, transmite Știri.md. Printre principalele activități din program se numără Conferința „Raportul de
Roberta Metsola: „Moldova va fi examinată separat de Ucraina în procesul de aderare la UE”. Oficialul european: „Extinderea se bazează pe merite” # EA.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că Republica Moldova va fi evaluată individual, separat de Ucraina, în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Pro TV, în care oficiala a subliniat că fiecare țară este analizată în funcție de propriile progrese și rezultate. „Procesul de aderare este individual
Adriana Ochișanu, despre traumele fiului său și conflictul cu familia Botgros: „Nu mai puteam trăi într-o relație toxică. Copilul a fost manipulat” # EA.md
Artista Adriana Ochișanu a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul de Corneliu Botgros, mărturisind că despărțirea și tensiunile din familie au lăsat urme adânci asupra fiului lor, Cristian. „Când am plecat, Cristi avea aproape 13 ani. Au făcut tot posibilul ca el să rămână cu ei. Corneliu a început să-l
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit pe rețelele sociale un cadou primit de la președintele american Donald Trump, în urma întâlnirii lor de la Casa Albă. Liderul de la Washington i-a oferit o felicitare personalizată, pe care a scris cu mâna sa mesajul: „Viktor, ești cel mai tare". Pe felicitarea cu antetul Casei Albe se
Moldova, din nou pe podium: elevii moldoveni au câștigat a cincea medalie de aur consecutivă la Olimpiada Mondială de Robotică # EA.md
Republica Moldova continuă să uimească lumea prin tinerii săi talentați. Echipa națională de robotică a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la Olimpiada Mondială de Robotică (FIRST Global Challenge), desfășurată în Panama, unde au participat peste 190 de țări. Șase elevi și trei mentori au reprezentat țara, impresionând juriul internațional cu un
(video) Donald Trump, surprins dormind în timpul unei conferințe la Casa Albă, în care un invitat a leșinat lângă el # EA.md
Imagini cu președintele american Donald Trump dormind în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă au devenit virale pe rețelele sociale. Incidentul a avut loc chiar la același eveniment în care un invitat s-a prăbușit lângă el, transmite Adevarul.ro. Conferința, desfășurată pe 6 noiembrie, a avut ca temă medicamentele pentru slăbit și reducerea costurilor
Evaziune fiscală de 2,2 milioane de lei: patru agenți economici, vizați de percheziții în Chișinău # EA.md
Patru agenți economici din capitală sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger", au efectuat percheziții în 18 locații, informează autoritățile. Cei patru agenți economici activează în domeniul fabricării
Cum trăiesc românii după valul de scumpiri: facturile au crescut cu aproape 70%, iar puterea de cumpărare a scăzut # EA.md
Românii resimt tot mai puternic efectele valului de scumpiri din ultimele luni. Deși salariile au crescut ușor, costurile pentru energie, alimente și servicii au urcat într-un ritm mult mai rapid, reducând semnificativ puterea de cumpărare. Potrivit datelor analizate de Digi24, facturile la energie sunt cu aproape 70% mai mari față de anul trecut, după încheierea
Inflamația este un mecanism natural de apărare al organismului. Atunci când ne rănim sau ne îmbolnăvim, sistemul imunitar activează o reacție de protecție menită să elimine agenții patogeni și să repare țesuturile. Problema apare atunci când această reacție nu se mai oprește. Inflamația acută devine cronică, iar procesul care ar trebui să vindece ajunge să
Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar efectele sale asupra organismului și creierului au fost intens studiate în ultimele decenii. Departe de a fi doar o sursă de energie temporară, cafeaua influențează funcțiile cognitive, atenția, memoria și chiar starea emoțională, datorită principalului său ingredient activ — cofeina. Cofeina acționează prin blocarea
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dumitru – biruința credinței asupra răului. Hram în 164 de localități din țară # EA.md
Creștinii ortodocși marchează astăzi sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai cunoscuți martiri ai Bisericii și ocrotitor al ostașilor. În Republica Moldova, 164 de localități își serbează în această zi hramul. Sărbătoarea este considerată un simbol al biruinței credinței asupra răului, al curajului de a apăra adevărul și al jertfei
Lidera Partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a fost audiată din nou la procuratură, pe 7 noiembrie. Politiciana susține că autoritățile ar dori să o trimită la un spital de psihiatrie, informează Digi24. „M-au chemat la audieri, nu știu de ce, și să îmi dau consimțământul pentru a fi internată într-un spital de psihiatrie. Mi-au spus
Oboseala, căderea părului sau stările de iritabilitate sunt adesea puse pe seama stresului, însă în multe cazuri cauzele reale sunt deficitele nutriționale. Acestea pot trece neobservate ani întregi, mai ales dacă nu sunt însoțite de simptome severe. Medicina modernă arată că un set de analize simple poate identifica dezechilibrele înainte ca ele să afecteze serios
Inflamația cerebrală este un proces subtil, dar cu efecte majore asupra sănătății cognitive. Ea nu provoacă durere directă, însă poate contribui la declinul memoriei, dificultăți de concentrare și risc crescut de afecțiuni neurodegenerative, precum Alzheimer sau depresie. Cercetările recente confirmă că alimentația are un rol direct în reglarea proceselor inflamatorii din creier, iar anumite alimente
Epuizarea nu apare brusc. Se acumulează în timp, atunci când corpul și mintea nu mai reușesc să compenseze stresul, lipsa somnului și alimentația deficitară. Organizația Mondială a Sănătății recunoaște burnout-ul drept un sindrom legat de stresul cronic, caracterizat prin oboseală persistentă, detașare emoțională și scădere a performanței. Refacerea organismului după o astfel de perioadă nu
Termenul de „oboseală a glandelor suprarenale" devenit popular în ultimii ani, mai ales pe internet și în literatura de dezvoltare personală, fiind adesea folosit pentru a explica stări persistente de oboseală, lipsă de energie și dificultate de concentrare. Însă, din punct de vedere medical, realitatea este mai nuanțată: deși simptomele sunt reale, explicația bazată exclusiv pe
Echilibrul hormonal este strâns legat de ceea ce mâncăm. Hormonii controlează energia, somnul, metabolismul și starea emoțională, iar o dietă dezechilibrată poate perturba funcționarea lor normală. În ultimii ani, tot mai multe cercetări au arătat că alimentația are un rol direct în reglarea hormonilor precum insulina, estrogenul, cortizolul sau hormonii tiroidieni. Rezistența la insulină –
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în asasinarea liderului infracțional Eren Izzet comisă în iulie 2024 la Chișinău, a fost extrădat în Republica Moldova. El a fost reținut în Marea Britanie în octombrie, urmărind un mandat internațional emis prin INTERPOL. În prezent, Toper urmează să fie prezentat procurorilor pentru documentarea dosarului, anunță oamenii legii. Direcția cooperare
Părul tern, care cade ușor, și unghiile fragile, care se exfoliază, nu sunt doar probleme estetice. În spatele lor se pot ascunde deficite nutriționale subtile, care afectează regenerarea celulară și sănătatea țesuturilor. Conform unui studiu publicat în Journal of Dermatological Treatment, peste 35% dintre femeile cu cădere cronică de păr au cel puțin o carență
09:00
Cristian Botgros, audiat în dosarul privind moartea Andreei Cuciuc. Avocată: „Se declară nevinovat. Nu există o cauză penală deschisă” # EA.md
Cristian Botgros a fost audiat de poliție în calitate de martor în investigația privind decesul tinerei Andreea Cuciuc. Potrivit avocatei familiei Botgros, Corina Digore, acesta s-a declarat nevinovat, iar în
Somnul nu este doar o necesitate biologică, ci și un factor esențial care influențează productivitatea și starea de bine. Cercetările recente confirmă că o odihnă insuficientă poate duce la scăderea performanței cognitive, a capacității de concentrare și chiar la diminuarea fericirii. Într-o lume în care lipsa somnului este adesea asociată cu succesul și eficiența, știința […] Articolul Cum îți afectează somnul productivitatea și fericirea? Ce spun studiile recente apare prima dată în ea.md.
Electrocasnicele sunt investiții importante în orice gospodărie, iar durata lor de viață ar trebui să reflecte costul și utilitatea lor zilnică. Totuși, multe dintre aceste aparate cedează prematur nu din cauza calității slabe, ci din cauza unor obiceiuri greșite în utilizarea și întreținerea lor. Un studiu realizat de Universitatea Michigan arată că utilizatorii pot prelungi […] Articolul Obiceiuri care scurtează viața utilă a electrocasnicelor apare prima dată în ea.md.
Somnul insuficient nu afectează doar nivelul de energie și capacitatea de concentrare, ci are și un impact direct asupra greutății corporale. În ultimele două decenii, numeroase studii au demonstrat o legătură clară între lipsa de somn și creșterea în greutate, iar explicațiile țin de modificările hormonale, schimbările în comportamentul alimentar și metabolism. Unul dintre cele […] Articolul Ce legătură există între lipsa de somn și kilogramele în plus? apare prima dată în ea.md.
Oboseala persistentă este unul dintre cele mai frecvente simptome pe care oamenii le pun pe seama stresului sau lipsei de somn. Totuși, în multe cazuri, ea ascunde o carență nutrițională. Două dintre cele mai întâlnite deficite care produc senzația de epuizare sunt lipsa de fier și lipsa de vitamina B12. Ambele duc la scăderea numărului […] Articolul Oboseală fără explicație? Poate fi deficit de fier sau de vitamina B12 – iată diferențele apare prima dată în ea.md.
Tot mai multe studii confirmă că există o conexiune profundă între sistemul digestiv și creier, numită și „axa intestin-creier”. Această comunicare bidirecțională explică de ce emoțiile intense pot provoca tulburări digestive și, invers, de ce un intestin dezechilibrat poate afecta starea de spirit. În ultimele două decenii, cercetătorii au început să vorbească despre intestin ca […] Articolul Legătura dintre intestin și emoții: când stresul se simte în stomac apare prima dată în ea.md.
Magneziul și calciul sunt doi dintre cei mai importanți electroliți din organism, iar echilibrul dintre ei este esențial pentru sănătatea sistemului nervos, muscular și cardiovascular. Deși ambele minerale sunt indispensabile, excesul unuia sau lipsa celuilalt poate duce la reacții neașteptate — de la iritabilitate și anxietate, până la migrene recurente și insomnii. Cum funcționează împreună […] Articolul Dezechilibrul dintre magneziu și calciu – cauza iritabilității și a migrenelor apare prima dată în ea.md.
Noiembrie aduce la Chișinău o serie de concerte, spectacole și lansări de albume care transformă serile reci în momente pline de emoție și energie. De la rock alternativ și folk acustic, până la circ, teatru pentru copii și forumuri de business, oferta este variată și bogată în experiențe. Paul Surugiu – Fuego: Cântec Nesfârșit Un […] Articolul Evenimentele lunii noiembrie – Muzică, spectacole și experiențe de neratat apare prima dată în ea.md.
Ies la iveală detalii noi despre ultima noapte a Andreei Cuciuc, tânăra care a murit pe 15 noiembrie 2024, în timpul Balului Bobocilor organizat într-un club din Chișinău. Tânăra de doar 17 ani, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, a murit subit în timp ce afla împreună cu toți colegii săi la eveniment, iar […] Articolul Ultima noapte a Andreei Cuciuc: Mama lui Oleg Spînu rupe tăcerea – „Ne-a sunat!” apare prima dată în ea.md.
Roman Babuțchi, soțul Liubei Babuțchi – femeia care a murit într-un salon de înfrumusețare în urma unei proceduri estetice – susține că ar fi supraviețuit unei tentative de omor. El acuză persoanele implicate în dosarul privind moartea soției sale că ar fi încercat să-l otrăvească. Chiar din prima zi de la tragedie, bărbatul susține că […] Articolul Tentativă de omor? Roman Babuțchi spune că a fost otrăvit, dar a scăpat ca prin minune apare prima dată în ea.md.
Poliția a intrat în alertă aseară, după ce o copilă nu a mai revenit acasă de la școală. După ore de căutări, finalul a fost unul tragic: minora a fost găsită fără viață, în șahta liftului din fostul hotel „Național”, în centrul Capitalei. Potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei, victima s-a dovedit a fi o copilă […] Articolul Moarte misterioasă la fostul hotel „Național”: Trupul unei copile, găsit în șahta liftului apare prima dată în ea.md.
Viața Anei Mihalache a luat o turnură dificilă după ce a fost acționată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunelul acesteia. În cadrul Gonța Media, Ana a mărturisit că, în urma scandalului, a rămas fără loc de muncă, fără locuință și chiar fără sprijinul apropiaților. Cu toate acestea, spune că nu […] Articolul De la prăbușire la rezistență: Cum trăiește azi Ana Mihalachi, după procesul cu Maia Sandu apare prima dată în ea.md.
Moldovenii din diasporă pot primi până la 150.000 de lei pentru proiecte culturale și educaționale # EA.md
Moldovenii din diasporă pot accesa finanțări nerambursabile de până la 150.000 de lei pentru proiecte educaționale, culturale și civice, anunță Biroul pentru Relații cu Diaspora. Noua rundă de finanțare face parte din Programul de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei, scrie bani.md. O noutate a ediției 2026 este posibilitatea de a implementa […] Articolul Moldovenii din diasporă pot primi până la 150.000 de lei pentru proiecte culturale și educaționale apare prima dată în ea.md.
Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Noul furnizor, compania de stat Energocom, urmează să prezinte calculele la final de an şi, pe baza lor, să vină cu o cerere de modificare a preţurilor la consumatorii finali, transmite tvrmoldova.md. […] Articolul Tariful la gazele naturale va fi revizuit în ianuarie 2026 apare prima dată în ea.md.
Atenție, iubitori de bubble tea! Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor acestei băuturi populare # EA.md
Investigația Consumer Reports a scos la iveală un nivel ridicat de plumb în mai multe mostre de bubble tea vândute în SUA. Sursa contaminării este tapioca, din care se fac „perlele”. Rădăcina de manioc absoarbe ușor metale grele din sol, scrie kommersant.ru. În plus, datorită structurii sale amidonoase, tapioca încetinește golirea stomacului, ceea ce […] Articolul Atenție, iubitori de bubble tea! Cercetătorii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor acestei băuturi populare apare prima dată în ea.md.
PCCOCS confirmă reținerea după percheziții: Damir, vizat pentru evaziune și spălare de bani, iar Orheianu – pentru șantaj # EA.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de urmărire penală și cei de investigații ai Serviciului Fiscal de Stat și Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat miercuri dimineață peste 20 de percheziții în Chișinău, în cadrul a două dosare penale. Autoritățile confirmă reținerea „unei persoane” în cadrul anchetei, iar sursele UNIMEDIA indică că este vorba de președintele […] Articolul PCCOCS confirmă reținerea după percheziții: Damir, vizat pentru evaziune și spălare de bani, iar Orheianu – pentru șantaj apare prima dată în ea.md.
UE strânge șurubul: Rușii ar putea primi doar vize Schengen cu o singură intrare și excepții strict limitate # EA.md
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat pentru Politico trei oficiali europeni, scrie digi24.ro. Această decizie, care ar fi încă un pas în eforturile blocului comunitar de a sancționa Moscova pentru războiul său din Ucraina, ar urma […] Articolul UE strânge șurubul: Rușii ar putea primi doar vize Schengen cu o singură intrare și excepții strict limitate apare prima dată în ea.md.
Actele de stare civilă trec online: Din noiembrie, certificatele vor fi eliberate și în format electronic # EA.md
Începând din noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice (ASP) va pune în funcțiune noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”. Astfel, cetățenii vor putea solicita și primi online, în format electronic, toate serviciile de stare civilă, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la ghișeele ASP. „Prin intermediul platformei, persoanele care dețin o semnătură […] Articolul Actele de stare civilă trec online: Din noiembrie, certificatele vor fi eliberate și în format electronic apare prima dată în ea.md.
Un adolescent de 17 ani a fost prins de polițiști circulând cu 122 km/h pe Viaduct. Mașina i-a fost ridicată, iar părinții săi vor fi sancționați. „Polițiștii au surprins un Porsche care circula cu 122 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h. În urma verificărilor, s-a constatat […] Articolul 17 ani, Porsche și viteză nebună pe Viaduct: prins la 122 km/h la volan apare prima dată în ea.md.
Moldova stă pe gânduri în privința sancțiunilor împotriva Lukoil: Munteanu admite dependența de kerosenul pentru aeroport # EA.md
Premierul Alexandru Munteanu recunoaște dependența Moldovei de serviciile Lukoil, compania rusă vizată de sancțiunile impuse de SUA. Deși oficialii afirmă că „toți trebuie să se alinieze acestor restricții”, încă nu există un plan clar pentru a gestiona efectele în țară. „Moldova a format din start un grup de lucru, pentru că vorbim despre un […] Articolul Moldova stă pe gânduri în privința sancțiunilor împotriva Lukoil: Munteanu admite dependența de kerosenul pentru aeroport apare prima dată în ea.md.
„Trebuie să stau de vorbă cu soția.” Munteanu, cu gândul la viața cu salariul de 20.000 de lei # EA.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu afirmă că nu îl deranjează faptul că salariul său este mai mic decât al miniștrilor din Cabinet: „E în regulă. Voi supraviețui”, a declarat premierul. „Trebuie să discut cu soția, dar cred că cumva o să angajăm economiile pe care le-am făcut în decursul vieții”, a răspuns Alexandru Munteanu pentru NewsMaker. […] Articolul „Trebuie să stau de vorbă cu soția.” Munteanu, cu gândul la viața cu salariul de 20.000 de lei apare prima dată în ea.md.
Primul Rolls-Royce Spectre înregistrat în Republica Moldova a fost scos la vânzare în Chișinău pentru 549.900 de euro. Anunțul apare pe pagina unei parcări auto din Capitală, specializată în comercializarea mașinilor de lux, noi și second-hand. Potrivit informațiilor din ofertă, mașina are motor electric, cutie de viteze automată și un parcurs de doar 43 […] Articolul Un Rolls-Royce Spectre în Moldova valorează cât 5 apartamente: 549.900 € apare prima dată în ea.md.
Crește salariul minim din 1 ianuarie? Zubcu: „Trebuie să fie suficient pentru un trai decent” # EA.md
Sindicatele cer ca salariul minim în sectorul real al economiei să crească la 8.050 de lei de la 1 ianuarie 2026. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a confirmat majorarea și a subliniat că obiectivul Guvernului este ca, în următorii patru ani, salariul minim să atingă 10.000 de lei. Potrivit proiectului înaintat de Confederația Națională a […] Articolul Crește salariul minim din 1 ianuarie? Zubcu: „Trebuie să fie suficient pentru un trai decent” apare prima dată în ea.md.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare împotriva bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul. Potrivit actului, bașcanul a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiindu-i identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1.249.679 de lei, „diferență ce a fost constatată între averea […] Articolul ANI descoperă avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei la Evghenia Guțul apare prima dată în ea.md.
Tații de gemeni primesc mai mult timp și indemnizație pentru fiecare copil: Concediu paternal extins aprobat # EA.md
Tații care au copii gemeni vor beneficia de concediu extins și indemnizație paternală pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate în ședința de miercuri, 5 noiembrie, a Guvernului. Noile reguli vor fi aplicate în cazul taților care au copii gemeni, tripleți, cvadrupleți, sau în cazul adopției simultane a mai multor copii, transmite moldpres.md. Ministra Muncii […] Articolul Tații de gemeni primesc mai mult timp și indemnizație pentru fiecare copil: Concediu paternal extins aprobat apare prima dată în ea.md.
„Am primit 140 € — o bancnotă de 100 și două de 20, în plic, de la CEC. Am și filmare”: Reprezentantă în Biroul electoral din Franța face dezvăluiri șocante după alegeri # EA.md
O membră a Biroului electoral din Franța, implicată în alegerile parlamentare din 28 septembrie, afirmă că a fost plătită „în plic”. „Am primit 140 de euro cash, fără să semnăm nicăieri. Am plicul și am și filmarea”, a declarat Svetlana Patraman în emisiunea Important de la TVC21. În urma acestor dezvăluiri, deputatul Vasile Costiuc i-a […] Articolul „Am primit 140 € — o bancnotă de 100 și două de 20, în plic, de la CEC. Am și filmare”: Reprezentantă în Biroul electoral din Franța face dezvăluiri șocante după alegeri apare prima dată în ea.md.
„A trecut cu mașina peste soția mea și cei doi copii!” Tatăl micuțului spulberat la Comrat, devastat de durere # EA.md
Copilul de trei ani care a fost spulberat de o șoferiță la Comrat, a fost transferat cu AVIASAN-ul la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Contactat de UNIMEDIA tatăl copilului a declarat că starea micuțului este foarte gravă. „Șoferița a intrat pe trotuar, peste soția mea cu doi copii. Cel mai mult a suferit copilul […] Articolul „A trecut cu mașina peste soția mea și cei doi copii!” Tatăl micuțului spulberat la Comrat, devastat de durere apare prima dată în ea.md.
