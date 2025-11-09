Rizea îl acuză pe Nicolae Botgros că și-ar fi construit blocuri pe un teren primit gratuit de la stat

11:50

Copilul de trei ani care a fost spulberat de o șoferiță la Comrat, a fost transferat cu AVIASAN-ul la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Contactat de UNIMEDIA tatăl copilului a declarat că starea micuțului este foarte gravă. „Șoferița a intrat pe trotuar, peste soția mea cu doi copii. Cel mai mult a suferit copilul […] Articolul „A trecut cu mașina peste soția mea și cei doi copii!” Tatăl micuțului spulberat la Comrat, devastat de durere apare prima dată în ea.md.