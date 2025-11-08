Curriculum nou la limba română pentru elevii refugiați și cei reveniți din diasporă

12:40

Lipsa unei viziuni și a unui diagnostic în justiție, abordările haotice, au dus la faptul că am avut multă activitate în acest domeniu și puține rezultate sau schimbări vizibile în bine. Opinia aparține expertului anticorupție Cristina Ciubotaru, care crede că percepția despre problemele din sistem au fost create deliberat și cu cât li s-a vorbit […]