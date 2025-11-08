Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, revine la Chișinău săptămâna viitoare

08:30

Actualul ministru al Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele,