VIDEO | Cristina Ciubotaru, expert anticorupție: Dacă hărțuim justiția și neglijăm Comisia de la Veneția, nu putem adera la UE
Ziua, 8 noiembrie 2025 08:40
Uniunea Europeană nu are propriile standarde în domeniul justiției, ci operează cu standardele Consiliului Europei. De aceea, autoritățile de la Chișinău nu pot face abstracție de recomandările și deciziile organismelor Consiliului Europei, cum sunt Comisia de la Veneția sau Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deoarece asta va bloca negocierile de aderare la UE. Observația de […]
• • •
Acum 5 minute
09:20
Trump acordă Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane privind utilizarea petrolului și gazului rusesc # Ziua
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat vineri, după o întrevedere la Casa Albă cu președintele Donald Trump, că Ungaria a primit o derogare de la sancțiunile americane privind importurile de energie din Rusia. Într-o declarație pentru Reuters, un oficial al Casei Albe a confirmat ulterior că excepția este valabilă timp de un an și vizează […]
Acum 10 minute
09:10
Creştinii ortodocşi de stil nou îi sărbătoresc astăzi, 8 noiembrie, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Aceasta este ultima mare sărbătoare înainte de Postul Naşterii Domnului. Arhanghelii Mihail şi Gavril fac parte din ceata îngerilor care sunt apropiaţi şi slujitori oamenilor. Din ebraică, Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu", iar Gavril înseamnă „bărbat-Dumnezeu". Cuvântul Arhanghel […]
Acum o oră
08:40
Uniunea Europeană nu are propriile standarde în domeniul justiției, ci operează cu standardele Consiliului Europei. De aceea, autoritățile de la Chișinău nu pot face abstracție de recomandările și deciziile organismelor Consiliului Europei, cum sunt Comisia de la Veneția sau Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deoarece asta va bloca negocierile de aderare la UE. Observația de […]
Acum 24 ore
19:00
Franța nu trimite trupe suplimentare în România. Ministrul român al Apărării: Am încălcat „angajamente istorice” # Ziua
Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, nu se aşteaptă ca Franţa să trimită suplimentar trupe în România în această perioadă, argumentând că această ţară are propriile probleme şi propriile priorităţi bugetare, dar şi că România are nişte „angajamente istorice" pe care le-a încălcat în faţa Franţei, relatează Spotmedia.ro. „Avem o relaţie foarte bună cu Franţa […]
18:30
Nicu Popescu este de acord cu limitarea dreptului de veto pentru viitorii membri ai UE: Trebuie să rămână pentru chestiuni majore # Ziua
Reducerea oportunităților de veto în Uniunea Europeană s-a făcut aproape de fiecare dată înaintea marilor extinderi. Nu e ceva „contra" noilor membri, ci o ajustare tehnică pentru ca UE să funcționeze cu mai multe state la masă. Este comentariul fostului ministru al afacerilor externe, Nicu Popescu, numit, săptămâna trecută, emisar special pentru afaceri europene și […]
18:10
CONTRASENS | Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, în platoul ZIUA: Despre vetting, pre-vetting și reforma justiției în general # Ziua
Experta anticorupție Cristina Ciubotaru, avocat și fost director adjunct al CNA, a fost invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Contrasens", realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Discuțiile au vizat controversele legate de reforma Justiției, la care am asistat în ultimii ani, înțelegerea deformată a noțiunii de separare a puterilor în stat, dar […]
18:10
Ucraina cedează parțial în disputa cu Budapesta privind protecția minorităților naționale. Cinci din cele 11 cereri ale lui Orban, acceptate parțial # Ziua
Guvernul Ucrainei a transmis Ungariei un proiect de lege privind politica lingvistică în educație, care răspunde parțial cerințelor formulate de Budapesta cu privire la drepturile minorității maghiare, a declarat vicepremierul ucrainean Taras Kachka, relatează Kyiv Independent. Ungaria formulase anterior un set de 11 cereri oficiale adresate Kievului, vizând restabilirea statutului de „școală națională" pentru instituțiile […]
18:00
Președintele Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului. CNS este un organism consultativ pe lângă președinte, are rolul de a coordona și monitoriza politicile de securitate națională. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi […]
17:40
VIDEO | PSD România are o nouă conducere. Sorin Grindeanu, ales președinte cu majoritatea absolută a voturilor # Ziua
Președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, după ce anterior a condus partidul în calitate de interimar. Decizia a fost luată vineri, la Congresul extraordinar al formațiunii care a avut loc la București. La eveniment a participat și o delegație din partea social-democraților români din […]
17:20
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare. Progresul depășește 90 la sută # Ziua
Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău sunt aproape de finalizare. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99% – toate 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, 505 deja montați, iar 150 km de conductor și fibră optică sunt întinse, […]
17:00
Biroul Parlamentului European la Chișinău, funcțional de astăzi. Instituția va fi un centru regional pentru statele Parteneriatului Estic # Ziua
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova și-a lansat oficial, de azi, activitatea. Acordul dintre Bruxelles și Chișinău în acest sens i-a fost oferit de președintele Parlamentului UE, Roberta Metsola, aflată la Chișinău, șefului legislativului, Igor Grosu, în urma discursului susținut de oficialul european la Chișinău. Metsola a precizat că acordul reprezintă un tratat istoric care duce parteneriatul […]
16:40
Surse apropiate președintelui Venezuelei susțin că Nicolas Maduro ar fi dispus să renunțe la putere în schimbul imunității # Ziua
După mai bine de un deceniu la conducerea Venezuelei, regimul lui Nicolas Maduro ar putea pregăti o ieșire negociată de la putere, potrivit unei investigații publicate de revista The Atlantic. Surse apropiate liderului de la Caracas afirmă că acesta ar fi dispus să părăsească funcția dacă Statele Unite îi garantează amnistie totală pentru el și […]
16:10
Patru persoane au murit vineri, în jurul orei 15:00, după ce un tren a lovit o mașină la o trecere la nivel cu calea ferată, în apropiere de București. Trenul plecase din Giurgiu la ora 13:45 și urma să ajungă în capitala României la ora 15:15. „Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. informează că […]
16:10
Președintele României, Nicușor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi cu China # Ziua
Nicuşor Dan a declarat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi va pierde lupta economică cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, însă acest lucru înseamnă „curaj". Preşedintele participă la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, […]
15:40
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Considerăm că această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este în proces de definire, iar […]
15:40
Un motociclist, fără permis și prins beat criță pe un drum dintr-un sat, condamnat la patru ani de pușcărie # Ziua
Un bărbat de 32 de ani, care a ieșit beat crița cu motocicleta pe o stradă dintr-un sat din raionul Florești, a fost condamnat la patru ani de pușcărie. Motociclistul, condamnat anterior pentru infracțiuni similare, a fost reținut în luna iunie de polițiști având o concentrație de alcool în sânge de peste șapte ori mai […]
15:10
Noul ministru al Sănătății, Emil Ciobanu, a depus o plângere oficială la Centrul Național Anticorupție, în cazul scandalului declanșat în România cu privire la presupusele diplome false, acordate de USFM „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru ZIUA.md, de către purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi. Potrivit instituției, ministrul Sănătății de […]
14:40
SUA nu va mai emite pașapoarte care menţionează alt gen decât sexul la naştere: „O victorie uriașă” pentru Donald Trump și „pentru bunul simț!” # Ziua
Curtea Supremă a Statelor Unite a aprobat, joi, solicitarea administrației Donald Trump de a impune ca toate pașapoartele emise de Departamentul de Stat să includă sexul biologic al titularului, așa cum este menționat la naștere, eliminând posibilitatea ca cetățenii americani să-și declare genul în mod liber. Decizia, adoptată de o majoritate conservatoare a instanței supreme, […]
14:20
„Jertfă și misiune în slujba Evangheliei și a Neamului”. Simpozion dedicat misiunii Bisericii în Basarabia, la Universitatea de Stat din Bălți # Ziua
La Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți a avut loc joi, 6 noiembrie, simpozionul omagial „Jertfă și misiune în slujba Evangheliei și a Neamului în Basarabia". Evenimentul s-a desfășurat în Sala Polivalentă „Domnița Ileana" a universității, cu binecuvântarea și participarea Episcopului de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, PS Antonie. Manifestarea a fost organizată de Episcopia […]
14:00
Statul își propune să cumpere depozitul Lukoil de la Aeroportul Chișinău, singurul care aprovizionează avioanele cu kerosen # Ziua
Statul își propune să cumpere depozitul de la Aeroportul Internațional Chișinău gestionat de Compania „Lukoil", care peste două săptămâni va intra în incapacitate de funcționare în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite. Despre acest lucru a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că oferta a fost expediată companiei, care urmează să dea un […]
13:40
Viktor Orban se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă. Ungaria cere o derogare de la embargoul energetic impus Rusiei # Ziua
Premierul ungar Viktor Orban se va întâlni vineri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, într-o vizită care ar putea redefini raporturile energetice dintre Washington și Budapesta. Liderul maghiar speră să obțină o derogare de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere ruse, mizând pe relația sa personală strânsă cu președintele american. […]
13:30
Polonia lansează cel mai amplu program militar din istoria țării. 400.000 de cetățeni vor fi instruiți în unități ale armatei până în 2027 # Ziua
Polonia a lansat cel mai amplu program de pregătire militară din istoria sa, prin care intenționează să instruiască 400.000 de voluntari până în 2027, a anunțat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Programul este deschis tuturor cetățenilor, de la studenți până la pensionari, și urmărește creșterea capacității de apărare și a rezilienței societății în fața amenințărilor externe. […]
13:20
„Lukoil trebuie să-și vândă activele din R. Moldova în cel mult două săptămâni”, susține deputatul PAS Radu Marian # Ziua
Compania rusă „Lukoil" are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru a-și vinde activele din R. Moldova, după ce gigantul petrolier a fost supus sancțiunilor internaționale, declară președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, transmite IPN. Radu Marian a subliniat, citat de IPN, că în cazul în care „Lukoil" nu-și va vinde […]
13:00
VIDEO | Urmărire cu final tragic în Bulgaria. Șase migranți au murit într-o mașină condusă de un român # Ziua
Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri BTA preluată de Reuters. Autoturismul Skoda, înmatriculat în România şi care transporta 10 persoane nu a […]
12:50
Fostul mentor al lui Emmanuel Macron îl consideră pe actualul președinte al Franței cel mai slab lider de stat din istoria țării # Ziua
Fostul mentor al lui Emmanuel Macron, Alain Minc, l-a numit pe liderul francez „cel mai slab președinte" al celei de-a Cincea Republici, acuzându-l de narcisism și decizii iresponsabile care ar fi „pus în pericol instituțiile franceze" și ar fi alimentat ascensiunea extremei drepte înaintea alegerilor din 2027, relatează POLITICO. „Macron lasă țara într-o stare mult […]
12:20
EDITORIAL | Cine le face dreptate șoferilor onești, fraieriți de reguli neclare și de șmecherii de la volan? # Ziua
În ultimii câțiva ani, orele de vârf din traficul din Capitală s-au transformat și mai mult într-un test al răbdării sau într-o clepsidră a nervilor pentru șoferii onești care circulă regulamentar și care, brusc, în oglinzile retrovizoare sunt sfidați și fraieriți de infatuații de la volan care își schimbă banda ca într-un joc de Tetris. Mai […]
12:10
Coincidență sau confuzie? Numele președintelui interimar al Siriei apare pe lista SIS a persoanelor implicate în terorism # Ziua
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a emis un ordin, prin care a fost actualizată lista consolidată a persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Potrivit documentului publicat astăzi în Monitorul Oficial, pe listă a fost introdus numele Ahmad Hussain al-Sharaa, la poziția 149. Numele corespunde cu cel […]
12:00
Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță, ci un proiect concret pentru Republica Moldova, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la ședința solemnă a legislativului de la Chișinău.
11:40
Consiliul de Securitate al ONU ridică sancțiunile împotriva liderului sirian Ahmad al-Sharaa, înaintea unei vizite la Casa Albă # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU a votat în favoarea unei rezoluții americane care ridică sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmad al-Sharaa, cu doar câteva zile înaintea vizitei sale la Casa Albă, programată pentru săptămâna viitoare, relatează Reuters. Ahmad al-Sharaa a fost desemnat președinte interimar al Siriei în urma ofensivei rebele care l-a răsturnat pe Bashar al-Assad […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU ridică sancțiunile împotriva liderului sirian Ahmad al-Sharaa, înaintea unei vizite la Casa Albă apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
MEC contestă legea Adunării Populare privind predarea obligatorie a limbii și istoriei găgăuze # Ziua
Ministerul Educației și Cercetării contestă inițiativa legislativă votată de Adunarea Populară de la Comrat prin care toți elevii școlilor din Găgăuzia, indiferent de limba de predare, vor fi obligați să studieze limba găgăuză, istoria Găgăuziei și a poporului găgăuz. Într-un comentariu al instituției, Ministerul acuză încălcarea prerogativelor autorităților publice centrale privind elaborarea listei disciplinelor școlare […] Articolul MEC contestă legea Adunării Populare privind predarea obligatorie a limbii și istoriei găgăuze apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Emil Ceban nu exclude că diplomele false de rezidențiat i-au fost transmise spre semnare cu abateri: Sunt cel mai interesat să aflu vinovatul # Ziua
Ministrul Sănătății, fost rector al Universității de Medicină de la Chișinău, Emil Ceban, nu exclude că pe masa sa ar fi ajuns diplomele false de absolvire a rezidențiatului, care sunt parte a unei ample anchete penale la București. Demnitarul, care acum două zile califica informațiile drept un fals, susține că actele ar fi putut ajunge […] Articolul Emil Ceban nu exclude că diplomele false de rezidențiat i-au fost transmise spre semnare cu abateri: Sunt cel mai interesat să aflu vinovatul apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” # Ziua
Compania elvețiană Gunvor Group a anunțat că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce Departamentul Trezoreriei SUA a respins tranzacția, relatează publicația Politico. Purtătorul de cuvânt al Gunvor, Seth Pietras, a confirmat decizia, precizând că motivul retragerii îl constituie „lipsa aprobării autorităților americane” și „declarațiile eronate” ale […] Articolul Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Purcari Wineries trece sub controlul grupului Maspex, gigantul alimentar din Polonia. România, Bulgaria și R. Moldova dau undă verde tranzacției # Ziua
Tranzacția prin care Maspex România preia controlul asupra producătorului de vinuri Purcari Wineries a primit aprobările finale din partea autorităților de concurență din România, Bulgaria și Republica Moldova, potrivit unui raport publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București și citat de Agerpres. „Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au acordat autorizările corespunzătoare […] Articolul Purcari Wineries trece sub controlul grupului Maspex, gigantul alimentar din Polonia. România, Bulgaria și R. Moldova dau undă verde tranzacției apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Hrănirea urșilor, sancționată cu amenzi usturătoare în România. Comisiile locale vor decide alungarea, relocarea sau împușcarea animalelor # Ziua
Guvernul României a modificat, prin ordonanță de urgență, cadrul legal privind intervențiile în cazurile în care urșii pătrund în localități. Noua reglementare permite comisiilor de urgență să decidă direct împușcarea animalului, fără a mai fi obligatorie relocarea, atunci când există un risc iminent pentru populație. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, urșii care pătrund în localități […] Articolul Hrănirea urșilor, sancționată cu amenzi usturătoare în România. Comisiile locale vor decide alungarea, relocarea sau împușcarea animalelor apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
O fată de 13 ani, găsită moartă în clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, după ce ar fi căzut în puțul liftului # Ziua
O nouă tragedie în clădirea părăsită a fostului Hotel „Național” din Chișinău. O elevă, în vârstă de 13 ani, a fost găsită, noaptea trecută, moartă în puțul liftului, după ce, cel mai probabil, ar fi căzut de la înălțime. Poliția a fost alertată în seara de joi de mama copilei, care a anunțat că fetița […] Articolul O fată de 13 ani, găsită moartă în clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, după ce ar fi căzut în puțul liftului apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Liderii din Asia Centrală, primiți cu fast la Casa Albă. SUA mizează pe alianțe economice și minerale rare prin investiții strategice # Ziua
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, 6 noiembrie, la Casa Albă, cu liderii celor cinci state din Asia Centrală, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, pentru o serie de discuții axate pe cooperarea economică, securitate și resurse strategice. Evenimentul, care a culminat cu un dineu oficial, marchează a 10-a aniversare a formatului diplomatic C5+1. […] Articolul Liderii din Asia Centrală, primiți cu fast la Casa Albă. SUA mizează pe alianțe economice și minerale rare prin investiții strategice apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:00
Ședință solemnă la Parlament. Roberta Metsola va ține un discurs în fața deputaților moldoveni # Ziua
Deputații Parlamentului se întrunesc, azi-dimineață, într-o ședință solemnă. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care se află într-o nouă vizită la Chișinău, va ține un discurs în fața deputaților cu ocazia constituirii noului legislativ. De asemenea, pe agenda legislativului se mai regăsesc și două subiecte. Unul privind modificarea componențelor uno comisii parlamentare și aprobarea proiectului privind […] Articolul Ședință solemnă la Parlament. Roberta Metsola va ține un discurs în fața deputaților moldoveni apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Semnătura ministrului Sănătății din R. Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați în România că le-au obținut fraudulos. Emil Ceban ar putea fi audiat de procurori # Ziua
Actualul ministru al Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, […] Articolul Semnătura ministrului Sănătății din R. Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați în România că le-au obținut fraudulos. Emil Ceban ar putea fi audiat de procurori apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Alimentele de bază s-au scumpit, în patru ani, cu peste 60%, iar puterea de cumpărare rămâne scăzută # Ziua
Prețul produselor alimentare au crescut, în perioada 2020 – 2024, cu 62 la sută, iar puterea de cumpărare a unui euro a scăzut cu 40%. Sunt câteva constatări făcute de expertul IDIS Viitorul, Silviu Plopa, în cadrul prezentării studiului „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova”. Inflația rămâne principala problemă economică a Republicii Moldova, […] Articolul Alimentele de bază s-au scumpit, în patru ani, cu peste 60%, iar puterea de cumpărare rămâne scăzută apare prima dată în ZIUA.md.
07:40
Sistemul Merops, arma inteligentă care doboară drone cu precizie milimetrică, a ajuns în România # Ziua
România și Polonia au început implementarea sistemului american antidrone Merops, o tehnologie avansată de apărare bazată pe inteligență artificială, destinată să protejeze flancul estic al NATO de atacurile cu drone, potrivit Associated Press. Sistemul a fost deja testat cu succes în Ucraina, fiind proiectat să doboare drone cu precizie milimetrică și costuri reduse. Sistemul Multispectral […] Articolul Sistemul Merops, arma inteligentă care doboară drone cu precizie milimetrică, a ajuns în România apare prima dată în ZIUA.md.
6 noiembrie 2025
18:40
Serghei Lavrov, decăzut din grațiile Kremlinului. Șeful diplomației ruse a lipsit de la Consiliul de Securitate și a fost înlocuit la G20 # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgrație după eșecul convorbirilor cu secretarul de stat american Marco Rubio, care au dus la anularea summitului planificat între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, potrivit publicației „Kommersant” și agenției Reuters. Diplomatul de 76 de ani, aflat de peste două decenii […] Articolul Serghei Lavrov, decăzut din grațiile Kremlinului. Șeful diplomației ruse a lipsit de la Consiliul de Securitate și a fost înlocuit la G20 apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Fundația Legacy of War anunță vizita Angelinei Jolie în sudul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu au fost informate în prealabil # Ziua
Fundația Legacy of War a anunțat joi că actrița și activista umanitară Angelina Jolie a vizitat orașele Herson și Nikolaev, aflate pe linia frontului din sudul Ucrainei. Vizita, desfășurată pe fondul deteriorării situației umanitare din regiune, a avut scopul de a atrage atenția asupra rezilienței civililor care trăiesc sub bombardamente și sub amenințarea constantă a […] Articolul Fundația Legacy of War anunță vizita Angelinei Jolie în sudul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu au fost informate în prealabil apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Trei din zece moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută. Chiar dacă sărăcia se va reduce, această problemă nu va dispărea din Moldova în următorii ani. Este constatarea expertului Victor Ursu, enunțată în cadrul prezentării studiului IDIS Viitorul „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova”, transmite IPN. Expertul a remarcat că în sate rata sărăciei […] Articolul Trei din zece moldoveni trăiesc în sărăcie absolută, potrivit unui studiu IDIS Viitorul apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | O femeie a scăpat ca prin urechile acului, după ce o mașină a trecut în viteză pe lângă la ea la trecerea de pietoni # Ziua
O femeie a fost la un pas să fie spulberată pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză. Cazul s-a produs în 4 noiembrie, pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al Chișinăului. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă momentul în care mașina încalcă concomitent trei reguli de […] Articolul VIDEO | O femeie a scăpat ca prin urechile acului, după ce o mașină a trecut în viteză pe lângă la ea la trecerea de pietoni apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Pelerinajul de la Catedrala Națională din București s-a încheiat. 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar # Ziua
Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, s-a încheiat după 11 zile de la sfințirea picturii. În acest răstimp, 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar, potrivit Basilica. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00. La ora […] Articolul Pelerinajul de la Catedrala Națională din București s-a încheiat. 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Proiectele moldo-americane, discutate la întâlnirea dintre Alexandru Munteanu și Nick Pietrowicz # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nick Pietrowicz. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Șeful executivului a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova […] Articolul Proiectele moldo-americane, discutate la întâlnirea dintre Alexandru Munteanu și Nick Pietrowicz apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Bulgaria deschide o anchetă parlamentară privind influența lui George Soros asupra instituțiilor statului, presei și societății civile # Ziua
Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri formarea unei comisii speciale de anchetă pentru a investiga activitățile miliardarului George Soros, ale fiului său și ale fundațiilor acestora care activează în țară. Potrivit deciziei adoptate la Sofia, comisia va avea misiunea de a „colecta și analiza documente, de a audia instituții bulgare și persoane fizice” pentru a stabili […] Articolul Bulgaria deschide o anchetă parlamentară privind influența lui George Soros asupra instituțiilor statului, presei și societății civile apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
89 de ani de la nașterea lui Emil Loteanu, marele cineast basarabean care a revoluționat cinematografia dintre Prut și Nistru # Ziua
Acum 89 de ani, în satul Clocușna, județul Hotin, România, se năștea actorul, regizorul, poetul și prozatorul Emil Loteanu, cel care, mai târziu, era să fie unul dintre cei mai apreciați regizori de film și de teatru din Uniunea Sovietică, cu o faimă la nivel internațional. Născut în nordul Basarabiei, în toamna anului 1936, și-a […] Articolul 89 de ani de la nașterea lui Emil Loteanu, marele cineast basarabean care a revoluționat cinematografia dintre Prut și Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
PAS cere semnarea unei declarații de depolitizare a Primăriei Chișinău! Reacția instituției: „Mergeți la muncă” # Ziua
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău solicită consilierilor din toate partidele politice reprezentate în CMC să semneze și să voteze o declarație cu privire la depolitizarea administrației publice municipale. Potrivit consilierilor PAS, documentul vine ca reacție la „politizarea excesivă a Primăriei” și va fi propus pe ordinea de zi a următoarei […] Articolul PAS cere semnarea unei declarații de depolitizare a Primăriei Chișinău! Reacția instituției: „Mergeți la muncă” apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Șeful NATO, la București: „Pericolul nu se va sfârși odată cu războiul. Rusia se pregătește pentru o confruntare de durată” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi că Rusia va continua să reprezinte o amenințare majoră pentru securitatea europeană chiar și după încheierea războiului din Ucraina. Vorbind la Forumul NATO-Industry de la București, Rutte a cerut industriei de apărare a țărilor membre să „facă un pas înainte”, subliniind că alianța trebuie să fie […] Articolul Șeful NATO, la București: „Pericolul nu se va sfârși odată cu războiul. Rusia se pregătește pentru o confruntare de durată” apare prima dată în ZIUA.md.
