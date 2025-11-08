VIDEO | Cristina Ciubotaru, expert anticorupție: Dacă hărțuim justiția și neglijăm Comisia de la Veneția, nu putem adera la UE

11:00

Ministrul Sănătății, fost rector al Universității de Medicină de la Chișinău, Emil Ceban, nu exclude că pe masa sa ar fi ajuns diplomele false de absolvire a rezidențiatului, care sunt parte a unei ample anchete penale la București. Demnitarul, care acum două zile califica informațiile drept un fals, susține că actele ar fi putut ajunge […] Articolul Emil Ceban nu exclude că diplomele false de rezidențiat i-au fost transmise spre semnare cu abateri: Sunt cel mai interesat să aflu vinovatul apare prima dată în ZIUA.md.