Fostul mentor al lui Emmanuel Macron îl consideră pe actualul președinte al Franței cel mai slab lider de stat din istoria țării

Fostul mentor al lui Emmanuel Macron, Alain Minc, l-a numit pe liderul francez „cel mai slab președinte" al celei de-a Cincea Republici, acuzându-l de narcisism și decizii iresponsabile care ar fi „pus în pericol instituțiile franceze" și ar fi alimentat ascensiunea extremei drepte înaintea alegerilor din 2027, relatează POLITICO. „Macron lasă țara într-o stare mult
• • •
VIDEO | Urmărire cu final tragic în Bulgaria. Șase migranți au murit într-o mașină condusă de un român
Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri BTA preluată de Reuters. Autoturismul Skoda, înmatriculat în România şi care transporta 10 persoane nu a
EDITORIAL | Cine le face dreptate șoferilor onești, fraieriți de reguli neclare și de șmecherii de la volan?
În ultimii câțiva ani, orele de vârf din traficul din Capitală s-au transformat și mai mult într-un test al răbdării sau într-o clepsidră a nervilor pentru șoferii onești care circulă regulamentar și care, brusc, în oglinzile retrovizoare sunt sfidați și fraieriți de infatuații de la volan care își schimbă banda ca într-un joc de Tetris. Mai
Coincidență sau confuzie? Numele președintelui interimar al Siriei apare pe lista SIS a persoanelor implicate în terorism
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a emis un ordin, prin care a fost actualizată lista consolidată a persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. Potrivit documentului publicat astăzi în Monitorul Oficial, pe listă a fost introdus numele Ahmad Hussain al-Sharaa, la poziția 149. Numele corespunde cu cel
Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță, ci un proiect concret pentru Republica Moldova, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la ședința solemnă a legislativului de la Chișinău. Lidera Parlamentului European și-a început discursul în fața demnitarilor moldoveni în limba română, transmite IPN. „Dragi europeni, în primul meu an, în fruntea Parlamentului European,
Consiliul de Securitate al ONU ridică sancțiunile împotriva liderului sirian Ahmad al-Sharaa, înaintea unei vizite la Casa Albă
Consiliul de Securitate al ONU a votat în favoarea unei rezoluții americane care ridică sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmad al-Sharaa, cu doar câteva zile înaintea vizitei sale la Casa Albă, programată pentru săptămâna viitoare, relatează Reuters. Ahmad al-Sharaa a fost desemnat președinte interimar al Siriei în urma ofensivei rebele care l-a răsturnat pe Bashar al-Assad
MEC contestă legea Adunării Populare privind predarea obligatorie a limbii și istoriei găgăuze
Ministerul Educației și Cercetării contestă inițiativa legislativă votată de Adunarea Populară de la Comrat prin care toți elevii școlilor din Găgăuzia, indiferent de limba de predare, vor fi obligați să studieze limba găgăuză, istoria Găgăuziei și a poporului găgăuz. Într-un comentariu al instituției, Ministerul acuză încălcarea prerogativelor autorităților publice centrale privind elaborarea listei disciplinelor școlare
Emil Ceban nu exclude că diplomele false de rezidențiat i-au fost transmise spre semnare cu abateri: Sunt cel mai interesat să aflu vinovatul
Ministrul Sănătății, fost rector al Universității de Medicină de la Chișinău, Emil Ceban, nu exclude că pe masa sa ar fi ajuns diplomele false de absolvire a rezidențiatului, care sunt parte a unei ample anchete penale la București. Demnitarul, care acum două zile califica informațiile drept un fals, susține că actele ar fi putut ajunge
Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului"
Compania elvețiană Gunvor Group a anunțat că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, după ce Departamentul Trezoreriei SUA a respins tranzacția, relatează publicația Politico. Purtătorul de cuvânt al Gunvor, Seth Pietras, a confirmat decizia, precizând că motivul retragerii îl constituie „lipsa aprobării autorităților americane" și „declarațiile eronate" ale
Purcari Wineries trece sub controlul grupului Maspex, gigantul alimentar din Polonia. România, Bulgaria și R. Moldova dau undă verde tranzacției
Tranzacția prin care Maspex România preia controlul asupra producătorului de vinuri Purcari Wineries a primit aprobările finale din partea autorităților de concurență din România, Bulgaria și Republica Moldova, potrivit unui raport publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București și citat de Agerpres. „Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au acordat autorizările corespunzătoare
Hrănirea urșilor, sancționată cu amenzi usturătoare în România. Comisiile locale vor decide alungarea, relocarea sau împușcarea animalelor
Guvernul României a modificat, prin ordonanță de urgență, cadrul legal privind intervențiile în cazurile în care urșii pătrund în localități. Noua reglementare permite comisiilor de urgență să decidă direct împușcarea animalului, fără a mai fi obligatorie relocarea, atunci când există un risc iminent pentru populație. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, urșii care pătrund în localități
O fată de 13 ani, găsită moartă în clădirea abandonată a fostului Hotel „Național", după ce ar fi căzut în puțul liftului
O nouă tragedie în clădirea părăsită a fostului Hotel „Național" din Chișinău. O elevă, în vârstă de 13 ani, a fost găsită, noaptea trecută, moartă în puțul liftului, după ce, cel mai probabil, ar fi căzut de la înălțime. Poliția a fost alertată în seara de joi de mama copilei, care a anunțat că fetița
Liderii din Asia Centrală, primiți cu fast la Casa Albă. SUA mizează pe alianțe economice și minerale rare prin investiții strategice
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit joi, 6 noiembrie, la Casa Albă, cu liderii celor cinci state din Asia Centrală, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, pentru o serie de discuții axate pe cooperarea economică, securitate și resurse strategice. Evenimentul, care a culminat cu un dineu oficial, marchează a 10-a aniversare a formatului diplomatic C5+1.
Ședință solemnă la Parlament. Roberta Metsola va ține un discurs în fața deputaților moldoveni
Deputații Parlamentului se întrunesc, azi-dimineață, într-o ședință solemnă. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care se află într-o nouă vizită la Chișinău, va ține un discurs în fața deputaților cu ocazia constituirii noului legislativ. De asemenea, pe agenda legislativului se mai regăsesc și două subiecte. Unul privind modificarea componențelor uno comisii parlamentare și aprobarea proiectului privind
Semnătura ministrului Sănătății din R. Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați în România că le-au obținut fraudulos. Emil Ceban ar putea fi audiat de procurori
Actualul ministru al Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele,
Alimentele de bază s-au scumpit, în patru ani, cu peste 60%, iar puterea de cumpărare rămâne scăzută
Prețul produselor alimentare au crescut, în perioada 2020 – 2024, cu 62 la sută, iar puterea de cumpărare a unui euro a scăzut cu 40%. Sunt câteva constatări făcute de expertul IDIS Viitorul, Silviu Plopa, în cadrul prezentării studiului „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova". Inflația rămâne principala problemă economică a Republicii Moldova,
Sistemul Merops, arma inteligentă care doboară drone cu precizie milimetrică, a ajuns în România
România și Polonia au început implementarea sistemului american antidrone Merops, o tehnologie avansată de apărare bazată pe inteligență artificială, destinată să protejeze flancul estic al NATO de atacurile cu drone, potrivit Associated Press. Sistemul a fost deja testat cu succes în Ucraina, fiind proiectat să doboare drone cu precizie milimetrică și costuri reduse. Sistemul Multispectral
Serghei Lavrov, decăzut din grațiile Kremlinului. Șeful diplomației ruse a lipsit de la Consiliul de Securitate și a fost înlocuit la G20
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgrație după eșecul convorbirilor cu secretarul de stat american Marco Rubio, care au dus la anularea summitului planificat între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, potrivit publicației „Kommersant" și agenției Reuters. Diplomatul de 76 de ani, aflat de peste două decenii
Fundația Legacy of War anunță vizita Angelinei Jolie în sudul Ucrainei. Autoritățile de la Kiev nu au fost informate în prealabil
Fundația Legacy of War a anunțat joi că actrița și activista umanitară Angelina Jolie a vizitat orașele Herson și Nikolaev, aflate pe linia frontului din sudul Ucrainei. Vizita, desfășurată pe fondul deteriorării situației umanitare din regiune, a avut scopul de a atrage atenția asupra rezilienței civililor care trăiesc sub bombardamente și sub amenințarea constantă a
Trei din zece moldoveni se confruntă cu sărăcia absolută. Chiar dacă sărăcia se va reduce, această problemă nu va dispărea din Moldova în următorii ani. Este constatarea expertului Victor Ursu, enunțată în cadrul prezentării studiului IDIS Viitorul „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova", transmite IPN. Expertul a remarcat că în sate rata sărăciei
VIDEO | O femeie a scăpat ca prin urechile acului, după ce o mașină a trecut în viteză pe lângă la ea la trec
O femeie a fost la un pas să fie spulberată pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză. Cazul s-a produs în 4 noiembrie, pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al Chișinăului. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă momentul în care mașina încalcă concomitent trei reguli de […] Articolul VIDEO | O femeie a scăpat ca prin urechile acului, după ce o mașină a trecut în viteză pe lângă la ea la trecerea de pietoni apare prima dată în ZIUA.md.
Pelerinajul de la Catedrala Națională din București s-a încheiat. 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar # Ziua
Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, s-a încheiat după 11 zile de la sfințirea picturii. În acest răstimp, 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar, potrivit Basilica. Lăcașul de cult va rămâne deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00. La ora […] Articolul Pelerinajul de la Catedrala Națională din București s-a încheiat. 315.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar apare prima dată în ZIUA.md.
Proiectele moldo-americane, discutate la întâlnirea dintre Alexandru Munteanu și Nick Pietrowicz # Ziua
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nick Pietrowicz. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Șeful executivului a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova […] Articolul Proiectele moldo-americane, discutate la întâlnirea dintre Alexandru Munteanu și Nick Pietrowicz apare prima dată în ZIUA.md.
Bulgaria deschide o anchetă parlamentară privind influența lui George Soros asupra instituțiilor statului, presei și societății civile # Ziua
Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri formarea unei comisii speciale de anchetă pentru a investiga activitățile miliardarului George Soros, ale fiului său și ale fundațiilor acestora care activează în țară. Potrivit deciziei adoptate la Sofia, comisia va avea misiunea de a „colecta și analiza documente, de a audia instituții bulgare și persoane fizice” pentru a stabili […] Articolul Bulgaria deschide o anchetă parlamentară privind influența lui George Soros asupra instituțiilor statului, presei și societății civile apare prima dată în ZIUA.md.
89 de ani de la nașterea lui Emil Loteanu, marele cineast basarabean care a revoluționat cinematografia dintre Prut și Nistru # Ziua
Acum 89 de ani, în satul Clocușna, județul Hotin, România, se năștea actorul, regizorul, poetul și prozatorul Emil Loteanu, cel care, mai târziu, era să fie unul dintre cei mai apreciați regizori de film și de teatru din Uniunea Sovietică, cu o faimă la nivel internațional. Născut în nordul Basarabiei, în toamna anului 1936, și-a […] Articolul 89 de ani de la nașterea lui Emil Loteanu, marele cineast basarabean care a revoluționat cinematografia dintre Prut și Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
PAS cere semnarea unei declarații de depolitizare a Primăriei Chișinău! Reacția instituției: „Mergeți la muncă” # Ziua
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău solicită consilierilor din toate partidele politice reprezentate în CMC să semneze și să voteze o declarație cu privire la depolitizarea administrației publice municipale. Potrivit consilierilor PAS, documentul vine ca reacție la „politizarea excesivă a Primăriei” și va fi propus pe ordinea de zi a următoarei […] Articolul PAS cere semnarea unei declarații de depolitizare a Primăriei Chișinău! Reacția instituției: „Mergeți la muncă” apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful NATO, la București: „Pericolul nu se va sfârși odată cu războiul. Rusia se pregătește pentru o confruntare de durată” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi că Rusia va continua să reprezinte o amenințare majoră pentru securitatea europeană chiar și după încheierea războiului din Ucraina. Vorbind la Forumul NATO-Industry de la București, Rutte a cerut industriei de apărare a țărilor membre să „facă un pas înainte”, subliniind că alianța trebuie să fie […] Articolul Șeful NATO, la București: „Pericolul nu se va sfârși odată cu războiul. Rusia se pregătește pentru o confruntare de durată” apare prima dată în ZIUA.md.
Ambasadorul României, la prima întâlnire cu premierul Alexandru Munteanu: Bucureștiul reconfirmă sprijinul pentru Chișinău # Ziua
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut, joi, la Guvern, o primă întâlnire cu premierul Alexandru Munteanu. Diplomatul l-a felicitat pe șeful executivului la început de mandat și a reiterat sprijinul României pentru reformele din R. Moldova. „Am avut deosebita plăcere să transmit Prim-ministrului de la Chișinău, Alexandru Munteanu, felicitări la preluarea mandatului, precum și […] Articolul Ambasadorul României, la prima întâlnire cu premierul Alexandru Munteanu: Bucureștiul reconfirmă sprijinul pentru Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Nepotul dirijorului Nicolae Botgros va fi audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc # Ziua
Cristian Botgros, nepotul dirijorului Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, care s-a stins subit anul trecut, în timp ce era la o petrecere cu colegii. Informația a fost confirmată pentru Canal 5 de către ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a precizat că în acest caz […] Articolul Nepotul dirijorului Nicolae Botgros va fi audiat în dosarul morții Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc apare prima dată în ZIUA.md.
The Washington Post: Kievul se confruntă cu o alegere dramatică – retragerea din Pokrovsk sau pierderi uriașe de vieți omenești # Ziua
Forțele ucrainene continuă luptele disperate pentru menținerea pozițiilor în orașul asediat Pokrovsk, din estul țării, însă analiștii avertizează că retragerea ar putea fi singura opțiune pentru a evita pierderi masive de vieți omenești. Pierderea orașului ar însemna un câștig propagandistic pentru Moscova, dar ar putea salva trupele Kievului pentru viitoarele bătălii. De aproape doi ani, […] Articolul The Washington Post: Kievul se confruntă cu o alegere dramatică – retragerea din Pokrovsk sau pierderi uriașe de vieți omenești apare prima dată în ZIUA.md.
Curtea Constituțională a validat mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al Prim-ministrului, […] Articolul Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista PAS apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) investighează lansarea unei „criptomonede” în R. Moldova, lansată în 4 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă de către compania „Double Case SRL”. Ținând cont de caracterul public al comunicării, precum și de faptul că oferta este adresată publicului larg (nonprofesioniști), CNPF s-a autosesizat în limita competenței sale, în vederea […] Articolul CNPF s-a autosesizat și va investiga lansarea unei „criptomonede” în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Şoferița care a lovit o fetiță pe trotuar la Comrat, plasată în arest pentru 30 de zile # Ziua
Femeia care se afla la volanul mașinii care a lovit o fetiță de trei ani la Comrat a fost plasată în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată joi, 6 noiembrie, potrivit gagauzinfo.md. Între timp, starea copilului internat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău este în continuare gravǎ. „Există ușoare îmbunătățiri, dar starea […] Articolul VIDEO | Şoferița care a lovit o fetiță pe trotuar la Comrat, plasată în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului „Kalmaegi”. Bilanțul tragediei ajunge la 241 de morți și dispăruți # Ziua
Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a declarat joi stare de urgență națională după trecerea taifunului „Kalmaegi”, care a provocat moartea a cel puțin 114 persoane și dispariția altor 127, potrivit ultimului bilanț oficial. Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe de urgență a Consiliului Național pentru Reducerea Riscurilor și Gestionarea Dezastrelor. Marcos a declarat […] Articolul VIDEO | Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului „Kalmaegi”. Bilanțul tragediei ajunge la 241 de morți și dispăruți apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 1 400 de câini fără stăpân au fost capturați și sterilizați în Chișinău de la începutul anului. Întreținerea și îngrijirea acestora a fost asigurată de întreprinderea municipală „Supravegherea și protecția animalelor”. Potrivit autorităților municipale, întreprinderea a primit peste 400 de petiții de la cetățeni, care s-au plâns de prezența câinilor fără stăpân în oraș, […] Articolul Peste 1 400 de câini fără stăpân au fost sterilizați în Chișinău de la începutul anului apare prima dată în ZIUA.md.
UE pregătește noi restricții pentru cetățenii ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Ziua
Uniunea Europeană se pregătește să înăsprească din nou regulile privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, în contextul războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Potrivit unor oficiali europeni citați de Politico, noile norme vor limita, în general, acordarea vizelor doar la o singură intrare, eliminând aproape complet posibilitatea obținerii vizelor multiple Schengen. Decizia reprezintă un nou […] Articolul UE pregătește noi restricții pentru cetățenii ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate apare prima dată în ZIUA.md.
PAS lichidează în noul Parlament grupul de prietenie cu Rusia. În precedentul legislativ, formațiunea avea 10 deputați în acest grup # Ziua
Noul Parlament lichidează grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele legislativului Doina Gherman, care susține că decizia de renunțare la aceste două grupuri a fost luată de Comisia parlamentară pentru politică externă. Gherman precizează că decizia a fost luată „pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, conflict […] Articolul PAS lichidează în noul Parlament grupul de prietenie cu Rusia. În precedentul legislativ, formațiunea avea 10 deputați în acest grup apare prima dată în ZIUA.md.
Cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de percheziții organizate de polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru cauze speciale. „Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare […] Articolul Lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX” reținuți într-un dosar de evaziune fiscală apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina a reluat importul de gaze printr-o conductă care trece prin România și R. Moldova. Aproximativ 40% din producția internă ar putea fi afectată # Ziua
Ucraina a reluat importurile de gaze dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a menține sistemele de încălzire și de electricitate în funcțiune pe durata iernii, după avariile extinse cauzate de intensificarea atacurilor aeriene rusești, informează miercuri Reuters. Armata rusă și-a intensificat atacurile asupra sectorului de gaze al Ucrainei în octombrie, privând-o […] Articolul Ucraina a reluat importul de gaze printr-o conductă care trece prin România și R. Moldova. Aproximativ 40% din producția internă ar putea fi afectată apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat a murit la Ocnița, după ce mașina în care se afla a intrat în copac. Vehiculul ar fi fost condus cu viteză mare de un polițist de frontieră # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 69 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier înregistrat la Ocnița, pe drumul Arionești – Otaci. Victima era pasager al mașinii, care a derapat de pe șosea și a intrat într-un copac. Automobilul era condus cu viteză de un bărbat de 36 de ani, care ar fi […] Articolul Un bărbat a murit la Ocnița, după ce mașina în care se afla a intrat în copac. Vehiculul ar fi fost condus cu viteză mare de un polițist de frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
Trump deschide posibilitatea unei cooperări cu Rusia și China pentru dezarmare nucleară: „Suntem puterea nucleară numărul unu și urăsc să recunosc asta” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că nu exclude o cooperare trilaterală cu Moscova și Beijingul în vederea dezarmării nucleare globale, la scurt timp după ce a anunțat reluarea testelor nucleare ale Statelor Unite, suspendate de peste trei decenii. „Facem cel mai bun echipament, cele mai bune rachete… totul cel mai bine. Ne-am refăcut […] Articolul Trump deschide posibilitatea unei cooperări cu Rusia și China pentru dezarmare nucleară: „Suntem puterea nucleară numărul unu și urăsc să recunosc asta” apare prima dată în ZIUA.md.
Licitații trucate în școli și grădinițe din Chișinău. Un șef din cadrul Direcției Educație și trei directori de instituții de învățământ, cercetați de CNA # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins azi cu percheziții într-un dosar privind trucarea achizițiilor publice în școli și grădinițe din Capitală. Printre cei cercetați de CNA se numără un șef de direcție din cadrul Direcției municipale pentru Educație, un manager de liceu și altul de gimnaziu, un director de grădiniță. În total, în dosar sunt […] Articolul Licitații trucate în școli și grădinițe din Chișinău. Un șef din cadrul Direcției Educație și trei directori de instituții de învățământ, cercetați de CNA apare prima dată în ZIUA.md.
UE se pregătește să dezvăluie planul „Schengen militar”, care permite mutarea trupelor mai rapid pe continent # Ziua
Uniunea Europeană pregătește un plan de creare a unui așa-numit „Schengen militar”, un sistem menit să permită deplasarea rapidă a trupelor, armelor și echipamentelor pe teritoriul continentului, în contextul intensificării amenințărilor din partea Rusiei și al incertitudinilor privind angajamentul SUA față de securitatea europeană. Potrivit documentelor consultate de postul RMF FM, Comisia Europeană va prezenta […] Articolul UE se pregătește să dezvăluie planul „Schengen militar”, care permite mutarea trupelor mai rapid pe continent apare prima dată în ZIUA.md.
În 2026, sprijinul extern nu va mai acoperi masiv compensațiile la energie, sugerează Radu Marian: Vom căuta și „pe interior” # Ziua
Pentru 2026, compensațiile pentru energie urmează să fie acoperite, într-o cotă mai mare, din venituri interne. Autoritățile centrale anunță că nu se vor putea baza pe granturi și credite externe pentru a acoperi cea mai mare parte a ajutorului pentru căldură acordat familiilor, așa cum s-a făcut în acest an. Șeful Comisiei parlamentare pentru economie, […] Articolul În 2026, sprijinul extern nu va mai acoperi masiv compensațiile la energie, sugerează Radu Marian: Vom căuta și „pe interior” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Ucraina au lovit adânc în interiorul Rusiei. A fost vizată una dintre cele mai mari termocentrale și o rafinărie strategică din sudul țării # Ziua
Ucraina a lansat noaptea trecută un atac cu drone asupra unor obiective energetice din orașul Volgoreceansk, regiunea Kostroma, a anunțat guvernatorul local Serghei Sitnikov. Potrivit acestuia, în jurul orei 5 dimineața locuitorii au auzit mai multe explozii cauzate de activarea sistemelor de apărare aeriană. „Alimentarea cu energie electrică nu a fost întreruptă, iar victime nu […] Articolul VIDEO | Ucraina au lovit adânc în interiorul Rusiei. A fost vizată una dintre cele mai mari termocentrale și o rafinărie strategică din sudul țării apare prima dată în ZIUA.md.
Percheziții la un mare distribuitor de energie din România. Ancheta vizează manipularea pieței pentru obținerea de subvenții uriașe de la stat # Ziua
O operațiune fulger a Poliției Române și a Parchetului General are loc joi dimineață, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”, la unul dintre cei mai mari distribuitori de energie din România. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (IGPR), efectuează percheziții la sediile […] Articolul Percheziții la un mare distribuitor de energie din România. Ancheta vizează manipularea pieței pentru obținerea de subvenții uriașe de la stat apare prima dată în ZIUA.md.
O nouă tragedie lângă Codreanca, pe șoseaua M5. Un cuplu și-a pierdut viața în urma unei depășiri periculoase # Ziua
Un nou accident fatal a avut loc în preajma satului Codreanca, raionul Strășeni, pe drumul național M5. Un bărbat de 35 de ani și concubina acestuia, de 38 de ani, aflată la volanul unui autoturism, au murit, după ce mașina în care se aflau a intrat într-o depășirea periculoasă și s-a izbit frontal într-un alt […] Articolul O nouă tragedie lângă Codreanca, pe șoseaua M5. Un cuplu și-a pierdut viața în urma unei depășiri periculoase apare prima dată în ZIUA.md.
Nu războiul, ci restricțiile birocratice locale sperie investitorii, dă de înțeles noul ministru al Economiei # Ziua
O reducere a birocrației față de companiile existente pe piața Republicii Moldova ar aduce o creștere a Produsului Intern Brut de 3%. Sunt calculele făcute de noul ministru al Economiei, Eugen Osmochescu, care demontează percepția că investitorii ar evita țara noastră din cauza situației geopolitice, inclusiv a războiului din Ucraina. „Eu aș spune că nu […] Articolul Nu războiul, ci restricțiile birocratice locale sperie investitorii, dă de înțeles noul ministru al Economiei apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Incendiu devastator la un cămin de bătrâni din Bosnia și Herțegovina: 12 morți și peste 30 de răniți # Ziua
Tragedie în Bosnia și Herțegovina. Un incendiu puternic a izbucnit marți seara într-un cămin pentru vârstnici din orașul Tuzla, soldându-se cu 12 morți și peste 30 de răniți, dintre care cinci se află în stare critică. Flăcările au cuprins etajul al șaptelea al clădirii, unde se aflau persoane imobilizate, iar focul s-a extins rapid în […] Articolul VIDEO | Incendiu devastator la un cămin de bătrâni din Bosnia și Herțegovina: 12 morți și peste 30 de răniți apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut Ministerului de Externe, Ministerului Apărării, serviciilor secrete și altor instituții civile să elaboreze propuneri privind posibilitatea reluării testelor nucleare – primele după o pauză de 35 de ani. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe operative a Consiliului de Securitate de la Kremlin. „Este necesar să colectăm […] Articolul Vladimir Putin ordonă pregătirea pentru reluarea testelor nucleare, după 35 de ani de pauză apare prima dată în ZIUA.md.
