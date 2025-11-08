VIDEO | Tornadă puternică în sudul Braziliei. Cel puțin cinci morți și zeci de răniți

17:40

O femeie a fost la un pas să fie spulberată pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză. Cazul s-a produs în 4 noiembrie, pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al Chișinăului. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă momentul în care mașina încalcă concomitent trei reguli de […] Articolul VIDEO | O femeie a scăpat ca prin urechile acului, după ce o mașină a trecut în viteză pe lângă la ea la trecerea de pietoni apare prima dată în ZIUA.md.