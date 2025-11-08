Acțiunile Metalferos sunt vândute pentru 16 milioane de lei
Logos-Press, 8 noiembrie 2025 13:15
În Moldova, o participație de 5,13% în Metalferos este de vânzare la un preț de cel puțin 16 milioane de lei pentru întreaga participație.
• • •
Acum o oră
13:15
Acum 4 ore
11:15
Rezultatele pozitive ale testării tehnologiei moderne de purificare a apei de poluanți pe râul Ishnovac vor permite utilizarea acesteia pe alte corpuri de apă din Moldova. – informează Logos Press.
Acum 6 ore
09:15
Acest lucru a fost declarat de directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea Energiei, Evhen Karpov, menționând că, la sfârșitul anului, companiile din sectorul energetic fac calcule, pe baza cărora pot solicita ajustări tarifare.
Acum 24 ore
19:15
Există 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diferite țări în Parlamentul XII. Rusia și Belarus nu aveau loc în mijlocul lor. PAS a promis că va reveni asupra deciziei de a suspenda aceste grupuri „doar după ce Rusia va înceta războiul și va începe să respecte Moldova”. Deputații opoziției consideră că păstrarea relațiilor de prietenie între deputații din țările noastre „este cea care poate contribui la încetarea războiului”.
18:15
Schimbarea legislației cu privire la posibilitatea de a permite femeilor să îndeplinească serviciul militar obligatoriu în armată este în discuție, judecând după publicațiile Ministerului Apărării al Republicii Moldova, a raportat Logos Press.
17:00
Ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat acceptarea propunerii României de a achiziționa portul Giurgiulești din Republica Moldova. Potrivit oficialului, detaliile finale ale tranzacției vor fi convenite în curând, informează Logos Press.
16:15
Inegalitatea socială este în creștere în Moldova. Din 2019 până în 2024, rata sărăciei a crescut de aproape o dată și jumătate, în timp ce coeficientul Gini, care reflectă gradul de stratificare a veniturilor în societate, a crescut cu 6,8 %”, potrivit Logos Press.
15:15
Puțin peste 7.000 de tone de mere au fost exportate din Moldova în octombrie 2025, a raportat Logos Press.
14:15
Lukoil-Moldova are la dispoziție 10 zile pentru a-și vinde activele de pe aeroportul din Chișinău, potrivit Logos Press.
Ieri
13:15
Astăzi, 7 noiembrie, Radu Vrabie și-a început activitatea în calitate de șef al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, – relatează Logos Press.
13:00
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat la o ședință festivă a Parlamentului Republicii Moldova, unde a anunțat deschiderea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău, informează Logos Press.
12:15
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat o investigație privind lansarea criptomonedei în Moldova.
11:00
Gunvor Grup Ltd. și-a retras oferta de a cumpăra afacerile externe ale Lukoil. Cu o oră mai devreme, Departamentul Trezoreriei SUA a numit Gunvor o „marionetă a Kremlinului” și a refuzat să îi acorde permisiunea de a face afaceri până la sfârșitul războiului din Ucraina, a raportat Logos Press.
10:15
Compania Autosalubritate a achiziționat cel de-al doilea compactor BOMAG de ultimă generație, singurul de acest fel din Moldova.
09:15
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat alocările pentru partide în baza rezultatelor alegerilor parlamentare. PAS va primi cel mai mult. Iar candidații independenți, chiar și cei care au obținut mai multe voturi decât unele partide și blocuri, rămân fără finanțare. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la egalitatea condițiilor pentru participarea lor în politică, a relatat Logos Press.
08:15
O expoziție jubiliară personală a celebrului artist Eduard Maidenberg intitulată „În lumea graficii de carte” a fost deschisă la Centrul Cultural I. Manger.
6 noiembrie 2025
19:15
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a aplicat amenzi cluburilor Milsami și Sheriff pentru încălcările comise în timpul meciului lor față în față din etapa a 17-a a Superligii (1:0), – Logos Press relatează.
18:15
De la începutul anului 2025, întreprinderea municipală de supraveghere și protecție a animalelor a primit 434 de solicitări din partea locuitorilor și a autorităților locale cu privire la câinii vagabonzi din diferite zone ale orașului, a raportat Logos Press.
17:15
Serviciul Vamal a verificat documentația operatorului economic, în urma căreia acesta este obligat să achite 3,877 milioane de lei la bugetul de stat, informează Logos Press.
16:15
În medie, prețul produselor agricole de la producătorii săi a crescut cu 19,6% în perioada ianuarie-septembrie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, – informează Logos Press.
15:15
Banca Mondială consideră că situația financiară a sectorului bancar din Moldova este durabilă și capabilă să susțină activitatea economică, menținând în același timp stabilitatea financiară, informează Logos Press.
14:15
Cei mai consumați purtători de energie în Moldova în 2023 au fost produsele petroliere și biocombustibilii, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
Republica Moldova a devenit „un perete impenetrabil” la frontiera digitală a UE după valul de atacuri informatice din 2025, afirmă ministrul dezvoltării economie și digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Instituțiile statului au demonstrat capacitate rapidă de reacție și reziliență în fața agresiunilor cibernetice, a spus el la Conferința internațională CyberCor Moldova 2025.
12:15
În Moldova Innovation Technology Park (MITP), primele trei locuri după numărul de companii înregistrate sunt ocupate de România, Ucraina și SUA, – informează Logos Press.
11:15
Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Odessa și cu suportul tehnic al agenției românești Higea a lansat astăzi proiectul european „EURoBRIDGE_UA_MD”, – informează Logos Press.
10:15
În caz de supraevaluare nejustificată a TVA sau de discrepanță în prețul de achiziție, Serviciul Fiscal de Stat va trimite o notificare contribuabilului în care va explica posibilele sancțiuni, a raportat Logos Press.
09:15
În perioada 2021-25, prețurile inputurilor (produse agrochimice, semințe, combustibil etc.) au crescut cu peste 41% în medie în SUA, Europa și multe alte părți ale lumii, în timp ce prețurile produselor agricole de bază (grâu, porumb etc.) au crescut cu doar 25-35% în medie, informează Logos Press.
08:15
Concediul pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de până la 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. În plus, perioada de 15 zile poate fi utilizată în trei tranșe egale în cursul primului an de la nașterea sau adoptarea unui copil. Guvernul a aprobat modificările necesare pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții miercuri, 5 noiembrie, potrivit Logos Press.
5 noiembrie 2025
19:15
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul lărgit pentru meciurile cu Italia și Israel din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială-2026, – informează Logos Press.
18:15
Aproximativ 200.000 de tone de mere au fost prelucrate până la începutul lunii noiembrie la cinci fabrici moldovenești de concentrat de mere, a raportat Logos Press.
17:15
De la 1 martie 2025, Programul de Credit Agricol (FCA) a susținut 203 întreprinderi moldovenești din sectorul agricol. În același timp, suma finanțării a ajuns la 201,78 milioane de lei, transmite Logos Press.
16:15
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a deschis prima ședință a noului Guvern cu numiri de personal, inclusiv numirea Secretarului General al Guvernului și a noului șef al Serviciului Vamal. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, a îndemnat Guvernul și, în special, noii miniștri să coopereze activ cu autoritățile locale și să țină cont de experiența instituțională în implementarea reformelor, transmite Logos Press.
15:15
Guvernul Republicii Moldova monitorizează îndeaproape situația aprovizionării cu produse petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău, unde singurul furnizor de combustibil este compania rusă Lukoil, care a fost supusă sancțiunilor SUA. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat necesitatea unei abordări echilibrate și a unor acțiuni în limitele legii, inclusiv ținând cont de obligațiile statului, relatează Logos Press.
14:15
Închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură (Casa Rusă din Chișinău) va rezulta din denunțarea acordului cu Federația Rusă privind centrele culturale. Proiectul de lege a fost aprobat de Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova și va fi înaintat Parlamentului spre aprobare, relatează Logos-Press.
13:15
Luând cuvântul la deschiderea Summitului liderilor de la București „Foaie de parcurs pentru viitor”, Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat schimbările structurale din economia Moldovei: de la o dependență semnificativă de agricultură în 2001 (un sfert din PIB) la o structură diversificată în prezent, unde sectorul serviciilor reprezintă 58% din PIB, iar sectorul IT este proeminent cu aproximativ 8%.
12:15
La 1 octombrie 2025, numărul de porci din fermele de toate categoriile se ridica la 296,2 mii – aceasta reprezintă doar 24,5% din cifra corespunzătoare pentru aceeași dată a anului trecut. În același timp, 177,7 mii (-31,4%) de porci erau ținuți în fermele industriale ale întreprinderilor agricole și 118,5 mii (-7,6%) de porci erau ținuți în gospodăriile populației, informează Logos Press.
11:15
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova propune majorarea prețurilor pentru o serie de servicii publice, transmite Logos Press.
10:15
Banca Europeană de Investiții va aloca Moldovei 200 de milioane de euro, care vor permite plantarea a peste 63 de mii de hectare de păduri, construirea a 10 depozite de lemn, a unui centru de semiologie, a trei pepiniere și refacerea a peste 265 km de drumuri forestiere în următorii patru ani, relatează Logos Press.
09:15
„Obiectivul finalizării negocierilor de aderare la UE până în 2028 este ambițios, dar realizabil” # Logos-Press
Moldova, Muntenegru, Albania și Ucraina au înregistrat cele mai mari progrese dintre cele 10 țări candidate la UE în ultimul an. Comisia Europeană a descris obiectivul Moldovei de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 ca fiind „ambițios, dar realizabil”, a raportat Logos Press.
08:15
Până la sfârșitul acestui an, toate ministerele ar trebui să înființeze puncte de contact pentru planificarea investițiilor de capital sau unități speciale pentru gestionarea proiectelor de investiții, a raportat Logos Press.
4 noiembrie 2025
19:15
Sportivul moldovean Andrei Belic a câștigat turneul World Series la tir cu arcul (U-21) indoor, desfășurat la Lausanne, Elveția, informează Logos Press.
18:15
Uniunea Avocaților din Moldova pledează pentru punerea în ordine a cadrului normativ electoral. Modificările introduse după anunțarea ultimelor alegeri parlamentare au redus predictibilitatea și au îngreunat activitatea partidelor, informează Logos Press.
17:15
Creșterea cu 22,6% a producției de lapte în ferme, înregistrată de Biroul Național de Statistică pentru cele trei trimestre ale anului 2025, se datorează subvențiilor de stat și (datorită acestor plăți suplimentare) dietei îmbunătățite a animalelor, informează Logos Press.
16:15
Reprezentanța Grupului Băncii Mondiale în Moldova a revizuit prognoza de dezvoltare economică a țării pe termen mediu, majorând creșterea preconizată a PIB în 2025 de la 0,9% la 1,5%, – informează Logos Press.
15:15
Compania moldovenească de consultanță Double Case a anunțat lansarea primei criptomonede corporative din Moldova – Double Case Token (DCT), potrivit Logos Press.
14:15
Transportatorul privat low-cost moldovenesc FlyOne a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru 2024 ca fiind compania cu cea mai rapidă creștere datorită creșterii numărului de pasageri și extinderii rutelor, – informează Logos Press.
13:15
Lucrătorii independenți sau liber-profesioniștii se vor putea bucura de toate prestațiile de asigurare în conformitate cu dispozițiile legislației sociale naționale, inclusiv de prestațiile de maternitate, informează Logos Press.
12:15
Noua bursă nu se așteaptă la IPO-uri ale unor jucători importanți în următorii trei ani # Logos-Press
Bursa Internațională de Valori a Moldovei (BIM) va fi înregistrată oficial în decembrie 2025 și va primi un permis de începere a activității din partea CNPF până la sfârșitul lunii iunie 2026.
11:15
Statul va asigura șanse egale pentru femei și bărbați în ceea ce privește înființarea și funcționarea întreprinderilor, a informat Logos Press.
10:15
FAO: 1,7 miliarde de oameni se confruntă cu randamente scăzute ale culturilor din cauza degradării solului # Logos-Press
O cincime din populația lumii trăiește în zone în care randamentul culturilor scade din cauza degradării terenurilor provocate de om, o criză invizibilă care amenință sănătatea ecosistemelor din întreaga lume. Aceasta este evaluarea raportului SOFA (State of Food and Agriculture 2025) publicat astăzi, informează Logos Press.
