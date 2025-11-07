Femeile vor să fie înrolate în armată

08:15

Concediul pentru tații de gemeni sau tripleți va fi de până la 15 zile pentru fiecare copil nou-născut. În plus, perioada de 15 zile poate fi utilizată în trei tranșe egale în cursul primului an de la nașterea sau adoptarea unui copil. Guvernul a aprobat modificările necesare pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții miercuri, 5 noiembrie, potrivit Logos Press.