Cine va reprezenta Moldova la meciurile cu Italia și Israel
Logos-Press, 5 noiembrie 2025 19:15
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul lărgit pentru meciurile cu Italia și Israel din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială-2026, – informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
19:15
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul lărgit pentru meciurile cu Italia și Israel din cadrul ciclului european de calificare la Cupa Mondială-2026, – informează Logos Press.
Acum 2 ore
18:15
Aproximativ 200.000 de tone de mere au fost prelucrate până la începutul lunii noiembrie la cinci fabrici moldovenești de concentrat de mere, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
17:15
De la 1 martie 2025, Programul de Credit Agricol (FCA) a susținut 203 întreprinderi moldovenești din sectorul agricol. În același timp, suma finanțării a ajuns la 201,78 milioane de lei, transmite Logos Press.
16:15
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a deschis prima ședință a noului Guvern cu numiri de personal, inclusiv numirea Secretarului General al Guvernului și a noului șef al Serviciului Vamal. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, a îndemnat Guvernul și, în special, noii miniștri să coopereze activ cu autoritățile locale și să țină cont de experiența instituțională în implementarea reformelor, transmite Logos Press.
Acum 6 ore
15:15
Guvernul Republicii Moldova monitorizează îndeaproape situația aprovizionării cu produse petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău, unde singurul furnizor de combustibil este compania rusă Lukoil, care a fost supusă sancțiunilor SUA. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat necesitatea unei abordări echilibrate și a unor acțiuni în limitele legii, inclusiv ținând cont de obligațiile statului, relatează Logos Press.
14:15
Închiderea Centrului Rus de Știință și Cultură (Casa Rusă din Chișinău) va rezulta din denunțarea acordului cu Federația Rusă privind centrele culturale. Proiectul de lege a fost aprobat de Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova și va fi înaintat Parlamentului spre aprobare, relatează Logos-Press.
Acum 8 ore
13:15
Luând cuvântul la deschiderea Summitului liderilor de la București „Foaie de parcurs pentru viitor”, Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat schimbările structurale din economia Moldovei: de la o dependență semnificativă de agricultură în 2001 (un sfert din PIB) la o structură diversificată în prezent, unde sectorul serviciilor reprezintă 58% din PIB, iar sectorul IT este proeminent cu aproximativ 8%.
12:15
La 1 octombrie 2025, numărul de porci din fermele de toate categoriile se ridica la 296,2 mii – aceasta reprezintă doar 24,5% din cifra corespunzătoare pentru aceeași dată a anului trecut. În același timp, 177,7 mii (-31,4%) de porci erau ținuți în fermele industriale ale întreprinderilor agricole și 118,5 mii (-7,6%) de porci erau ținuți în gospodăriile populației, informează Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova propune majorarea prețurilor pentru o serie de servicii publice, transmite Logos Press.
10:15
Banca Europeană de Investiții va aloca Moldovei 200 de milioane de euro, care vor permite plantarea a peste 63 de mii de hectare de păduri, construirea a 10 depozite de lemn, a unui centru de semiologie, a trei pepiniere și refacerea a peste 265 km de drumuri forestiere în următorii patru ani, relatează Logos Press.
09:15
„Obiectivul finalizării negocierilor de aderare la UE până în 2028 este ambițios, dar realizabil” # Logos-Press
Moldova, Muntenegru, Albania și Ucraina au înregistrat cele mai mari progrese dintre cele 10 țări candidate la UE în ultimul an. Comisia Europeană a descris obiectivul Moldovei de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 ca fiind „ambițios, dar realizabil”, a raportat Logos Press.
08:15
Până la sfârșitul acestui an, toate ministerele ar trebui să înființeze puncte de contact pentru planificarea investițiilor de capital sau unități speciale pentru gestionarea proiectelor de investiții, a raportat Logos Press.
Ieri
19:15
Sportivul moldovean Andrei Belic a câștigat turneul World Series la tir cu arcul (U-21) indoor, desfășurat la Lausanne, Elveția, informează Logos Press.
18:15
Uniunea Avocaților din Moldova pledează pentru punerea în ordine a cadrului normativ electoral. Modificările introduse după anunțarea ultimelor alegeri parlamentare au redus predictibilitatea și au îngreunat activitatea partidelor, informează Logos Press.
17:15
Creșterea cu 22,6% a producției de lapte în ferme, înregistrată de Biroul Național de Statistică pentru cele trei trimestre ale anului 2025, se datorează subvențiilor de stat și (datorită acestor plăți suplimentare) dietei îmbunătățite a animalelor, informează Logos Press.
16:15
Reprezentanța Grupului Băncii Mondiale în Moldova a revizuit prognoza de dezvoltare economică a țării pe termen mediu, majorând creșterea preconizată a PIB în 2025 de la 0,9% la 1,5%, – informează Logos Press.
15:15
Compania moldovenească de consultanță Double Case a anunțat lansarea primei criptomonede corporative din Moldova – Double Case Token (DCT), potrivit Logos Press.
14:15
Transportatorul privat low-cost moldovenesc FlyOne a debutat în clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est pentru 2024 ca fiind compania cu cea mai rapidă creștere datorită creșterii numărului de pasageri și extinderii rutelor, – informează Logos Press.
13:15
Lucrătorii independenți sau liber-profesioniștii se vor putea bucura de toate prestațiile de asigurare în conformitate cu dispozițiile legislației sociale naționale, inclusiv de prestațiile de maternitate, informează Logos Press.
12:15
Noua bursă nu se așteaptă la IPO-uri ale unor jucători importanți în următorii trei ani # Logos-Press
Bursa Internațională de Valori a Moldovei (BIM) va fi înregistrată oficial în decembrie 2025 și va primi un permis de începere a activității din partea CNPF până la sfârșitul lunii iunie 2026.
11:15
Statul va asigura șanse egale pentru femei și bărbați în ceea ce privește înființarea și funcționarea întreprinderilor, a informat Logos Press.
10:15
FAO: 1,7 miliarde de oameni se confruntă cu randamente scăzute ale culturilor din cauza degradării solului # Logos-Press
O cincime din populația lumii trăiește în zone în care randamentul culturilor scade din cauza degradării terenurilor provocate de om, o criză invizibilă care amenință sănătatea ecosistemelor din întreaga lume. Aceasta este evaluarea raportului SOFA (State of Food and Agriculture 2025) publicat astăzi, informează Logos Press.
09:15
De la 1 ianuarie 2026, doar autoritățile locale vor avea puterea de a decide cine plătește taxa de amenajare a teritoriului – rezidenții sau proprietarii – conform Logos Press.
08:15
Un sistem de depozit pentru sticlele și sticlele de plastic și dozele metalice pentru băuturi uzate va fi introdus în Moldova în termen de un an de la data numirii unui administrator. Cetățenii vor putea preda recipientele uzate și vor primi în schimb 2 lei, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Sportivul moldovean Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la categoria de greutate până la 90 kg la Campionatul European de Judo pentru Tineret desfășurat la Chișinău, informează Logos Press.
18:15
Guvernul a anunțat astăzi deschiderea înscrierilor pentru plățile compensatorii de energie pentru sezonul de încălzire 2025-2026, care vor fi efectuate în numerar, a informat Logos Press.
17:15
Prioritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale este asigurarea locurilor de muncă pentru cetățenii moldoveni. Deocamdată, scenariul deschiderii pieței muncii pentru lucrătorii din alte țări nu este discutat, relatează Logos Press.
16:15
În Moldova, campania de recoltare a soiurilor tardive de struguri de masă se apropie de final. Sarcina va fi probabil finalizată încă din această săptămână. Problema este că sezonul de comercializare 2025/26, care inițial a fost văzut ca unul dintre cele mai bune din perioada de cinci ani, ar putea sfârși prin a fi unul dintre cele mai rele. Cel puțin pentru motivul că, în unele regiuni viticole, între o treime și jumătate din recolta de struguri de masă a fost prelucrată la prețuri modeste, conform Logos Press.
15:15
Autoritățile de reglementare a pieței financiare, autoritățile de reglementare a pieței de capital și autoritățile de aplicare a legii se pregătesc pentru reglementarea juridică a pieței criptomonedelor în cadrul MiCA unic european, a raportat Logos Press.
14:15
Aproximativ 15 clădiri rezidențiale mici au fost supuse auditurilor energetice, iar 10 clădiri rezidențiale cu peste 120 de apartamente au fost selectate în vederea elaborării documentației tehnice de proiect pentru reabilitarea energetică, a informat Logos Press.
13:15
În ciuda deficitului bugetar uriaș, Banca Națională a Ucrainei este încrezătoare că ajutorul internațional acordat țării va fi suficient pentru a menține tiparnița în funcțiune, a raportat Logos Press.
12:15
Noua componență a Parlamentului prezintă semne de tratament inegal al opoziției. Monitorizarea Asociației Promo-LEX arată că principiul reprezentării proporționale nu a fost pe deplin respectat în formarea organelor de conducere și a comisiilor permanente ale Parlamentului, transmite Logos Press.
11:15
În Moldova, creditarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) a crescut cu peste 17% anual în ultimii 5 ani, de la 16 miliarde de lei în 2021 la 29 miliarde de lei în 2025.
10:15
În luna decembrie a acestui an, Comisia Europeană intenționează să prezinte propuneri de creare a unui organism unic de supraveghere pentru bursele de valori și criptomonede pentru a elimina fragmentarea și a îmbunătăți competitivitatea UE pe piețele de capital – informează Logos Press.
09:15
Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că PIB-ul Moldovei poate fi majorat cu 5-8% prin continuarea reformei de reglementare, susținerea startup-urilor și a producției locale, atragerea companiilor „ancoră” și implementarea inovațiilor, inclusiv a inteligenței artificiale, informează Logos Press.
08:15
Salariul noului prim-ministru Alexandru Munteanu va fi de aproximativ 1.000 de euro pe lună, informează Logos Press.
2 noiembrie 2025
18:15
„Piramida fotbalului” din Anglia a înregistrat o realizare unică, atacantul Jamie Cureton, în vârstă de 50 de ani, devenind primul jucător din istorie care înscrie în primele 10 divizii, potrivit Logos Press.
15:15
În primele nouă luni ale anului 2025, la bugetul public național au fost calculate obligații fiscale suplimentare aferente plății salariilor (cu excepția amenzilor și penalităților acumulate) în valoare de 1,2 miliarde de lei, informează Logos Press.
13:15
Moldova este înaintea României în ceea ce privește implementarea inteligenței artificiale # Logos-Press
Adoptarea inteligenței artificiale (AI) pe cap de locuitor în Moldova este de 16,6%, în timp ce în România vecină este de numai 15,3%, a raportat Logos Press.
11:15
Aderarea de noi țări la blocul euro riscă să agraveze deficitul de profesioniști calificați în noile state membre, intensificând procesul de exod al creierelor”, a raportat Logos Press citând Euronews.
10:15
Moldova va extinde lista mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar la frontieră. Aceasta prevede proiecte de modificare a Regulamentului privind circulația peste frontiera de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
1 noiembrie 2025
18:15
Soții Vitali și Anastasia Spînu, juniorii Ion Kerdivara și Alina Țugui au luat premii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan, care s-a încheiat la Będzin, Polonia – informează Logos Press.
17:15
Agenția pentru Servicii de Stat a clarificat specificul înregistrării numelui unei persoane juridice comerciale care conține numele oficial sau istoric al unui stat.
15:30
În Moldova va fi implementat un program de stat pentru dezvoltarea parcurilor industriale, care prevede investiții în infrastructură și facilități logistice.
14:00
Noul guvern condus de premierul Alexandru Munteanu a fost învestit în funcție. Imediat după învestire, Maia Sandu a prezentat reformele-cheie pentru noul Cabinet de Miniștri, relatează Logos Press.
13:15
Producția brută de produse agricole în fermele moldovenești de toate categoriile a crescut cu 10,2% (în prețuri comparabile) în ianuarie-septembrie 2015 față de aceeași perioadă a anului 2024, – informează Logos Press.
11:15
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat despre investițiile în economia moldovenească cu șeful Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Remi Rioux. Potrivit serviciului de presă al șefului statului, acest subiect a fost principala temă de discuție între părți în cadrul întrevederii, care a avut loc în marja participării Maiei Sandu la Forumul pentru Pace de la Paris.
09:15
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Guvernul condus de Alexandru Munteanu. Doar 55 de deputați ai partidului de guvernământ PAS au votat exclusiv pentru decizia de aprobare a programului și votul de încredere în guvern. Munteanu a descris cabinetul ca fiind „apolitic” și axat pe creșterea economică și integrarea în UE, relatează Logos Press.
31 octombrie 2025
19:15
Cluburile din Superligă, care au intrat în lupta pentru Cupa Moldovei la fotbal la etapa de 1/8 de finală, au eliminat toate reprezentantele Ligii 1, – informează Logos Press.
18:15
În campania pentru recensământul din 2024, oamenii au fost cei mai predispuși să menționeze dificultățile lor de vedere, mobilitate, auz și memorie, a raportat Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.