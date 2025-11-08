19:15

Există 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diferite țări în Parlamentul XII. Rusia și Belarus nu aveau loc în mijlocul lor. PAS a promis că va reveni asupra deciziei de a suspenda aceste grupuri „doar după ce Rusia va înceta războiul și va începe să respecte Moldova”. Deputații opoziției consideră că păstrarea relațiilor de prietenie între deputații din țările noastre „este cea care poate contribui la încetarea războiului”.