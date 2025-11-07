Roberta Metsola a anunțat la Chișinău deschiderea Biroului Parlamentului European

16:15

În Moldova, campania de recoltare a soiurilor tardive de struguri de masă se apropie de final. Sarcina va fi probabil finalizată încă din această săptămână. Problema este că sezonul de comercializare 2025/26, care inițial a fost văzut ca unul dintre cele mai bune din perioada de cinci ani, ar putea sfârși prin a fi unul dintre cele mai rele. Cel puțin pentru motivul că, în unele regiuni viticole, între o treime și jumătate din recolta de struguri de masă a fost prelucrată la prețuri modeste, conform Logos Press.