Cetățeanul turc implicat în asasinarea din sectorul Rîșcani, extrădat din Marea Britanie în Republica Moldova

11:30

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu o reacție publică după apariția informațiilor privind ancheta procurorilor români referitoare la diplomele de rezidențiat ale unor medici care și-ar fi obținut actele de studii în Republica Moldova prin fraudă. Într-un comunicat oficial, Ceban a explicat că, în calitatea sa de fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard și strict reglementate. „Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”, a declarat Emil Ceban. Ministrul a subliniat că, dacă în urma anchetei se va demonstra că unele diplome au fost emise cu încălcarea procedurilor interne, el este „cel mai interesat să afle cine se face vinovat” și a cerut autorităților competente din ambele state să clarifice situația. „Dacă totuși, în urma investigațiilor procurorilor, se va constata că unele diplome prezentate spre semnare au ajuns la mine cu încălcarea unor proceduri interne universitare, sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a adăugat el. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, procurorii Parchetului General din România investighează mai mulți medici care ar fi obținut diplome de medic specialist de la USMF „Nicolae Testemițanu”, în timp ce, în realitate, lucrau cu normă întreagă în România, fără să fi fost prezenți fizic la orele de rezidențiat din Chișinău. Documentele consultate de sursa citată arată că diplomele respective poartă semnătura lui Emil Ceban, care la acel moment era rectorul universității. Ancheta procurorilor români vizează infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii. Miercuri, au fost efectuate 14 percheziții în acest dosar. Printre specializările vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică și estetică, imagistica medicală și parodontologia. Ceban, care a fost rector al USMF din 2016 și a devenit ministru al Sănătății la 31 octombrie, a insistat că universitatea nu putea elibera diplome false, deoarece procesul este complet informatizat: „Acesta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomele trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. De aceea, de acest lucru se vor ocupa organele competente și o să ne dea rezultate”, a declarat Ceban anterior. Procurorii români nu exclud posibilitatea ca Emil Ceban să fie audiat în acest dosar, în funcție de evoluția cooperării judiciare dintre România și Republica Moldova.