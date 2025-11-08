Cetățeanul turc implicat în asasinarea din sectorul Rîșcani, extrădat din Marea Britanie în Republica Moldova
Un cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul liderului unei grupări criminale, a fost extrădat în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției, Direcția cooperare polițienească internațională a realizat, aseară, extrădarea lui Hassan Toper, principalul suspect în cazul asasinării lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei.Investigațiile efectuate de oamenii legii au stabilit că Hassan Toper a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea crimei, vizând eliminarea liderului unei grupări criminale active pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Tot el ar fi asistat la evadarea autorului omorului de pe teritoriul Republicii Moldova, după comiterea faptei.În luna august 2024, Toper a fost dat în urmărire internațională prin canalele OIPC–INTERPOL, iar la 15 octombrie curent, a fost reținut de autoritățile britanice în vederea extrădării.Suspectul a fost adus pe teritoriul Republicii Moldova și urmează să fie prezentat procurorilor pentru documentarea procesuală corespunzătoare.
