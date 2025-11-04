Tragedie la Roma: Românul prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti a murit după 11 ore de luptă pentru viață

17:40

La aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc, o adolescentă de 17 ani din Chișinău, părinții acesteia trăiesc încă un coșmar și spun că sunt convinși că fiica lor a fost otrăvită în noaptea Balului Bobocilor. Disperați să afle adevărul, Diana și Igor Cuciuc anunță că sunt gata să ceară exhumarea trupului fetei și o nouă expertiză medico-legală.„Ultimele cuvinte ale Andreei au fost: Mama, nu știu ce am băut, mă înăduș… vino și mă salvează!”, povestește mama, printre lacrimi, într-un interviu acordat LIFE MD DOCUMENTARY. O seară care s-a transformat în tragedieAndreea, elevă la Colegiul „Ștefan Neaga”, participa la Balul Bobocilor alături de colegi. Potrivit părinților, la masa lor se aflau 12 tineri, iar fetele ar fi fost servite cu băuturi „din partea colegilor”.„Au fost servite cu bere și mai apoi cu șoturi albe, ca laptele”, spun părinții. Câteva ore mai târziu, adolescenta s-ar fi simțit brusc rău: „Alexandra, îmi sare inima din piept, nu pot respira”, i-ar fi spus unei prietene.Când a ieșit afară, Andreea a sunat-o pe mama ei, cerându-i disperată ajutor. Când femeia a ajuns la local, ambulanța era deja acolo, dar medicii nu au mai putut face nimic. Părinții: „Analiza la droguri nici măcar nu s-a făcut”Expertiza medico-legală ar fi arătat o cantitate neînsemnată de alcool în corpul fetei, însă nu s-au efectuat teste pentru droguri sintetice, spun părinții.„Inima Andreei a explodat… era ca un trandafir ofilit. Credem că a fost otrăvită”, susțin aceștia, acuzând posibila implicare a unei persoane care „ar fi avut droguri asupra sa” și ar fi încercat „să o atragă în cercul lor”.Familia susține că imaginile video de la local ar fi fost „tăiate” inițial și restituite integral abia după câteva săptămâni. „Sunt multe semne de întrebare. Se putea ascunde un adevăr”, a spus tatăl fetei, Igor Cuciuc. Suspiciuni și acuzații gravePărinții susțin că în acea seară, un tânăr – iubitul prietenei Andreei – ar fi reacționat straniu atunci când fetei i s-a făcut rău.„Alexandra l-a rugat să-i aducă apă. El a refuzat, a aprins o țigară și a zis: Lăsați-o, își va reveni, e în comă alcoolică. Mai târziu am aflat că le-ar fi propus colegilor să cumpere droguri de tip mefedronă”, afirmă mama.Cei doi părinți au mai declarat că acel tânăr ar fi nepotul unui instrumentist cunoscut din Chișinău, fără a da un nume explicit, dar au sugerat că ar fi vorba despre o familie cunoscută în lumea muzicală. Reacția lui Cristian Botgros: „Este o campanie de defăimare”În urma acestor declarații, Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros și deputat PAS, a venit cu o reacție publică, respingând orice acuzație și afirmând că este victima unei campanii de denigrare.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om.Aleg să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură.Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale.”El a mai spus că va apela la justiție pentru a-și apăra numele și imaginea publică. Familia cere redeschiderea dosaruluiPărinții Andreei spun că nu se vor opri până nu vor afla adevărul și cer redeschiderea dosarului. Ei afirmă că sunt gata să ceară exhumarea trupului fiicei și o nouă expertiză medico-legală completă, care să includă testele pentru substanțe toxice și droguri.„Nu vrem răzbunare, vrem doar adevărul. Vrem să știm ce i s-a întâmplat copilului nostru”, a spus mama adolescentei.