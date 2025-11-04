Tragedie la Roma: Românul prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti a murit după 11 ore de luptă pentru viață
Tragedie în inima Romei. După 11 ore de eforturi dramatice, românul Octavian Stroici, în vârstă de 66 de ani, prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, a murit la spital. Muncitorul, originar din Suceava, a fost scos în viață dintre ruine, însă inima lui a cedat la scurt timp după ce a fost transportat la urgență. Operațiunea de salvare a fost una de o complexitate extremă. Pe parcursul a peste 11 ore, echipele de pompieri italieni au lucrat contra cronometru pentru a-l extrage pe bărbatul blocat la primul etaj al turnului prăbușit. Octavian Stroici a fost conștient tot timpul și a comunicat permanent cu salvatorii, care i-au trimis o mască de oxigen și un analgezic pentru a-i ușura suferința. Pompierii au improvizat chiar și un scut de lemn pentru a-l proteja în cazul unei noi surpări — măsură care i-a salvat viața pentru câteva ore. Soția bărbatului a asistat, cu lacrimi în ochi, la fiecare moment al intervenției, refuzând să plece până când soțul ei nu a fost urcat în ambulanță. La locul tragediei s-au aflat și ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, consulul general Marian Popescu, precum și primarul Romei, Roberto Gualtieri, care a mulțumit echipelor de intervenție: „A fost o operațiune extraordinară. Le mulțumesc pompierilor care și-au riscat viața pentru a salva o altă viață”, a spus edilul. Și ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a lăudat curajul salvatorilor: „Multe vieți au fost puse în pericol pentru a salva această viață”. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanțe familiei și recunoștință echipelor implicate. Turnul Torre dei Conti, construit în secolul al XIII-lea de fratele Papei Inocențiu al III-lea, s-a prăbușit parțial în jurul orei 11:30, în timpul unor lucrări de restaurare finanțate cu aproape 7 milioane de euro. Cinci muncitori se aflau în interior; trei au fost salvați, iar doi români au rămas blocați. În timpul operațiunii, o a doua prăbușire a sporit riscul și dramatismul intervenției. Turnul, aflat la doar câteva sute de metri de Colosseum, este un simbol al Romei medievale și se afla în reabilitare după ce fusese închis publicului din 2006 din cauza riscului de prăbușire. Tragedia a avut chiar și ecouri politice. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat incidentul, afirmând că „economia Italiei se prăbușește precum turnul care sprijină Ucraina”. Ca reacție, Ministerul italian de Externe a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Roma.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.