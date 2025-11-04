Tragedie la Roma: Românul prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti a murit după 11 ore de luptă pentru viață

Liber TV, 4 noiembrie 2025 09:40

Tragedie în inima Romei. După 11 ore de eforturi dramatice, românul Octavian Stroici, în vârstă de 66 de ani, prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, a murit la spital. Muncitorul, originar din Suceava, a fost scos în viață dintre ruine, însă inima lui a cedat la scurt timp după ce a fost transportat la urgență. Operațiunea de salvare a fost una de o complexitate extremă. Pe parcursul a peste 11 ore, echipele de pompieri italieni au lucrat contra cronometru pentru a-l extrage pe bărbatul blocat la primul etaj al turnului prăbușit. Octavian Stroici a fost conștient tot timpul și a comunicat permanent cu salvatorii, care i-au trimis o mască de oxigen și un analgezic pentru a-i ușura suferința. Pompierii au improvizat chiar și un scut de lemn pentru a-l proteja în cazul unei noi surpări — măsură care i-a salvat viața pentru câteva ore. Soția bărbatului a asistat, cu lacrimi în ochi, la fiecare moment al intervenției, refuzând să plece până când soțul ei nu a fost urcat în ambulanță. La locul tragediei s-au aflat și ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, consulul general Marian Popescu, precum și primarul Romei, Roberto Gualtieri, care a mulțumit echipelor de intervenție: „A fost o operațiune extraordinară. Le mulțumesc pompierilor care și-au riscat viața pentru a salva o altă viață”, a spus edilul. Și ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a lăudat curajul salvatorilor: „Multe vieți au fost puse în pericol pentru a salva această viață”. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanțe familiei și recunoștință echipelor implicate. Turnul Torre dei Conti, construit în secolul al XIII-lea de fratele Papei Inocențiu al III-lea, s-a prăbușit parțial în jurul orei 11:30, în timpul unor lucrări de restaurare finanțate cu aproape 7 milioane de euro. Cinci muncitori se aflau în interior; trei au fost salvați, iar doi români au rămas blocați. În timpul operațiunii, o a doua prăbușire a sporit riscul și dramatismul intervenției. Turnul, aflat la doar câteva sute de metri de Colosseum, este un simbol al Romei medievale și se afla în reabilitare după ce fusese închis publicului din 2006 din cauza riscului de prăbușire. Tragedia a avut chiar și ecouri politice. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat incidentul, afirmând că „economia Italiei se prăbușește precum turnul care sprijină Ucraina”. Ca reacție, Ministerul italian de Externe a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Roma.

Acum 24 ore
20:40
Emilian Crețu îl provoacă pe Cătălin Lungu să-și dea demisia de la teatrul municipal „Guguță” Liber TV
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat o provocare publică pentru colegul său de breaslă, Cătălin Lungu, în contextul unui conflict izbucnit pe rețelele sociale după ce acesta l-a acuzat că „spală imaginea” primarului Ion Ceban.Într-o reacție video, Emilian Crețu a declarat că îl provoacă pe Lungu să-și dea demisia de la Teatrul municipal „Guguță”, instituție aflată în subordinea Primăriei Chișinău, subliniind că acesta primește salariul chiar de la instituția condusă de Ceban.„Am o provocare pentru tine, Cătălin. Ai zis – cum Emilian Crețu poate să se asocieze cu Ion Ceban, că eu îi spăl reputația, și tu niciodată nu te asociezi cu oameni dubioși. Dacă ești atât de curajos, ce ai zice să-ți dai demisia de la teatrul municipal ‘Guguță’, unde salariul tău e de la Primărie. Eu niciodată nu am luat un leu de la primar, dar tu primești salariul de la Primăria Chișinău”, a spus Crețu.Cătălin Lungu a reacționat, afirmând că nu își poate da demisia, dar că refuză să se asocieze cu primarul capitalei.„Primăria tot timpul va fi aceeași, pe mine nu mă interesează primarul, dacă e vorba să apar undeva lângă el, eu refuz. Nu pot să-mi dau demisia, altfel nu ar funcționa nimic în Chișinău, cu primarul e important să te asociezi”, a răspuns Lungu.Conflictul a izbucnit după ce Emilian Crețu și Ion Ceban au participat împreună la o acțiune de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. 
19:50
Tragedie în inima Romei: Turnul Conti, o construcție medievală emblematică aflată în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de restaurare Liber TV
Tragedie în inima Romei: Turnul Conti, o construcție medievală emblematică aflată în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de restaurare, relatează agenția italiană ANSA.Potrivit sursei, în momentul incidentului se aflau mai mulți muncitori pe șantier. Trei persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare critică. În timpul operațiunilor de salvare, o parte a structurii s-a prăbușit din nou, îngreunând intervenția echipelor de urgență.Procuratura din Roma a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din neglijență, în contextul în care autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate normele de siguranță la fața locului.Turnul Conti (Torre dei Conti) este o fostă reședință fortificată a influentei familii nobiliare Conti. Construită în secolul al IX-lea și reconstruită în secolul al XIII-lea, clădirea ajunsese la o înălțime impresionantă de 60 de metri, fiind cunoscută în epocă drept „Marele Turn”. Monumentul reprezenta una dintre cele mai importante mărturii ale arhitecturii medievale din centrul istoric al Romei.
19:20
Descoperire inedită pe traseul Criuleni–Chișinău: tarabă de mere fără vânzător Liber TV
O imagine rară, dar plină de farmec, a fost surprinsă pe traseul Criuleni–Chișinău: un mic punct de vânzare a merelor cu auto-deservire. Fără vânzător, fără aglomerație, doar o ladă plină cu fructe, un cântar și o cutie pentru bani — un gest de încredere și simplitate care a impresionat trecătorii.Internauta Victoria Șargu a relatat experiența pe pagina sa de Facebook, povestind cu entuziasm descoperirea: „Îți alegi merele, le cântărești, pui banii în cutie și pleci mai departe cu inima bună”. Prețul — doar 10 lei kilogramul — completează tabloul unei inițiative autentice și oneste.Gestul anonim al celui care a amenajat punctul de vânzare a devenit rapid un simbol al bunului-simț și al încrederii reciproce, reamintind că uneori lucrurile simple pot aduce cele mai frumoase bucurii.
19:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu Liber TV
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Solicitarea a fost înaintată recent instanței, urmând ca decizia finală să fie luată după examinarea probelor și argumentelor ambelor părți.Fostul parlamentar a fost reținut pe 2 octombrie la punctul de trecere Vulcănești, la revenirea în Republica Moldova dinspre Ucraina. Potrivit autorităților, Țuțu ar fi încercat să convingă vameșii să-i permită intrarea în țară fără controale. Ulterior, el a fost plasat în Penitenciarul nr. 13, unde se află în așteptarea procesului.Constantin Țuțu a mai fost reținut anterior, în iulie, la Atena, împreună cu fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a fost eliberat ulterior. Dosarul său de îmbogățire ilicită și trafic de influență se află în prezent pe masa magistraților, iar o decizie definitivă ar putea fi pronunțată în următoarele luni.
17:20
Nicolae Botgros, reacție în cazul Andreei Cuciuc: „Rog organele competente să reia ancheta și să stabilească adevărul” Liber TV
Maestrul și deputatul Nicolae Botgros a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care face un apel la calm, rațiune și transparență în cazul morții tinerei Andreea Cuciuc — o tragedie care a zguduit opinia publică din Republica Moldova. Artistul spune că familia sa este profund afectată de evenimente și cere redeschiderea anchetei pentru a fi clarificate toate circumstanțele.„Ce se întâmplă acum în familia noastră, dar și drama plină de suferință a familiei Cuciuc mă face să scriu aceste rânduri. Noi, familia Botgros, am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și supărarea nu ne permit mereu să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevărul – ce și cum s-a întâmplat în acea seară”, a scris Nicolae Botgros.Artistul regretă că până acum nu au fost audiați toți tinerii prezenți în localul unde s-a produs tragedia, inclusiv nepotul său, Cristian, despre care părinții Andreei au afirmat că ar fi fost acolo.„Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate întrebările. În calitate de bunic sunt alături de el, în aceste clipe deloc ușoare. Și noi, ca și familia Cuciuc, avem multe semne de întrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă”, a adăugat Botgros.El a mai precizat că familia sa este dispusă să colaboreze cu autoritățile și a propus ca eventualele discuții cu părinții Andreei să aibă loc prin intermediul avocaților, pentru a evita speculațiile și a asigura un proces corect și transparent.„Rog organele competente să reia ancheta acestui caz, pentru stabilirea adevărului și a cauzei care a dus la decesul Andreei Cuciuc. Justiția trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept, nu la televiziune sau pe rețelele sociale”, a subliniat maestrul.Familia Cuciuc a declarat recent că este gata să ceară exhumarea trupului fiicei pentru o nouă expertiză medico-legală completă, în speranța că vor afla ce s-a întâmplat în noaptea tragediei.
17:10
Ion Ceban: „Drogurile au ajuns în școli. Chem toate autoritățile să luăm măsuri urgente” Liber TV
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, avertizează asupra creșterii alarmante a consumului de droguri în Chișinău, fenomen care, potrivit edilului, a început să se extindă periculos în apropierea școlilor și chiar în curțile blocurilor.„O îngrijorare foarte mare, la care am dori deschidere și colaborare din partea noului Guvern, este subiectul consumului de droguri. La adresa noastră vin tot mai multe solicitări, mai ales din partea părinților, care sunt speriați de unele informații pe care le află chiar de la copiii lor”, a declarat Ceban în cadrul ședinței Primăriei.Edilul susține că municipalitatea a colaborat anterior cu autoritățile centrale pentru limitarea accesului la unele localuri deschise până dimineața, însă situația actuală este „cu mult mai gravă” și necesită intervenție imediată.„Locuitorii se plâng că prin ogrăzi și terenuri de joacă există locuri special amenajate unde se îngroapă tot felul de substanțe, care pot fi ulterior găsite cu ajutorul unor hărți cumpărate contra cost. Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a subliniat primarul.Ion Ceban cere implicarea activă a Guvernului, Poliției, dar și a instituțiilor educaționale pentru combaterea fenomenului, avertizând că lipsa acțiunilor rapide ar putea transforma problema într-o „criză socială de proporții” în rândul tinerilor din capitală.
14:10
Maia Sandu merge la Bruxelles: discuții decisive despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană Liber TV
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președinta Sandu va participa, de asemenea, la o conferință  organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent. Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, va fi prezentat Raportul de Extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.
13:00
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026: selecția națională va avea loc după noi reguli Liber TV
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local, scrie Moldova1. În premieră, selecția națională va fi coordonată de doi producători oficiali, selectați pentru experiența și reputația impecabilă în domeniul muzical:Serghei Orlov – producător cu cea mai bogată experiență de participare la concursul international Eurovision, alături de diferiți artiști;Roman Burlaca – regizor și producător autohton, recunoscut pentru colaborările sale cu cei mai populari artiști locali și pentru contribuția la scena muzicală modernă din Republica Moldova.Implicarea producătorilor în concursul național asigură o selecție profesionistă, transparentă și credibilă, care pune accent pe valoarea artistică și competitivitatea internațională a pieselor.În acest context, Teleradio-Moldova anunță startul înregistrării concurenților pentru Selecția Națională Eurovision 2026 începând cu data de 7 noiembrie. Artiștii pot depune piesele lor originale la adresa: eurovision@trm.md, conform condițiilor stabilite în regulamentul concursului. Perioada de înscriere va fi deschisă timp de 30 de zile calendaristice, iar toate detaliile privind participarea sunt disponibile pe site-ul instituției.Pentru a garanta un proces de evaluare obiectiv, juriul finalei naționale va fi format din 20 de membri – dintre care cinci internaționali și 15 naționali.Ediția din 2026 marchează 70 de ani de la lansarea Concursului Eurovision și, totodată, cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova în competiția internațională.Pentru a onora acest moment special, Teleradio-Moldova oferă câștigătorului finalei naționale un premiu destinat pregătirilor pentru participarea la etapa internațională iar cei doi producători oficiali îl vor consilia pe parcursul întregului proces de pregătire, pentru a asigura o reprezentare demnă și competitivă a țării.În contextul confirmării participării Moldovei la ESC 2026, Martin Green, directorul competiției internaționale, a declarat: „Suntem încântați să îi urăm bun venit în concurs radiodifuzorului public TRM din Moldova după un an de absență. Întoarcerea Moldovei în concurs ne reamintește de puterea comunității noastre, de forța valorilor și de ceea ce înseamnă cu adevărat să fim uniți prin muzică”.Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005. Cel mai bun rezultat al țării noastre a fost în 2017, atunci când trupa „SunStroke Project” s-a clasat pe locul trei cu piesa „Hey Mamma”.Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, Austria. Aceasta este a treia oară când capitala Austriei găzduiește concursul, după edițiile din 1967 și 2015.
12:40
(VIDEO) Cum poți obține compensații la căldură în sezonul rece 2025: pașii de urmat și termenele-limită Liber TV
Compensațiile pentru sezonul rece vor fi calculate individual pentru fiecare gospodărie, după încheierea perioadei de înregistrare a cererilor, anunță noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Înscrierile pentru Programul „Ajutor la contor” încep luni, 3 noiembrie, și se vor încheia pe 28 noiembrie. Potrivit Nataliei Plugaru, valoarea sprijinului financiar va depinde de mai mulți factori: venitul familiei, sursa de încălzire, numărul și statutul membrilor gospodăriei (pensionari, studenți, minori sau persoane cu dizabilități). „Valoarea compensației va fi stabilită individualizat pentru fiecare familie și gospodărie. În acest moment nu putem comunica cifre exacte, pentru că ele vor fi calculate după finalizarea înregistrărilor”, a declarat ministra într-o conferință de presă. Înregistrarea – doar online, pe compensatii.gov.md Cererile pot fi depuse exclusiv online, pe platforma compensatii.gov.md. Pentru persoanele care nu pot face singure înregistrarea, ajutorul este oferit de asistenții sociali și de specialiștii Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice – singurii autorizați să completeze cereri în numele cetățenilor. Ministra a subliniat că procesul de aplicare este „simplu și accesibil”, iar un ghid video disponibil pe site explică pas cu pas etapele necesare. De asemenea, ea i-a îndemnat pe oameni să nu se grăbească în primele zile, pentru a evita supraîncărcarea platformei. După 28 noiembrie, toate cererile vor fi verificate automat prin interconectarea cu peste zece baze de date ale instituțiilor publice – inclusiv Fiscul, CNAS, ASP, furnizorii de energie și universitățile. „Pentru fiecare gospodărie, plata va fi calculată individual. Compensațiile vor fi oferite în bani, fie pe cardul social, fie la oficiile poștale sau în contul bancar indicat de solicitant”, a explicat ministra. Oficiala a avertizat populația să nu ofere date personale sau bancare în urma apelurilor sau mesajelor suspecte. „Nimeni nu solicită aceste informații în numele programului. În astfel de cazuri, cetățenii trebuie să anunțe imediat poliția”, a precizat Plugaru, menționând că platforma guvernamentală este securizată conform celor mai înalte standarde cibernetice. Pentru întrebări suplimentare, cetățenii pot apela Linia Verde 0 8000 5000, disponibilă de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00. În sezonul rece 2024–2025, peste 720 de mii de familii, adică peste 1,5 milioane de persoane, au beneficiat de compensații la energie. În total, Guvernul Republicii Moldova a alocat 2,69 miliarde de lei pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile.﻿
10:50
Intervenție de urgență la Căușeni: un bărbat nevăzător de 68 de ani a căzut într-o groapă Liber TV
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasându-se într-o direcție necunoscută. Dispariția acestuia a fost semnalată de soția sa, care a solicitat intervenția echipelor specializate. În urma acțiunilor de căutare desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Căușeni, bărbatul a fost depistat conștient într-o groapă din apropierea gospodăriei. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori și pompieri din cadrul Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a IGSU, care a întreprins acțiuni de extragere a persoanei în siguranță. În urma incidentului, victima a suferit o fractură la membrele inferioare. Ulterior, bărbatul a fost predat echipajului de medici și transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale de rigoare. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au salvat 25 de persoane din diverse situații de risc și excepționale.
Ieri
09:30
Trump: SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori Liber TV
Statele Unite dețin „suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori”, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu pentru CBS News. Liderul de la Casa Albă a subliniat că Washingtonul nu va fi „singura țară care nu efectuează teste nucleare”, în condițiile în care Rusia și China continuă astfel de activități. „Avem mai multe arme nucleare decât alte state. Trebuie să facem ceva cu denuclearizarea”, a spus Trump, menționând că a discutat subiectul cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu liderul rus Vladimir Putin. „Avem suficient arsenal nuclear pentru a arunca lumea în aer de 150 de ori. Rusia are multe arme nucleare, iar China va avea și ea multe”, a adăugat el. Trump a precizat că SUA vor începe testarea armelor nucleare „așa cum o fac și alte țări”. „Rusia face teste, China face teste, dar nu recunosc public acest lucru. Noi suntem o societate deschisă. Noi spunem lucrurilor pe nume”, a explicat președintele american. La sfârșitul lunii octombrie, Trump a cerut Pentagonului să inițieze noi teste nucleare, susținând că decizia nu a fost una ușoară, dar „necesară”. Anunțul a provocat diviziuni în Congres: republicanii sprijină măsura, în timp ce democrații o consideră periculoasă pentru securitatea globală.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Din 1 noiembrie toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire aprinse, chiar și pe timp de zi Liber TV
Din 1 noiembrie până pe 31 martie, toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire aprinse, chiar și pe timp de zi. Măsura este prevăzută de Regulamentul circulației rutiere și are scopul de a crește vizibilitatea vehiculelor și de a preveni accidentele în sezonul rece, când condițiile meteo pot reduce semnificativ vizibilitatea.Potrivit Poliției, utilizarea farurilor pe timp de zi este esențială în perioadele cu ceață, ploaie, ninsoare sau drumuri umede, contribuind la protejarea vieții participanților la trafic.Reprezentanții instituției recomandă conducătorilor auto să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să mențină distanța de siguranță între vehicule. Totodată, polițiștii atrag atenția asupra evitării manevrelor riscante și a depășirilor neasigurate.Autoritățile reamintesc că nerespectarea obligației de a circula cu luminile de întâlnire aprinse constituie abatere contravențională și se sancționează conform legislației în vigoare.Poliția îndeamnă toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celor din jur.
11:00
Zborurile de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, suspendate două ore din cauza dronelor misterioase – zeci de curse redirecționate și întârzieri masive Liber TV
Zborurile de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost suspendate joi seara, 31 octombrie, timp de aproape două ore, după ce în apropierea pistelor au fost observate mai multe drone necunoscute.Potrivit Clash Report, traficul aerian a fost complet oprit între orele 20:08 și 21:58. În acest interval, aeroportul nu a primit și nu a expediat nicio aeronavă, iar numeroase curse au fost redirecționate către alte orașe, inclusiv Dresda, Leipzig, Hamburg și Hanovra.Conform Poliției din Brandenburg, un angajat al aeroportului a raportat prezența dronelor în jurul orei 20:00. Forțele de ordine au efectuat o inspecție aeriană și terestră, însă nu au identificat nici aparatele, nici operatorii acestora.Autoritățile estimează că între 20 și 25 de zboruri care urmau să aterizeze la Berlin au fost deviate, iar numeroase plecări au fost amânate sau anulate, provocând blocaje semnificative în terminale.Administrația aeroportului a declarat că suspendarea activității a fost o „măsură de precauție”, în conformitate cu regulile de siguranță aeronautică, care interzic operarea dronelor la o distanță mai mică de 1,5 kilometri de aeroporturi.Aeroportul Berlin-Brandenburg deservește lunar milioane de pasageri, iar chiar și o închidere de scurtă durată generează pierderi logistice și financiare considerabile pentru companiile aeriene și personalul de la sol.Până în septembrie 2025, serviciul german de control al traficului aerian a înregistrat 172 de incidente suspecte cu drone în apropierea aerodromurilor.În ultimele săptămâni, în 13 țări membre NATO au fost raportate peste 50 de provocări similare, aproape jumătate dintre acestea în Germania — în special lângă aeroporturi și, în unele cazuri, deasupra obiectivelor militare.Recent, și aeroportul din Vilnius a fost nevoit să își suspende temporar activitatea, după ce zeci de baloane cu contrabandă provenite din Belarus au pătruns în spațiul aerian lituanian.
31 octombrie 2025
19:00
Guvernul condus de Alexandru Munteanu, votat de Parlament. Noul Executiv va depune jurământul sâmbătă la Președinție Liber TV
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit, vineri, votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova. Executivul a fost susținut de 55 de deputați din majoritatea parlamentară, în urma prezentării programului de guvernare și a echipei propuse.După vot, premierul desemnat Alexandru Munteanu le-a mulțumit deputaților pentru sprijinul acordat și a subliniat angajamentul noului Cabinet de a continua parcursul european al țării.„Mulțumesc deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei noastre. Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara. Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni”, a declarat Munteanu.Premierul a adăugat că rezultatele obținute în ultimii ani demonstrează potențialul de dezvoltare al țării atunci când există unitate și un scop comun:„Ceea ce am reușit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova.”Noul Guvern va depune jurământul sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, în cadrul unei ceremonii oficiale la Președinția Republicii Moldova, în prezența președintelui țării și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
17:40
Familia Cuciuc cere exhumarea fiicei lor, la un an de la tragedie: „Andreea nu a murit de la alcool. A fost otrăvită!” Liber TV
La aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc, o adolescentă de 17 ani din Chișinău, părinții acesteia trăiesc încă un coșmar și spun că sunt convinși că fiica lor a fost otrăvită în noaptea Balului Bobocilor. Disperați să afle adevărul, Diana și Igor Cuciuc anunță că sunt gata să ceară exhumarea trupului fetei și o nouă expertiză medico-legală.„Ultimele cuvinte ale Andreei au fost: Mama, nu știu ce am băut, mă înăduș… vino și mă salvează!”, povestește mama, printre lacrimi, într-un interviu acordat LIFE MD DOCUMENTARY. O seară care s-a transformat în tragedieAndreea, elevă la Colegiul „Ștefan Neaga”, participa la Balul Bobocilor alături de colegi. Potrivit părinților, la masa lor se aflau 12 tineri, iar fetele ar fi fost servite cu băuturi „din partea colegilor”.„Au fost servite cu bere și mai apoi cu șoturi albe, ca laptele”, spun părinții. Câteva ore mai târziu, adolescenta s-ar fi simțit brusc rău: „Alexandra, îmi sare inima din piept, nu pot respira”, i-ar fi spus unei prietene.Când a ieșit afară, Andreea a sunat-o pe mama ei, cerându-i disperată ajutor. Când femeia a ajuns la local, ambulanța era deja acolo, dar medicii nu au mai putut face nimic. Părinții: „Analiza la droguri nici măcar nu s-a făcut”Expertiza medico-legală ar fi arătat o cantitate neînsemnată de alcool în corpul fetei, însă nu s-au efectuat teste pentru droguri sintetice, spun părinții.„Inima Andreei a explodat… era ca un trandafir ofilit. Credem că a fost otrăvită”, susțin aceștia, acuzând posibila implicare a unei persoane care „ar fi avut droguri asupra sa” și ar fi încercat „să o atragă în cercul lor”.Familia susține că imaginile video de la local ar fi fost „tăiate” inițial și restituite integral abia după câteva săptămâni. „Sunt multe semne de întrebare. Se putea ascunde un adevăr”, a spus tatăl fetei, Igor Cuciuc. Suspiciuni și acuzații gravePărinții susțin că în acea seară, un tânăr – iubitul prietenei Andreei – ar fi reacționat straniu atunci când fetei i s-a făcut rău.„Alexandra l-a rugat să-i aducă apă. El a refuzat, a aprins o țigară și a zis: Lăsați-o, își va reveni, e în comă alcoolică. Mai târziu am aflat că le-ar fi propus colegilor să cumpere droguri de tip mefedronă”, afirmă mama.Cei doi părinți au mai declarat că acel tânăr ar fi nepotul unui instrumentist cunoscut din Chișinău, fără a da un nume explicit, dar au sugerat că ar fi vorba despre o familie cunoscută în lumea muzicală. Reacția lui Cristian Botgros: „Este o campanie de defăimare”În urma acestor declarații, Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros și deputat PAS, a venit cu o reacție publică, respingând orice acuzație și afirmând că este victima unei campanii de denigrare.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om.Aleg să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură.Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale.”El a mai spus că va apela la justiție pentru a-și apăra numele și imaginea publică. Familia cere redeschiderea dosaruluiPărinții Andreei spun că nu se vor opri până nu vor afla adevărul și cer redeschiderea dosarului. Ei afirmă că sunt gata să ceară exhumarea trupului fiicei și o nouă expertiză medico-legală completă, care să includă testele pentru substanțe toxice și droguri.„Nu vrem răzbunare, vrem doar adevărul. Vrem să știm ce i s-a întâmplat copilului nostru”, a spus mama adolescentei.
17:30
Fostul deputat Constantin Țuțu rămâne în arest încă 30 de zile: Curtea de Apel a admis recursul procurorilor PCCOCS Liber TV
Fostul deputat Constantin Țuțu va rămâne după gratii încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Chișinău a admis recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).Instituția a anunțat că a contestat decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, care respinsese anterior solicitarea de prelungire a arestului preventiv și dispusese ca fostul deputat să fie plasat în arest la domiciliu.„În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus la Curtea de Apel Centru, care l-a admis”, se arată într-un comunicat al PCCOCS.Potrivit procurorilor, Constantin Țuțu este învinuit de două infracțiuni ce ar fi fost comise în septembrie-octombrie 2025: Traversarea ilegală a frontierei de stat cu Ucraina, și Promisiunea unei sume de peste 14.000 de lei (în euro) unui funcționar de frontieră, pentru a facilita trecerea prin postul Vulcănești–Vinogradovca.Țuțu a fost reținut la frontieră, iar asupra sa a fost găsită suma de bani care ar fi fost destinată mitei, fapt calificat de Codul penal drept corupere activă.După prelungirea arestului, procurorii PCCOCS vor continua ancheta, cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție, precizează instituția.Reamintim că fostul deputat democrat Constantin Țuțu a mai fost vizat anterior în mai multe dosare penale, inclusiv pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită, însă în toate cazurile anterioare a fost achitat sau cercetarea a fost încetată.
14:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic ,,Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare Liber TV
La data de 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere în partide politice sau organizații ale acestora şi de a exercita activităţi de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formaţiunilor, pe o durată de 5 ani. Pedeapsa dispusă fiind suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani. De asemenea, a fost dispusă confiscarea de la președintele organizației teritoriale Criuleni a fostului Partid Politic „Șor” suma de aproximativ 2,9 milioane de lei, iar de la președintele  organizației teritoriale Ialoveni aproximativ 3,5 milioane de lei, fiind confiscat în folosul statului și un telefon mobil recunoscut în calitate de corp delict. Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală. Până la data devenirii definitive a sentinței, în privința acestora a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpații, în calitate de președinți ai Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), ar fi acceptat cu bună știință, în perioada iulie – octombrie 2022, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în suma totală de aproximativ 6,4 milioane de lei. Aceste mijloace financiare ar fi fost utilizate pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate (în plic) membrilor oficiilor teritoriale. Inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului. Sentința urmează a fi contestată la Curtea de Apel Centru din motivul blândeții acesteia,  întrucât acuzatorul de stat a solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis.
12:30
SUA pregătesc noi retrageri de trupe din Europa de Est: aproximativ 3.000 de militari vor părăsi România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia Liber TV
Statele Unite intenționează să reducă semnificativ prezența militară în Europa de Est, la scurt timp după anunțul privind retragerea trupelor americane din România. Potrivit publicației Kyiv Post, care a dezvăluit prima informația despre retragerea din România, măsura face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump, ce vizează diminuarea efectivelor în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând chiar de la mijlocul lunii decembrie.Conform datelor citate de Stars and Stripes și News.ro, este vorba de aproximativ 3.000 de militari americani care vor fi retrași în total din cele patru state de pe flancul estic al NATO.Potrivit Kyiv Post, administrația Trump a transmis discret mai multor capitale europene un avertisment privind aceste reduceri „modeste”, menționând că reprezintă „prima etapă” a unei recalibrări a prezenței americane în regiune. Oficialii citați susțin că decizia are la bază evaluări conform cărora armatele europene sunt mai bine pregătite decât în trecut, ceea ce ar permite o „ajustare limitată” a prezenței americane.Totuși, decizia a stârnit un val de reacții negative în Congresul SUA. Congresmanul republican Mike Turner, șeful delegației americane la Adunarea Parlamentară a NATO, și-a exprimat „profunda îngrijorare”, avertizând că o reducere a trupelor americane în România – „o țară aflată pe linia de front a alianței” – ar putea încuraja Moscova.„Acțiunile agresive ale Rusiei împotriva țărilor de pe flancul estic subliniază ambițiile sale dincolo de Ucraina. Retragerea trupelor americane ar slăbi capacitatea de descurajare a NATO”, a spus Turner.Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membru influent al Comisiei pentru Relații Externe, a calificat decizia drept „profund eronată”, afirmând că aceasta subminează eforturile SUA de a-l presa pe Vladimir Putin și „transmite exact semnalul greșit către Moscova”.Ea a lăudat România drept „un aliat model”, amintind că Bucureștiul alocă 5% din PIB pentru apărare și găzduiește trupe americane în baze strategice precum cea de la Mihail Kogălniceanu.„Președintele Trump trebuie să clarifice angajamentul nostru față de aliați precum România”, a adăugat Shaheen, avertizând că credibilitatea Statelor Unite în NATO este în joc.Administrația Trump a insistat însă că nivelul trupelor americane din Polonia și statele baltice va rămâne neschimbat, pentru a reasigura aliații preocupați de securitatea flancului estic.Reducerea trupelor americane în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia urmează să înceapă în a doua jumătate a lunii decembrie, fiind catalogată de Washington drept „marginală”. 
11:10
Alexandru Munteanu, despre absența bașcanului Găgăuziei din componența Guvernului: “Nu am nicio candidatură la această poziție” Liber TV
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul audierilor din Comisia juridică a Parlamentului că nu are, deocamdată, o candidatură pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, deși legea prevede că această poziție face parte automat din componența Guvernului Republicii Moldova.„Deocamdată nu am nicio candidatură la această poziție”, a precizat Munteanu, răspunzând unei întrebări formulate de deputatul Alexandru Stoianoglo, din fracțiunea Alternativa, care a solicitat explicații privind lipsa bașcanului din lista propusă de miniștri.Este important de subliniat că bașcanul Găgăuziei nu este propus de prim-ministru, ci este ales direct de cetățenii autonomiei, prin vot universal, egal, direct și secret. Conform Constituției Republicii Moldova și Legii cu privire la Guvern, persoana aleasă în funcția de bașcan devine membru din oficiu al Executivului, fără a fi nevoie de o desemnare sau confirmare suplimentară din partea premierului.Comisia juridică a avizat pozitiv candidatura lui Alexandru Munteanu și lista miniștrilor propuși, iar votul de învestitură urmează să aibă loc vineri în Parlament.
10:50
AIEA avertizează: Atacurile Rusiei asupra Ucrainei pun în pericol siguranța nucleară a Europei Liber TV
Un nou val de atacuri lansat joi, 30 octombrie, de Federația Rusă asupra sistemului energetic ucrainean a provocat avarii la mai multe stații electrice critice pentru siguranța nucleară, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).Potrivit raportului instituției, bombardamentele au dus la deteriorarea unor substații de importanță vitală pentru protecția și securitatea nucleară a Ucrainei. În urma acestora, echipele AIEA aflate la Centrala nucleară din sudul Ucrainei și la Centrala de la Hmelnițki au raportat pierderea accesului la câte una dintre liniile externe de alimentare cu energie electrică.De asemenea, experții AIEA aflați la Centrala nucleară Rivne au informat că doi dintre cei patru reactori ai instalației au fost trecuți pe regim redus de putere, la solicitarea operatorului național al rețelei electrice.Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a avertizat că riscul nuclear în contextul războiului rămâne real, făcând apel la „maximă reținere militară în zonele care găzduiesc obiective nucleare” și la respectarea deplină a celor șapte principii fundamentale ale siguranței nucleare.Atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene s-au intensificat în ultimele luni, provocând pene de curent și implementarea programelor de deconectare controlată în mai multe regiuni ale țării.Expertul Greenpeace în securitate radiologică, Jan Vande Putte, a atras atenția că loviturile asupra substațiilor critice ale centralelor nucleare pot duce la un „blackout tehnic” la nivelul întregului sistem energetic ucrainean, punând în pericol siguranța nucleară.Ministerul Energiei al Ucrainei avertizase încă din 2024 că Rusia pregătea atacuri țintite asupra substațiilor care asigură alimentarea centralelor nucleare, pentru a slăbi capacitatea energetică și securitatea țării.
10:40
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.Potrivit Președinției, noul emisar va avea misiunea de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de a dezvolta relațiile cu partenerii strategici ai țării, în vederea consolidării păcii și securității. Activitatea acestuia se va desfășura în strânsă cooperare cu Președintele Republicii, Guvernul și Parlamentul.Nicu Popescu a deținut anterior funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, perioadă în care a condus eforturile diplomatice pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE și a promovat relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite și alți parteneri internaționali.În prezent, el este co-director al Programului de Securitate Europeană la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), cu sediul la Paris.Instituția prezidențială precizează că funcția de emisar special are scopul de a consolida activitatea Președinției, prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii strategice, care să contribuie la realizarea priorităților naționale stabilite de șeful statului.
30 octombrie 2025
18:00
Vlad Plahotniuc rupe tăcerea din Penitenciarul 13: „Sunt presiuni politice uriașe în dosarul meu” Liber TV
Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 de pagini. Plahotniuc subliniază că, la această etapă, procurorii, ghidați de factori politici, au creat un context ca atât el, cât și avocații, să nu reușească să ia cunoștință cu toate aspectele din dosar, scrie UNIMEDIA.„Evenimentele din ultimele săptămâni au întrerupt, pentru o vreme, mesajele mele, dar această întrerupere se explică, în mare măsură, prin efortul pe care mi-l solicită luarea de cunoștință cu materialele din dosarul meu. Ca să înțelegeți, e vorba de 97 de volume, a câte 300-400 de pagini fiecare, pe care urmează să le parcurg atent într-un termen foarte scurt. De regulă, asemenea dosare complexe necesită mai mult timp pentru a fi examinate, însă asupra procurorilor și asupra altor părți ale procesului de anchetă și judecată sunt exercitate presiuni enorme din direcția factorilor politici, pentru a fi creat un context în care eu și avocații să nu reușim să luăm cunoștință de toate nuanțele și aspectele relevante ale dosarului”, a scris Vlad Plahotniuc în mesajul, publicat pe rețelele de socializare de avocații săi.De asemenea, fostul lider al PDM reiterează că este hotărât săși demonstreze nevinovăția în raport cu acuzațiile de iz politic din dosarul său.„Chiar dacă așa-zisa justiție televizată și alte resurse media ale puterii au dat deja „verdicte” false, au numit „vinovații” și m-au „demonizat” prin producțiile lor propagandistice, adevăratele decizii de drept trebuie să fie luate în conformitate strictă cu legea și cu factologia. În lumea serioasă a justiției autentice, nu a celei pretins vettinguite, dosarul pe numele meu va fi declarat inconsistent, lipsit de argumente convingătoare și neîntemeiat. Eu sunt încrezător în dreptatea mea și, în prezent, sub presiunea timpului scurt oferit, mă ocup de studierea dosarului pentru a-mi demonstra nevinovăția, împreună cu echipa de avocați. Dorința mea nu e doar să mă disculp în fața instanței de judecată, ci să demonstrez publicului că învinuirile în adresa mea au fost nefondate și s-au bazat la originea lor pe speculații și pe rivalități politice din trecut. Sunt convins că legea trebuie să îmi asigure eliberarea, după care voi putea să revin în spațiul social și politic al țării”, a mai adăugat Vlad Plahotniuc.
17:50
(FOTO) Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile la Chișinău, după o amplă reparație capitală Liber TV
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din Chișinău a fost redeschis astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că proiectul a fost realizat de Primăria Chișinău în memoria marilor artiști ai renașterii naționale, în colaborare cu fiul acestora, Cristi Aldea-Teodorovici.Centrul este amplasat pe strada Alexei Mateevici nr. 77, chiar în Scuarul care poartă numele interpreților Ion și Doina Aldea-Teodorovici.„Prin această inițiativă ne-am propus valorificarea și promovarea moștenirii artistice a marilor interpreți, personalități emblematice ale culturii naționale”, a declarat Ion Ceban.Noul spațiu cultural va găzdui expoziții, lansări de carte și de albume, activități culturale și evenimente comemorative. Totodată, Centrul va deveni un loc de întâlnire pentru tineri și pentru toți cei care doresc să descopere mai profund creația celor doi artiști.Potrivit primarului, familia Teodorovici a anunțat că va dona partituri, costume scenice, obiecte personale și instrumente muzicale, contribuind astfel la amenajarea unui spațiu muzeistic cu valoare memorială și educativă.
11:00
BREAKING NEWS | Directorul Liceului “Gheorghe Asachi” din Chișinău și un agent economic, reținuți de CNA Liber TV
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență.Acestea sunt bănuite de delapidarea mijloacelor bănești aflate la balanța instituției de învățământ, prin angajări fictive, precum și de pretinderea, acceptarea și primirea sistematică de mijloace financiare de la diverși agenți economici echivalente cu aproximativ 10% din valoarea contractelor de achiziție de bunuri, servicii și lucrări.Totodată, există bănuieli rezonabile că funcționarii ar fi primit bani de la părinții elevilor înmatriculați la studii, fără temei legal, sub diverse pretexte.În cadrul operațiunii, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile persoanelor vizate, precum și la sediile unor agenți economici implicați în activitatea infracțională.De la fața locului, au fost ridicate documente contabile, contracte de achiziție, sume de bani, proveniența cărora urmează a fi stabilită și alte materiale relevante pentru cauză, iar directorul liceului și reprezentantul unui agent economic din municipiul Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii CNA.În prezent, Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală conform legislației în vigoare.
10:50
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – glasurile care au unit inimile românilor de pe ambele maluri ale Prutului Liber TV
În noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, la doar 49 de kilometri de București, două dintre cele mai iubite voci ale renașterii naționale românești, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier produs în apropierea localității Coșereni. Moartea celor doi artiști a fost percepută drept o pierdere ireparabilă nu doar pentru Basarabia, ci pentru întreaga lume românească.Ion avea 38 de ani, iar Doina doar 33. Mașina în care se aflau, un Opel condus de un cetățean ucrainean, s-a izbit violent de un copac. Cei doi soți, aflați pe bancheta din spate, au fost prinși între fiarele contorsionate – Ion a murit pe loc, iar Doina s-a stins pe drum spre spital. În urma lor a rămas fiul lor, Cristofor, orfan la doar 10 ani.Tragedia a stârnit valuri de durere și de neîncredere. De-a lungul anilor, au apărut numeroase ipoteze legate de cauzele accidentului, unele voci – printre care și poetul Grigore Vieru – vorbind despre posibilitatea unui act premeditat. Cu toate acestea, ancheta oficială a fost închisă, cazul fiind catalogat drept un nefericit accident rutier.Ion și Doina Aldea-Teodorovici au fost simboluri ale renașterii naționale de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, printre primii artiști din Republica Moldova care au avut curajul să cânte despre limba română, identitatea națională și unitatea neamului. Melodii precum „Eminescu”, „Suveranitate”, „Maluri de Prut”, „Pentru ea” sau „Trei culori” au devenit imnuri ale românismului și ale speranței de reîntregire.În august 1991, după ce au cântat în fața a sute de mii de oameni la Marea Adunare Națională din Chișinău, cei doi artiști au urcat pe scena Festivalului de la Mamaia, unde Doina a rostit cuvintele care aveau să rămână în istorie:„Vin aici direct din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, să vă aduc salutul libertății noastre.”Astăzi, la 33 de ani de la moartea lor, scriitori, artiști și admiratori s-au reunit la monumentul „Recviemul Dragostei” din Chișinău pentru a depune flori, a aprinde lumânări și a asculta melodiile care au marcat epoca redeșteptării naționale.Înmormântarea lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici a avut loc la 3 noiembrie 1992, la Cimitirul Central Ortodox din Chișinău. A fost una dintre cele mai impresionante manifestații populare de după proclamarea independenței Republicii Moldova.Moștenirea lor artistică și idealurile pentru care au trăit continuă să inspire generații întregi de români. Ion și Doina Aldea-Teodorovici rămân simboluri ale dragostei de neam, ale demnității și ale unității românești.
10:30
Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping: „Vom colabora pentru a face ceva în privința Ucrainei” Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit cu liderul Chinei, Xi Jinping, în cadrul summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific). Potrivit agenției Reuters, discuțiile dintre cei doi lideri au durat o oră și 40 de minute și s-au încheiat cu mai multe „decizii importante”.„A fost o întâlnire extraordinară, am discutat multe aspecte și am luat decizii semnificative”, a declarat Trump, care a evaluat întrevederea drept „12 din 10”. El a anunțat, de asemenea, planuri pentru vizite reciproce: „În aprilie voi merge în China, iar Xi Jinping va veni aici puțin mai târziu.”Un punct central al discuției l-a constituit războiul din Ucraina. Trump a afirmat că a purtat o conversație amplă cu liderul chinez pe acest subiect:„Am vorbit mult cu Xi despre Ucraina. Vom lucra împreună pentru a face ceva. Am convenit că ambele părți sunt prinse într-un impas al luptelor – uneori trebuie să le permiți să lupte, e o nebunie.”Președintele american a adăugat că Beijingul „va ajuta în chestiunea Ucrainei”, însă a refuzat să ofere mai multe detalii.Anterior, Trump a reiterat că războiul dintre Rusia și Ucraina va fi în cele din urmă încheiat, deși a recunoscut că „a subestimat cât de dificil va fi acest proces”. El a spus că acest conflict este „singurul pe care nu a reușit încă să-l rezolve”, deși îl considera „cea mai simplă sarcină”, având în vedere relațiile sale bune cu Vladimir Putin.La rândul său, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că este dificil de estimat cât va mai dura războiul din Ucraina, însă „a venit momentul ca ambele părți – Rusia și Ucraina – să pună capăt confruntărilor armate”.
29 octombrie 2025
20:50
Chișinău: Eveniment-omagiu dedicat lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici – 33 de ani fără artiștii-simbol ai renașterii naționale Liber TV
Primăria municipiului Chișinău anunță organizarea unui eveniment-omagiu dedicat memoriei marilor artiști Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la împlinirea a 33 de ani de la trecerea lor în neființă. Manifestarea va avea loc joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, în Scuarul Monumentului „Două Inimi Gemene”, situat la intrarea în Parcul „Valea Morilor”.Evenimentul va reuni oficiali ai administrației publice locale, artiști, admiratori ai celor doi interpreți și locuitori ai capitalei, care vor aduce un omagiu celor ce au devenit simboluri ale renașterii naționale și ale luptei pentru limba și identitatea românească.„Vă așteptăm cu drag, pentru a aduce împreună un omagiu celor două inimi gemene, care au bătut în același ritm și au ars în același foc sacru pentru tot ce este frumos și pentru același ideal național”, transmite Primăria Chișinău.Ion și Doina Aldea-Teodorovici au rămas în memoria colectivă ca ambasadori ai idealului național, prin muzica lor care a inspirat generații întregi și a însoțit marile momente ale mișcării de renaștere națională din Republica Moldova.
19:20
Scandal la un liceu din Iași: O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii au descoperit că apărea pe site-uri pentru adulți Liber TV
Un nou scandal zguduie sistemul de învățământ din Iași, după ce o profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni a fost descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Cadrul didactic, în vârstă de 24 de ani, și-a dat demisia după ce cazul a devenit public.Potrivit publicației Adevărul, C.C., originară din Arad și absolventă a Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, preda de aproximativ trei ani la clasele de gimnaziu și liceu. Ea obținuse nota 9,73 la examenul de titularizare și fusese repartizată pe post la liceul din Răducăneni.Livia Panțiru, director adjunct al instituției, a confirmat că situația a fost semnalată conducerii și că profesoara a decis să plece din școală.„Doamna profesoară și-a dat demisia. Începând de luni, contractul ei de muncă nu mai este valabil”, a declarat Andrada Bălteanu, purtătorul de cuvânt al liceului.Pe de altă parte, directorul unității, Liliana Carp, a declarat că instituția va analiza toate informațiile disponibile înainte de a decide eventuale măsuri suplimentare.„Dacă se vor confirma zvonurile, vom sesiza comisia de etică și vom aplica toate procedurile legale”, a precizat aceasta.Între timp, mai mulți părinți din Răducăneni și-au exprimat public nemulțumirea, acuzând lipsa de reacție a autorităților școlare. Unele declarații apărute pe rețelele sociale aduc acuzații grave, care urmează să fie verificate de conducerea liceului și de Inspectoratul Școlar Județean Iași.Profesoara a semnat demisia vineri, 24 octombrie, iar luni, 27 octombrie, contractul său de muncă a încetat oficial. Inspectoratul Școlar Iași urmează să stabilească în perioada următoare ce se va întâmpla cu postul rămas vacant.
19:00
Explozie pe strada Albișoara din Chișinău: un tânăr de 19 ani rănit ușor, două persoane evacuate de pompieri Liber TV
În seara zilei de 29 octombrie 2025 angajații IGSU au fost alertați în urma unei deflagrații produse pe strada Albișoara 82/5 din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs în camera de baie a unui apartament la etajul 3 al blocului cu 16 nivele. La fața locului în regim de urgență au fost îndreptate 6 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație angajații IGSU au evacuat două persoane din apartamentul afectat. O minoră în vârstă de 16 ani, care nu a avut de suferit și un bărbat de 19 ani. Tânărul a fost preluat de  echipajul medical pentru îngrijiri. Conform primelor investigații acesta a suportat traumatisme neesențiale în regiunea capului, viața lui fiind în afara oricărui pericol. În urma exploziei au fost afectate materialele constructive doar a locuinței în care s-a produs deflagrația. Cauza și circumstanțele explozie urmează a fi investigate de organele  de resort. Blocul de locuit nu este gazificat.
18:40
Polonia a interceptat deasupra Mării Baltice un avion de recunoaștere rusesc Il-20 Liber TV
Aviația militară poloneză a interceptat marți un avion rusesc de tip Il-20 deasupra Mării Baltice, informează Reuters, citând surse din cadrul Forțelor Armate ale Poloniei.Potrivit Comandamentului Operațional al armatei poloneze, aeronava rusă zbura în spațiul aerian internațional, fără plan de zbor și cu transponderul oprit – o practică considerată periculoasă pentru siguranța traficului aerian.Deși avionul nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei, acesta a fost escortat în afara zonei de responsabilitate a avioanelor de luptă poloneze, ca măsură preventivă.Militarii polonezi au subliniat că astfel de incidente s-au repetat frecvent în ultimele luni, aeronavele ruse efectuând zboruri provocatoare de-a lungul frontierelor NATO, adesea cu echipamentele de identificare dezactivate.Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute între Rusia și alianța nord-atlantică, în special în regiunea Mării Baltice.
16:30
Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri. Igor Grosu: „Echipa rămâne așa cum este” Liber TV
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că ședința legislativului pentru învestirea noului Guvern condus de Alexandru Munteanu va avea loc vineri, conform programului stabilit.Solicitat să comenteze cererea unor fracțiuni de opoziție de a amâna ședința, Grosu a refuzat să intre în detalii:„E o decizie pe care nu vreau să o comentez. Echipa va rămâne așa cum este, iar vineri va avea loc ședința planificată”, a declarat președintele Parlamentului.La rândul său, premierul desemnat Alexandru Munteanu a descris consultările de astăzi cu fracțiunile parlamentare drept constructive și a promis că va ține cont de propunerile venite din partea partidelor, inclusiv din opoziție.„Consultările au fost constructive. Vom analiza toate propunerile și vom colabora cu toate fracțiunile. În perioada următoare vom stabili o platformă de consultări și cu întreg cabinetul de miniștri”, a afirmat Munteanu.Noua echipă guvernamentală urmează să-și prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în cadrul ședinței plenare de vineri, după care Parlamentul va decide prin vot dacă îi acordă încrederea.
16:00
Ion Ceban, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Sperăm ca aceste discuții să nu fie doar de ochii lumii” Liber TV
Primarul Capitalei și liderul Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră ca procesul de formare a noului Guvern să fie unul autentic, orientat spre rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor, și nu o formalitate politică.„Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor lua în calcul recomandările partidelor de opoziție, iar aceste consultări nu vor fi doar de ochii lumii, așa cum se vorbește în societate”, a declarat Ion Ceban.Liderul Blocului ALTERNATIVA a precizat că formațiunea sa va transmite propuneri detaliate din programul electoral, pe domenii-cheie, care pot fi incluse în viitorul program de guvernare. Aceste propuneri sunt rezultatul discuțiilor cu specialiști din mai multe sectoare și vizează domenii prioritare precum: Justiție pentru fiecare; Dezvoltarea economică; Depolitizarea instituțiilor statului; Sprijinirea administrației publice locale, afectată de salarii mici și presiuni politice; Crearea poliției comunitare pentru siguranța cetățenilor; Combaterea consumului de droguri în rândul minorilor, în special în Chișinău; Adoptarea unei legi funcționale a parcărilor.„Dacă nu vom merge în următorii ani cu pași concreți, atunci, prin programe de guvernare făcute doar de dragul prezentării, nu vom reuși”, a subliniat Ceban.Totodată, liderul Blocului ALTERNATIVA i-a recomandat premierului desemnat să manifeste independență față de influențele politice și să fie atent la echipa guvernamentală care va fi propusă.„Pentru greșelile întregii guvernări va fi sacrificat premierul, iar miniștrii și persoanele numite de guvernare vor trece dintr-o funcție în alta”, a avertizat el.Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA urmează să decidă dacă va vota sau nu noul Cabinet de miniștri, în funcție de modul în care propunerile sale vor fi reflectate în programul de guvernare.„Am venit cu propuneri, iar urmează să vedem dacă acestea se vor regăsi în programul de guvernare. Decizia finală va fi anunțată în ședința Parlamentului”, a conchis Ion Ceban.
15:50
Sancțiunile SUA și Marii Britanii asupra LUKOIL ar putea afecta alimentarea cu combustibil a aeronavelor pe Aeroportul Chișinău. AAC: „Zborurile se desfășoară normal” Liber TV
Toți operatorii aerieni care efectuează zboruri din și spre Republica Moldova au fost informați despre posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiei LUKOIL — principalul furnizor de combustibil pentru aeronave din țară.Potrivit unui mesaj transmis operatorilor și publicat de bloggerul Eugen Luchianciuc, „aprovizionarea cu combustibil pentru aeronave la Aeroportul Internațional Chișinău este în prezent afectată din cauza sancțiunilor impuse de SUA și Regatul Unit asupra LUKOIL”. În document se menționează că Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a fost notificată oficial și că operatorii sunt sfătuiți să-și planifice corespunzător rezervele de combustibil și, dacă este cazul, să ia în considerare alternative până la o nouă informare.În reacție, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a confirmat că a fost notificată oficial despre sancțiunile care urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie 2025, dar a subliniat că, deocamdată, nu există perturbări în alimentarea aeronavelor.„AAC monitorizează îndeaproape situația și este în contact permanent cu administrația Aeroportului Chișinău, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni. Reiterăm că, la acest moment, operațiunile de alimentare cu combustibil se desfășoară în regim normal”, se arată în comunicatul autorității.Instituția a mai precizat că toți operatorii aerieni sunt informați și cooperează pentru a asigura continuitatea zborurilor, iar măsurile preventive necesare sunt deja analizate pentru a preveni orice impact negativ asupra pasagerilor sau programului de zbor.Sancțiunile internaționale la adresa grupului LUKOIL, impuse de Statele Unite și Marea Britanie, urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie 2025, vizând inclusiv activitățile comerciale și de furnizare de combustibil ale companiei în regiune.
15:40
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Liber TV
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un Program Național comun de guvernare a țării. Totodată, la ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului fracțiunea va propune amânarea ședinței în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu.Motivul este că echipa formațiunii a avut prea puțin timp pentru analiza Programului de Guvernare, iar acesta a fost elaborat în grabă și conține numeroase lacune, neclarități și lipsă de termene și mecanisme clare de implementare. „Ne-am expus punctul de vedere privind Programul Guvernului Munteanu, dorind să fim constructivi, chiar dacă am avut mai puțin de 24 de ore pentru a-l studia — bine că nu l-am primit noaptea, la ora două. Astăzi am venit cu un set de constatări și întrebări. Da, programul este bine structurat pe capitole, include multe ținte numerice și folosește un limbaj proeuropean. Totuși, lipsesc costurile totale, sursele de finanțare pe capitole, perioadele de realizare, impactul bugetar (deficit/datorie), analizele de risc și mecanismele anticorupție pentru proiectele mari”, a declarat președintele fracțiunii, Renato Usatîi, după consultările cu Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru.De asemenea, printre constatări se regăsesc lipsa unui buget clar și a surselor de finanțare pentru proiectele propuse, absența unui calendar intermediar pentru atingerea țintelor, precum și inexistența unor analize macro-fiscale privind impactul asupra deficitului și datoriei publice. Mecanismele anticorupție pentru proiectele mari sunt neclare, iar reforma administrației publice locale este propusă fără evaluări de impact sau garanții de autonomie financiară. „Iată avem aici colegii noștri primari – doamna Stela Onuțu, primar de Glodeni, și doamna Nina Cereteu, primar al orașului Drochia. De unde vor lua autoritățile publice locale  aceste surse financiare pentru cofinanțare și cum vor fi distribuite, fie că vorbim chiar și de cel puțin 10% pentru fiecare proiect?”, a declarat Renato Usatîi.În domeniul educației, țintele asumate sunt considerate nerealiste fără măsuri concrete de calitate și echitate, iar în agricultură și infrastructură lipsesc detalii esențiale privind costurile, sursele de apă, operatorii și prioritizarea proiectelor. Experții semnalează, de asemenea, că programul nu prevede scenarii pentru șocuri externe și capacitatea administrativă necesară implementării este insuficientă.Astfel, fracțiunea a formulat întrebări esențiale pe domenii, printre care: care este costul total al programului și sursele de finanțare, impactul pe deficit și datorie, prioritizarea și calendarul proiectelor majore, mecanismele anticorupție și open-contracting, protecția întreprinderilor mici în negocierile cu UE, detalii privind energia și infrastructura, asigurarea calității în educație, finanțarea sănătății și mediului, precum și clarificări privind justiția, apărarea, securitatea și strategia culturală și media. „În aceste condiții, Partidul Nostru i-a propus domnului candidat desemnat formarea unui grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, și experți pe domenii pentru a elabora un Program Național comun de guvernare a țării. Iar la ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului vom propune amânarea ședinței în care se cere votul de încredere a Guvernului Munteanu”, a conchis Renato Usatîi.
15:30
150 de ani de la nașterea Reginei Maria – „Mama Regina” care a pus România pe harta lumii Liber TV
România sărbătorește astăzi, 29 octombrie 2025, 150 de ani de la nașterea Reginei Maria – una dintre cele mai mari figuri feminine din istoria țării. Supranumită „Regina-Diplomat”, „Regina-Soldat”, „Mama răniților” și „Mama Regina”, Maria a României a fost un simbol al curajului, al dăruirii și al iubirii față de poporul său.Principesa Maria Alexandra Victoria s-a născut la 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în comitatul Kent din Anglia. Era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, iar destinul avea să o poarte pe tronul României. În 1893 s-a căsătorit cu Ferdinand de Hohenzollern, viitorul rege al României, devenind una dintre cele mai respectate și iubite regine din Europa.O figură remarcabilă prin inteligență, frumusețe și spirit, Regina Maria s-a implicat activ în viața culturală, socială și diplomatică a României. În timpul Primului Război Mondial, s-a aflat printre soldați, pe front, îngrijind răniți și încurajându-i în cele mai grele momente. A fost un adevărat simbol al speranței, iar poporul i-a oferit, cu dragoste, numele de „Mama răniților”.După război, Regina Maria a devenit imaginea României Mari în lume. Vizitele sale diplomatice la Paris, Londra și Washington au adus țării un prestigiu imens, contribuind decisiv la recunoașterea internațională a României. Legendară rămâne călătoria sa din 1926 în Statele Unite, când a fost primită cu onoruri de președintele american și aclamată de mulțimi entuziaste.De-a lungul vieții, Regina Maria a promovat cultura și arta românească, a sprijinit numeroase opere caritabile și a lăsat în urmă un patrimoniu impresionant: Castelul Bran, reședința de suflet de la Balcic, dar și pagini memorabile de literatură. Volumul său autobiografic „Povestea vieții mele” a avut succes internațional și a confirmat că Regina României nu era doar un simbol al epocii, ci și o voce puternică a feminității europene.Regina Maria a murit la 18 iulie 1938, la Sinaia, fiind înmormântată la Curtea de Argeș. La dorința sa, inima i-a fost depusă la Balcic, apoi mutată la Castelul Pelișor, unde poate fi vizitată și astăzi.La 150 de ani de la nașterea sa, Regina Maria rămâne o prezență luminoasă în conștiința națională – femeia care a știut să transforme dragostea pentru țară în putere, diplomația în artă și suferința poporului în speranță.„Oameni de afaceri americani, veniți și investiți în țara mea!” – îndemnul rostit de Regina Maria în 1926 rămâne, peste un secol mai târziu, o dovadă a viziunii sale moderne și a iubirii nemărginite pentru România.
14:50
SUA retrag peste o mie de militari din România. MApN: „Rămân circa 1.000 de soldați americani, angajamentul pentru securitatea regională continuă” Liber TV
Statele Unite ale Americii vor retrage aproximativ 1.200 de militari dislocați temporar în România, în cadrul procesului de redimensionare a forțelor sale din Europa. Decizia, care vizează inclusiv baza militară de la Mihail Kogălniceanu, face parte dintr-o reevaluare mai amplă a posturii globale a armatei americane și a fost anunțată oficial partenerilor din NATO.Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că România și aliații au fost informați de această măsură încă de la începutul săptămânii. Potrivit instituției, retragerea face parte din strategia administrației americane de reorientare a priorităților spre regiunea Indo-Pacific, în contextul în care Europa și-a consolidat propria capacitate de apărare.„Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a transmis MApN într-un comunicat.Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii nu vor fi afectate, singura modificare vizând baza de la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu va mai reveni.„Nu vorbim despre o retragere totală, ci despre o ajustare previzibilă. România rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic, cu o prezență consistentă a forțelor aliate. În plus, Armata Română își consolidează capacitățile proprii, iar echipamentele moderne continuă să sosească”, a declarat Moșteanu.Oficialul a subliniat că, în prezent, pe teritoriul României rămân activi aproximativ 1.000 de militari americani, alături de contingente din Franța, Belgia, Spania, Polonia, Luxemburg, Portugalia și Macedonia de Nord.„Avem exerciții militare în derulare, iar România este și va rămâne o țară sigură”, a adăugat ministrul.Reacții politice nu au întârziat să apară. Liderul AUR, George Simion, a comentat pe rețelele sociale că redimensionarea trupelor americane ar fi „un semnal al deteriorării relației cu Washingtonul”, susținând că formațiunea sa ar fi „singura capabilă să o deblocheze”.În pofida speculațiilor, Ministerul Apărării a reafirmat că decizia SUA nu reprezintă un pas înapoi în relația strategică dintre cele două țări, ci o recalibrare planificată, coordonată și discutată în prealabil cu toți aliații NATO.
14:30
Mercenari moldoveni, cercetați pentru implicare în războaie străine: Percheziții în mai multe localități din țară, cu sprijinul Europol și al autorităților ucrainene Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat astăzi o amplă operațiune pe teritoriul Republicii Moldova, vizând activitatea de mercenariat a unor cetățeni moldoveni implicați în conflicte armate din străinătate.Potrivit Poliției, acțiunile au fost realizate în strânsă cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol.În urma investigațiilor, oamenii legii au acumulat probe care arată că mai mulți cetățeni moldoveni s-ar fi înrolat intenționat, din motive financiare, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare. Aceștia ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina.În timpul perchezițiilor efectuate în mai multe locații din țară, au fost ridicate telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal și alte obiecte relevante pentru anchetă. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile penale continuă sub conducerea procurorilor PCCOCS.
11:50
Accident grav la Pîrlița, raionul Ungheni: un bărbat de 37 de ani, descarcerat de salvatori după ce s-a izbit cu mașina într-un copac Liber TV
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul unui autoturism de model  VAZ a derapat și s-a tamponat într-un copac. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, pompierii au stabilit că șoferul a rămas blocat în interiorul automobilului. Angajații IGSU au reușit să extragă persoana, un bărbat în vârstă de 37 de ani. Ulterior, acesta, în stare conștientă, a fost preluat de Serviciul medical de urgență și transportat la spitalul raional pentru îngrijirile medicale de rigoare. Cauza și circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite de organele de resort. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 27 de situații de risc.
10:40
Democrația Acasă refuză să voteze Guvernul Munteanu: „Cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova!” Liber TV
Partidul Democrația Acasă anunță că nu va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, acuzând că lista miniștrilor propuși confirmă faptul că „executivul va fi condus din altă parte”, și nu de către prim-ministrul desemnat.Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că propunerile de miniștri „ne-au întărit convingerea să nu votăm pentru învestirea Guvernului”.„Este evident că guvernul va fi condus din altă parte, pentru că premierul nu avea de unde să îi cunoască pe cei propuși. Acești candidați la funcția de ministru i-au fost dați pe listă premierului desemnat. De unde să cunoască noul premier ONG-iștii și oamenii din garnitura a doua a regimului Maia Sandu - Dorin Recean, dacă a fost plecat peste hotare vreme de peste 20 de ani?”, a declarat Vasile Costiuc.Potrivit liderului Democrația Acasă, prin desemnarea acestui cabinet „se reface verticala puterii”, iar noul guvern „va fi responsabil în fața Președinției, nu în fața Parlamentului, așa cum prevede Constituția”.„Regretăm că s-au întors vremurile ‘verticalei puterii’, ale lui Vladimir Voronin și Vlad Plahotniuc. Noi, ca deputați, avem datoria să apărăm democrația parlamentară și Constituția Republicii Moldova”, a subliniat Costiuc.Totodată, acesta a criticat Partidul Acțiune și Solidaritate pentru faptul că „fuge de răspunderea politică”, susținând un premier „așa-zis tehnocrat” și o echipă de miniștri fără apartenență politică.„Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați arată că PAS nu crede în succesul acestuia și că va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă de-a țara în bunghi”, a adăugat liderul formațiunii.În opinia Partidului Democrația Acasă, într-o perioadă economică dificilă, este „iresponsabilă” numirea unor persoane fără experiență reală în domeniile pe care urmează să le conducă.„Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova, neasumat politic, cu ONG-iști pe post de miniștri, și care nu va fi responsabil în fața Parlamentului, ci a Președinției, contrar prevederilor constituționale”, a conchis Vasile Costiuc.
28 octombrie 2025
18:00
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă Liber TV
Un accident de muncă soldat cu decesul unui angajat a avut loc în cadrul Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC).Potrivit comunicatului emis de instituție, incidentul s-a produs la locul de muncă, iar în prezent Regia colaborează cu ancheta și cu toate organele de resort pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.„Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele”, se menționează în informare.Conducerea RTEC a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate.
18:00
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.  Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa Președintelui Emmanuel Macron și reunește anual lideri de țări și experți din întreaga lume pentru a discuta despre soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.
16:10
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional Chișinău. Zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă Liber TV
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță desfășurarea unor lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025, până în jurul orei 17:00.Potrivit administrației aeroportului, lucrările vizează modernizarea sistemului de balizaj luminos și întreținerea pistei principale 08-26, pentru a menține cele mai înalte standarde de siguranță în operarea zborurilor.Pe durata intervențiilor, toate operațiunile de decolare și aterizare vor fi efectuate temporar pe pista alternativă 09-27, cu respectarea procedurilor corespunzătoare.Reprezentanții aeroportului îi roagă pe locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătate să manifeste înțelegere față de eventualele modificări ale nivelului de zgomot sau alte inconveniente temporare generate de lucrări.„Aceste măsuri sunt necesare pentru menținerea siguranței și continuității operațiunilor aeriene. Mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, se arată în comunicatul emis de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.
14:20
Tragedie fără margini în raionul Florești! Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână Liber TV
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în localitatea Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii au reușit să recupereze corpul băiatului la suprafață de la adîncimea de 8 metri, însă, medicii ajunși la fața locului au constatat decesul acestuia. Toate circumstanțele cazului urmează a fi stabilite de organele de drept. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează repetat părinții și oamenii care au în grijă copii să manifeste responsabilitate maximă și să securizeze accesul copiilor în preajma fântânilor și altor surse de pericol pentru evitarea tragediilor.
12:40
Maia Sandu l-a avansat pe Viorel Cernăuțeanu la gradul de chestor-șef și l-a decorat pe Lilian Carabet cu Ordinul „Credință Patriei” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a oferit distincții unor reprezentanți de rang înalt ai Inspectoratului General al Poliției (IGP).Potrivit documentelor semnate la 27 octombrie 2025, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat la gradul special de chestor-șef, una dintre cele mai înalte funcții din structura Ministerului Afacerilor Interne.Totodată, printr-un alt decret prezidențial, Lilian Carabet, șef adjunct al IGP, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa III, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la menținerea ordinii publice, asigurarea securității statului și îndeplinirea exemplară a datoriei de serviciu.Ambele decrete au intrat în vigoare la data semnării.
11:40
Tragedie la sala de forță din Capitală: un adolescent de 16 ani a murit subit în timpul antrenamentului Liber TV
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din sectorul Botanica al Capitalei, transmite pulsmedia.md. Tragedia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:12, pe strada Sarmisegetuza.Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, victima era elev în anul întâi la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Tânărului i s-ar fi făcut brusc rău în timpul antrenamentului, prăbușindu-se la podea.Un echipaj medical a fost chemat de urgență la fața locului, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Potrivit medicului-legist, pe corpul băiatului nu au fost depistate semne de moarte violentă. Cadavrul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuate expertize de laborator pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.Poliția a deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.
11:00
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit probelor acumulate, funcționari ai SFS ar fi implementat o schemă ilegală prin care sistematic pretindeau și primeau sume de bani de la diverși agenți economici, pentru a nu întocmi acte de control fiscal, a omite documentarea unor încălcări depistate în activitatea comercială sau pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde. Sumele pretinse ar fi variat, în medie, în jurul a 500 de euro, în funcție de gravitatea neregulilor constatate. În urma acțiunilor procesuale desfășurate astăzi, un funcționar public din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate. În prezent, CNA și Procuratura mun. Cahul desfășoară percheziții, audieri și alte măsuri de urmărire penală în vederea stabilirii întregii rețele de complicitate și documentării complete a faptelor.
10:40
Alexandru Munteanu își completează echipa guvernamentală: noi propuneri pentru Ministerul Muncii și Ministerul Mediului Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă procesul de formare a echipei guvernamentale, anunțând astăzi noi propuneri pentru funcțiile de miniștri și conducători ai unor instituții-cheie. Potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială, Munteanu a propus-o pe Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, pentru funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale. Totodată, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Mediului. Premierul desemnat i-a mulțumit, de asemenea, lui Alexei Buzu, care a acceptat să devină Secretar General al Cancelariei de Stat. „Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat Alexandru Munteanu. Noile nominalizări se adaugă celor anunțate anterior, când premierul desemnat a prezentat alți membri propuși pentru Cabinetul său:  • Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare;  • Eugen Osmochescu, expert în dezvoltare economică, digitalizare și reforme instituționale, cu peste 25 de ani de experiență în colaborare cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană și OECD, nominalizat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  • Andrian Gavriliță, economist cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul politicilor publice și afacerilor internaționale, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. Cu o zi mai devreme, Munteanu a prezentat și alte trei nominalizări:  • Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru funcția de ministru al Sănătății;  • Vladislav Cojuhari, secretar general al MAI, pentru funcția de ministru al Justiției;  • Cristian Jardan, jurnalist și fost consilier politic în Cabinetul premierului Dorin Recean, pentru funcția de ministru al Culturii.
10:10
Tragedie la Briceni: Un bărbat a murit după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac Liber TV
Un accident rutier cumplit s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:08, la ieșirea din localitatea Tabani, raionul Briceni. Un bărbat de 38 de ani și-a pierdut viața după ce camionul de marca Mercedes pe care îl conducea s-a izbit violent într-un copac, transmite pulsmedia.md.Potrivit datelor preliminare, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, iar camionul a derapat de pe carosabil, lovindu-se puternic de un copac aflat pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajului medical.La fața locului au intervenit pompierii, care au fost nevoiți să descarcereze corpul victimei dintre fiarele contorsionate ale camionului.Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii tragediei.
27 octombrie 2025
14:50
Lituania închide granița cu Belarus pe termen nedeterminat, după mai multe incidente cu baloane contrabandiste Liber TV
Guvernul Lituaniei intenționează să închidă pe termen nedeterminat frontiera cu Belarus, în urma unei serii de incidente provocate de baloane meteorologice încărcate cu țigări de contrabandă lansate de pe teritoriul belarus.Premierul Inga Ruginienė a declarat că, numai în ultima săptămână, aeroporturile lituaniene au fost închise de patru ori, iar peste 140 de zboruri au fost anulate din cauza acestor baloane.„Este un semnal clar adresat Belarusului: atacurile hibride nu vor fi tolerate”, a subliniat șefa Guvernului.Decizia oficială privind închiderea frontierei urmează să fie discutată în cadrul ședinței guvernamentale din 29 octombrie, însă, potrivit Ruginienė, forțele armate lituaniene vor fi autorizate încă de luni să doboare orice balon suspect detectat în spațiul aerian al țării.Totodată, Lituania va consulta partenerii din NATO și va analiza un nou pachet de sancțiuni împotriva Belarusului, ca răspuns la acțiunile considerate drept „provocări deliberate și periculoase” la adresa securității naționale
