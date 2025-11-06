ULTIMA ORĂ! Percheziții și rețineri în dosarul TUX: cuplul Samoil, foști angajați MAI, ar coopera cu ancheta
Zeci de percheziții au avut loc joi dimineață în cadrul dosarului „TUX”, care vizează o presupusă schemă piramidală de proporții. Potrivit surseor PulsMedia.md, acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) împreună cu procurorii, iar în urma acestora aproximativ șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Conform informațiilor obținute de PulsMedia.md, au fost efectuate circa 30 de percheziții autorizate, inclusiv la foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Valentin și Antonina Samoil. Cei doi nu au fost reținuți, întrucât ar fi acceptat să colaboreze cu ancheta. Cazul are legătură cu platforma TUX, o pretinsă aplicație de investiții care s-a dovedit a fi o piramidă financiară clasică. Mii de cetățeni și-au investit economiile în speranța unor câștiguri rapide, însă sistemul s-a prăbușit în această toamnă. În octombrie, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant în aplicație, prin care li se cerea să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active, sub pretextul „respectării standardelor internaționale KYC”. În realitate, aceste taxe nu aveau bază legală și făceau parte dintr-un mecanism fraudulos menit să aducă noi bani într-un sistem deja colapsat. După acel episod, numeroase conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil. Potrivit surselor citate, printre victimele schemei s-ar număra și angajați ai statului – polițiști, vameși și funcționari publici – care ar fi investit sume importante în valută străină. Autoritățile nu au oferit deocamdată o poziție oficială, însă sursele apropiate anchetei susțin că dosarul TUX ar putea genera noi rețineri în zilele următoare. Sursa: PulsMedia.md
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.