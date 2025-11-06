(FOTO) La Glodeni au fost reparate două străzi. Primarul Stela Onuțu: „Împreună facem orașul mai frumos – stradă cu stradă”

Liber TV, 6 noiembrie 2025 16:30

La Glodeni au fost finalizate lucrările de asfaltare pe strada Moldova – a fost turnat covor asfaltic atât pe carosabil, cât și pe trotuare. După o perioadă intensă de muncă, drumul a fost complet modernizat pentru a asigura o circulație mai sigură și mai confortabilă pentru șoferi și pietoni. Astfel, a fost facilitat accesul comod atât către cartierul rezidențial, cât și către Spitalul Raional Glodeni și alte obiective sociale. Schimbări semnificative au avut loc și pe strada Tricolorului — de la intersecția cu strada Ștefan cel Mare până la stradela Saharov. Aici, lucrările de așternere a noului strat de asfalt au început pe 28 august, iar până la sfârșitul lunii octombrie drumul a căpătat un aspect modern, ordonat și îngrijit. „Drumul s-a transformat, aducând o notă de modernitate și multă bucurie locuitorilor. Mulțumim tuturor celor care au dat dovadă de răbdare și încredere — împreună facem orașul Glodeni mai frumos, pas cu pas, stradă cu stradă”, a menționat primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu. Realeasă recent pentru al treilea mandat, reprezentanta Partidului Nostru, Stela Onuțu, a declarat în repetate rânduri că dezvoltarea infrastructurii urbane este prioritatea sa. În acest an, primăria a implementat mai multe proiecte de modernizare a arterelor de circulație, iar pe 3 septembrie s-au încheiat lucrările de asfaltare a curților de pe strada Vasile Lupu.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum 10 minute
16:40
Mark Rutte: “Pentru prima dată în ultimii ani, NATO a depășit Rusia la producția de muniție” Liber TV
Pentru prima dată în ultimii ani, NATO a depășit Rusia la producția de muniție – anunțul a fost făcut de secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în cadrul Forumului NATO-Industry, desfășurat joi la București.Rutte a subliniat că statele membre NATO „deschid zeci de noi linii de producție și extind capacitățile existente”, ceea ce permite Alianței „să producă mai mult decât a făcut-o în ultimele decenii”. „Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toate statele NATO la un loc. Dar nu mai este cazul. Alianța produce acum mai mult ca niciodată”, a declarat Mark Rutte.Oficialul a evidențiat totodată importanța inovației și a dezvoltării noilor tehnologii în domeniul apărării, de la sisteme moderne antiaeriene la interceptori de drone cu cost redus. „Cantitatea este esențială, dar și creativitatea. Pentru a rămâne în siguranță, trebuie să fim mai inteligenți decât adversarii noștri”, a adăugat el.În discursul său, Rutte a avertizat că „pericolul reprezentat de Rusia nu va dispărea nici după încheierea războiului” și a cerut aliaților să fie pregătiți pentru „o confruntare de durată” cu Moscova, pe care a numit-o „o forță destabilizatoare în Europa și în lume”.Forumului NATO-Industry de la București reunește oficiali, lideri din industria de apărare și reprezentanți ai țărilor membre, având ca temă principală consolidarea capacităților industriale și a rezilienței Alianței.
Acum 30 minute
16:30
(FOTO) La Glodeni au fost reparate două străzi. Primarul Stela Onuțu: „Împreună facem orașul mai frumos – stradă cu stradă” Liber TV
La Glodeni au fost finalizate lucrările de asfaltare pe strada Moldova – a fost turnat covor asfaltic atât pe carosabil, cât și pe trotuare. După o perioadă intensă de muncă, drumul a fost complet modernizat pentru a asigura o circulație mai sigură și mai confortabilă pentru șoferi și pietoni. Astfel, a fost facilitat accesul comod atât către cartierul rezidențial, cât și către Spitalul Raional Glodeni și alte obiective sociale. Schimbări semnificative au avut loc și pe strada Tricolorului — de la intersecția cu strada Ștefan cel Mare până la stradela Saharov. Aici, lucrările de așternere a noului strat de asfalt au început pe 28 august, iar până la sfârșitul lunii octombrie drumul a căpătat un aspect modern, ordonat și îngrijit. „Drumul s-a transformat, aducând o notă de modernitate și multă bucurie locuitorilor. Mulțumim tuturor celor care au dat dovadă de răbdare și încredere — împreună facem orașul Glodeni mai frumos, pas cu pas, stradă cu stradă”, a menționat primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu. Realeasă recent pentru al treilea mandat, reprezentanta Partidului Nostru, Stela Onuțu, a declarat în repetate rânduri că dezvoltarea infrastructurii urbane este prioritatea sa. În acest an, primăria a implementat mai multe proiecte de modernizare a arterelor de circulație, iar pe 3 septembrie s-au încheiat lucrările de asfaltare a curților de pe strada Vasile Lupu.
Acum 4 ore
13:40
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României – aşa funcţionează NATO” Liber TV
România este un aliat de încredere şi un exemplu pentru întreaga Alianţă Nord-Atlantică – a declarat noul secretar general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni. Rutte a subliniat că România este un aliat valoros de 20 de ani, cu un rol esenţial în asigurarea securităţii zonei Mării Negre, pe care a descris-o drept „un punct strategic pentru întreaga regiune”. „România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România. În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României – aşa funcţionează NATO”, a declarat Mark Rutte, subliniind unitatea şi forţa de reacţie a Alianţei. Înaltul oficial a mai spus că NATO este „mereu pregătită să apere”, reafirmând caracterul defensiv, dar ferm, al alianţei. Totodată, Rutte a apreciat sprijinul constant acordat de România Ucrainei, precum şi angajamentul pentru creşterea cheltuielilor de apărare, în linie cu deciziile adoptate la Summitul de la Haga. Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat că România îşi va menţine direcţia de furnizor de securitate pentru întreaga regiune euroatlantică. „Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare. România îşi va îndeplini obligaţiile asumate şi va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare”, a declarat şeful statului. Nicuşor Dan a făcut referire la operaţiunea Eastern Sentry, parte a programului NATO pentru apărarea Flancului Estic, care presupune „mai multe capabilităţi militare şi oameni atunci când este nevoie”. În acest context, el a menţionat exerciţiul Dacian Fall, care se desfăşoară în prezent în România şi reuneşte peste 5.000 de militari aliaţi. Discuţiile dintre cei doi oficiali au vizat şi situaţia de securitate la Marea Neagră, ameninţările hibride, dar şi necesitatea unei apărări aeriene coerente pe tot Flancul Estic, prin programul „Santinela Estului”. Vizita secretarului general NATO la Bucureşti are loc în contextul NATO Industry Forum, desfăşurat miercuri şi joi în capitala României, un eveniment dedicat cooperării strategice dintre Alianţă şi industriile de apărare din statele membre.
13:30
Liderul organizaţiei criminale „Machena”, Vladimir Moscalciuc, condamnat la 25 de ani de închisoare după comandarea asasinării unei autorități criminale Liber TV
Urmare a contestării de către procurorii PCCOCS a blândeții pedepsei pronunțate pentru liderul organizaţiei criminale denumite „Machena,” Curtea de Apel Centru a decis condamnarea definitivă a acestuia la 25 ani închisoare.Pedepsirea acestuia vine urmare a trimiterii dosarului penal de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pentru comandarea de către inculpat în 2008 a asasinării unei autorități criminale rivale. Precum anunțau în 2024 procurorii PCCOCS, Judecătoria Chișinău îl condamnase la 21 ani de închisoare, deși acuzatorii de stat au solicitat detenție pe viață.Omorul a avut loc într-un penitenciar cu regim închis din republică, cu atragerea în calitate de executori a membrilor grupului infracțional din acelaşi penitenciar. În urma loviturilor aplicate cu obiecte dure, în regiuni vitale ale corpului, victima a decedat la locul faptei. Ulterior, executorii au transportat corpul neînsuflețit la un alt etaj al penitenciarului, pentru a ascunde urmele faptei infracționale. Ca motiv al crimei comise, a servit dorinţa de fortificare a poziţiei organizaţiei criminale conduse de el în coraport cu alte organizaţii criminale, precum şi să tăinuiască unele informaţii relevante altor infracțiuni similare.Pentru executarea asasinatului, învinuitul le promisese executorilor privilegii, precum şi avansarea în poziționarea ierarhică în cadrul organizaţiei criminale conduse de el. Amintim, anterior procurorii i-au trimis în judecată și pe cei cinci executori ai crimei investigate, care au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru un termen de 13 ani.Inculpatul, la moment, se află în detenție pentru crearea şi conducerea organizaţiei criminale, precum şi pentru infracţiuni de şantaj şi pregătire de omor.
13:20
UPDATE // Percheziții în dosarul TUX: cinci persoane reținute, sute de mii de lei și tehnică confiscată Liber TV
Poliția și procurorii au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul unei anchete complexe ce vizează activitatea ilicită a platformei de tranzacționare „TUX”. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe localități ale țării, fiind coordonate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și realizate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI). Potrivit comunicatului Poliției, perchezițiile au avut loc în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma descinderilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte bunuri care ar fi fost folosite pentru tranzacțiile suspecte prin intermediul platformei TUX. De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care s-ar afla și lideri ai platformei, au fost reținute pentru 72 de ore. Autoritățile precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească circuitul banilor și amploarea prejudiciului cauzat de activitatea platformei suspecte.
Acum 6 ore
11:50
ULTIMA ORĂ! Percheziții și rețineri în dosarul TUX: cuplul Samoil, foști angajați MAI, ar coopera cu ancheta Liber TV
Zeci de percheziții au avut loc joi dimineață în cadrul dosarului „TUX”, care vizează o presupusă schemă piramidală de proporții. Potrivit surseor PulsMedia.md, acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) împreună cu procurorii, iar în urma acestora aproximativ șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Conform informațiilor obținute de PulsMedia.md, au fost efectuate circa 30 de percheziții autorizate, inclusiv la foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Valentin și Antonina Samoil. Cei doi nu au fost reținuți, întrucât ar fi acceptat să colaboreze cu ancheta. Cazul are legătură cu platforma TUX, o pretinsă aplicație de investiții care s-a dovedit a fi o piramidă financiară clasică. Mii de cetățeni și-au investit economiile în speranța unor câștiguri rapide, însă sistemul s-a prăbușit în această toamnă. În octombrie, utilizatorii din Republica Moldova au primit un mesaj alarmant în aplicație, prin care li se cerea să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active, sub pretextul „respectării standardelor internaționale KYC”. În realitate, aceste taxe nu aveau bază legală și făceau parte dintr-un mecanism fraudulos menit să aducă noi bani într-un sistem deja colapsat. După acel episod, numeroase conturi au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil. Potrivit surselor citate, printre victimele schemei s-ar număra și angajați ai statului – polițiști, vameși și funcționari publici – care ar fi investit sume importante în valută străină. Autoritățile nu au oferit deocamdată o poziție oficială, însă sursele apropiate anchetei susțin că dosarul TUX ar putea genera noi rețineri în zilele următoare. Sursa: PulsMedia.md
11:00
ULTIMA ORĂ! Percheziții CNA și PA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. Sunt investigate acțiunile a nouă persoane Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții de nivel gimnazial și liceal, un șef al unei instituții preșcolare și mai mulți agenți economici. Potrivit probelor acumulate, persoane cu funcții publice ar fi implementat, împreună cu mai mulți agenți economici, o schemă de trucare a achizițiilor publice în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din Chișinău. Funcționarii sunt bănuiți că ar fi pretins și primit comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea contractelor atribuite pentru lucrări și servicii. În cadrul investigațiilor, s-a constatat că pentru a evita procedurile legale de licitație, lucrările ar fi fost divizate artificial în mai multe contracte, încheiate prin proceduri de achiziții de valoare mică, prin negocieri directe cu operatori economici favorizați. În prezent, CNA și PA desfășoară acțiuni de urmărire penală la domiciliile și birourile persoanelor vizate, precum și la sediile unor agenți economici implicați. În urma acțiunilor, au fost ridicate documente, suporturi electronice, acte contabile și sume de bani proveniența cărora urmează a fi stabilită.
Acum 8 ore
10:30
Tariful la gaz ar putea fi revizuit din ianuarie 2026: ANRE analizează noile calcule Energocom Liber TV
Tariful pentru gazele naturale ar putea fi revizuit la începutul anului viitor, a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Noua formulă de preț va fi propusă de Energocom, compania de stat care a devenit recent furnizorul principal de gaze naturale pentru consumatorii finali din Republica Moldova. Până la 31 decembrie 2025, Energocom va aplica aceleași tarife aprobate anterior pentru Moldovagaz, urmând ca la sfârșitul anului să prezinte propriile calcule privind costurile reale de furnizare. „Către finalul anului se fac niște calcule finale, se vede dacă există devieri plus sau minus și, în baza acestor devieri, companiile sunt obligate să vină cu cereri de ajustare a tarifelor. Dacă nu o fac, ANRE o face din oficiu”, a explicat directorul ANRE, Eugen Carpov. Potrivit specialiștilor din domeniu, există premise pentru o posibilă scădere a prețului la gaz pentru consumatorii casnici. Energocom a anunțat deja că a achiziționat volumul necesar pentru sezonul rece 2025–2026 la un preț mediu de 410 euro pentru o mie de metri cubi, cu 100 de euro mai puțin decât în anul precedent. Ultima ajustare a tarifelor pentru gazele naturale a avut loc la sfârșitul anului 2024. În prezent, consumatorii casnici plătesc 16,74 lei pentru un metru cub de gaz, TVA inclus.
Acum 24 ore
21:10
Accident devastator în raionul Strășeni: O mamă și concubinul ei au murit, doi copii au ajuns la spital Liber TV
Seara de miercuri a fost marcată de un accident rutier devastator pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești, raionul Strășeni.Potrivit Poliției, o femeie de 38 de ani, aflată la volanul unui automobil Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de 35 de ani și fiul lor de 8 ani, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară. În acel moment, mașina s-a ciocnit frontal cu un Seat Ibiza, condus de o tânără de 27 de ani, care avea ca pasageră o minoră de doar 2 ani.Impactul a fost extrem de violent. În urma coliziunii, Toyota s-a răsturnat pe acostament, iar femeia aflată la volan și concubinul acesteia au decedat pe loc. Copilul lor, împreună cu fetița de 2 ani și șoferița de 27 de ani din celălalt autoturism, au fost transportați de urgență la spital cu diverse traumatisme.Poliția investighează în continuare circumstanțele exacte ale tragediei, urmând să stabilească toate detaliile care au dus la producerea accidentului.
18:00
Angelina Jolie a vizitat Hersonul: actrița americană, surprinsă în adăposturi alături de copiii ucraineni Liber TV
Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina, însă de această dată nu într-un oraș departe de linia frontului, ci chiar în Herson – o zonă aflată sub risc constant de bombardamente.Potrivit mai multor surse ucrainene, vedeta a venit în cadrul unei campanii umanitare de sprijin pentru victimele războiului. Jolie ar fi vizitat mai multe instituții medicale din oraș și, potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, a petrecut timp cu copiii ucraineni aflați într-un adăpost anti-bombă, încercând să-i înveselească și să le aducă un strop de bucurie.Totodată, publicațiile locale scriu că noaptea trecută, unul dintre bodyguarzii actriței ar fi fost reținut de centrul militar de recrutare din regiunea Nicolaev, după ce vehiculul în care se afla a fost oprit la un punct de control. Bărbatul ar fi avut probleme cu documentele, iar în ciuda faptului că a explicat că însoțește „o persoană importantă”, a fost dus la comisariat.Surse afirmă că Angelina Jolie s-ar fi deplasat personal la fața locului pentru a solicita eliberarea acestuia, iar momentul ar fi fost surprins pe video de martorii prezenți.Dacă informațiile se confirmă, aceasta ar fi cea de-a doua vizită a Angelinei Jolie în Ucraina de la începutul războiului. Prima a avut loc în 2022, la Liov, unde actrița a vizitat spitale și centre pentru refugiați.
Ieri
13:10
Victor Bogatico, vicepreședinte CALM, primar al orașului Rîșcani, ales din partea Partidului Nostru: Vrem transparență privind reforma administrativ-teritorială! Liber TV
Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, ales din partea Partidului Nostru, și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cere mai multă transparență și claritate din partea Guvernului în procesul de reformă administrativ-teritorială.Victor Bogatico a declarat într-un interviu audio recent că autoritățile locale nu au primit până acum niciun document concret sau program oficial privind reforma administrației publice locale.„Vrem deschidere și claritate. Să înțelegem și noi cum va fi această reformă. Deocamdată sunt doar vorbe despre necesitatea ei — și, desigur, noi recunoaștem că reforma administrativă este necesară — dar nu știm concret cum se va face. Cum va avea loc amalgamarea satelor? Ce se va întâmpla cu consiliile raionale și cu aparatele președinților de raioane? Noi vrem claritate în privința acestor aspecte”, a spus edilul.Totodată, Bogatico a criticat actualul sistem de repartizare a veniturilor, afirmând că jumătate din impozitul pe venit al persoanelor fizice colectat în oraș merge către consiliul raional. „Jumătate din impozitul pe venit al persoanelor fizice îl transferăm către consiliul raional. Astfel, primăria orașului Rîșcani transferă anual aproximativ 12 milioane de lei către consiliul raional, fără a primi nimic înapoi. Bugetul total al primăriei este de circa 50 de milioane de lei, iar sursele pe care le administrăm direct pentru oraș, în afara cheltuielilor pentru grădinițe, se ridică la aproximativ 20–30 de milioane. Dacă am putea păstra și acele 10–12 milioane de lei în fiecare an, ar fi un sprijin foarte important pentru dezvoltarea orașului.”Primarul de Rîșcani a menționat că nu este speriat de ideea ca orașele să capete mai multe atribuții în contextul reformei.„Noi și acum gestionăm tot: apa, canalizarea, transportul urban, gunoiștile. Orașele deja funcționează ca niște municipii”, a explicat el.De asemenea, Bogatico consideră că digitalizarea administrației publice este esențială pentru eliminarea birocrației și eficientizarea activității primăriilor.De menționat că, în iulie 2023, a fost adoptată Legea cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale, care stabilește modul în care se pot uni primăriile, cine aprobă și coordonează procesul și cum sprijină statul această reformă. Procesul de amalgamare voluntară face parte din strategia națională de reformă administrativ-teritorială și de optimizare a guvernanței locale. Totuși, pentru mulți primari și locuitori, noțiunile și procedurile prevăzute de lege au rămas dificil de înțeles, mai ales în lipsa unor explicații clare și accesibile din partea autorităților centrale.
13:00
Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu: Acordul între Guvernele Republicii Moldova și României a fost aprobat Liber TV
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București.  Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus timpul de așteptare și fluidizat fluxul de mărfuri și persoane. De asemenea, va spori securitatea frontierei de stat. Redeschiderea activității punctului feroviar de trecere a frontierei va stimula activitatea economică în zona de sud a țării, sprijinind economia locală. Totodată, va fi facilitată conectarea directă la rețeaua feroviară a Uniunii Europene. Punctul de trecere a frontierei Cantemir-Fălciu va fi cel de-al treilea care urmează să activeze în baza conceptului de control coordonat, implementat la hotarul moldo-român. Controlul coordonat presupune desfășurarea controlului de frontieră pe teritoriul unui singur stat, în două etape distincte. Astfel, controlul este efectuat de către autoritățile statului de ieșire, adică din Republica Moldova, urmate consecutiv de autoritățile statului de intrare – România. Autoritățile își desfășoară procedurile separat, fără suprapunere, dar în același punct de trecere, ceea ce permite o fluidizare a traficului, fără necesitatea deplasării persoanelor sau a vehiculelor în două locații diferite.
12:50
Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE: interimatul funcției de președinte al partidului va fi asigurat de secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu Liber TV
Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii. Tudor Ulianovschi a ținut să mulțumească colegilor de partid pentru participarea activă în campania electorală pentru alegerile parlamentare dar și pentru colaborarea avută, dorindu-le mult succes în continuare. În aceeași ședință, Biroul Permanent a decis ca până la Congresul formațiunii interimatul funcției de președinte al Partidului Social Democrat European să fie asigurat de Secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu.„PSDE rămâne o echipă puternică și consolidată, cu structuri dezvoltate în teritoriu, care va munci în continuare cu aceeași dedicație pentru a crește nivelul de trai al cetățenilor și a asigura parcursul european al țării”, a declarat Iurie Cazacu. Iurie Cazacu este membru al PSDE din anul 2008, iar din 2022 exercită funcția de Secretar general al partidului.
12:40
Scandalul diplomelor false de rezidențiat: Ministrul Emil Ceban susține că Universitatea de Medicină din Chișinău nu este implicată Liber TV
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, care deține și funcția de rector al Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, neagă implicarea instituției în scandalul diplomelor false de rezidențiat, investigat de autoritățile din România. Ceban a declarat că Universitatea nu avea cum să elibereze astfel de documente, întrucât toate diplomele și notele sunt gestionate printr-un sistem digital securizat, care nu permite falsificarea datelor. „Acesta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomele trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. De acest lucru se vor ocupa organele competente și o să ne dea rezultate”, a declarat ministrul. Oficialul a explicat că procesul academic este complet digitalizat, fiecare examen și notă fiind înregistrate electronic. „Fiecare notă pusă nu poate fi schimbată de nimeni. Se vede la fiecare oră cine a intrat și cine a ieșit din sistem. Dacă studentul lipsește mai mult de 2-3 zile, sistemul se blochează automat”, a precizat Ceban. Ministrul a mai spus că va lua legătura cu autoritățile din România pentru a verifica detaliile cazului și a clarifica dacă diplomele în cauză au fost falsificate în afara instituției. Amintim că procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigații Criminale din România au efectuat, miercuri dimineața, 14 percheziții în București și în mai multe județe. Ancheta vizează mai mulți medici suspectați că ar fi solicitat recunoașterea unor studii de rezidențiat pretins realizate la Universitatea „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, deși în realitate aceștia nu au urmat cursurile respective. Potrivit Parchetului, medicii sunt cercetați pentru fals în înscrisuri oficiale, înșelăciune, fals informatic și exercitarea fără drept a unei profesii. În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.
12:10
Guvernul închide Centrul Rus de Știință și Cultură de la Chișinău: Acordul cu Moscova, denunțat după 26 de ani. Reacția Kremlinului Liber TV
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, proiectul de denunțare a acordului semnat în 1998 la Moscova privind deschiderea Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău. Decizia marchează închiderea oficială a instituției, care, potrivit autorităților, nu-și mai îndeplinește scopul inițial și prezintă riscuri în contextul actual de securitate informațională. Executivul argumentează că, pe fondul creșterii riscului de dezinformare, Acordul din 1998 ar putea fi utilizat de Federația Rusă pentru promovarea unor „narative distorsionate” în spațiul public moldovenesc. Conform documentului, centrele culturale ale celor două țări aveau ca obiectiv promovarea culturii, istoriei și dezvoltării educaționale reciproce. Totuși, Republica Moldova nu dispune de un centru cultural propriu pe teritoriul Federației Ruse, fapt ce, potrivit Guvernului, creează un dezechilibru și contravine spiritului acordului bilateral. Decizia de suspendare a activității Centrului Cultural Rus a fost anunțată încă pe 13 februarie, după incidentul în care trei drone au căzut în raioanele Taraclia și Ceadîr-Lunga, încălcând spațiul aerian al țării. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a precizat atunci că măsura nu are nicio legătură cu limba sau cultura rusă, ci ține exclusiv de considerente de securitate și combaterea influenței propagandistice. Reacția Kremlinului nu a întârziat. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile moldovene „continuă linia de antagonizare a tot ce este legat de Rusia”, calificând decizia drept una „în detrimentul propriei populații”. „Kremlinul regretă o asemenea poziție a Chișinăului”, a spus Peskov.
12:00
Candidatul democrat Zohran Mamdani câștigă șefia New Yorkului: are 34 de ani și este primul primar musulman din istoria celebrei metropole americane Liber TV
Candidatul democrat Zohran Mamdani a câștigat marți cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al New Yorkului. În vârstă de doar 34 de ani, el l-a învins pe fostul guvernator Andrew Cuomo și va deveni oficial, de la 1 ianuarie anul viitor, primul primar musulman din istoria celebrei metropole americane, notează AFP și  rfi.fr.Associated Press notează că Mamdani s-a născut la Kampala, Uganda, din părinți indieni, și a devenit cetățean american în 2018, la scurt timp după ce a absolvit facultatea.Mama sa este Mira Nair, regizoare premiată, cunoscută pentru filmele “Monsoon Wedding”, “The Namesake” și “Mississippi Masala”. Tatăl său, Mahmood Mamdani, este profesor de antropologie la Universitatea Columbia.În Congres, republicanii l-au numit pe Mamdani un „radical socialist antisemit” și au promis că îl vor asocia cu fiecare ”democrat vulnerabil la alegerile intermediare de anul viitor”.În același timp, Donald Trump – originar din New York – l-a numit pe social media ”un nebun comunist 100%”, notează agenția Reuters. Mamdani a propus în campania electorală să crească impozitul pe profit al companiilor, să înghețe chiriile pentru locuințe, transport public gratuit, să înființeze magazine alimentare de stat, dar și o taxă de 2% pentru newyorkezii care câștigă peste 1 milion de dolari pe an. La astea se adaugă crearea unui sistem public de îngrijire a copiilor și creșterea salariului minim la 30 de dolari/oră până în 2030.Una dintre situațiile controversate din jurul lui Mamdani este relația acestuia cu comunitățile evreiești. Criticat pentru pozițiile sale considerate antisemite, Mamdani s-a apărat spunând că ”a condamnat Holocaustul în fiecare an”.Cu toate acestea, Politico.com a relatat în mai 2015 cum Mamdani nu a semnat o rezoluție de comemorare a Holocaustului și de onorare a Israelului, mai amintește Reuters.
11:50
Criză de combustibil la orizont? Guvernul Munteanu caută soluții după discuțiile privind Lukoil Moldova Liber TV
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul analizează atent situația companiei Lukoil în Republica Moldova și caută soluții care să garanteze continuitatea aprovizionării cu carburanți, în special pentru Aeroportul Internațional Chișinău. „Noi discutăm această situație fiindcă nu putem să adoptăm decizii pripite peste noapte. Trebuie să găsim o soluție rezonabilă care ne-ar garanta securitatea energetică. Aeroportul Chișinău este poarta țării, nu putem să-l lăsăm fără aprovizionare”, a declarat Munteanu în cadrul ședinței de Guvern. Premierul a subliniat că executivul lucrează la o formulă „rezonabilă”, care să asigure funcționarea infrastructurii strategice și să respecte cadrul legal. „Sunt diferite soluții. Ne gândim care e calea cea mai bună, pentru că trebuie să păstrăm și angajamentele noastre și să facem totul în cadru legal”, a spus el, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre o posibilă naționalizare a activităților Lukoil. Guvernul nu a exclus complet această opțiune, însă Munteanu a reiterat că orice decizie va fi luată doar după o analiză complexă și în limitele legii. Potrivit datelor oficiale, Lukoil deține o poziție dominantă pe piața carburanților din Republica Moldova: 50% din importurile de motorină și 32% din cele de benzină. Compania este, totodată, unicul furnizor de combustibil pentru Aeroportul Internațional Chișinău. În anul 2024, Lukoil Moldova a raportat o cifră de afaceri de 9,9 miliarde de lei, fiind urmată de Rompetrol (9,7 miliarde lei) și Petrom (3 miliarde lei).
11:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola întreprinde o nouă vizită la Chișinău: va susține un discurs în Parlament Liber TV
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie. Oficialul va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.Roberta Metsola mai are planificată o întrevedere cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Agenda vizitei mai include o întrevedere cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmată de o conferință de presă. De asemenea, Roberta Metsola se va întâlni cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Președinta Parlamentului European va mai participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.Anterior, în luna noiembrie a anului 2022, Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a mai susținut un discurs în plenul Parlamentului Republicii Moldova, transmițând un mesaj de susținere a parcursului european al țării noastre.
11:00
Serviciul Vamal are un nou șef după demisia lui Alexandru Iacub. Cine este Radu Vrabie și ce funcții a deținut până acum Liber TV
Radu Vrabie a fost numit în funcția de director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la o zi după demisia lui Alexandru Iacub. Decizia a fost aprobată de noul Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, în ședința din 5 noiembrie. Noul șef își va prelua atribuțiile începând cu data de 7 noiembrie. Numirea vine după ce demisia lui Alexandru Iacub a fost acceptată în prima ședință a Guvernului Munteanu. Fostul director al Serviciului Vamal va continua să activeze în structurile guvernamentale, fiind promovat în funcția de secretar general adjunct al Guvernului. „Îi mulțumesc foarte mult pentru responsabilitate și pentru munca enormă depusă și pentru progresele la care a contribuit Serviciul Vamal. Cel mai marcant ar fi implementarea de către Republica Moldova a noului sistem computerizat de tranzit – un pas sigur spre spațiul vamal al Uniunii Europene. De asemenea, au fost înregistrate progrese semnificative în lupta cu frauda. Rămâne un membru important al echipei, nu pleacă”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Radu Vrabie vine în fruntea Serviciului Vamal cu o experiență în domeniul reformelor instituționale. În ultimii ani, el a fost director adjunct al Programului USAID „Reforme Instituționale și Structurale în Moldova” (MISRA), contribuind la modernizarea sistemului vamal și la implementarea de soluții digitale pentru facilitarea comerțului. De asemenea, Vrabie este manager de proiect pentru Implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova – un program de 1,9 miliarde de euro destinat modernizării economiei, reformei instituțiilor publice și integrării treptate a țării în piața unică europeană. Pe 4 noiembrie, Alexandru Iacub și-a anunțat demisia din funcția de șef al Serviciului Vamal, la scurt timp după instalarea noului Guvern.
10:00
ULTIMA ORĂ! Oamenii legii au descins cu percheziții la președintele Asociației FEA, Dorin Damir și la Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion” Liber TV
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții pornit pentru evaziune fiscală, susțin sursele PulsMedia.MD. Acțiunile de urmărire penală l-ar viza președintele Asociației FEA, Dorin Damir, dar și pe Octavian Orheianu, fondatorul Clubului „Lion”.Potrivit canalului de Telegram Observatorul, Dorin Damir ar fi fost reținut în dosarul Pro Imobil. „Sursele noastre ne-au comunicat că în realitate se urmărește izolarea lui înainte de pronunțarea sentinței de condamnare în dosarul aflat deja în judecată, în care foarte curând urmează a fi pronunțată o sentință de condamnare”, scrie Observatorul.
09:30
ULTIMA ORĂ! Percheziții în București și mai multe județe din România: Medici suspectați că au falsificat diplome de rezidențiat la Chișinău Liber TV
Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au efectuat miercuri dimineața 14 percheziții domiciliare în București și în mai multe județe, într-un dosar în care mai mulți medici sunt suspectați că au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea unor studii de rezidențiat care ar fi fost făcute la o universitate din Chișinău, Republica Moldova, deși, în realitate, ei nu au urmat cursurile respective.Potrivit unor surse judiciare, una dintre percheziţii are loc la sediul Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, unde lucrează unul dintre cei 18 medici vizaţi de această anchetă.Conform unui comunicat al Parchetului, activităţile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.Ancheta vizează mai mulţi medici care au solicitat Ministerului Sănătăţii recunoaşterea titlurilor de calificare de medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, depunând în acest sens diplomele aferente de absolvire a rezidenţiatului.Titlurile de calificare se refereau la diverse specialităţi, precum medicină de urgenţă, ortodonţie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară şi parodontologie.„Din probatoriul administrat rezultă însă indicii temeinice că studiile de rezidenţiat, care presupuneau prezenţa fizică obligatorie a medicilor rezidenţi la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condiţiile în care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenţi se aflau în România, unde erau salarizaţi cu normă întreagă”, transmite Parchetul General.În cauză au fost emise 12 mandate de aducere.
4 noiembrie 2025
17:10
(FOTO) Alexandr Petkov: Colaborarea cu Reșița aduce beneficii concrete școlilor din Bălți. Primul camion cu mobilier școlar a ajuns la Bălți Liber TV
La Bălți a ajuns primul TIR cu mobilierul școlar oferit de către orașul înfrățit din România — Reșița. Câteva școli din Bălți au primit deja mobilier și cabinete lingafonice, iar în următoarele zile vor fi repartizate aproape 30 de table interactive, a anunțat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, ales din partea Partidului Nostru.„Colaborarea fructuoasă dintre orașele noastre continuă să aducă rezultate concrete. Aduc sincere mulțumiri primarului din Reșița, Dl Ioan Popa, și întregii echipe a orașului înfrățit pentru susținere și solidaritate!”, a scris primarul pe rețelele de socializare.El a prezentat fotografii din Gimnaziul nr. 14, unde au fost înlocuite băncile care au servit mai mult de 50 de ani.„Nu este doar o simplă renovare — este grijă față de copii și o investiție în viitorul Bălțiului”, a comentat Alexandr Petkov.Anterior, la Bălți a ajuns prima tranșă de autobuze, de asemenea oferite de Reșița. Toate acestea au fost posibile datorită acordului de înfrățire între Bălți și Reșița, semnat în 2024 de Alexandr Petkov și omologul său Ioan Popa.„Aceste gesturi concrete arată ce înseamnă un parteneriat real și eficient între orașe înfrățite: prietenia se transformă în fapte care îmbunătățesc viața oamenilor – de la transportul public, la condițiile din școlile bălțenilor. Primăria municipiului Bălți aduce sincere mulțumiri autorităților din Reșița pentru deschiderea și sprijinul acordat în beneficiul comunității bălțene”, a mai punctat edilul.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, părăsește PAS: “Jocurile politice blochează construcția școlilor și grădinițelor” Liber TV
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat că se retrage din Partidul Acțiunii și Solidaritate (PAS), invocând motive legate de „jocuri politice” care ar fi blocat activitatea Primăriei și derularea proiectelor de infrastructură locală.Într-o declarație publică, edilul a afirmat că întârzierile repetate în aprobarea bugetului și a amendamentelor de investiții – de până la cinci luni în anii anteriori și patru luni în 2025 – afectează grav dezvoltarea orașului. Potrivit lui, aceste blocaje au împiedicat demararea unor lucrări esențiale, inclusiv construcția de școli și grădinițe.„Săptămâna trecută, consilierii s-au adunat și au decis să restricționeze și mai mult activitatea primăriei. Ei au blocat inclusiv procesul de construcție a școlii. Pentru mine, ca pedagog și primar al acestui oraș, acesta este un lucru foarte grav”, a declarat Manic.Primarul a menționat că în spatele acestor decizii stau consilieri din Partidul MAN, Partidul Socialist și Platforma DA, dar și unii colegi din PAS. El susține că a încercat de mai multe ori să sesizeze conducerea formațiunii despre situația din consiliu, însă apelurile sale ar fi fost ignorate.„Orașul Codru are nevoie urgentă de cel puțin patru școli și trei grădinițe. Ultima votare, care a periclitat construcția unei școli, m-a determinat să iau decizia dificilă de a părăsi PAS. Mulțumesc colegilor cu care am colaborat fructuos și sper ca această cooperare să continue pentru prosperitatea orașului Codru”, a conchis edilul.
14:00
Scandalul de la biserica din Grinăuți: Șase persoane trimise în judecată pentru agresarea preotului și a familiei sale Liber TV
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința unui preot și a membrilor familiei acestuia. Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, aflați în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, raionul Rîșcani – loc public – din motive huliganice și cu o obrăznicie deosebită, în prezența mai multor persoane, au încercat să-i scoată forțat din lăcașul de cult pe preot, soția acestuia și fiul lor minor. Aceștia au folosit un ton agresiv și au bruscat părțile vătămate din lăcașul de cult. În cadrul acțiunilor violente, clericul a fost tras de păr și barbă, copilul cuplului a fost tras de haine, în consecință suferind o leziune la umărul stâng, la fel a fost maltratată și soția preotului. Pentru infracțiunea prevăzută la art. 287 alin. (2) lit. b) din Codul penal, legea prevede pedeapsa cu amendă de până la 52 500 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani.
11:40
Ion Ceban: Integrarea europeană nu trebuie să fie o temă de campanie, ci un obiectiv național al Republicii Moldova Liber TV
Primarul capitalei și deputatul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu o analiză amplă privind procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, avertizând că subiectul nu trebuie redus la o simplă temă electorală, ci transformat într-un obiectiv național, susținut de toate forțele politice și de societate. „Este foarte important ca integrarea europeană să nu mai fie tratată doar ca o temă politică, de campanie, ci ca un obiectiv naţional”, a scris Ceban, menționând că anii 2024 și 2025 au fost marcați de un exces de politizare a acestei teme — de la campaniile prezidențiale și parlamentare, până la referendumul constituțional privind aderarea la UE, care a trecut „la limită”. În analiza sa, edilul capitalei subliniază că Republica Moldova este încă departe de a întruni criteriile de la Copenhaga, stabilite pentru țările candidate la aderarea în Uniunea Europeană. Acestea vizează, între altele, stabilitatea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului, statul de drept și o economie de piață funcțională. „Democraţia din Republica Moldova este una şubredă, statul de drept există mai mult pe hârtie, iar drepturile omului sunt periodic călcate în picioare. De facto, Republica Moldova este un stat capturat, în care instituţiile de stat sunt subordonate intereselor politice, dar nu celor ale cetăţenilor”, afirmă Ceban. Deputatul Blocului Alternativa trage un semnal de alarmă și în privința economiei naționale, pe care o descrie ca stagnantă și nepregătită pentru competiția din piața europeană. „Exporturile sunt în cădere liberă, agricultura – la fel, investitorii străini ocolesc Moldova, producătorii autohtoni nu sunt protejaţi deloc. În aceste condiţii, despre capacitatea economiei naţionale de a face faţă presiunilor concurenţiale nu se poate vorbi”, a subliniat Ceban. Primarul Capitalei avertizează că abordarea procesului de aderare la UE exclusiv prin prisma standardelor și procedurilor tehnice este o eroare gravă. „Integrarea europeană trebuie privită în întreaga ei complexitate. De rând cu preluarea standardelor, trebuie să ne preocupe starea democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omului şi a economiei naţionale. În caz contrar, riscăm să ratăm șansa de a adera la UE din cauza propriilor greșeli”, conchide Ion Ceban.
10:00
O lideră a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare: ea ar fi coordonat distribuirea banilor veniți din surse ilegale Liber TV
Fosta președintă a Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare, în penitenciar semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată luni, 3 noiembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ea ar fi coordonat distribuirea banilor veniți din surse ilegale, pentru organizarea și achitarea participanților la protestele din Chișinău, organizate de Șor  în 2022. Anchetatorii au stabilit că, în total, prin acțiunile șefei din teritoriu, formațiunea ar fi fost finanțată ilegal cu aproape 4,9 milioane de lei.Instanța a dispus confiscarea acestei sume în beneficiul statului. Procesul s-a desfășurat pe parcursul unui an, fiind preluat de un judecător specializat în cauze de corupție. „Inculpata, activând în calitate de Președintă al Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și, împreună cu alți membri ai partidului, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului”, se arată în comunicatul emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS).Săptămâna  trecută, președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid ,,Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii.
09:40
Tragedie la Roma: Românul prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti a murit după 11 ore de luptă pentru viață Liber TV
Tragedie în inima Romei. După 11 ore de eforturi dramatice, românul Octavian Stroici, în vârstă de 66 de ani, prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, a murit la spital. Muncitorul, originar din Suceava, a fost scos în viață dintre ruine, însă inima lui a cedat la scurt timp după ce a fost transportat la urgență. Operațiunea de salvare a fost una de o complexitate extremă. Pe parcursul a peste 11 ore, echipele de pompieri italieni au lucrat contra cronometru pentru a-l extrage pe bărbatul blocat la primul etaj al turnului prăbușit. Octavian Stroici a fost conștient tot timpul și a comunicat permanent cu salvatorii, care i-au trimis o mască de oxigen și un analgezic pentru a-i ușura suferința. Pompierii au improvizat chiar și un scut de lemn pentru a-l proteja în cazul unei noi surpări — măsură care i-a salvat viața pentru câteva ore. Soția bărbatului a asistat, cu lacrimi în ochi, la fiecare moment al intervenției, refuzând să plece până când soțul ei nu a fost urcat în ambulanță. La locul tragediei s-au aflat și ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, consulul general Marian Popescu, precum și primarul Romei, Roberto Gualtieri, care a mulțumit echipelor de intervenție: „A fost o operațiune extraordinară. Le mulțumesc pompierilor care și-au riscat viața pentru a salva o altă viață”, a spus edilul. Și ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a lăudat curajul salvatorilor: „Multe vieți au fost puse în pericol pentru a salva această viață”. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanțe familiei și recunoștință echipelor implicate. Turnul Torre dei Conti, construit în secolul al XIII-lea de fratele Papei Inocențiu al III-lea, s-a prăbușit parțial în jurul orei 11:30, în timpul unor lucrări de restaurare finanțate cu aproape 7 milioane de euro. Cinci muncitori se aflau în interior; trei au fost salvați, iar doi români au rămas blocați. În timpul operațiunii, o a doua prăbușire a sporit riscul și dramatismul intervenției. Turnul, aflat la doar câteva sute de metri de Colosseum, este un simbol al Romei medievale și se afla în reabilitare după ce fusese închis publicului din 2006 din cauza riscului de prăbușire. Tragedia a avut chiar și ecouri politice. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat incidentul, afirmând că „economia Italiei se prăbușește precum turnul care sprijină Ucraina”. Ca reacție, Ministerul italian de Externe a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Roma.
3 noiembrie 2025
20:40
Emilian Crețu îl provoacă pe Cătălin Lungu să-și dea demisia de la teatrul municipal „Guguță” Liber TV
Actorul și influencerul Emilian Crețu a lansat o provocare publică pentru colegul său de breaslă, Cătălin Lungu, în contextul unui conflict izbucnit pe rețelele sociale după ce acesta l-a acuzat că „spală imaginea” primarului Ion Ceban.Într-o reacție video, Emilian Crețu a declarat că îl provoacă pe Lungu să-și dea demisia de la Teatrul municipal „Guguță”, instituție aflată în subordinea Primăriei Chișinău, subliniind că acesta primește salariul chiar de la instituția condusă de Ceban.„Am o provocare pentru tine, Cătălin. Ai zis – cum Emilian Crețu poate să se asocieze cu Ion Ceban, că eu îi spăl reputația, și tu niciodată nu te asociezi cu oameni dubioși. Dacă ești atât de curajos, ce ai zice să-ți dai demisia de la teatrul municipal ‘Guguță’, unde salariul tău e de la Primărie. Eu niciodată nu am luat un leu de la primar, dar tu primești salariul de la Primăria Chișinău”, a spus Crețu.Cătălin Lungu a reacționat, afirmând că nu își poate da demisia, dar că refuză să se asocieze cu primarul capitalei.„Primăria tot timpul va fi aceeași, pe mine nu mă interesează primarul, dacă e vorba să apar undeva lângă el, eu refuz. Nu pot să-mi dau demisia, altfel nu ar funcționa nimic în Chișinău, cu primarul e important să te asociezi”, a răspuns Lungu.Conflictul a izbucnit după ce Emilian Crețu și Ion Ceban au participat împreună la o acțiune de plantare a arborilor în sectorul Rîșcani. 
19:50
Tragedie în inima Romei: Turnul Conti, o construcție medievală emblematică aflată în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de restaurare Liber TV
Tragedie în inima Romei: Turnul Conti, o construcție medievală emblematică aflată în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de restaurare, relatează agenția italiană ANSA.Potrivit sursei, în momentul incidentului se aflau mai mulți muncitori pe șantier. Trei persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare critică. În timpul operațiunilor de salvare, o parte a structurii s-a prăbușit din nou, îngreunând intervenția echipelor de urgență.Procuratura din Roma a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din neglijență, în contextul în care autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate normele de siguranță la fața locului.Turnul Conti (Torre dei Conti) este o fostă reședință fortificată a influentei familii nobiliare Conti. Construită în secolul al IX-lea și reconstruită în secolul al XIII-lea, clădirea ajunsese la o înălțime impresionantă de 60 de metri, fiind cunoscută în epocă drept „Marele Turn”. Monumentul reprezenta una dintre cele mai importante mărturii ale arhitecturii medievale din centrul istoric al Romei.
19:20
Descoperire inedită pe traseul Criuleni–Chișinău: tarabă de mere fără vânzător Liber TV
O imagine rară, dar plină de farmec, a fost surprinsă pe traseul Criuleni–Chișinău: un mic punct de vânzare a merelor cu auto-deservire. Fără vânzător, fără aglomerație, doar o ladă plină cu fructe, un cântar și o cutie pentru bani — un gest de încredere și simplitate care a impresionat trecătorii.Internauta Victoria Șargu a relatat experiența pe pagina sa de Facebook, povestind cu entuziasm descoperirea: „Îți alegi merele, le cântărești, pui banii în cutie și pleci mai departe cu inima bună”. Prețul — doar 10 lei kilogramul — completează tabloul unei inițiative autentice și oneste.Gestul anonim al celui care a amenajat punctul de vânzare a devenit rapid un simbol al bunului-simț și al încrederii reciproce, reamintind că uneori lucrurile simple pot aduce cele mai frumoase bucurii.
19:10
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu Liber TV
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Solicitarea a fost înaintată recent instanței, urmând ca decizia finală să fie luată după examinarea probelor și argumentelor ambelor părți.Fostul parlamentar a fost reținut pe 2 octombrie la punctul de trecere Vulcănești, la revenirea în Republica Moldova dinspre Ucraina. Potrivit autorităților, Țuțu ar fi încercat să convingă vameșii să-i permită intrarea în țară fără controale. Ulterior, el a fost plasat în Penitenciarul nr. 13, unde se află în așteptarea procesului.Constantin Țuțu a mai fost reținut anterior, în iulie, la Atena, împreună cu fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, însă a fost eliberat ulterior. Dosarul său de îmbogățire ilicită și trafic de influență se află în prezent pe masa magistraților, iar o decizie definitivă ar putea fi pronunțată în următoarele luni.
17:20
Nicolae Botgros, reacție în cazul Andreei Cuciuc: „Rog organele competente să reia ancheta și să stabilească adevărul” Liber TV
Maestrul și deputatul Nicolae Botgros a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care face un apel la calm, rațiune și transparență în cazul morții tinerei Andreea Cuciuc — o tragedie care a zguduit opinia publică din Republica Moldova. Artistul spune că familia sa este profund afectată de evenimente și cere redeschiderea anchetei pentru a fi clarificate toate circumstanțele.„Ce se întâmplă acum în familia noastră, dar și drama plină de suferință a familiei Cuciuc mă face să scriu aceste rânduri. Noi, familia Botgros, am fost și suntem alături de familia Cuciuc. Dar durerea și supărarea nu ne permit mereu să fim raționali, ci mai mult emotivi. Suntem la fel de cointeresați să se stabilească adevărul – ce și cum s-a întâmplat în acea seară”, a scris Nicolae Botgros.Artistul regretă că până acum nu au fost audiați toți tinerii prezenți în localul unde s-a produs tragedia, inclusiv nepotul său, Cristian, despre care părinții Andreei au afirmat că ar fi fost acolo.„Cristian are 26 de ani, este suficient de matur să poată răspunde la toate întrebările. În calitate de bunic sunt alături de el, în aceste clipe deloc ușoare. Și noi, ca și familia Cuciuc, avem multe semne de întrebare. Dar la aceste întrebări trebuie să ne dea răspuns organele de anchetă”, a adăugat Botgros.El a mai precizat că familia sa este dispusă să colaboreze cu autoritățile și a propus ca eventualele discuții cu părinții Andreei să aibă loc prin intermediul avocaților, pentru a evita speculațiile și a asigura un proces corect și transparent.„Rog organele competente să reia ancheta acestui caz, pentru stabilirea adevărului și a cauzei care a dus la decesul Andreei Cuciuc. Justiția trebuie făcută în cadrul instituțiilor de drept, nu la televiziune sau pe rețelele sociale”, a subliniat maestrul.Familia Cuciuc a declarat recent că este gata să ceară exhumarea trupului fiicei pentru o nouă expertiză medico-legală completă, în speranța că vor afla ce s-a întâmplat în noaptea tragediei.
17:10
Ion Ceban: „Drogurile au ajuns în școli. Chem toate autoritățile să luăm măsuri urgente” Liber TV
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, avertizează asupra creșterii alarmante a consumului de droguri în Chișinău, fenomen care, potrivit edilului, a început să se extindă periculos în apropierea școlilor și chiar în curțile blocurilor.„O îngrijorare foarte mare, la care am dori deschidere și colaborare din partea noului Guvern, este subiectul consumului de droguri. La adresa noastră vin tot mai multe solicitări, mai ales din partea părinților, care sunt speriați de unele informații pe care le află chiar de la copiii lor”, a declarat Ceban în cadrul ședinței Primăriei.Edilul susține că municipalitatea a colaborat anterior cu autoritățile centrale pentru limitarea accesului la unele localuri deschise până dimineața, însă situația actuală este „cu mult mai gravă” și necesită intervenție imediată.„Locuitorii se plâng că prin ogrăzi și terenuri de joacă există locuri special amenajate unde se îngroapă tot felul de substanțe, care pot fi ulterior găsite cu ajutorul unor hărți cumpărate contra cost. Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a subliniat primarul.Ion Ceban cere implicarea activă a Guvernului, Poliției, dar și a instituțiilor educaționale pentru combaterea fenomenului, avertizând că lipsa acțiunilor rapide ar putea transforma problema într-o „criză socială de proporții” în rândul tinerilor din capitală.
14:10
Maia Sandu merge la Bruxelles: discuții decisive despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană Liber TV
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președinta Sandu va participa, de asemenea, la o conferință  organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent. Tot pe 4 noiembrie, la Bruxelles, va fi prezentat Raportul de Extindere, document care va reflecta progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european.
13:00
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026: selecția națională va avea loc după noi reguli Liber TV
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026. Compania „Teleradio-Moldova” a anunțat oficial participarea, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local, scrie Moldova1. În premieră, selecția națională va fi coordonată de doi producători oficiali, selectați pentru experiența și reputația impecabilă în domeniul muzical:Serghei Orlov – producător cu cea mai bogată experiență de participare la concursul international Eurovision, alături de diferiți artiști;Roman Burlaca – regizor și producător autohton, recunoscut pentru colaborările sale cu cei mai populari artiști locali și pentru contribuția la scena muzicală modernă din Republica Moldova.Implicarea producătorilor în concursul național asigură o selecție profesionistă, transparentă și credibilă, care pune accent pe valoarea artistică și competitivitatea internațională a pieselor.În acest context, Teleradio-Moldova anunță startul înregistrării concurenților pentru Selecția Națională Eurovision 2026 începând cu data de 7 noiembrie. Artiștii pot depune piesele lor originale la adresa: eurovision@trm.md, conform condițiilor stabilite în regulamentul concursului. Perioada de înscriere va fi deschisă timp de 30 de zile calendaristice, iar toate detaliile privind participarea sunt disponibile pe site-ul instituției.Pentru a garanta un proces de evaluare obiectiv, juriul finalei naționale va fi format din 20 de membri – dintre care cinci internaționali și 15 naționali.Ediția din 2026 marchează 70 de ani de la lansarea Concursului Eurovision și, totodată, cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova în competiția internațională.Pentru a onora acest moment special, Teleradio-Moldova oferă câștigătorului finalei naționale un premiu destinat pregătirilor pentru participarea la etapa internațională iar cei doi producători oficiali îl vor consilia pe parcursul întregului proces de pregătire, pentru a asigura o reprezentare demnă și competitivă a țării.În contextul confirmării participării Moldovei la ESC 2026, Martin Green, directorul competiției internaționale, a declarat: „Suntem încântați să îi urăm bun venit în concurs radiodifuzorului public TRM din Moldova după un an de absență. Întoarcerea Moldovei în concurs ne reamintește de puterea comunității noastre, de forța valorilor și de ceea ce înseamnă cu adevărat să fim uniți prin muzică”.Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005. Cel mai bun rezultat al țării noastre a fost în 2017, atunci când trupa „SunStroke Project” s-a clasat pe locul trei cu piesa „Hey Mamma”.Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, Austria. Aceasta este a treia oară când capitala Austriei găzduiește concursul, după edițiile din 1967 și 2015.
12:40
(VIDEO) Cum poți obține compensații la căldură în sezonul rece 2025: pașii de urmat și termenele-limită Liber TV
Compensațiile pentru sezonul rece vor fi calculate individual pentru fiecare gospodărie, după încheierea perioadei de înregistrare a cererilor, anunță noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Înscrierile pentru Programul „Ajutor la contor” încep luni, 3 noiembrie, și se vor încheia pe 28 noiembrie. Potrivit Nataliei Plugaru, valoarea sprijinului financiar va depinde de mai mulți factori: venitul familiei, sursa de încălzire, numărul și statutul membrilor gospodăriei (pensionari, studenți, minori sau persoane cu dizabilități). „Valoarea compensației va fi stabilită individualizat pentru fiecare familie și gospodărie. În acest moment nu putem comunica cifre exacte, pentru că ele vor fi calculate după finalizarea înregistrărilor”, a declarat ministra într-o conferință de presă. Înregistrarea – doar online, pe compensatii.gov.md Cererile pot fi depuse exclusiv online, pe platforma compensatii.gov.md. Pentru persoanele care nu pot face singure înregistrarea, ajutorul este oferit de asistenții sociali și de specialiștii Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice – singurii autorizați să completeze cereri în numele cetățenilor. Ministra a subliniat că procesul de aplicare este „simplu și accesibil”, iar un ghid video disponibil pe site explică pas cu pas etapele necesare. De asemenea, ea i-a îndemnat pe oameni să nu se grăbească în primele zile, pentru a evita supraîncărcarea platformei. După 28 noiembrie, toate cererile vor fi verificate automat prin interconectarea cu peste zece baze de date ale instituțiilor publice – inclusiv Fiscul, CNAS, ASP, furnizorii de energie și universitățile. „Pentru fiecare gospodărie, plata va fi calculată individual. Compensațiile vor fi oferite în bani, fie pe cardul social, fie la oficiile poștale sau în contul bancar indicat de solicitant”, a explicat ministra. Oficiala a avertizat populația să nu ofere date personale sau bancare în urma apelurilor sau mesajelor suspecte. „Nimeni nu solicită aceste informații în numele programului. În astfel de cazuri, cetățenii trebuie să anunțe imediat poliția”, a precizat Plugaru, menționând că platforma guvernamentală este securizată conform celor mai înalte standarde cibernetice. Pentru întrebări suplimentare, cetățenii pot apela Linia Verde 0 8000 5000, disponibilă de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00. În sezonul rece 2024–2025, peste 720 de mii de familii, adică peste 1,5 milioane de persoane, au beneficiat de compensații la energie. În total, Guvernul Republicii Moldova a alocat 2,69 miliarde de lei pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile.﻿
10:50
Intervenție de urgență la Căușeni: un bărbat nevăzător de 68 de ani a căzut într-o groapă Liber TV
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasându-se într-o direcție necunoscută. Dispariția acestuia a fost semnalată de soția sa, care a solicitat intervenția echipelor specializate. În urma acțiunilor de căutare desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Căușeni, bărbatul a fost depistat conștient într-o groapă din apropierea gospodăriei. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori și pompieri din cadrul Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a IGSU, care a întreprins acțiuni de extragere a persoanei în siguranță. În urma incidentului, victima a suferit o fractură la membrele inferioare. Ulterior, bărbatul a fost predat echipajului de medici și transportat la spitalul raional pentru îngrijiri medicale de rigoare. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au salvat 25 de persoane din diverse situații de risc și excepționale.
09:30
Trump: SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori Liber TV
Statele Unite dețin „suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori”, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu pentru CBS News. Liderul de la Casa Albă a subliniat că Washingtonul nu va fi „singura țară care nu efectuează teste nucleare”, în condițiile în care Rusia și China continuă astfel de activități. „Avem mai multe arme nucleare decât alte state. Trebuie să facem ceva cu denuclearizarea”, a spus Trump, menționând că a discutat subiectul cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu liderul rus Vladimir Putin. „Avem suficient arsenal nuclear pentru a arunca lumea în aer de 150 de ori. Rusia are multe arme nucleare, iar China va avea și ea multe”, a adăugat el. Trump a precizat că SUA vor începe testarea armelor nucleare „așa cum o fac și alte țări”. „Rusia face teste, China face teste, dar nu recunosc public acest lucru. Noi suntem o societate deschisă. Noi spunem lucrurilor pe nume”, a explicat președintele american. La sfârșitul lunii octombrie, Trump a cerut Pentagonului să inițieze noi teste nucleare, susținând că decizia nu a fost una ușoară, dar „necesară”. Anunțul a provocat diviziuni în Congres: republicanii sprijină măsura, în timp ce democrații o consideră periculoasă pentru securitatea globală.
1 noiembrie 2025
19:10
Din 1 noiembrie toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire aprinse, chiar și pe timp de zi Liber TV
Din 1 noiembrie până pe 31 martie, toți șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire aprinse, chiar și pe timp de zi. Măsura este prevăzută de Regulamentul circulației rutiere și are scopul de a crește vizibilitatea vehiculelor și de a preveni accidentele în sezonul rece, când condițiile meteo pot reduce semnificativ vizibilitatea.Potrivit Poliției, utilizarea farurilor pe timp de zi este esențială în perioadele cu ceață, ploaie, ninsoare sau drumuri umede, contribuind la protejarea vieții participanților la trafic.Reprezentanții instituției recomandă conducătorilor auto să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să mențină distanța de siguranță între vehicule. Totodată, polițiștii atrag atenția asupra evitării manevrelor riscante și a depășirilor neasigurate.Autoritățile reamintesc că nerespectarea obligației de a circula cu luminile de întâlnire aprinse constituie abatere contravențională și se sancționează conform legislației în vigoare.Poliția îndeamnă toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celor din jur.
11:00
Zborurile de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, suspendate două ore din cauza dronelor misterioase – zeci de curse redirecționate și întârzieri masive Liber TV
Zborurile de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost suspendate joi seara, 31 octombrie, timp de aproape două ore, după ce în apropierea pistelor au fost observate mai multe drone necunoscute.Potrivit Clash Report, traficul aerian a fost complet oprit între orele 20:08 și 21:58. În acest interval, aeroportul nu a primit și nu a expediat nicio aeronavă, iar numeroase curse au fost redirecționate către alte orașe, inclusiv Dresda, Leipzig, Hamburg și Hanovra.Conform Poliției din Brandenburg, un angajat al aeroportului a raportat prezența dronelor în jurul orei 20:00. Forțele de ordine au efectuat o inspecție aeriană și terestră, însă nu au identificat nici aparatele, nici operatorii acestora.Autoritățile estimează că între 20 și 25 de zboruri care urmau să aterizeze la Berlin au fost deviate, iar numeroase plecări au fost amânate sau anulate, provocând blocaje semnificative în terminale.Administrația aeroportului a declarat că suspendarea activității a fost o „măsură de precauție”, în conformitate cu regulile de siguranță aeronautică, care interzic operarea dronelor la o distanță mai mică de 1,5 kilometri de aeroporturi.Aeroportul Berlin-Brandenburg deservește lunar milioane de pasageri, iar chiar și o închidere de scurtă durată generează pierderi logistice și financiare considerabile pentru companiile aeriene și personalul de la sol.Până în septembrie 2025, serviciul german de control al traficului aerian a înregistrat 172 de incidente suspecte cu drone în apropierea aerodromurilor.În ultimele săptămâni, în 13 țări membre NATO au fost raportate peste 50 de provocări similare, aproape jumătate dintre acestea în Germania — în special lângă aeroporturi și, în unele cazuri, deasupra obiectivelor militare.Recent, și aeroportul din Vilnius a fost nevoit să își suspende temporar activitatea, după ce zeci de baloane cu contrabandă provenite din Belarus au pătruns în spațiul aerian lituanian.
31 octombrie 2025
19:00
Guvernul condus de Alexandru Munteanu, votat de Parlament. Noul Executiv va depune jurământul sâmbătă la Președinție Liber TV
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit, vineri, votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova. Executivul a fost susținut de 55 de deputați din majoritatea parlamentară, în urma prezentării programului de guvernare și a echipei propuse.După vot, premierul desemnat Alexandru Munteanu le-a mulțumit deputaților pentru sprijinul acordat și a subliniat angajamentul noului Cabinet de a continua parcursul european al țării.„Mulțumesc deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei noastre. Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara. Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni”, a declarat Munteanu.Premierul a adăugat că rezultatele obținute în ultimii ani demonstrează potențialul de dezvoltare al țării atunci când există unitate și un scop comun:„Ceea ce am reușit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova.”Noul Guvern va depune jurământul sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, în cadrul unei ceremonii oficiale la Președinția Republicii Moldova, în prezența președintelui țării și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
17:40
Familia Cuciuc cere exhumarea fiicei lor, la un an de la tragedie: „Andreea nu a murit de la alcool. A fost otrăvită!” Liber TV
La aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc, o adolescentă de 17 ani din Chișinău, părinții acesteia trăiesc încă un coșmar și spun că sunt convinși că fiica lor a fost otrăvită în noaptea Balului Bobocilor. Disperați să afle adevărul, Diana și Igor Cuciuc anunță că sunt gata să ceară exhumarea trupului fetei și o nouă expertiză medico-legală.„Ultimele cuvinte ale Andreei au fost: Mama, nu știu ce am băut, mă înăduș… vino și mă salvează!”, povestește mama, printre lacrimi, într-un interviu acordat LIFE MD DOCUMENTARY. O seară care s-a transformat în tragedieAndreea, elevă la Colegiul „Ștefan Neaga”, participa la Balul Bobocilor alături de colegi. Potrivit părinților, la masa lor se aflau 12 tineri, iar fetele ar fi fost servite cu băuturi „din partea colegilor”.„Au fost servite cu bere și mai apoi cu șoturi albe, ca laptele”, spun părinții. Câteva ore mai târziu, adolescenta s-ar fi simțit brusc rău: „Alexandra, îmi sare inima din piept, nu pot respira”, i-ar fi spus unei prietene.Când a ieșit afară, Andreea a sunat-o pe mama ei, cerându-i disperată ajutor. Când femeia a ajuns la local, ambulanța era deja acolo, dar medicii nu au mai putut face nimic. Părinții: „Analiza la droguri nici măcar nu s-a făcut”Expertiza medico-legală ar fi arătat o cantitate neînsemnată de alcool în corpul fetei, însă nu s-au efectuat teste pentru droguri sintetice, spun părinții.„Inima Andreei a explodat… era ca un trandafir ofilit. Credem că a fost otrăvită”, susțin aceștia, acuzând posibila implicare a unei persoane care „ar fi avut droguri asupra sa” și ar fi încercat „să o atragă în cercul lor”.Familia susține că imaginile video de la local ar fi fost „tăiate” inițial și restituite integral abia după câteva săptămâni. „Sunt multe semne de întrebare. Se putea ascunde un adevăr”, a spus tatăl fetei, Igor Cuciuc. Suspiciuni și acuzații gravePărinții susțin că în acea seară, un tânăr – iubitul prietenei Andreei – ar fi reacționat straniu atunci când fetei i s-a făcut rău.„Alexandra l-a rugat să-i aducă apă. El a refuzat, a aprins o țigară și a zis: Lăsați-o, își va reveni, e în comă alcoolică. Mai târziu am aflat că le-ar fi propus colegilor să cumpere droguri de tip mefedronă”, afirmă mama.Cei doi părinți au mai declarat că acel tânăr ar fi nepotul unui instrumentist cunoscut din Chișinău, fără a da un nume explicit, dar au sugerat că ar fi vorba despre o familie cunoscută în lumea muzicală. Reacția lui Cristian Botgros: „Este o campanie de defăimare”În urma acestor declarații, Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros și deputat PAS, a venit cu o reacție publică, respingând orice acuzație și afirmând că este victima unei campanii de denigrare.„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om.Aleg să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură.Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale.”El a mai spus că va apela la justiție pentru a-și apăra numele și imaginea publică. Familia cere redeschiderea dosaruluiPărinții Andreei spun că nu se vor opri până nu vor afla adevărul și cer redeschiderea dosarului. Ei afirmă că sunt gata să ceară exhumarea trupului fiicei și o nouă expertiză medico-legală completă, care să includă testele pentru substanțe toxice și droguri.„Nu vrem răzbunare, vrem doar adevărul. Vrem să știm ce i s-a întâmplat copilului nostru”, a spus mama adolescentei.
17:30
Fostul deputat Constantin Țuțu rămâne în arest încă 30 de zile: Curtea de Apel a admis recursul procurorilor PCCOCS Liber TV
Fostul deputat Constantin Țuțu va rămâne după gratii încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Chișinău a admis recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).Instituția a anunțat că a contestat decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, care respinsese anterior solicitarea de prelungire a arestului preventiv și dispusese ca fostul deputat să fie plasat în arest la domiciliu.„În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus la Curtea de Apel Centru, care l-a admis”, se arată într-un comunicat al PCCOCS.Potrivit procurorilor, Constantin Țuțu este învinuit de două infracțiuni ce ar fi fost comise în septembrie-octombrie 2025: Traversarea ilegală a frontierei de stat cu Ucraina, și Promisiunea unei sume de peste 14.000 de lei (în euro) unui funcționar de frontieră, pentru a facilita trecerea prin postul Vulcănești–Vinogradovca.Țuțu a fost reținut la frontieră, iar asupra sa a fost găsită suma de bani care ar fi fost destinată mitei, fapt calificat de Codul penal drept corupere activă.După prelungirea arestului, procurorii PCCOCS vor continua ancheta, cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție, precizează instituția.Reamintim că fostul deputat democrat Constantin Țuțu a mai fost vizat anterior în mai multe dosare penale, inclusiv pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită, însă în toate cazurile anterioare a fost achitat sau cercetarea a fost încetată.
14:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic ,,Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare Liber TV
La data de 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere în partide politice sau organizații ale acestora şi de a exercita activităţi de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formaţiunilor, pe o durată de 5 ani. Pedeapsa dispusă fiind suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani. De asemenea, a fost dispusă confiscarea de la președintele organizației teritoriale Criuleni a fostului Partid Politic „Șor” suma de aproximativ 2,9 milioane de lei, iar de la președintele  organizației teritoriale Ialoveni aproximativ 3,5 milioane de lei, fiind confiscat în folosul statului și un telefon mobil recunoscut în calitate de corp delict. Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală. Până la data devenirii definitive a sentinței, în privința acestora a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpații, în calitate de președinți ai Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), ar fi acceptat cu bună știință, în perioada iulie – octombrie 2022, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în suma totală de aproximativ 6,4 milioane de lei. Aceste mijloace financiare ar fi fost utilizate pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate (în plic) membrilor oficiilor teritoriale. Inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului. Sentința urmează a fi contestată la Curtea de Apel Centru din motivul blândeții acesteia,  întrucât acuzatorul de stat a solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis.
12:30
SUA pregătesc noi retrageri de trupe din Europa de Est: aproximativ 3.000 de militari vor părăsi România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia Liber TV
Statele Unite intenționează să reducă semnificativ prezența militară în Europa de Est, la scurt timp după anunțul privind retragerea trupelor americane din România. Potrivit publicației Kyiv Post, care a dezvăluit prima informația despre retragerea din România, măsura face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump, ce vizează diminuarea efectivelor în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând chiar de la mijlocul lunii decembrie.Conform datelor citate de Stars and Stripes și News.ro, este vorba de aproximativ 3.000 de militari americani care vor fi retrași în total din cele patru state de pe flancul estic al NATO.Potrivit Kyiv Post, administrația Trump a transmis discret mai multor capitale europene un avertisment privind aceste reduceri „modeste”, menționând că reprezintă „prima etapă” a unei recalibrări a prezenței americane în regiune. Oficialii citați susțin că decizia are la bază evaluări conform cărora armatele europene sunt mai bine pregătite decât în trecut, ceea ce ar permite o „ajustare limitată” a prezenței americane.Totuși, decizia a stârnit un val de reacții negative în Congresul SUA. Congresmanul republican Mike Turner, șeful delegației americane la Adunarea Parlamentară a NATO, și-a exprimat „profunda îngrijorare”, avertizând că o reducere a trupelor americane în România – „o țară aflată pe linia de front a alianței” – ar putea încuraja Moscova.„Acțiunile agresive ale Rusiei împotriva țărilor de pe flancul estic subliniază ambițiile sale dincolo de Ucraina. Retragerea trupelor americane ar slăbi capacitatea de descurajare a NATO”, a spus Turner.Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membru influent al Comisiei pentru Relații Externe, a calificat decizia drept „profund eronată”, afirmând că aceasta subminează eforturile SUA de a-l presa pe Vladimir Putin și „transmite exact semnalul greșit către Moscova”.Ea a lăudat România drept „un aliat model”, amintind că Bucureștiul alocă 5% din PIB pentru apărare și găzduiește trupe americane în baze strategice precum cea de la Mihail Kogălniceanu.„Președintele Trump trebuie să clarifice angajamentul nostru față de aliați precum România”, a adăugat Shaheen, avertizând că credibilitatea Statelor Unite în NATO este în joc.Administrația Trump a insistat însă că nivelul trupelor americane din Polonia și statele baltice va rămâne neschimbat, pentru a reasigura aliații preocupați de securitatea flancului estic.Reducerea trupelor americane în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia urmează să înceapă în a doua jumătate a lunii decembrie, fiind catalogată de Washington drept „marginală”. 
11:10
Alexandru Munteanu, despre absența bașcanului Găgăuziei din componența Guvernului: “Nu am nicio candidatură la această poziție” Liber TV
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul audierilor din Comisia juridică a Parlamentului că nu are, deocamdată, o candidatură pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, deși legea prevede că această poziție face parte automat din componența Guvernului Republicii Moldova.„Deocamdată nu am nicio candidatură la această poziție”, a precizat Munteanu, răspunzând unei întrebări formulate de deputatul Alexandru Stoianoglo, din fracțiunea Alternativa, care a solicitat explicații privind lipsa bașcanului din lista propusă de miniștri.Este important de subliniat că bașcanul Găgăuziei nu este propus de prim-ministru, ci este ales direct de cetățenii autonomiei, prin vot universal, egal, direct și secret. Conform Constituției Republicii Moldova și Legii cu privire la Guvern, persoana aleasă în funcția de bașcan devine membru din oficiu al Executivului, fără a fi nevoie de o desemnare sau confirmare suplimentară din partea premierului.Comisia juridică a avizat pozitiv candidatura lui Alexandru Munteanu și lista miniștrilor propuși, iar votul de învestitură urmează să aibă loc vineri în Parlament.
10:50
AIEA avertizează: Atacurile Rusiei asupra Ucrainei pun în pericol siguranța nucleară a Europei Liber TV
Un nou val de atacuri lansat joi, 30 octombrie, de Federația Rusă asupra sistemului energetic ucrainean a provocat avarii la mai multe stații electrice critice pentru siguranța nucleară, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).Potrivit raportului instituției, bombardamentele au dus la deteriorarea unor substații de importanță vitală pentru protecția și securitatea nucleară a Ucrainei. În urma acestora, echipele AIEA aflate la Centrala nucleară din sudul Ucrainei și la Centrala de la Hmelnițki au raportat pierderea accesului la câte una dintre liniile externe de alimentare cu energie electrică.De asemenea, experții AIEA aflați la Centrala nucleară Rivne au informat că doi dintre cei patru reactori ai instalației au fost trecuți pe regim redus de putere, la solicitarea operatorului național al rețelei electrice.Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a avertizat că riscul nuclear în contextul războiului rămâne real, făcând apel la „maximă reținere militară în zonele care găzduiesc obiective nucleare” și la respectarea deplină a celor șapte principii fundamentale ale siguranței nucleare.Atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene s-au intensificat în ultimele luni, provocând pene de curent și implementarea programelor de deconectare controlată în mai multe regiuni ale țării.Expertul Greenpeace în securitate radiologică, Jan Vande Putte, a atras atenția că loviturile asupra substațiilor critice ale centralelor nucleare pot duce la un „blackout tehnic” la nivelul întregului sistem energetic ucrainean, punând în pericol siguranța nucleară.Ministerul Energiei al Ucrainei avertizase încă din 2024 că Rusia pregătea atacuri țintite asupra substațiilor care asigură alimentarea centralelor nucleare, pentru a slăbi capacitatea energetică și securitatea țării.
10:40
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.Potrivit Președinției, noul emisar va avea misiunea de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de a dezvolta relațiile cu partenerii strategici ai țării, în vederea consolidării păcii și securității. Activitatea acestuia se va desfășura în strânsă cooperare cu Președintele Republicii, Guvernul și Parlamentul.Nicu Popescu a deținut anterior funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene, perioadă în care a condus eforturile diplomatice pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE și a promovat relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite și alți parteneri internaționali.În prezent, el este co-director al Programului de Securitate Europeană la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), cu sediul la Paris.Instituția prezidențială precizează că funcția de emisar special are scopul de a consolida activitatea Președinției, prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii strategice, care să contribuie la realizarea priorităților naționale stabilite de șeful statului.
30 octombrie 2025
18:00
Vlad Plahotniuc rupe tăcerea din Penitenciarul 13: „Sunt presiuni politice uriașe în dosarul meu” Liber TV
Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 de pagini. Plahotniuc subliniază că, la această etapă, procurorii, ghidați de factori politici, au creat un context ca atât el, cât și avocații, să nu reușească să ia cunoștință cu toate aspectele din dosar, scrie UNIMEDIA.„Evenimentele din ultimele săptămâni au întrerupt, pentru o vreme, mesajele mele, dar această întrerupere se explică, în mare măsură, prin efortul pe care mi-l solicită luarea de cunoștință cu materialele din dosarul meu. Ca să înțelegeți, e vorba de 97 de volume, a câte 300-400 de pagini fiecare, pe care urmează să le parcurg atent într-un termen foarte scurt. De regulă, asemenea dosare complexe necesită mai mult timp pentru a fi examinate, însă asupra procurorilor și asupra altor părți ale procesului de anchetă și judecată sunt exercitate presiuni enorme din direcția factorilor politici, pentru a fi creat un context în care eu și avocații să nu reușim să luăm cunoștință de toate nuanțele și aspectele relevante ale dosarului”, a scris Vlad Plahotniuc în mesajul, publicat pe rețelele de socializare de avocații săi.De asemenea, fostul lider al PDM reiterează că este hotărât săși demonstreze nevinovăția în raport cu acuzațiile de iz politic din dosarul său.„Chiar dacă așa-zisa justiție televizată și alte resurse media ale puterii au dat deja „verdicte” false, au numit „vinovații” și m-au „demonizat” prin producțiile lor propagandistice, adevăratele decizii de drept trebuie să fie luate în conformitate strictă cu legea și cu factologia. În lumea serioasă a justiției autentice, nu a celei pretins vettinguite, dosarul pe numele meu va fi declarat inconsistent, lipsit de argumente convingătoare și neîntemeiat. Eu sunt încrezător în dreptatea mea și, în prezent, sub presiunea timpului scurt oferit, mă ocup de studierea dosarului pentru a-mi demonstra nevinovăția, împreună cu echipa de avocați. Dorința mea nu e doar să mă disculp în fața instanței de judecată, ci să demonstrez publicului că învinuirile în adresa mea au fost nefondate și s-au bazat la originea lor pe speculații și pe rivalități politice din trecut. Sunt convins că legea trebuie să îmi asigure eliberarea, după care voi putea să revin în spațiul social și politic al țării”, a mai adăugat Vlad Plahotniuc.
17:50
(FOTO) Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile la Chișinău, după o amplă reparație capitală Liber TV
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din Chișinău a fost redeschis astăzi, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că proiectul a fost realizat de Primăria Chișinău în memoria marilor artiști ai renașterii naționale, în colaborare cu fiul acestora, Cristi Aldea-Teodorovici.Centrul este amplasat pe strada Alexei Mateevici nr. 77, chiar în Scuarul care poartă numele interpreților Ion și Doina Aldea-Teodorovici.„Prin această inițiativă ne-am propus valorificarea și promovarea moștenirii artistice a marilor interpreți, personalități emblematice ale culturii naționale”, a declarat Ion Ceban.Noul spațiu cultural va găzdui expoziții, lansări de carte și de albume, activități culturale și evenimente comemorative. Totodată, Centrul va deveni un loc de întâlnire pentru tineri și pentru toți cei care doresc să descopere mai profund creația celor doi artiști.Potrivit primarului, familia Teodorovici a anunțat că va dona partituri, costume scenice, obiecte personale și instrumente muzicale, contribuind astfel la amenajarea unui spațiu muzeistic cu valoare memorială și educativă.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.