Hrănirea urșilor, sancționată cu amenzi usturătoare în România. Comisiile locale vor decide alungarea, relocarea sau împușcarea animalelor

17:50

Scene şocante au avut loc miercuri în vestul Franţei. Cel puțin zece persoane au fost rănite, patru dintre ele grav, după ce un bărbat a lovit intenționat pietoni și un biciclist pe insula Oleron. Potrivit autorităților, atacatorul, un bărbat de 35 de ani, a fost arestat. Acest a strigat „Allahu Akbar” înainte de a lovi […] Articolul Atac şocant în Franţa. Un bărbat a spulberat cu mașina mai mulţi oameni. Atacatorul ar fi strigat „Allahu Akbar” înainte de impact apare prima dată în ZIUA.md.