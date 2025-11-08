Modificări temporare în circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47
SafeNews, 8 noiembrie 2025 08:30
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 8–9 noiembrie 2025, circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47, care leagă strada Vasile Alecsandri de comuna Ciorescu, va suferi unele modificări. Pe durata acestor două zile, autobuzele vor circula conform orarului stabilit pentru zilele de odihnă. Totodată, vor fi introduse curse suplimentare, pentru a facilita deplasarea […] Articolul Modificări temporare în circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47 apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum o oră
08:40
Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre securitate și un posibil parteneriat strategic între România și Ucraina # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre situația de securitate din regiune și despre pașii necesari pentru obținerea unei păci durabile și juste în Ucraina. „Am avut o discuție substanțială cu președintele Zelenski privind contextul actual de securitate și […] Articolul Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre securitate și un posibil parteneriat strategic între România și Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:30
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: întreruperi de curent în mai multe regiuni # SafeNews
Un nou val de atacuri rusești a vizat infrastructura energetică a Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând întreruperi de urgență ale alimentării cu energie în mai multe regiuni ale țării. Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grinciuk, a anunțat că loviturile au fost „masive” și au determinat autoritățile să suspende temporar furnizarea de electricitate […] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei: întreruperi de curent în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
08:30
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 8–9 noiembrie 2025, circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47, care leagă strada Vasile Alecsandri de comuna Ciorescu, va suferi unele modificări. Pe durata acestor două zile, autobuzele vor circula conform orarului stabilit pentru zilele de odihnă. Totodată, vor fi introduse curse suplimentare, pentru a facilita deplasarea […] Articolul Modificări temporare în circulația autobuzelor de pe ruta suburbană nr. 47 apare prima dată în SafeNews.
08:20
Record mondial uluitor: un scufundător croat a stat sub apă aproape o jumătate de oră fără să respire # SafeNews
Scufundătorul croat Vitomir Maricic a șocat lumea sportului extrem după ce a reușit să își țină respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, stabilind un nou record mondial. Performanța, realizată în iunie 2025, depășește vechiul record cu aproape cinci minute și a fost descrisă de specialiști drept „ceva complet necunoscut medicinei […] Articolul Record mondial uluitor: un scufundător croat a stat sub apă aproape o jumătate de oră fără să respire apare prima dată în SafeNews.
08:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în ședința plenară din 4 noiembrie, organizarea unui concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Potrivit comunicatului emis de instituție, doritorii pot depune dosarele de participare până la 17 noiembrie 2025, la sediul CSM sau prin e-mail, la […] Articolul CSM anunță concurs pentru ocuparea a două posturi de judecător la Curtea de Apel Nord apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
08:10
WhatsApp pregătește o revoluție în confidențialitate: comunicare prin nickname-uri, fără număr de telefon # SafeNews
WhatsApp lucrează la o nouă funcție care va permite utilizatorilor să comunice fără a-și dezvălui numărul de telefon. În locul acestuia, fiecare cont va putea fi identificat printr-un nickname, oferind astfel un plus de siguranță și confidențialitate în conversații. Potrivit informațiilor publicate de wabetainfo.com, funcționalitatea urmează să fie lansată în 2026, fiind disponibilă atât pentru […] Articolul WhatsApp pregătește o revoluție în confidențialitate: comunicare prin nickname-uri, fără număr de telefon apare prima dată în SafeNews.
08:10
Atenție pentru șoferii moldoveni: Bulgaria impune plata imediată a amenzilor rutiere, exclusiv prin card # SafeNews
Autoritățile bulgare au introdus noi reguli stricte pentru conducătorii auto străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova și cei cu dublă cetățenie româno-moldovenească. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la Sofia, noile reglementări vizează achitarea pe loc a amenzilor de circulație primite în trafic. Conform noilor dispoziții, șoferii sunt obligați să plătească amenda imediat după constatarea contravenției, direct […] Articolul Atenție pentru șoferii moldoveni: Bulgaria impune plata imediată a amenzilor rutiere, exclusiv prin card apare prima dată în SafeNews.
07:50
Europol cere proceduri rapide pentru folosirea inteligenței artificiale în lupta cu criminalitatea cibernetică # SafeNews
Criminalii folosesc tot mai des inteligența artificială pentru a-și ascunde identitatea și a comite atacuri digitale, în timp ce polițiile europene se confruntă cu proceduri birocratice care întârzie utilizarea tehnologiei în investigații. Europol avertizează că aceste blocaje pot afecta intervențiile în situații critice și solicită instituirea unei proceduri de urgență pentru acces rapid la instrumentele […] Articolul Europol cere proceduri rapide pentru folosirea inteligenței artificiale în lupta cu criminalitatea cibernetică apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tânără din Republica Moldova, dată în urmărire internațională, pentru trafic de persoane, prinsă la granița României # SafeNews
O tânără de 24 de ani, originară din Republica Moldova, a fost reținută de polițiștii de frontieră români în timp ce încerca să intre în România prin Punctul de Trecere Oancea, fiind căutată de autoritățile elene pentru implicare într-o rețea internațională de trafic de persoane. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 noiembrie, […] Articolul Tânără din Republica Moldova, dată în urmărire internațională, pentru trafic de persoane, prinsă la granița României apare prima dată în SafeNews.
07:20
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, sesizează CNA în cazul diplomelor de rezidențiat eliberate medicilor români # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu suspiciunile privind diplomele de rezidențiat acordate unor medici români, caz aflat în prezent în atenția autorităților judiciare din România. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ceban a […] Articolul Ministrul Sănătății, Emil Ceban, sesizează CNA în cazul diplomelor de rezidențiat eliberate medicilor români apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
20:50
ULTIMA ORĂ! Cetățean turc, extrădat în Republica Moldova pentru omorul comis în sectorul Rîșcani # SafeNews
Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a efectuat extrădarea lui Hassan Toper, cetățean al Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit datelor anchetei, Toper a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale […] Articolul ULTIMA ORĂ! Cetățean turc, extrădat în Republica Moldova pentru omorul comis în sectorul Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:00
Comisia de evaluare a procurorilor, formată din Completele A și B, a organizat vineri o nouă rundă de audieri publice, la care au participat cinci procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție: Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure și Victor Cazacu. Potrivit informațiilor oficiale, ședințele s-au desfășurat în cadrul procesului de evaluare externă a integrității […] Articolul Cinci procurori anticorupție, audiați de Comisia de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
19:00
Adrian Vascan, student în anul I la Academia „Ștefan cel Mare”, a obținut locul I la categoria 71 kg, în cadrul Campionatului Mondial de K1 desfășurat la Roma. Tânărul sportiv s-a impus în finală în fața unui adversar din Réunion, impresionând prin tehnică, determinare și fair-play. Competiția a reunit sportivi din întreaga lume, fiecare meci […] Articolul FOTO // De la Academie la podiumul mondial: Adrian Vascan scrie istorie în K1 apare prima dată în SafeNews.
18:20
Nereguli majore la Teleradio-Moldova: Cheltuieli excesive și conflicte de interese. Țurcanu: ”Ne angajăm să îmbunătățim gestionarea resurselor” # SafeNews
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și […] Articolul Nereguli majore la Teleradio-Moldova: Cheltuieli excesive și conflicte de interese. Țurcanu: ”Ne angajăm să îmbunătățim gestionarea resurselor” apare prima dată în SafeNews.
18:20
Președinta Republicii Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate (CNS), iar funcția de secretar va fi asigurată de consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru. Noul consiliu include reprezentanți ai principalelor instituții de stat și ai autorităților publice centrale. Din componență fac parte președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare […] Articolul Președinția anunță noua componență a Consiliului Național de Securitate apare prima dată în SafeNews.
18:10
VIDEO // Vlad Filat cere Guvernului Munteanu investigarea deciziilor din criza energetică: „Moldova a avut cel mai mare preț la gaze din regiune, iar deciziile luate atunci trebuie analizate” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a cerut clarificarea deciziilor din perioada crizei energetice, într-o intervenție la un post TV. Acesta a declarat că Republica Moldova a suportat costuri foarte mari pentru gaz și energie, iar autoritățile trebuie să verifice modul în care au fost gestionați banii publici. Filat a menționat că a transmis premierului Alexandru Munteanu […] Articolul VIDEO // Vlad Filat cere Guvernului Munteanu investigarea deciziilor din criza energetică: „Moldova a avut cel mai mare preț la gaze din regiune, iar deciziile luate atunci trebuie analizate” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Uniunea Europeană finanțează cu 34 de milioane de euro electrificarea liniei feroviare Iași–Ungheni # SafeNews
Republica Moldova și România vor primi granturi europene în valoare de circa 34 de milioane de euro pentru electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Iași–Ungheni. Fondurile au fost înmânate de reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Comitetului Director de Coordonare pentru conectivitate transfrontalieră, desfășurat la Ujgorod, Ucraina. Proiectul prevede reabilitarea unui tronson de 25 km, […] Articolul Uniunea Europeană finanțează cu 34 de milioane de euro electrificarea liniei feroviare Iași–Ungheni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # SafeNews
Armata finlandeză va începe sâmbătă șase exerciții militare în diferite regiuni ale țării, care se vor întinde pe durata a patru săptămâni. La manevre vor participa 15.000 de recruți, mii de rezerviști și militari din Regatul Unit, Polonia și Suedia. Scopul acțiunilor este testarea capacității defensive a recruților, menținerea competenței militarilor și consolidarea cooperării cu […] Articolul Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa apare prima dată în SafeNews.
16:10
UE schimbă regulile de acordare a vizelor: cetățenii ruși vor primi doar vize Schengen cu intrare unică # SafeNews
Comisia Europeană a anunțat o nouă măsură privind regimul de vize pentru cetățenii Federației Ruse — aceștia vor putea obține doar vize Schengen cu o singură intrare, fiind obligați să solicite o nouă viză la fiecare călătorie în Uniunea Europeană. Potrivit comisarului european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, toate cererile depuse de cetățenii […] Articolul UE schimbă regulile de acordare a vizelor: cetățenii ruși vor primi doar vize Schengen cu intrare unică apare prima dată în SafeNews.
15:00
Republica Moldova a obținut, pentru prima dată în istorie, un loc în Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc la 7 noiembrie 2025, în orașul Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Consiliul Executiv este unul dintre cele […] Articolul Republica Moldova, pentru prima dată membră a Consiliului Executiv al UNESCO apare prima dată în SafeNews.
14:50
O alertă cu bombă a fost înregistrată cu puțin timp în urmă, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Poliției, la fața locului au fost direcționate echipele specializate pentru a verifica informația. „La moment, se întreprind acțiuni de verificare. Zona este securizată, iar angajații și vizitatorii au fost evacuați preventiv”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei. Forțele […] Articolul NEWS ALERT // Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani apare prima dată în SafeNews.
14:50
Patru agenți economici din Republica Moldova sunt cercetați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI), fiind bănuiți de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Potrivit informațiilor oficiale, aceștia, specializați în producerea articolelor de uz gospodăresc și sanitar, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Patru agenți economici, anchetați pentru evaziune fiscală de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
14:40
Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” # SafeNews
Disidentul rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, indiferent de evoluția războiului din Ucraina. „Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care va dura cel puțin zece ani”, a declarat fostul […] Articolul Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” apare prima dată în SafeNews.
14:20
Regimul separatist de la Tiraspol anunță organizarea de alegeri locale și parlamentare pe 30 noiembrie # SafeNews
Administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat organizarea pe 30 noiembrie a unor așa-numite alegeri locale și parlamentare în regiunea transnistreană, la care ar urma să participe 962 de candidați. Scrutinul va fi desfășurat în afara cadrului constituțional al Republicii Moldova, într-un teritoriu controlat de un regim nerecunoscut internațional. Potrivit președintelui comisiei electorale din regiune, […] Articolul Regimul separatist de la Tiraspol anunță organizarea de alegeri locale și parlamentare pe 30 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
14:20
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova a actualizat lista consolidată a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și în proliferarea armelor de distrugere în masă. Actualizarea a fost făcută prin Ordinul nr. 981 din 3 noiembrie 2025, emis de conducerea instituției. Potrivit documentului, pe lista consolidată a fost introdus numele Ahmed […] Articolul Președintele Siriei, inclus în lista teroriștilor de SIS apare prima dată în SafeNews.
13:40
Autoritățile ruse intenționează să întrerupă temporar accesul la internetul mobil și la serviciile SMS pentru cetățenii care se întorc în țară după ce au fost în roaming internațional. Informația a fost dezvăluită de patru surse din industria telecom pentru publicația rusă Kommersant, citată de IPN. Potrivit sursei, măsura ar urma să intre în vigoare în curând […] Articolul Kremlinul pregătește restricții digitale: 24 de ore fără internet după revenirea în țară apare prima dată în SafeNews.
13:30
Deputatul PAS Adrian Belîi, o primă recție despre diplomele medicilor anchetați în România: „Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile funcționale” # SafeNews
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și profesor universitar Adrian Belîi a venit cu o reacție oficială după ce în presă au apărut informații potrivit cărora semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni cercetați penal în România pentru presupuse fraude academice. „Sunt foarte deschis. Nu am făcut decât să ne exercităm […] Articolul Deputatul PAS Adrian Belîi, o primă recție despre diplomele medicilor anchetați în România: „Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile funcționale” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Moscova cere explicații Belgradului după declarațiile lui Aleksandar Vucic privind posibile vânzări de muniție către Uniunea Europeană # SafeNews
Ministerul rus al Afacerilor Externe a solicitat vineri Serbiei clarificări oficiale în legătură cu declarațiile făcute de președintele Aleksandar Vucic, care a afirmat recent că Belgradul este dispus să vândă muniție partenerilor europeni. Reacția vine în contextul îngrijorărilor Moscovei că armamentul ar putea ajunge în Ucraina, transmite Reuters. Într-un interviu acordat revistei germane Cicero, Aleksandar […] Articolul Moscova cere explicații Belgradului după declarațiile lui Aleksandar Vucic privind posibile vânzări de muniție către Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
13:30
Parlamentul Republicii Moldova a constituit 54 de grupuri de prietenie interparlamentară. Rusia și Belarus, excluse din listă # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi, 7 noiembrie, constituirea grupurilor de prietenie interparlamentară cu alte state. În total, au fost create 54 de asemenea grupuri, menite să consolideze cooperarea bilaterală și dialogul parlamentar. Conform deciziei adoptate cu votul a 70 de deputați, fracțiunea PAS va conduce 34 dintre aceste grupuri, iar formațiunilor din opoziție le-au […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova a constituit 54 de grupuri de prietenie interparlamentară. Rusia și Belarus, excluse din listă apare prima dată în SafeNews.
13:00
Retragerea trupelor rusești din Transnistria: Deputata PSRM, Olga Cebotari, vorbește despre negocieri directe cu Rusia. Replica PAS # SafeNews
Deputata PSRM, Olga Cebotari, susține că retragerea trupelor rusești de pe malul stâng al Nistrului poate fi realizată doar prin negocieri directe cu Federația Rusă. Ea a subliniat că, din 2019, astfel de discuții nu au fost purtate, iar forțele de menținere a păcii din regiune acționează pe baza acordului existent, fără implicarea armatei ruse […] Articolul Retragerea trupelor rusești din Transnistria: Deputata PSRM, Olga Cebotari, vorbește despre negocieri directe cu Rusia. Replica PAS apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO // Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal și promite continuarea reformelor # SafeNews
Astăzi, noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a fost prezentat oficial personalului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, marcând începutul mandatului său și continuarea reformelor în domeniul vamal. Ministrul Gavriliță a subliniat că experiența profesională a lui Radu Vrabie în modernizarea și dezvoltarea sistemului vamal va sprijini procesul de digitalizare, eficientizarea procedurilor și […] Articolul VIDEO // Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal și promite continuarea reformelor apare prima dată în SafeNews.
12:40
UPDATE // Fata găsită moartă în șahta liftului fostului Hotel Național ar fi căzut de la înălțime # SafeNews
Oamenii legii au numit cauza preliminară a decesului fetei de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului Hotel „Național”. Conform anchetei, aceasta a murit în urma unei căderi de la înălțime. Cadavrul unei fete de 13 ani a fost descoperit luni seara pe teritoriul fostului Hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare din […] Articolul UPDATE // Fata găsită moartă în șahta liftului fostului Hotel Național ar fi căzut de la înălțime apare prima dată în SafeNews.
12:30
ULTIMA ORĂ! Dorin Damir, eliberat din arest, rămâne sub control judiciar timp de 60 de zile # SafeNews
Omul de afaceri Dorin Damir a fost eliberat din arest, însă este plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Dorin Damir este vizat într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar ancheta […] Articolul ULTIMA ORĂ! Dorin Damir, eliberat din arest, rămâne sub control judiciar timp de 60 de zile apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO // Controverse în Cehia: noul președinte al Camerei Deputaților dă jos steagul Ucrainei # SafeNews
La prima sa zi de lucru în funcția de președinte al Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura, liderul partidului „Libertate și Democrație Directă” (SPD), a ordonat îndepărtarea steagului Ucrainei de pe clădirea parlamentului. Potrivit surselor, Okamura a ținut personal scara în timp ce un muncitor a demontat simbolul ucrainean. „Republica Cehă este pe primul loc”, […] Articolul VIDEO // Controverse în Cehia: noul președinte al Camerei Deputaților dă jos steagul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
12:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că va intensifica acțiunile de monitorizare a contribuabililor, în scopul creșterii conformării voluntare la declararea și plata impozitelor, pe baza analizei riscurilor fiscale. Autoritatea a identificat cinci sectoare prioritare: comerțul cu ridicata și amănuntul, industria prelucrătoare și alimentară, serviciile suport, construcțiile și tranzacțiile imobiliare. În luna iulie, SFS […] Articolul Companiile din comerț, industrie și construcții, în vizorul Fiscului apare prima dată în SafeNews.
12:00
Parlamentul European inaugurează birou la Chișinău, semnal clar de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # SafeNews
Republica Moldova primește un sprijin concret din partea Uniunii Europene prin inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a făcut anunțul vineri, 7 noiembrie, de la tribuna plenului Parlamentului Republicii Moldova, subliniind că deschiderea biroului este „un semnal clar al angajamentului Uniunii Europene față de țările Parteneriatului Estic și […] Articolul Parlamentul European inaugurează birou la Chișinău, semnal clar de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:00
Un polițist de frontieră de la punctul „Otaci-Moghilev-Podolsk” a respins, săptămâna aceasta, o tentativă de mituire și a sesizat imediat autoritățile competente. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 44 de ani, a încercat să ofere bani pentru a trece frontiera fără probleme. Polițistul […] Articolul Tentativă de mituire la frontieră: polițist moldovean refuză bani și denunță incidentul apare prima dată în SafeNews.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a comunicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere standard, valabile în perioada 8-10 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 nu va putea depăși 23,06 lei, iar un litru de motorină va avea un preț maxim de 20,66 lei. Comparativ cu săptămâna precedentă, benzina se scumpește […] Articolul ANRE anunță noi prețuri maxime la carburanți pentru weekend apare prima dată în SafeNews.
11:50
Republica Moldova rămâne ferm hotărâtă să continue procesul de integrare europeană. Este declarația președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcută astăzi, 7 noiembrie, în cadrul prezidiului Forului Legislativ, unde este prezentă și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. ”Am simțit un moment de mândrie – când la Bruxelles s-a anunțat că Moldova a făcut progrese în mai multe […] Articolul Igor Grosu către Roberta Metsola: ”Moldova rămâne ferm angajată pe drumul european” apare prima dată în SafeNews.
11:40
DOC // Guvernul Republicii Moldova dă termen de 10 zile Lukoil pentru vânzarea activelor de la Aeroportul Chișinău # SafeNews
Compania Lukoil Moldova trebuie să-și vândă activele de la Aeroportul Internațional Chișinău în termen de 10 zile, potrivit unei decizii a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Măsura are scopul de a preveni blocarea alimentării aeronavelor cu combustibil după 21 noiembrie, dată la care sancțiunile americane împotriva companiei-mamă din Rusia vor intra […] Articolul DOC // Guvernul Republicii Moldova dă termen de 10 zile Lukoil pentru vânzarea activelor de la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:30
Double Case spune că colaborează cu CNPF în investigația privind tokenul DCT și susține dezvoltarea pieței crypto în R. Moldova # SafeNews
Compania Double Case anunșă că ia act de investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului său, DCT, și îîși exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Reprezentanții companiei au subliniat că această etapă este una firească într-un domeniu emergent, cu legislație încă în curs de definire […] Articolul Double Case spune că colaborează cu CNPF în investigația privind tokenul DCT și susține dezvoltarea pieței crypto în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:00
Emil Ceban, reacție despre scandalul diplomelor false: „Am semnat mii de diplome care au trecut printr-un proces riguros” # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a venit cu o reacție după apariția informațiilor privind posibile nereguli la eliberarea diplomelor de studii. „În calitatea mea de rector al USMF, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard. Procesul de eliberare este digitalizat […] Articolul Emil Ceban, reacție despre scandalul diplomelor false: „Am semnat mii de diplome care au trecut printr-un proces riguros” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un bărbat de 48 de ani a fost oprit în trafic pe strada Varnița din capitală de un echipaj de patrulare al INSP, după ce a manifestat un comportament suspect la volan. Conform rezultatelor probelor biologice efectuate la Dispensarul Republican de Narcologie, șoferul avea în organism amfetamină, ketamină și marijuana. Vehiculul a fost transportat la […] Articolul Șofer depistat sub influența mai multor droguri, pe strada Varnița din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 7 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Deținuți din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, cercetați pentru conducerea unei grupări criminale # SafeNews
Un grup infracțional, format din deținuți cu vârste între 22 și 35 de ani, care acumula mijloace financiare pentru susținerea organizației criminale „Kitaeț”, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, ANP și DDS „Pantera”. În cadrul investigațiilor, au […] Articolul Deținuți din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, cercetați pentru conducerea unei grupări criminale apare prima dată în SafeNews.
09:40
Primăria municipiului Chișinău anunță că accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat temporar vineri, 7 noiembrie 2025, între orele 08:00 și 17:00. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale a E.S. Robertei METSOLA, președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pe parcursul zilei […] Articolul Acces limitat în centrul capitalei pe durata vizitei președintei Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
09:40
Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit # SafeNews
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a suferit arsuri la picior și degete după ce o baterie externă cu litiu pe care o avea în buzunar a luat foc joi dimineață, în salonul business al companiei Qantas de pe Aeroportul Internațional Melbourne. Incendiul a umplut zona cu fum, fiind evacuați aproximativ 150 de pasageri. […] Articolul Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
09:30
ULTIMA ORĂ! Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor” trimisă în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # SafeNews
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat, infracțiune prevăzută de articolul 181² alin. (5) din Codul penal. Potrivit anchetei, în perioada iulie – octombrie […] Articolul ULTIMA ORĂ! Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor” trimisă în judecată pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
09:30
Violență în familie: Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # SafeNews
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […] Articolul Violență în familie: Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul apare prima dată în SafeNews.
09:20
Clienți care dispar fără să plătească: Restaurantele din România se confruntă cu tot mai multe cazuri # SafeNews
Tot mai multe restaurante din România anunță despre cazuri în care clienții comandă mâncare, o consumă, apoi dispar fără să achite nota de plată. La Cluj-Napoca, un client a plecat chiar cu mâncarea la pachet, fără să plătească 250 de lei. „Ceea ce este uimitor e că nu sunt oameni săraci, ci persoane înstărite, care […] Articolul Clienți care dispar fără să plătească: Restaurantele din România se confruntă cu tot mai multe cazuri apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.