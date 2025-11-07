Cinci procurori anticorupție, audiați de Comisia de evaluare a integrității
SafeNews, 7 noiembrie 2025 19:00
Comisia de evaluare a procurorilor, formată din Completele A și B, a organizat vineri o nouă rundă de audieri publice, la care au participat cinci procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție: Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure și Victor Cazacu. Potrivit informațiilor oficiale, ședințele s-au desfășurat în cadrul procesului de evaluare externă a integrității […] Articolul Cinci procurori anticorupție, audiați de Comisia de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
19:00
Comisia de evaluare a procurorilor, formată din Completele A și B, a organizat vineri o nouă rundă de audieri publice, la care au participat cinci procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție: Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure și Victor Cazacu. Potrivit informațiilor oficiale, ședințele s-au desfășurat în cadrul procesului de evaluare externă a integrității […] Articolul Cinci procurori anticorupție, audiați de Comisia de evaluare a integrității apare prima dată în SafeNews.
19:00
Adrian Vascan, student în anul I la Academia „Ștefan cel Mare”, a obținut locul I la categoria 71 kg, în cadrul Campionatului Mondial de K1 desfășurat la Roma. Tânărul sportiv s-a impus în finală în fața unui adversar din Réunion, impresionând prin tehnică, determinare și fair-play. Competiția a reunit sportivi din întreaga lume, fiecare meci […] Articolul FOTO // De la Academie la podiumul mondial: Adrian Vascan scrie istorie în K1 apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
18:20
Nereguli majore la Teleradio-Moldova: Cheltuieli excesive și conflicte de interese. Țurcanu: ”Ne angajăm să îmbunătățim gestionarea resurselor” # SafeNews
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și […] Articolul Nereguli majore la Teleradio-Moldova: Cheltuieli excesive și conflicte de interese. Țurcanu: ”Ne angajăm să îmbunătățim gestionarea resurselor” apare prima dată în SafeNews.
18:20
Președinta Republicii Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate (CNS), iar funcția de secretar va fi asigurată de consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru. Noul consiliu include reprezentanți ai principalelor instituții de stat și ai autorităților publice centrale. Din componență fac parte președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, președintele Comisiei parlamentare […] Articolul Președinția anunță noua componență a Consiliului Național de Securitate apare prima dată în SafeNews.
18:10
VIDEO // Vlad Filat cere Guvernului Munteanu investigarea deciziilor din criza energetică: „Moldova a avut cel mai mare preț la gaze din regiune, iar deciziile luate atunci trebuie analizate” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a cerut clarificarea deciziilor din perioada crizei energetice, într-o intervenție la un post TV. Acesta a declarat că Republica Moldova a suportat costuri foarte mari pentru gaz și energie, iar autoritățile trebuie să verifice modul în care au fost gestionați banii publici. Filat a menționat că a transmis premierului Alexandru Munteanu […] Articolul VIDEO // Vlad Filat cere Guvernului Munteanu investigarea deciziilor din criza energetică: „Moldova a avut cel mai mare preț la gaze din regiune, iar deciziile luate atunci trebuie analizate” apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
16:20
Uniunea Europeană finanțează cu 34 de milioane de euro electrificarea liniei feroviare Iași–Ungheni # SafeNews
Republica Moldova și România vor primi granturi europene în valoare de circa 34 de milioane de euro pentru electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Iași–Ungheni. Fondurile au fost înmânate de reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Comitetului Director de Coordonare pentru conectivitate transfrontalieră, desfășurat la Ujgorod, Ucraina. Proiectul prevede reabilitarea unui tronson de 25 km, […] Articolul Uniunea Europeană finanțează cu 34 de milioane de euro electrificarea liniei feroviare Iași–Ungheni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # SafeNews
Armata finlandeză va începe sâmbătă șase exerciții militare în diferite regiuni ale țării, care se vor întinde pe durata a patru săptămâni. La manevre vor participa 15.000 de recruți, mii de rezerviști și militari din Regatul Unit, Polonia și Suedia. Scopul acțiunilor este testarea capacității defensive a recruților, menținerea competenței militarilor și consolidarea cooperării cu […] Articolul Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa apare prima dată în SafeNews.
16:10
UE schimbă regulile de acordare a vizelor: cetățenii ruși vor primi doar vize Schengen cu intrare unică # SafeNews
Comisia Europeană a anunțat o nouă măsură privind regimul de vize pentru cetățenii Federației Ruse — aceștia vor putea obține doar vize Schengen cu o singură intrare, fiind obligați să solicite o nouă viză la fiecare călătorie în Uniunea Europeană. Potrivit comisarului european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, toate cererile depuse de cetățenii […] Articolul UE schimbă regulile de acordare a vizelor: cetățenii ruși vor primi doar vize Schengen cu intrare unică apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
15:00
Republica Moldova a obținut, pentru prima dată în istorie, un loc în Consiliul Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc la 7 noiembrie 2025, în orașul Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Consiliul Executiv este unul dintre cele […] Articolul Republica Moldova, pentru prima dată membră a Consiliului Executiv al UNESCO apare prima dată în SafeNews.
14:50
O alertă cu bombă a fost înregistrată cu puțin timp în urmă, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Poliției, la fața locului au fost direcționate echipele specializate pentru a verifica informația. „La moment, se întreprind acțiuni de verificare. Zona este securizată, iar angajații și vizitatorii au fost evacuați preventiv”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei. Forțele […] Articolul NEWS ALERT // Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani apare prima dată în SafeNews.
14:50
Patru agenți economici din Republica Moldova sunt cercetați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI), fiind bănuiți de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Potrivit informațiilor oficiale, aceștia, specializați în producerea articolelor de uz gospodăresc și sanitar, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Patru agenți economici, anchetați pentru evaziune fiscală de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
14:40
Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” # SafeNews
Disidentul rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, indiferent de evoluția războiului din Ucraina. „Ar trebui să ne așteptăm la un fel de Război Rece care va dura cel puțin zece ani”, a declarat fostul […] Articolul Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” apare prima dată în SafeNews.
14:20
Regimul separatist de la Tiraspol anunță organizarea de alegeri locale și parlamentare pe 30 noiembrie # SafeNews
Administrația separatistă de la Tiraspol a anunțat organizarea pe 30 noiembrie a unor așa-numite alegeri locale și parlamentare în regiunea transnistreană, la care ar urma să participe 962 de candidați. Scrutinul va fi desfășurat în afara cadrului constituțional al Republicii Moldova, într-un teritoriu controlat de un regim nerecunoscut internațional. Potrivit președintelui comisiei electorale din regiune, […] Articolul Regimul separatist de la Tiraspol anunță organizarea de alegeri locale și parlamentare pe 30 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
14:20
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova a actualizat lista consolidată a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și în proliferarea armelor de distrugere în masă. Actualizarea a fost făcută prin Ordinul nr. 981 din 3 noiembrie 2025, emis de conducerea instituției. Potrivit documentului, pe lista consolidată a fost introdus numele Ahmed […] Articolul Președintele Siriei, inclus în lista teroriștilor de SIS apare prima dată în SafeNews.
13:40
Autoritățile ruse intenționează să întrerupă temporar accesul la internetul mobil și la serviciile SMS pentru cetățenii care se întorc în țară după ce au fost în roaming internațional. Informația a fost dezvăluită de patru surse din industria telecom pentru publicația rusă Kommersant, citată de IPN. Potrivit sursei, măsura ar urma să intre în vigoare în curând […] Articolul Kremlinul pregătește restricții digitale: 24 de ore fără internet după revenirea în țară apare prima dată în SafeNews.
13:30
Deputatul PAS Adrian Belîi, o primă recție despre diplomele medicilor anchetați în România: „Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile funcționale” # SafeNews
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și profesor universitar Adrian Belîi a venit cu o reacție oficială după ce în presă au apărut informații potrivit cărora semnătura sa figurează pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni cercetați penal în România pentru presupuse fraude academice. „Sunt foarte deschis. Nu am făcut decât să ne exercităm […] Articolul Deputatul PAS Adrian Belîi, o primă recție despre diplomele medicilor anchetați în România: „Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile funcționale” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Moscova cere explicații Belgradului după declarațiile lui Aleksandar Vucic privind posibile vânzări de muniție către Uniunea Europeană # SafeNews
Ministerul rus al Afacerilor Externe a solicitat vineri Serbiei clarificări oficiale în legătură cu declarațiile făcute de președintele Aleksandar Vucic, care a afirmat recent că Belgradul este dispus să vândă muniție partenerilor europeni. Reacția vine în contextul îngrijorărilor Moscovei că armamentul ar putea ajunge în Ucraina, transmite Reuters. Într-un interviu acordat revistei germane Cicero, Aleksandar […] Articolul Moscova cere explicații Belgradului după declarațiile lui Aleksandar Vucic privind posibile vânzări de muniție către Uniunea Europeană apare prima dată în SafeNews.
13:30
Parlamentul Republicii Moldova a constituit 54 de grupuri de prietenie interparlamentară. Rusia și Belarus, excluse din listă # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi, 7 noiembrie, constituirea grupurilor de prietenie interparlamentară cu alte state. În total, au fost create 54 de asemenea grupuri, menite să consolideze cooperarea bilaterală și dialogul parlamentar. Conform deciziei adoptate cu votul a 70 de deputați, fracțiunea PAS va conduce 34 dintre aceste grupuri, iar formațiunilor din opoziție le-au […] Articolul Parlamentul Republicii Moldova a constituit 54 de grupuri de prietenie interparlamentară. Rusia și Belarus, excluse din listă apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
13:00
Retragerea trupelor rusești din Transnistria: Deputata PSRM, Olga Cebotari, vorbește despre negocieri directe cu Rusia. Replica PAS # SafeNews
Deputata PSRM, Olga Cebotari, susține că retragerea trupelor rusești de pe malul stâng al Nistrului poate fi realizată doar prin negocieri directe cu Federația Rusă. Ea a subliniat că, din 2019, astfel de discuții nu au fost purtate, iar forțele de menținere a păcii din regiune acționează pe baza acordului existent, fără implicarea armatei ruse […] Articolul Retragerea trupelor rusești din Transnistria: Deputata PSRM, Olga Cebotari, vorbește despre negocieri directe cu Rusia. Replica PAS apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO // Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal și promite continuarea reformelor # SafeNews
Astăzi, noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a fost prezentat oficial personalului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, marcând începutul mandatului său și continuarea reformelor în domeniul vamal. Ministrul Gavriliță a subliniat că experiența profesională a lui Radu Vrabie în modernizarea și dezvoltarea sistemului vamal va sprijini procesul de digitalizare, eficientizarea procedurilor și […] Articolul VIDEO // Radu Vrabie preia conducerea Serviciului Vamal și promite continuarea reformelor apare prima dată în SafeNews.
12:40
UPDATE // Fata găsită moartă în șahta liftului fostului Hotel Național ar fi căzut de la înălțime # SafeNews
Oamenii legii au numit cauza preliminară a decesului fetei de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului Hotel „Național”. Conform anchetei, aceasta a murit în urma unei căderi de la înălțime. Cadavrul unei fete de 13 ani a fost descoperit luni seara pe teritoriul fostului Hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare din […] Articolul UPDATE // Fata găsită moartă în șahta liftului fostului Hotel Național ar fi căzut de la înălțime apare prima dată în SafeNews.
12:30
ULTIMA ORĂ! Dorin Damir, eliberat din arest, rămâne sub control judiciar timp de 60 de zile # SafeNews
Omul de afaceri Dorin Damir a fost eliberat din arest, însă este plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Dorin Damir este vizat într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar ancheta […] Articolul ULTIMA ORĂ! Dorin Damir, eliberat din arest, rămâne sub control judiciar timp de 60 de zile apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO // Controverse în Cehia: noul președinte al Camerei Deputaților dă jos steagul Ucrainei # SafeNews
La prima sa zi de lucru în funcția de președinte al Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura, liderul partidului „Libertate și Democrație Directă” (SPD), a ordonat îndepărtarea steagului Ucrainei de pe clădirea parlamentului. Potrivit surselor, Okamura a ținut personal scara în timp ce un muncitor a demontat simbolul ucrainean. „Republica Cehă este pe primul loc”, […] Articolul VIDEO // Controverse în Cehia: noul președinte al Camerei Deputaților dă jos steagul Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
12:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că va intensifica acțiunile de monitorizare a contribuabililor, în scopul creșterii conformării voluntare la declararea și plata impozitelor, pe baza analizei riscurilor fiscale. Autoritatea a identificat cinci sectoare prioritare: comerțul cu ridicata și amănuntul, industria prelucrătoare și alimentară, serviciile suport, construcțiile și tranzacțiile imobiliare. În luna iulie, SFS […] Articolul Companiile din comerț, industrie și construcții, în vizorul Fiscului apare prima dată în SafeNews.
12:00
Parlamentul European inaugurează birou la Chișinău, semnal clar de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # SafeNews
Republica Moldova primește un sprijin concret din partea Uniunii Europene prin inaugurarea oficială a Biroului Parlamentului European la Chișinău. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a făcut anunțul vineri, 7 noiembrie, de la tribuna plenului Parlamentului Republicii Moldova, subliniind că deschiderea biroului este „un semnal clar al angajamentului Uniunii Europene față de țările Parteneriatului Estic și […] Articolul Parlamentul European inaugurează birou la Chișinău, semnal clar de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:00
Un polițist de frontieră de la punctul „Otaci-Moghilev-Podolsk” a respins, săptămâna aceasta, o tentativă de mituire și a sesizat imediat autoritățile competente. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 44 de ani, a încercat să ofere bani pentru a trece frontiera fără probleme. Polițistul […] Articolul Tentativă de mituire la frontieră: polițist moldovean refuză bani și denunță incidentul apare prima dată în SafeNews.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a comunicat noile prețuri maxime de referință pentru produsele petroliere standard, valabile în perioada 8-10 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 nu va putea depăși 23,06 lei, iar un litru de motorină va avea un preț maxim de 20,66 lei. Comparativ cu săptămâna precedentă, benzina se scumpește […] Articolul ANRE anunță noi prețuri maxime la carburanți pentru weekend apare prima dată în SafeNews.
11:50
Republica Moldova rămâne ferm hotărâtă să continue procesul de integrare europeană. Este declarația președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcută astăzi, 7 noiembrie, în cadrul prezidiului Forului Legislativ, unde este prezentă și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. ”Am simțit un moment de mândrie – când la Bruxelles s-a anunțat că Moldova a făcut progrese în mai multe […] Articolul Igor Grosu către Roberta Metsola: ”Moldova rămâne ferm angajată pe drumul european” apare prima dată în SafeNews.
11:40
DOC // Guvernul Republicii Moldova dă termen de 10 zile Lukoil pentru vânzarea activelor de la Aeroportul Chișinău # SafeNews
Compania Lukoil Moldova trebuie să-și vândă activele de la Aeroportul Internațional Chișinău în termen de 10 zile, potrivit unei decizii a Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Măsura are scopul de a preveni blocarea alimentării aeronavelor cu combustibil după 21 noiembrie, dată la care sancțiunile americane împotriva companiei-mamă din Rusia vor intra […] Articolul DOC // Guvernul Republicii Moldova dă termen de 10 zile Lukoil pentru vânzarea activelor de la Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:30
Double Case spune că colaborează cu CNPF în investigația privind tokenul DCT și susține dezvoltarea pieței crypto în R. Moldova # SafeNews
Compania Double Case anunșă că ia act de investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului său, DCT, și îîși exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Reprezentanții companiei au subliniat că această etapă este una firească într-un domeniu emergent, cu legislație încă în curs de definire […] Articolul Double Case spune că colaborează cu CNPF în investigația privind tokenul DCT și susține dezvoltarea pieței crypto în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
11:00
Emil Ceban, reacție despre scandalul diplomelor false: „Am semnat mii de diplome care au trecut printr-un proces riguros” # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a venit cu o reacție după apariția informațiilor privind posibile nereguli la eliberarea diplomelor de studii. „În calitatea mea de rector al USMF, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard. Procesul de eliberare este digitalizat […] Articolul Emil Ceban, reacție despre scandalul diplomelor false: „Am semnat mii de diplome care au trecut printr-un proces riguros” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un bărbat de 48 de ani a fost oprit în trafic pe strada Varnița din capitală de un echipaj de patrulare al INSP, după ce a manifestat un comportament suspect la volan. Conform rezultatelor probelor biologice efectuate la Dispensarul Republican de Narcologie, șoferul avea în organism amfetamină, ketamină și marijuana. Vehiculul a fost transportat la […] Articolul Șofer depistat sub influența mai multor droguri, pe strada Varnița din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 7 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Deținuți din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, cercetați pentru conducerea unei grupări criminale # SafeNews
Un grup infracțional, format din deținuți cu vârste între 22 și 35 de ani, care acumula mijloace financiare pentru susținerea organizației criminale „Kitaeț”, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, ANP și DDS „Pantera”. În cadrul investigațiilor, au […] Articolul Deținuți din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, cercetați pentru conducerea unei grupări criminale apare prima dată în SafeNews.
09:40
Primăria municipiului Chișinău anunță că accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat temporar vineri, 7 noiembrie 2025, între orele 08:00 și 17:00. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale a E.S. Robertei METSOLA, președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pe parcursul zilei […] Articolul Acces limitat în centrul capitalei pe durata vizitei președintei Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
09:40
Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit # SafeNews
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a suferit arsuri la picior și degete după ce o baterie externă cu litiu pe care o avea în buzunar a luat foc joi dimineață, în salonul business al companiei Qantas de pe Aeroportul Internațional Melbourne. Incendiul a umplut zona cu fum, fiind evacuați aproximativ 150 de pasageri. […] Articolul Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
09:30
ULTIMA ORĂ! Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor” trimisă în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # SafeNews
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat, infracțiune prevăzută de articolul 181² alin. (5) din Codul penal. Potrivit anchetei, în perioada iulie – octombrie […] Articolul ULTIMA ORĂ! Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor” trimisă în judecată pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
09:30
Violență în familie: Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # SafeNews
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […] Articolul Violență în familie: Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul apare prima dată în SafeNews.
09:20
Clienți care dispar fără să plătească: Restaurantele din România se confruntă cu tot mai multe cazuri # SafeNews
Tot mai multe restaurante din România anunță despre cazuri în care clienții comandă mâncare, o consumă, apoi dispar fără să achite nota de plată. La Cluj-Napoca, un client a plecat chiar cu mâncarea la pachet, fără să plătească 250 de lei. „Ceea ce este uimitor e că nu sunt oameni săraci, ci persoane înstărite, care […] Articolul Clienți care dispar fără să plătească: Restaurantele din România se confruntă cu tot mai multe cazuri apare prima dată în SafeNews.
09:20
LIVE // Întâmpinarea Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # SafeNews
Articolul LIVE // Întâmpinarea Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu apare prima dată în SafeNews.
09:00
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei a însumat 52 356 traversări, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 094 traversări, Leușeni – 6 518, Sculeni – 5 389, Otaci – 4 568 și Palanca – 4 108. Pe sensul de […] Articolul Refuz de intrare pentru 31 de cetățeni străini și mai multe încălcări la frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:00
EXCLUSIV // Semnătura ministrului Sănătății de pe diplomele medicilor anchetați în România. Ce ar putea urma # SafeNews
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Potrivit unui comunicat oficial, parchetul General îi acuză pe medici că ar fi obținut prin fraudă […] Articolul EXCLUSIV // Semnătura ministrului Sănătății de pe diplomele medicilor anchetați în România. Ce ar putea urma apare prima dată în SafeNews.
08:50
Ramona Strugariu propune extinderea perioadei de instruire la INJ: „Avem nevoie de judecători și procurori temeinic pregătiți” # SafeNews
Perioada de instruire la Institutul Național al Justiției (INJ) ar trebui să fie extinsă la cel puțin doi ani și jumătate, în loc de un an, cât este în prezent. Declarația aparține șefei INJ, Ramona Strugariu, care consideră că o pregătire mai îndelungată este esențială pentru formarea unor profesioniști integri și competenți în sistemul de […] Articolul Ramona Strugariu propune extinderea perioadei de instruire la INJ: „Avem nevoie de judecători și procurori temeinic pregătiți” apare prima dată în SafeNews.
08:40
A MERS LA VAMĂ, FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE: Tânărul cu dublă cetățenie sa ales cu anchetă penală # SafeNews
Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere. Incidentul a avut loc joi dimineață, 6 noiembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Galați–Rutier, informează Poliția de Frontieră Română. Potrivit comunicatului, în jurul orei […] Articolul A MERS LA VAMĂ, FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE: Tânărul cu dublă cetățenie sa ales cu anchetă penală apare prima dată în SafeNews.
08:30
Alertă la o bază militară din Maryland: Mai multe persoane spitalizate după deschiderea unui pachet suspect # SafeNews
Alertă la o bază militară americană din Maryland, după ce un pachet suspect a provocat panică și îmbolnăvirea mai multor persoane. Incidentul a avut loc la Baza Comună Andrews, situată în apropierea Washingtonului, D.C., potrivit CNN, citat de Reuters și Agerpres. Conform comunicatului emis de bază, o clădire a fost evacuată după ce o persoană […] Articolul Alertă la o bază militară din Maryland: Mai multe persoane spitalizate după deschiderea unui pachet suspect apare prima dată în SafeNews.
08:30
CEC a anunțat sumele alocate partidelor în funcție de voturile obținute la alegerile din septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în baza rezultatelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit hotărârii, pentru fiecare vot valabil exprimat în favoarea partidelor și blocurilor electorale participante la scrutin, suma alocată este de 0,9988429 […] Articolul CEC a anunțat sumele alocate partidelor în funcție de voturile obținute la alegerile din septembrie apare prima dată în SafeNews.
08:20
Poliția a fost pusă în alertă ieri, 6 noiembrie, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta liftului fostului Hotel Național din capitală. Mama acesteia a alertat Poliția în după-amiaza zilei de ieri, 6 noiembrie, în jurul orei […] Articolul O fetiță dispărută la Chișinău, găsită moartă în fostul Hotel Național apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO // STOP CADRU din Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump # SafeNews
Un bărbat s-a prăbuşit joi, în timpul unei conferinţe de presă susţinute de preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe, în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, informează dpa şi EFE. Bărbatul, identificat de Fox News ca fiind Gordon Findlay, director executiv la compania de […] Articolul VIDEO // STOP CADRU din Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
08:10
Locuitorii Republicii Moldova vor avea parte astăzi de o zi cu cer predominant noros și temperaturi moderate de toamnă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii prognozează maxime cuprinse între +9 și +14 grade Celsius, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla slab, din direcția nord-est, cu o viteză de 3–9 km/h, iar umiditatea aerului se va […] Articolul METEO // 7 noiembrie 2025: Cer noros și temperaturi moderate în toată ța apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO // Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina # SafeNews
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a raportat că Legiunea Libertatea Rusiei, o mișcare de rezistență opusă regimului de la Kremlin, a desfășurat o serie de operațiuni de succes care au vizat infrastructura logistică militară rusă, scrie Digi24.RO. DIU a declarat că luptătorii Legiunii Libertatea Rusiei sunt activi de la începutul invaziei rusești […] Articolul VIDEO // Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.