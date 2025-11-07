Acces limitat în centrul capitalei pe durata vizitei președintei Parlamentului European
SafeNews, 7 noiembrie 2025 09:40
Primăria municipiului Chișinău anunță că accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat temporar vineri, 7 noiembrie 2025, între orele 08:00 și 17:00. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale a E.S. Robertei METSOLA, președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pe parcursul zilei […] Articolul Acces limitat în centrul capitalei pe durata vizitei președintei Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
10:00
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 7 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
09:50
Deținuți din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, cercetați pentru conducerea unei grupări criminale # SafeNews
Un grup infracțional, format din deținuți cu vârste între 22 și 35 de ani, care acumula mijloace financiare pentru susținerea organizației criminale „Kitaeț”, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, ANP și DDS „Pantera”. În cadrul investigațiilor, au […] Articolul Deținuți din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, cercetați pentru conducerea unei grupări criminale apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
09:40
Primăria municipiului Chișinău anunță că accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi limitat temporar vineri, 7 noiembrie 2025, între orele 08:00 și 17:00. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale a E.S. Robertei METSOLA, președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. Astfel, pe parcursul zilei […] Articolul Acces limitat în centrul capitalei pe durata vizitei președintei Parlamentului European apare prima dată în SafeNews.
09:40
Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit # SafeNews
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a suferit arsuri la picior și degete după ce o baterie externă cu litiu pe care o avea în buzunar a luat foc joi dimineață, în salonul business al companiei Qantas de pe Aeroportul Internațional Melbourne. Incendiul a umplut zona cu fum, fiind evacuați aproximativ 150 de pasageri. […] Articolul Momente de panică pe aeroportul din Melbourne: o baterie externă a luat foc, iar un bărbat a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:30
ULTIMA ORĂ! Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor” trimisă în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # SafeNews
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală împotriva vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat, infracțiune prevăzută de articolul 181² alin. (5) din Codul penal. Potrivit anchetei, în perioada iulie – octombrie […] Articolul ULTIMA ORĂ! Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor” trimisă în judecată pentru finanțare ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
09:30
Violență în familie: Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # SafeNews
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […] Articolul Violență în familie: Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul apare prima dată în SafeNews.
09:20
Clienți care dispar fără să plătească: Restaurantele din România se confruntă cu tot mai multe cazuri # SafeNews
Tot mai multe restaurante din România anunță despre cazuri în care clienții comandă mâncare, o consumă, apoi dispar fără să achite nota de plată. La Cluj-Napoca, un client a plecat chiar cu mâncarea la pachet, fără să plătească 250 de lei. „Ceea ce este uimitor e că nu sunt oameni săraci, ci persoane înstărite, care […] Articolul Clienți care dispar fără să plătească: Restaurantele din România se confruntă cu tot mai multe cazuri apare prima dată în SafeNews.
09:20
LIVE // Întâmpinarea Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # SafeNews
Articolul LIVE // Întâmpinarea Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:00
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei a însumat 52 356 traversări, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 094 traversări, Leușeni – 6 518, Sculeni – 5 389, Otaci – 4 568 și Palanca – 4 108. Pe sensul de […] Articolul Refuz de intrare pentru 31 de cetățeni străini și mai multe încălcări la frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:00
EXCLUSIV // Semnătura ministrului Sănătății de pe diplomele medicilor anchetați în România. Ce ar putea urma # SafeNews
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Potrivit unui comunicat oficial, parchetul General îi acuză pe medici că ar fi obținut prin fraudă […] Articolul EXCLUSIV // Semnătura ministrului Sănătății de pe diplomele medicilor anchetați în România. Ce ar putea urma apare prima dată în SafeNews.
08:50
Ramona Strugariu propune extinderea perioadei de instruire la INJ: „Avem nevoie de judecători și procurori temeinic pregătiți” # SafeNews
Perioada de instruire la Institutul Național al Justiției (INJ) ar trebui să fie extinsă la cel puțin doi ani și jumătate, în loc de un an, cât este în prezent. Declarația aparține șefei INJ, Ramona Strugariu, care consideră că o pregătire mai îndelungată este esențială pentru formarea unor profesioniști integri și competenți în sistemul de […] Articolul Ramona Strugariu propune extinderea perioadei de instruire la INJ: „Avem nevoie de judecători și procurori temeinic pregătiți” apare prima dată în SafeNews.
08:40
A MERS LA VAMĂ, FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE: Tânărul cu dublă cetățenie sa ales cu anchetă penală # SafeNews
Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, este cercetat de polițiștii de frontieră după ce a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere. Incidentul a avut loc joi dimineață, 6 noiembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Galați–Rutier, informează Poliția de Frontieră Română. Potrivit comunicatului, în jurul orei […] Articolul A MERS LA VAMĂ, FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE: Tânărul cu dublă cetățenie sa ales cu anchetă penală apare prima dată în SafeNews.
08:30
Alertă la o bază militară din Maryland: Mai multe persoane spitalizate după deschiderea unui pachet suspect # SafeNews
Alertă la o bază militară americană din Maryland, după ce un pachet suspect a provocat panică și îmbolnăvirea mai multor persoane. Incidentul a avut loc la Baza Comună Andrews, situată în apropierea Washingtonului, D.C., potrivit CNN, citat de Reuters și Agerpres. Conform comunicatului emis de bază, o clădire a fost evacuată după ce o persoană […] Articolul Alertă la o bază militară din Maryland: Mai multe persoane spitalizate după deschiderea unui pachet suspect apare prima dată în SafeNews.
08:30
CEC a anunțat sumele alocate partidelor în funcție de voturile obținute la alegerile din septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în baza rezultatelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit hotărârii, pentru fiecare vot valabil exprimat în favoarea partidelor și blocurilor electorale participante la scrutin, suma alocată este de 0,9988429 […] Articolul CEC a anunțat sumele alocate partidelor în funcție de voturile obținute la alegerile din septembrie apare prima dată în SafeNews.
08:20
Poliția a fost pusă în alertă ieri, 6 noiembrie, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta liftului fostului Hotel Național din capitală. Mama acesteia a alertat Poliția în după-amiaza zilei de ieri, 6 noiembrie, în jurul orei […] Articolul O fetiță dispărută la Chișinău, găsită moartă în fostul Hotel Național apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO // STOP CADRU din Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump # SafeNews
Un bărbat s-a prăbuşit joi, în timpul unei conferinţe de presă susţinute de preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe, în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, informează dpa şi EFE. Bărbatul, identificat de Fox News ca fiind Gordon Findlay, director executiv la compania de […] Articolul VIDEO // STOP CADRU din Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
08:10
Locuitorii Republicii Moldova vor avea parte astăzi de o zi cu cer predominant noros și temperaturi moderate de toamnă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii prognozează maxime cuprinse între +9 și +14 grade Celsius, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla slab, din direcția nord-est, cu o viteză de 3–9 km/h, iar umiditatea aerului se va […] Articolul METEO // 7 noiembrie 2025: Cer noros și temperaturi moderate în toată ța apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:00
VIDEO // Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina # SafeNews
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a raportat că Legiunea Libertatea Rusiei, o mișcare de rezistență opusă regimului de la Kremlin, a desfășurat o serie de operațiuni de succes care au vizat infrastructura logistică militară rusă, scrie Digi24.RO. DIU a declarat că luptătorii Legiunii Libertatea Rusiei sunt activi de la începutul invaziei rusești […] Articolul VIDEO // Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:50
Mai multă siguranță pentru cetățeni: Programul național de prevenire și combatere a criminalității, publicat în Monitorul Oficial # SafeNews
Autoritățile își propun să creeze un mediu mai sigur pentru cetățeni, prin măsuri concrete de reducere a violenței, protejarea vieții și proprietății, sprijinirea victimelor și protecția categoriilor vulnerabile. Obiectivele au fost incluse în Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru perioada 2026–2030, care a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Programul […] Articolul Mai multă siguranță pentru cetățeni: Programul național de prevenire și combatere a criminalității, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în SafeNews.
07:40
FOTO // Eveniment cu scop nobil: liderii PAS au schimbat costumele politice pe șorțuri de chelner # SafeNews
Deputata PAS, Doina Gherman, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei „Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară”, lansată de Asociația Obștească The Moldova Project, scrie realitatea.md. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului […] Articolul FOTO // Eveniment cu scop nobil: liderii PAS au schimbat costumele politice pe șorțuri de chelner apare prima dată în SafeNews.
07:30
Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie pentru a preveni febra aftoasă # SafeNews
Autoritățile moldovenești intenționează să întărească controlul la importul de fân și paie din țări terțe, pentru a preveni răspândirea febrei aftoase. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pregătește un ordin care va stabili o listă clară a țărilor de proveniență și va impune verificarea strictă a mijloacelor de transport care aduc aceste materiale din statele non-UE. […] Articolul Moldova va intensifica controlul la importul de fân și paie pentru a preveni febra aftoasă apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat despre trecerea armatei naționale la standardele NATO în timpul unei întâlniri cu delegația Alianței la Baku. Președintele a subliniat că armata Azerbaidjanului este adusă la standardele NATO și, în acest context, colaborează strâns cu armata turcă, transmite theins.ru. Aliev a menționat că Azerbaidjanul „a atins principalul său obiectiv de la […] Articolul Aliev a declarat că armata Azerbaidjanului este adusă la standardele NATO apare prima dată în SafeNews.
07:10
O mănăstire din Belarus, veche de peste 400 de ani, tocmai a fost vândută la un preț echivalent cu o pizza. Noul proprietar a plătit doar 44 de ruble belaruse și 10 copeici, echivalentul a aproximativ 11 euro, pentru o clădire care a fost cândva locuită de călugări și fondată de unul dintre cei mai […] Articolul O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la un preț echivalent cu o pizza apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un militar rus, condamnat la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război # SafeNews
Justiţia ucraineană a condamnat – pentru prima oară – un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe care l-a găsit vinovat de executarea unui prizonier ucrainean de război, anunţă SBU, citat de News.RO. ”Este primul verdict în istoria Ucrainei în care un ocupant a fost condamnat la […] Articolul Un militar rus, condamnat la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război apare prima dată în SafeNews.
06:50
Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare # SafeNews
Câţiva membri proeminenţi ai partidului Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat joi formaţiunea de extremă dreapta. Vizita va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei, scrie Digi24.RO. Parlamentarii AfD Steffen Kotre şi Rainder […] Articolul Mai mulți parlamentari germani de extremă dreapta vor face o vizită în Rusia săptămâna viitoare apare prima dată în SafeNews.
06:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Parlamentului # SafeNews
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a înaintat ieri propunerea de numire a lui Victor Agrici în funcția de Secretar general al Parlamentului, în cadrul ședinței Biroului permanent. Victor Agrici este absolvent al Universității din Bologna, cu licență în științe politice, dezvoltare și cooperare internațională. În prezent, acesta ocupă funcția de consilier în Cabinetul Președintelui […] Articolul Președintele Parlamentului, Igor Grosu, propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de secretar general al Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
06:30
Polonia lansează un nou program de instruire militară, la care speră să atragă 500.000 de cetățeni până în 2026 # SafeNews
Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu de a pregăti circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Varșovia, relatează Reuters și AFP, transmite Agerpres. Impulsionată de invazia Rusiei din Ucraina, Polonia cheltuie în prezent mai mult din PIB […] Articolul Polonia lansează un nou program de instruire militară, la care speră să atragă 500.000 de cetățeni până în 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:20
Cristina Gherasimov: Cipru arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat # SafeNews
Cipru reprezintă un precedent care arată că aderarea la Uniunea Europeană este posibilă și cu un conflict nesoluționat, subliniază viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. În același timp, oficiala recunoaște că Republica Moldova ar avea mai mult de câștigat dacă regiunea transnistreană ar fi reintegrată înainte de aderare. „Este clar că e atât în interesul […] Articolul Cristina Gherasimov: Cipru arată că aderarea la UE este posibilă și cu un conflict nesoluționat apare prima dată în SafeNews.
06:10
Vedetă pe online și fost paznic la un muzeu din Paris: Cine e suspectul jafului de la Luvru # SafeNews
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru este o mică vedetă a reţelelor sociale, pasionat de motociclete, care a lucrat ca agent de pază la Centrul Pompidou. Identificat de oficialii justiţiei ca fiind Abdoulaye N, bărbatul în vârstă de 39 de […] Articolul Vedetă pe online și fost paznic la un muzeu din Paris: Cine e suspectul jafului de la Luvru apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:00
Uniunea Europeană plănuiește să înăsprească regulile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși și să le elibereze viza Schengen cu intrare unică, au anunțat trei oficiali europeni pentru publicația Politico. Potrivit sursei citate, cetățenii ruși vor primi vize Schengen pentru o singură intrare pe teritoriul blocului comunitar, cu unele excepții – din motive umanitare sau […] Articolul Cetățenii ruși vor putea obține vize Schengen cu o singură intrare apare prima dată în SafeNews.
15:30
Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, discuții la nivel european despre extinderea UE și sprijinul pentru Moldova # SafeNews
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut astăzi o discuție bilaterală cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire profesională. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în domeniul social și al ocupării forței de muncă, dar și pe sprijinul continuu oferit […] Articolul Ministrul Muncii, Natalia Plugaru, discuții la nivel european despre extinderea UE și sprijinul pentru Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:30
România, campioană europeană la creșterea PIB/locuitor. Cu cât a crescut în ultimii 20 de ani # SafeNews
România este considerată campioana europeană la creșterea PIB-ului per locuitor. Acest lucru a atras atenția analiștilor economici din întreaga Europă, scrie Profit.ro. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în România a crescut de la 2.820 de euro în 2004 la 18.560 de euro în 2024, adică o creștere de 658%, potrivit datelor Eurostat, citate […] Articolul România, campioană europeană la creșterea PIB/locuitor. Cu cât a crescut în ultimii 20 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO // Doi minori au furat un Mercedes în Chișinău: totul, filmat de camerele de supraveghere # SafeNews
Doi minori de 13 și 15 ani, originari din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția polițiștilor după ce au furat un Mercedes dintr-un garaj din Capitală. Cei doi au acționat noaptea. Au pătruns în garaj prin deteriorarea sistemului de închidere și, folosind cheile găsite în interior, au furat automobilul evaluat la peste 270.000 de […] Articolul VIDEO // Doi minori au furat un Mercedes în Chișinău: totul, filmat de camerele de supraveghere apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO // Grupare de traficanți de droguri, destructurată la Chișinău: doi tineri reținuți în flagrant # SafeNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au anunțat destructurarea unei grupări specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul capitalei. Investigațiile, desfășurate pe parcursul a două luni, au scos la iveală că suspecții — doi bărbați de 20 și 25 de ani, originari din nordul țării și […] Articolul VIDEO // Grupare de traficanți de droguri, destructurată la Chișinău: doi tineri reținuți în flagrant apare prima dată în SafeNews.
14:20
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va fi acordat și în format tipărit, însoțit de un cod QR, care va permite verificarea autenticității. Noile reguli vor intra în vigoare din 1 martie 2026, potrivit unei hotărâri a Guvernului publicată astăzi în Monitorul […] Articolul Cetățenii vor putea primi certificatul medical digital începând cu 1 martie 2026 apare prima dată în SafeNews.
14:20
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că parcursul Georgiei către integrarea în Uniunea Europeană a fost însoțit de o poziție negativă din partea Ucrainei, menită să împiedice Tbilisi să obțină statutul de candidat, transmite Ukrainska Pravda. „Am fost martori direcți la campaniile desfășurate în 2022-2023, înainte de a obține statutul de candidat. Implicarea […] Articolul Georgia acuză Ucraina că s-a opus integrării sale în UE prin diverse mijloace apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Cristian Botgros, citat la audieri pe moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne: Este un dosar penal # SafeNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne a fost întrebată de ce Cristian Botgros nu a fost audiat până la acest moment în legătură cu moartea Andreei Cuciuc, scrie unimedia.info. „Dumnealui este citat, urmează să […] Articolul VIDEO // Cristian Botgros, citat la audieri pe moartea Andreei Cuciuc. Ministra de Interne: Este un dosar penal apare prima dată în SafeNews.
13:10
Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată # SafeNews
Călătoriile cu transportul rutier de persoane vor fi mai scumpe începând cu 1 martie 2026, cu majorări care vor ajunge până la 20%, în funcție de ruta și costurile operatorilor. Decizia vine odată cu publicarea în Monitorul Oficial a noii metodologii de calcul al tarifelor, aprobată anterior de Guvern, care va intra în vigoare în […] Articolul Biletele la transportul rutier vor crește cu până la 20%, din primăvara anului 2026: Noua metodologie, publicată apare prima dată în SafeNews.
13:00
FIFA a înființat ”Premiul pentru Pace”. Se bănuiește că Donald Trump va fi primul câștigător # SafeNews
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri instituirea unui nou premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume”, relatează POLITICO. Premiul, intitulat „FIFA Peace Prize”, va fi acordat anual, iar prima ediție va fi prezentată de președintele FIFA, […] Articolul FIFA a înființat ”Premiul pentru Pace”. Se bănuiește că Donald Trump va fi primul câștigător apare prima dată în SafeNews.
12:50
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi, 6 noiembrie, o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. În cadrul întrevederii, șeful Executivului a salutat sprijinul oferit de […] Articolul Nick Pietrowicz: „Moldova are în Statele Unite un prieten și un aliat de încredere” apare prima dată în SafeNews.
12:40
Joi, 6 noiembrie, medicii din toată Grecia au început o grevă de 48 de ore, cerând creșterea salariilor și completarea sistemului de sănătate al țării. Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Medicilor (OENGE), include un miting în fața Ministerului Sănătății din Atena, care va avea loc vineri, 7 noiembrie. Despre acest lucru, potrivit publicației Ekathimerini. „Această acțiune […] Articolul Medicii din Grecia vor face grevă timp de două zile apare prima dată în SafeNews.
12:30
Studiu: Consumul regulat de alcool „întinerește” accidentul vascular cerebral cu mai mult de 10 ani # SafeNews
Consumul regulat și semnificativ de alcool „întinerește” accidentul vascular cerebral cu mai mult de 10 ani, potrivit unui nou studiu publicat în revista Neurology. Potrivit studiului, la persoanele care consumau trei sau mai multe băuturi alcoolice pe zi, hemoragia intracerebrală se producea mai frecvent, la o vârstă mai tânără și era, în medie, mai gravă […] Articolul Studiu: Consumul regulat de alcool „întinerește” accidentul vascular cerebral cu mai mult de 10 ani apare prima dată în SafeNews.
12:10
AUDIO // Dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA),în comun cu Procuratura Anticorupție (PA),efectuează joi, 6 noiembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal ce vizează coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de autorități, în dosar sunt vizate nouă persoane, printre care un șef de direcție al Direcției Generale […] Articolul AUDIO // Dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice apare prima dată în SafeNews.
12:00
Liderul organizaţiei criminale „Machena” va sta încă 25 de ani în închisoare. Decizia de înăsprire a pedepsei a fost luată de către Curtea de Apel Centru, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Asta deși anterior, Judecătoria Chișinău îl condamnase la 21 ani de închisoare, fapt contestat de procurori. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de presă al Procuraturii […] Articolul Liderul grupării „Machena” condamnat la încă 25 de ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia cei doi oficiali au evidențiat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre cele două state. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare […] Articolul Proiecte comune și integrare europeană: Munteanu în dialog cu ambasadorul României apare prima dată în SafeNews.
12:00
ULTIMA ORĂ // Percheziții la platforma „Tux”: Cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani # SafeNews
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat azi dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activități economice ilicite. Ancheta vizează presupusa implicare a unor persoane în activități de întreprinzător ilegal, spălare de bani și evaziune fiscală, desfășurate […] Articolul ULTIMA ORĂ // Percheziții la platforma „Tux”: Cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune adoptarea unei Declarații privind depolitizarea administrației publice municipale și îndeamnă toate partidele reprezentate în Consiliu să o semneze și să o susțină la următoarea ședință. Inițiativa vine în contextul în care formațiunea acuză conducerea Primăriei, în frunte cu Ion Ceban, de politizarea excesivă a instituției. „Primăria Chișinău […] Articolul VIDEO // Consilierii PAS îl critică pe Ceban: Primăria transformată într-un instrument politic apare prima dată în SafeNews.
11:40
Directorul Agenției „Moldsilva”, Victor Durbală, și-a anunțat demisia din funcție. Decizia a fost luată pe 4 noiembrie, iar anunțul a fost făcut public pe 6 noiembrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Pe 4 noiembrie 2025 am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției Moldsilva”, a scris Durbală, mulțumindu-le colegilor […] Articolul Victor Durbală a demisionat din funcția de director al Agenției „Moldsilva” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au reținut două persoane suspectate de șantajarea unui consătean din Călărași. Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți, cu vârste de 21 și 25 de ani, ar fi pretins de la victimă o datorie de 12.000 de euro, […] Articolul VIDEO // Doi tineri reținuți pentru șantaj la Călărași apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, a precizat că sesizarea în cazul celor 12 medici suspectați că au făcut rezidențiatul la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău doar pe hârtie a fost făcută în anul 2024, „și nu acum”. „Ancheta este în derulare. Nu am informații suplimentare decât cele pe care […] Articolul Dosarul diplomelor false: Ministrul Sănătății al României oferă detalii apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.