Ministrul Sănătății, Emil Ceban, sesizează CNA în cazul diplomelor de rezidențiat eliberate medicilor români

08:50

Perioada de instruire la Institutul Național al Justiției (INJ) ar trebui să fie extinsă la cel puțin doi ani și jumătate, în loc de un an, cât este în prezent. Declarația aparține șefei INJ, Ramona Strugariu, care consideră că o pregătire mai îndelungată este esențială pentru formarea unor profesioniști integri și competenți în sistemul de […] Articolul Ramona Strugariu propune extinderea perioadei de instruire la INJ: „Avem nevoie de judecători și procurori temeinic pregătiți” apare prima dată în SafeNews.