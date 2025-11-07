(video) Cristian Botgros, audiat pe decesul Andreei Cuciuc. Avocată: Se declară nevinovat. Nu a fost deschisă o cauză penală
7 noiembrie 2025
Cristian Botgros a fost audiat ieri de poliție, în calitate de martor, și s-a declarat nevinovat în procesul penal deschis pe cazul morții Andreei Cuciuc, susține avocata familiei Botgros, Corina Digore. Aceasta afirmă că urmează să fie audiate și alte persoane, care s-au aflat în seara de 15 noiembrie, anul trecut, alături de Andreea Cuciuc, scrie protv.to.
(video) Ultima oră! Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul de la Rîșcani, a fost extrădat în Republica Moldova # UNIMEDIA
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul liderului criminal Eren Izzet, comis în iulie 2024 la Chișinău, a fost extrădat în Republica Moldova. Bărbatul, considerat unul dintre principalii organizatori ai asasinatului, a fost reținut în Marea Britanie în luna octombrie, după ce fusese dat în urmărire internațională prin INTERPOL. În aceste momente, Toper urmează să fie prezentat procurorilor pentru documentarea procesuală a cazului, anunță oamenii legii.
Sărbătoare mare, mâine, în Moldova: Peste 160 de localități sărbătoresc Hramul. Poliția vine cu recomandări pentru „o zi fără incidente” # UNIMEDIA
Mâine, 8 noiembrie, atmosfera de sărbătoare va cuprinde 164 de localități din Republica Moldova, care își vor marca Hramul. În acest context, polițiștii îndeamnă cetățenii să respecte indicațiile oamenilor legii, să evite consumul de alcool la volan și să fie atenți la bunurile personale.
(video) Cristian Botgros, audiat pe decesul Andreei Cuciuc. Avocată: Se declară nevinovat. Nu a fost deschisă o cauză penală # UNIMEDIA
(doc) Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate: Decretul, semnat de șefa statului # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a constituit noul Consiliu Național de Securitate, care va gestiona politica de apărare și siguranță a statului. Șefa statului va conduce instituția, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial Stanislav Secrieru.
Criză pe aeroporturile din SUA: Peste 800 de zboruri au fost anulate din cauza blocajului bugetar # UNIMEDIA
Peste 800 de zboruri au fost anulate vineri în Statele Unite, în prima zi a unei reduceri fără precedent a traficului aerian, provocată de paralizia bugetară care a lăsat turnurile de control fără personal suficient, scrie adevarul.ro.
Două robe „libere” la Curtea de Apel Nord: CSM anunță concurs pentru funcții vacante de judecători, cu cel puțin 4 ani vechime în muncă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, pe 4 noiembrie, anunțarea unui concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Candidații își pot depune dosarele până la 17 noiembrie 2025.
(video) Macron, asaltat de brazilience în timpul unei vizite oficiale. Admiratoarele i-au sărit în brațe, l-au sărutat și i-au cerut fotografii # UNIMEDIA
Emmanuel Macron a fost primit ca o vedetă rock în Brazilia. Înainte de cea de-a 30-a conferinţă a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, preşedintele francez s-a plimbat pe străzi unde a fost îmbrăţişat şi pupat de mai multe femei, scrie observatornews.ro.
Doliu la Cahul. Profesorul Căruță Constantin a decedat: „Un dascăl care și-a închinat întreaga viață educației” # UNIMEDIA
Comunitatea din Cahul este în doliu după trecerea la cele veșnice a profesorului Constantin Căruță, un dascăl cu aproape o jumătate de secol de activitate la catedră, care „și-a dedicat viața formării tinerelor generații și promovării limbii și literaturii române”. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Colegiului „Iulia Hasdeu” din oraș.
Integrarea noțiunii de consimțământ în definiția penală a violului a fost publicată vineri în Monitorul Oficial din Franța, la zece zile după adoptarea sa în Parlament, în urma unui lung proces legislativ în care au colaborat mai multe partide, transmite France Presse, potrivit hotnews.ro.
Double Case, compania care a lansat prima monedă crypto în Moldova, reacție la investigația lansată de CNPF # UNIMEDIA
Lansarea tokenului DCT, prezentat drept primul token corporativ emis în Republica Moldova, continuă să fie subiect de discuție în spațiul public. În acest context, Double Case, compania care a pus proiectul în circulație, a venit cu o reacție după ce Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat inițierea unei investigații. Reprezentanții companiei afirmă că sunt deschiși colaborării cu autoritatea și consideră investigația un pas firesc pentru un domeniu care încă se așază în țara noastră.
Gol, Vladislav Blănuță! Atacantul moldovean „a spart gheața”, iar Dinamo Kiev a făcut scorul serii în cupele europene # UNIMEDIA
Aflat la al 9-lea său meci pentru Dinamo Kiev, internaționalul moldovean Vladislav Blănuță a marcat primul său gol. Atacantul a intrat în minutul 67 al duleului din Conference League contra celor de la Zrinjski și a punctat în minutul 83, scrie digi24.ro.
Captură impresionantă la o vamă din România: 131 arme de foc calibru 9 mm, descoperite într-un TIR. De unde venea # UNIMEDIA
Inspectorii vamali din România, ajutați de un câine specializat în detecție, au descoperit într-un TIR venit din Turcia arme de foc și alte produse de contrabandă, în valoare de peste un milion de lei, scrie adevarul.ro.
Peste 11 milioane lei, trecuți pe lângă casă: Descinderi la o fabrică din capitală, pe un dosar de evaziune. Ofițerii au tăiat ușa cu polizorul # UNIMEDIA
Patru agenți economici din Republica Moldova sunt cercetați pentru presupusă evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei. Aceștia fabricau produse de uz gospodăresc și sanitar din hârtie sau carton, informează Serviciul Fiscal de Stat.
Ducesa de Sussex Meghan Markle a fost văzută pe platourile de filmare ale unui lungmetraj. Rolul pe care ea îl va juca în acesta urmând să marcheze revenirea sa la actorie după ce a renunțat la carieră pentru a intra în familia regală britanică, transmite presa română.
(video) „Abia aștept!” Grosu, nerăbdător ca Parlamentul să aprobe închiderea Centrului cultural rus: Nouă nu ne trebuie așa cultură # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mărturisit că abia așteaptă să ajungă în Legislativ decizia aprobată de Guvern privind închiderea Centrului cultural rus de la Chișinău. Declarația a fost făcută înainte ca deputații să se întrunească în ședința solemnă, prilejuită de vizita Robertei Metsola. „Acolo numai cultură nu este”, a precizat Grosu.
(video) „Eu fără Ionel nu mai pot”. Istrati și Crețu, spectacol la un eveniment, după ce au interpretat împreună hitul „Eu numai, numai” # UNIMEDIA
Ionel Istrati și Emilian Crețu au făcut spectacol împreună, spre surprinderea fanilor. Cei doi au interpretat hitul „Eu numai, numai”, în cadrul unui eveniment la care au participat mai multe persoane publice.
Ministrul Emil Ceban a depus o plângere la CNA: Cere investigarea scandalului cu „diplomele false”, anchetat de parchetul român. Ce i-a răspuns instituția # UNIMEDIA
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a depus o plângere la Centrul Național Anticorupție (CNA), după perchezițiile efectuate de procurorii și polițiștii români într-un dosar privind recunoașterea falsă a studiilor medicale la USMF „Nicolae Testemițanu”, unde mai mulți medici ar fi obținut diplome fără a efectua rezidențiatul.
Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava din România. Traficul feroviar este complet blocat, scrie news.ro.
Alerta de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a dovedit a fi falsă. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă.
Mai multe produse cosmetice care conțin substanțe periculoase, retrase de pe piață de ANSP: Vezi lista # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă activitățile de control în domeniul plasării pe piață a produselor cosmetice, inclusiv a celor provenite din import. Astfel, în urma verificărilor, fost depistate produse cosmetice care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse în lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice.
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun: Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # UNIMEDIA
Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia, scrie digi24.ro.
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte privind vizele pentru cetățenii ruși, măsura fiind luată având în vedere „utilizarea migrației ca armă, acte de sabotaj și potențiala utilizare abuzivă a vizelor”, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
(video) „Să nu facem speculații înainte de timp”: Cum comentează Igor Grosu ancheta din România pe „diplomele false” de la USMF # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat ancheta din România privind „diplomele false” obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, îndemnând „să nu se facă speculații înainte de timp”.
(video) Șoferul care a gonit ieri pe contrasens, spre Orhei, s-a ales cu dosar penal după ce a refuzat testarea alcoolscopică: Ce riscă # UNIMEDIA
Poliția a venit cu detalii despre șoferul care a fost surprins gonind pe contrasens, pe traseu Chișinău - Orhei. Potrivit informației, este vorba despre un șofer de 32 de ani din Găgăuzia, care a fost stopat de polițiști de patrulare, după ce un cetățean a sunat la 112.
(video) Tarlev în Thailanda, Stoianoglo - Turcia, iar Dodon, șef pe India: Cine va conduce grupurile parlamentare de prietenie. SUA, Ucraina și România au revenit PAS # UNIMEDIA
Deputații au aprobat, în ședința de astăzi, după lungi dispute și replici, proiectul ce prevede crearea a 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu Legislativele altor state. Din listă au fost excluse Rusia și Belarus, iar amendamentul PSRM privind crearea grupurilor cu aceste două țări a fost respins de majoritatea PAS.
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru persoanele care se întorc din străinătate # UNIMEDIA
Federația Rusă intenționează să blocheze comunicațiile timp de 24 de ore pentru cetățenii care se întorc din străinătate, scrie digi24.ro.
(video) Pieton pentru o lună, după ce a fost la un pas să „plimbe” pe capotă o tânără: Un șofer a zburat cu mașina pe sub nasul fetei, care mergea pe zebră # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, în urma apariției în spațiul public a unor imagini video în care un conducător auto nu acordă prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii, au fost întreprinse măsuri pentru identificarea și sancționarea persoanei implicate.
(video) „Aveți femei frumoase!”. Florin Salam a făcut senzație în Moldova. Dima White, pe scenă alături de regele manelelor # UNIMEDIA
Sute de oameni au fost prezenți aseară, 6 noiembrie, la concertul manelistului Florin Salam de la Arena Chișinău. Atmosfera a fost incendiară, artistul fiind scăldat în ovații și aplauze de publicul moldovenesc.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru perioada 8-10 noiembrie 2025.
Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern și partenerii de dezvoltare: „Se impun decizii rapide și care ar genera maximă eficiență” # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern, spune că „probabil, una dintre cele mai importante întrebări la care mulţi încearcă să găsească răspuns este: Cum îşi va construi noul Guvern relaţiile cu partenerii de dezvoltare? Or, este absolut evident că rolul acestui dialog este unul extrem de important atât în procesul de stabilizare a situaţiei din Republica Moldova, cât şi din punctul de vedere al evoluţiei lucrurilor în continuare”.
Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Poliția a declarat pentru UNIMEDIA că la moment se întreprind acțiuni de verificare.
Scandal la Briceni: O tânără beată a atacat polițiștii cu lopata, după ce i-au prins soțul băut la volan # UNIMEDIA
Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost atacat de o tânără aflată în stare de ebrietate, în timp ce polițiștii îl documentau pe soțul acesteia, care a fost prins beat la volan. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în localitatea Mărcăuți, raionul Briceni.
Viktor Orbán se întâlnește cu Trump la Casa Albă pentru a-i cere acordul într-o chestiune „de viață și de moarte” pentru Ungaria. Planurile liderului maghiar # UNIMEDIA
Premierul maghiar susține că Budapesta trebuie să cumpere în continuare petrol rusesc, în ciuda cererilor SUA de a opri achizițiile, deoarece nu are alternativă, și va încerca să-i transmită asta lui Trump vineri la Washington, scriu Reuters, Associated Press și publicația ungară Telex. Orbán speră de asemenea să îl aducă pe Trump la Budapesta, scrie hotnews.ro.
(video) Miss Ucraina a alunecat și a căzut pe scenă în timpul defilării la un concurs de frumusețe: Cum a reacționat tânăra la incident # UNIMEDIA
Căzătură cu noroc pentru Miss Ucraina! Mariia Zheliaskova, o tânăra de 24 ani din Odesa, a reușit o performanță notabilă pentru țara sa în cadrul concursului de frumusețe Miss Earth 2025, scrie protv.ro.
(stop cadru) Glume în Parlament. Dodon: Vrem grupurile de prietenie cu China, Elveția și Israel. Grosu: Bani la bani se trag # UNIMEDIA
Haz și glume în ședința de astăzi a Legislativului, în cadrul procedurii de desemnare a președinților în fruntea grupurilor de prietenie cu alte state. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut ca fracțiunii pe care o conduce să îi revine și grupurile pentru China, Israel și Elveția. „Bani la bani se trag”, a comentat speakerul Igor Grosu.
(video) Scandalul „diplomelor falsificate” la USMF. Și semnătura deputatului PAS, Adrian Belîi, stă în acte: „N-am făcut nimic decât să ne exercităm atribuțiile” # UNIMEDIA
După semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, și semnătura deputatului PAS, Adrian Belîi, stă în diplomele medicilor acuzați de procurorii români că le-au obținut fraudulos la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău. „N-am făcut nimic decât să ne exercităm atribuțiile. Dacă se va ajunge în instanță, voi depune orice mărturie care mi se va cere”, a spus parlamentarul într-o reacție.
(video) Igor Dodon cere PAS să nu renunțe la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Gherman: Nu stăm la masă cu agresorii # UNIMEDIA
Liderul fracțiunii PSRM în Parlament, Igor Dodon, a propus să fie create, și în legislatura actuală, ca și în cele precedente, grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, la care majoritatea PAS a anunțat că renunță. Amendamentul socialiștilor a întrunit, însă, doar 27 de voturi. „Nu prietenim cu dicatorii, agresorii și criminalii de război”, a comentat Doina Gherman.
Ultima oră! Guvernul îi dă termen de 10 zile companiei Lukoil să-și vândă activele de la Aeroport: Cum se vor asigura aeronavele cu kerosen # UNIMEDIA
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a luat decizia de a refuza oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din Aeroport către altă companie. Potrivit Ministerului Energiei, aceasta nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale.
Imaginea zilei în Parlament: „Cerem UE să verifice utilizarea fondurilor pentru RM”, mesaj pus în fața Robertei Metsola # UNIMEDIA
În timpul discursului rostit de Roberta Metsola în Parlamentul Republicii Moldova, deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, ținea în mână o foaie de hârtie cu un mesaj scris în două limbi, română și engleză. Acesta a cerut Uniunii Europene să verifice utilizarea tuturor fondurilor alocate Republicii Moldova de comunitatea europeană.
Instanța de judecată i-a schimbat măsura lui Dorin Damir, șeful FEA în Moldova, reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Finul lui Vladimir Plahotniuc a fost eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării timp de două luni, scrie pulsmedia.md, cu trimitere la surse PCCOCS.
Președintele Siriei, inclus în lista teroriștilor de SIS: Ahmed al-Sharaa se pregătește de o vizită la Casa Albă # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a actualizat lista consolidată a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și în proliferarea armelor de distrugere în masă.
(video) Dispute și replici în Legislativ, după plecarea Robertei Metsola. Batrîncea: Răbdare, doamna Gherman, nu comentați fiecare deputat cu voce ridicată și morală # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial a ținut un discurs în plenul Legislativului.
Un lider jihadist din Siria, adăugat de SIS pe lista persoanelor implicate în activități teroriste: Cine este Ahmad Hussain Al-Sharaa # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a actualizat lista consolidată a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și în proliferarea armelor de distrugere în masă.
Presa română îl acuză pe rectorul USMF că „a semnat diplomele” medicilor suspectate de Parchet că ar fi false. Emil Ceban: Potrivit procedurii, anual semnez mii de acte # UNIMEDIA
Presa romană scrie că pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos ar sta semnatura rectorului, Emil Ceban. O chestie evidentă, fapt confirmat și de acesta printr-un comunicat. „În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome. Procesul de eliberare a acestora este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”, se arată într-un mesaj.
(live) Replici în Legislativ, pe împărțirea grupurilor parlamentare de prietenie: - Optăm și pentru China, Elveția și Israel. - La bani vă trageți # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial a ținut un discurs în plenul Legislativului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Olga Cebotari propune audieri în Parlament pe motivele pentru lichidarea Centrului Rus de Știință și Cultură: „Vrem dovezi” # UNIMEDIA
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei pentru integrare europeană din Parlament, propune audierea în Parlament a structurilor responsabile, care să prezinte dovezi precum ca Centrul Rus de Știință și Cultură se ocupă cu spionajul. Despre aceasta ea a vorbit la ProTV, la o emisiune la care a participat și deputatul PAS, Radu Marian, care a menționat că acest centru „nu se ocupa cu cultura, iar oamenii afiliați acestui centru desfășoară acțiuni subversive, care amenință democrația”.
(live) Parlamentul continuă ședința, după discursul Robertei Metsola. Omagiații, felicitați de Igor Grosu: Să fiți sănătoși și să nu tușiți # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial va ține un discurs în plenul Legislativului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) Roberta Metsola, în plenul Parlamentului RM: A venit momentul să deschidem negocierile de aderare, dar trebuie să fim și noi pregătiți # UNIMEDIA
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită la Chișinău, a ținut un discurs în plenul Legislativului RM. „Viitorul Moldovei este unul european, ceea ce înseamnă că niciodată nu veți rămâne de unii singuri în această călătorie, oricât de dificilă ar fi ea, aveți angajamentul meu”, a declarat înalta oficială în fața deputaților moldoveni.
