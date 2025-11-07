Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru persoanele care se întorc din străinătate
UNIMEDIA, 7 noiembrie 2025 15:00
Federația Rusă intenționează să blocheze comunicațiile timp de 24 de ore pentru cetățenii care se întorc din străinătate, scrie digi24.ro.
• • •
Acum 30 minute
15:00
15:00
(video) Pieton pentru o lună, după ce a fost la un pas să „plimbe” pe capotă o tânără: Un șofer a zburat cu mașina pe sub nasul fetei, care mergea pe zebră # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, în urma apariției în spațiul public a unor imagini video în care un conducător auto nu acordă prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii, au fost întreprinse măsuri pentru identificarea și sancționarea persoanei implicate.
14:50
(video) „Aveți femei frumoase!”. Florin Salam a făcut senzație în Moldova. Dima White, pe scenă alături de regele manelelor # UNIMEDIA
Sute de oameni au fost prezenți aseară, 6 noiembrie, la concertul manelistului Florin Salam de la Arena Chișinău. Atmosfera a fost incendiară, artistul fiind scăldat în ovații și aplauze de publicul moldovenesc.
14:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru perioada 8-10 noiembrie 2025.
Acum o oră
14:40
Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern și partenerii de dezvoltare: „Se impun decizii rapide și care ar genera maximă eficiență” # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern, spune că „probabil, una dintre cele mai importante întrebări la care mulţi încearcă să găsească răspuns este: Cum îşi va construi noul Guvern relaţiile cu partenerii de dezvoltare? Or, este absolut evident că rolul acestui dialog este unul extrem de important atât în procesul de stabilizare a situaţiei din Republica Moldova, cât şi din punctul de vedere al evoluţiei lucrurilor în continuare”.
14:30
Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Poliția a declarat pentru UNIMEDIA că la moment se întreprind acțiuni de verificare.
14:20
Scandal la Briceni: O tânără beată a atacat polițiștii cu lopata, după ce i-au prins soțul băut la volan # UNIMEDIA
Un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică a fost atacat de o tânără aflată în stare de ebrietate, în timp ce polițiștii îl documentau pe soțul acesteia, care a fost prins beat la volan. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în localitatea Mărcăuți, raionul Briceni.
Acum 2 ore
14:10
Viktor Orbán se întâlnește cu Trump la Casa Albă pentru a-i cere acordul într-o chestiune „de viață și de moarte” pentru Ungaria. Planurile liderului maghiar # UNIMEDIA
Premierul maghiar susține că Budapesta trebuie să cumpere în continuare petrol rusesc, în ciuda cererilor SUA de a opri achizițiile, deoarece nu are alternativă, și va încerca să-i transmită asta lui Trump vineri la Washington, scriu Reuters, Associated Press și publicația ungară Telex. Orbán speră de asemenea să îl aducă pe Trump la Budapesta, scrie hotnews.ro.
14:00
(video) Miss Ucraina a alunecat și a căzut pe scenă în timpul defilării la un concurs de frumusețe: Cum a reacționat tânăra la incident # UNIMEDIA
Căzătură cu noroc pentru Miss Ucraina! Mariia Zheliaskova, o tânăra de 24 ani din Odesa, a reușit o performanță notabilă pentru țara sa în cadrul concursului de frumusețe Miss Earth 2025, scrie protv.ro.
14:00
(stop cadru) Glume în Parlament. Dodon: Vrem grupurile de prietenie cu China, Elveția și Israel. Grosu: Bani la bani se trag # UNIMEDIA
Haz și glume în ședința de astăzi a Legislativului, în cadrul procedurii de desemnare a președinților în fruntea grupurilor de prietenie cu alte state. Liderul PSRM, Igor Dodon, a cerut ca fracțiunii pe care o conduce să îi revine și grupurile pentru China, Israel și Elveția. „Bani la bani se trag”, a comentat speakerul Igor Grosu.
13:40
(video) Scandalul „diplomelor falsificate” la USMF. Și semnătura deputatului PAS, Adrian Belîi, stă în acte: „N-am făcut nimic decât să ne exercităm atribuțiile” # UNIMEDIA
După semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, și semnătura deputatului PAS, Adrian Belîi, stă în diplomele medicilor acuzați de procurorii români că le-au obținut fraudulos la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău. „N-am făcut nimic decât să ne exercităm atribuțiile. Dacă se va ajunge în instanță, voi depune orice mărturie care mi se va cere”, a spus parlamentarul într-o reacție.
13:30
(video) Igor Dodon cere PAS să nu renunțe la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus. Gherman: Nu stăm la masă cu agresorii # UNIMEDIA
Liderul fracțiunii PSRM în Parlament, Igor Dodon, a propus să fie create, și în legislatura actuală, ca și în cele precedente, grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, la care majoritatea PAS a anunțat că renunță. Amendamentul socialiștilor a întrunit, însă, doar 27 de voturi. „Nu prietenim cu dicatorii, agresorii și criminalii de război”, a comentat Doina Gherman.
Acum 4 ore
13:10
Ultima oră! Guvernul îi dă termen de 10 zile companiei Lukoil să-și vândă activele de la Aeroport: Cum se vor asigura aeronavele cu kerosen # UNIMEDIA
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a luat decizia de a refuza oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din Aeroport către altă companie. Potrivit Ministerului Energiei, aceasta nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale.
13:00
Imaginea zilei în Parlament: „Cerem UE să verifice utilizarea fondurilor pentru RM”, mesaj pus în fața Robertei Metsola # UNIMEDIA
În timpul discursului rostit de Roberta Metsola în Parlamentul Republicii Moldova, deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, ținea în mână o foaie de hârtie cu un mesaj scris în două limbi, română și engleză. Acesta a cerut Uniunii Europene să verifice utilizarea tuturor fondurilor alocate Republicii Moldova de comunitatea europeană.
12:50
Instanța de judecată i-a schimbat măsura lui Dorin Damir, șeful FEA în Moldova, reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Finul lui Vladimir Plahotniuc a fost eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării timp de două luni, scrie pulsmedia.md, cu trimitere la surse PCCOCS.
12:40
12:30
Președintele Siriei, inclus în lista teroriștilor de SIS: Ahmed al-Sharaa se pregătește de o vizită la Casa Albă # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a actualizat lista consolidată a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și în proliferarea armelor de distrugere în masă.
12:10
(video) Dispute și replici în Legislativ, după plecarea Robertei Metsola. Batrîncea: Răbdare, doamna Gherman, nu comentați fiecare deputat cu voce ridicată și morală # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial a ținut un discurs în plenul Legislativului.
12:10
Un lider jihadist din Siria, adăugat de SIS pe lista persoanelor implicate în activități teroriste: Cine este Ahmad Hussain Al-Sharaa # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova a actualizat lista consolidată a persoanelor și entităților implicate în activități teroriste și în proliferarea armelor de distrugere în masă.
11:50
Presa română îl acuză pe rectorul USMF că „a semnat diplomele” medicilor suspectate de Parchet că ar fi false. Emil Ceban: Potrivit procedurii, anual semnez mii de acte # UNIMEDIA
Presa romană scrie că pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos ar sta semnatura rectorului, Emil Ceban. O chestie evidentă, fapt confirmat și de acesta printr-un comunicat. „În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome. Procesul de eliberare a acestora este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”, se arată într-un mesaj.
11:50
Double Case, compania care a lansat prima monedă crypto în Moldova, reacție la investigația lansată de CNPF # UNIMEDIA
Lansarea tokenului DCT, prezentat drept primul token corporativ emis în Republica Moldova, continuă să fie subiect de discuție în spațiul public. În acest context, Double Case, compania care a pus proiectul în circulație, a venit cu o reacție după ce Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat inițierea unei investigații. Reprezentanții companiei afirmă că sunt deschiși colaborării cu autoritatea și consideră investigația un pas firesc pentru un domeniu care încă se așază în țara noastră.
11:40
(live) Replici în Legislativ, pe împărțirea grupurilor parlamentare de prietenie: - Optăm și pentru China, Elveția și Israel. - La bani vă trageți # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial a ținut un discurs în plenul Legislativului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:30
Olga Cebotari propune audieri în Parlament pe motivele pentru lichidarea Centrului Rus de Știință și Cultură: „Vrem dovezi” # UNIMEDIA
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei pentru integrare europeană din Parlament, propune audierea în Parlament a structurilor responsabile, care să prezinte dovezi precum ca Centrul Rus de Știință și Cultură se ocupă cu spionajul. Despre aceasta ea a vorbit la ProTV, la o emisiune la care a participat și deputatul PAS, Radu Marian, care a menționat că acest centru „nu se ocupa cu cultura, iar oamenii afiliați acestui centru desfășoară acțiuni subversive, care amenință democrația”.
11:20
(live) Parlamentul continuă ședința, după discursul Robertei Metsola. Omagiații, felicitați de Igor Grosu: Să fiți sănătoși și să nu tușiți # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial va ține un discurs în plenul Legislativului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:20
(video) Roberta Metsola, în plenul Parlamentului RM: A venit momentul să deschidem negocierile de aderare, dar trebuie să fim și noi pregătiți # UNIMEDIA
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită la Chișinău, a ținut un discurs în plenul Legislativului RM. „Viitorul Moldovei este unul european, ceea ce înseamnă că niciodată nu veți rămâne de unii singuri în această călătorie, oricât de dificilă ar fi ea, aveți angajamentul meu”, a declarat înalta oficială în fața deputaților moldoveni.
Acum 6 ore
11:10
(video) „10 400 să fie până diseara la mine”: Hoțul în lege Kitaeț a rămas fără o parte din „общак”. Pușcăria din Brănești, asaltată de Pantera # UNIMEDIA
„Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sunt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale”, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajaților ANP și DDS ,,Pantera”, se arată într-un comunicat oficial.
11:00
Tesla a aprobat salariu de 1 trilion $ pentru Elon Musk. Miliardarul devine cel mai bine plătit CEO din lume # UNIMEDIA
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un sprijin de peste 75%, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas, transmite CNBC, citat de observatornews.ro.
10:50
„Mi-a stat rău la volan, inima nu bătea”. Roman Babuțchi susține că a fost otrăvit, după moartea „MonaLisei”: Au vrut să fac accident, să spună de ce îl ascultați că e un narcoman # UNIMEDIA
Roman Babuțchi susține că a fost victima unei tentative de otrăvire, la scurt timp după ce a început să facă publice informații despre cei care ar fi fost implicați în decesul soției sale, Liubovi Babuțchi. Acesta spune că salonul pe care îl deținea Irina Borodkina la Chișinău, în care a decedat Liubovi, ar fi fost protejat de persoane influente, inclusiv din politică. „Am fost la o întrevedere cu o martoră, iar la scurt timp mi s-a făcut brusc rău când eram la volan. Nu înțelegeam ce e cu mine și nu știam unde mă aflu... M-am gândit că, dacă apelez la 112, s-ar putea să nu mai ies viu de acolo”, a declarat bărbatul în cadrul podcastului „Verdict” cu Dorin Podlisnic.
10:30
(live) Roberta Metsola, cu un discurs în limba română, în Parlamentul de la Chișinău: Este o onoare să mă întorc aici # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial va ține un discurs în plenul Legislativului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:20
(video) Incident în Biroul Oval: Un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump # UNIMEDIA
Un bărbat s-a prăbuşit joi, în timpul unei conferinţe de presă susţinute de preşedintele american Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe, în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, informează dpa şi EFE, citat de digi24.ro.
10:10
(foto/video) A schimbat sacoul de deputată pe șorțul de chelneriță: Doina Gherman a deservit vizitatorii unui local, printre ei și colegii de partid, pentru o acțiune de caritate # UNIMEDIA
Deputați, miniștri și premierul Alexandru Munteanu au participat aseară la o cină caritabilă. În cadrul evenimentului, s-au adunat fonduri pentru peste 1000 de copii din 42 de sate ale Moldovei. Totodată, un gest impresionant a fost făcut de deputata PAS, Doina Gherman, care a lăsat deoparte costumul elegant și a îmbrăcat șorțul de chelner.
10:10
(live) Parlamentul, în ședință solemnă cu prilejul vizitei Robertei Metsola la Chișinău: Înalta oficială va ține un discurs în fața deputaților # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință, astăzi, în contextul vizitei președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău. Înaltul oficial va ține un discurs în plenul Legislativului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Azerbaidjanului: Relațiile puternice dintre țările noastre vor continua să se consolideze # UNIMEDIA
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării cauzei civile, ieri a participat la recepție și l-a felicitat pe Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, cu ocazia Zilei Victoriei de pe 8 noiembrie – o dată importantă și simbolică în istoria modernă a poporului azer.
10:00
(video) „Explicați de ce îmi cereți actele?!”: Un polițist a încercat să smulgă telefonul unui șofer, care stătea parcat și căruia i-a cerut documentele # UNIMEDIA
Un conflict iscat între un șofer și polițiști de patrulare a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. Potrivit imaginilor, scandalul ar fi pornit după ce un șofer aflat cu un prieten într-o mașină care era parcată, a refuzat sa prezinte actele.
09:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit astăzi la Chișinău, unde a fost întâmpinată oficial de președintele Legislativului, Igor Grosu.
09:30
Duminică, 9 noiembrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă așteaptă la Gaițele de Alexandru Kirițescu, regizat de Petru Vutcărău.
09:30
Chișinăul, în blocaj: Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, limitează circulația și accesul oamenilor în locuri publice # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei astăzi (orele 08:00 – 17:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. dna Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova.
09:20
Cu permis de 1.500 de euro, dar fals: Un moldovean riscă dosar penal în România, după ce a fost prins la frontieră # UNIMEDIA
Un bărbat din Republica Moldova a fost prins de polițiștii de frontieră români în timp ce încerca să intre în țară cu un permis de ședere polonez fals. Incidentul a avut loc pe 5 noiembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași.
Acum 8 ore
09:10
(video) Viața Annei Mihalachi, după ce a fost dată în judecată de Maia Sandu. A rămas fără job, fără locuință și fără prieteni, dar nu renunță: „Nu tolerez minciuna” # UNIMEDIA
Viața Annei Mihalachi, femeia care a fost dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunelul său, a luat o altă întorsătură. În cadrul Gonța Media, aceasta a povestit că, chiar dacă în urma acestei situații a rămas fără job, fără locuință și prieteni, ea nu regretă că a scris acea postare. „Nu am tolerat, nu tolerez și nici nu voi tolera vreodată minciuna”, a spus Mihalachi.
09:00
Tragedie fără margini în capitală: O copilă de 13 ani, găsită moartă în casa liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-ar mai fi întors acasă de la liceu # UNIMEDIA
Poliția a fost pusă în alertă aseară, după ce o fetiță de 13 ani nu a mai revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul neînsuflețit al copilei a fost descoperit în șahta ascensorului fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei.
09:00
Pe 7 noiembrie, istoria consemnează ocuparea Rahovei de trupele române în 1877 și scufundarea navei Armenia în 1941.
08:50
08:40
08:30
Scorpionii repară relații stricate, iar nativii Taur trebuie să fie atenți la cuvinte astăzi: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga prin această zi.
08:10
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud, fără a oferi alte detalii, scrie adevarul.ro.
08:00
Euro slăbește ușor, în timp ce Dolarul se întărește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru weekend # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute, conform datelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend.
07:40
(video) Cursă nebună pe trotinetă pe Autostrada Transilvania. Un bărbat gonea cu 90 km/h printre maşini: „I-a zis una ca e singură acasă” # UNIMEDIA
Imagini inedite surprinse pe autostrada A3, cunoscută ca Autostrada Transilvania. Un bărbat a fost văzut gonind pe trotinetă cu 90 km/h, printre maşini, scrie observatornews.ro.
07:30
Permisul de Transnistria i-a adus probleme: Un tânăr, prins la Oancea cu actul nerecunoscut oficial de statul român # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români de la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea au depistat, în noaptea de 5 noiembrie, un tânăr din Republica Moldova care conducea un autoturism, deși nu avea drept legal să o facă.
07:20
Vreme mohorâtă de toamnă: Meteorologii ne promit o zi cu temperaturi blânde, dar cu cer acoperit # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova se așteaptă o vreme predominant noroasă, fără precipitații semnificative, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.
Acum 12 ore
07:10
Sistem american anti-drone, dislocat în România și Polonia: „Vor fi drone contra drone”. Cum funcționează arma de ultimă generație # UNIMEDIA
România și Polonia vor instala un nou sistem de arme pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, după incursiunile recente în spațiul aerian al NATO, au declarat pentru Associated Press oficiali militari ai alianței, scrie hotnews.ro.
