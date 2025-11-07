Captură impresionantă la o vamă din România: 131 arme de foc calibru 9 mm, descoperite într-un TIR. De unde venea

11:50

Presa romană scrie că pe diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos ar sta semnatura rectorului, Emil Ceban. O chestie evidentă, fapt confirmat și de acesta printr-un comunicat. „În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome. Procesul de eliberare a acestora este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”, se arată într-un mesaj.