(video) Pieton pentru o lună, după ce a fost la un pas să „plimbe” pe capotă o tânără: Un șofer a zburat cu mașina pe sub nasul fetei, care mergea pe zebră

Roman Babuțchi susține că a fost victima unei tentative de otrăvire, la scurt timp după ce a început să facă publice informații despre cei care ar fi fost implicați în decesul soției sale, Liubovi Babuțchi. Acesta spune că salonul pe care îl deținea Irina Borodkina la Chișinău, în care a decedat Liubovi, ar fi fost protejat de persoane influente, inclusiv din politică. „Am fost la o întrevedere cu o martoră, iar la scurt timp mi s-a făcut brusc rău când eram la volan. Nu înțelegeam ce e cu mine și nu știam unde mă aflu... M-am gândit că, dacă apelez la 112, s-ar putea să nu mai ies viu de acolo”, a declarat bărbatul în cadrul podcastului „Verdict” cu Dorin Podlisnic.