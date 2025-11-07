AND anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani

12:40

Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop, afirmă că de alegerea pe care o vor face găgăuzii în scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei. Într-un interviu pentru tribuna.md, el spune că „în ultimii ani, găgăuzii au devenit ostatici ai jocurilor ce s-au făcut de către unii politicieni. În rezultat, dialogul oficial dintre Chişinău […]