Gestionarea eficientă a terenurilor – prioritate pentru raionul Sîngerei
Provincial, 7 noiembrie 2025 13:20
Pentru ca fiecare metru de pământ din raionul Sîngerei să fie corect înregistrat și utilizat eficient, inginerii funciari din localitățile raionului s-au întrunit astăzi într-un seminar de instruire la Consiliul Raional Sîngerei. În cadrul evenimentului, Ion Harabagiu, șeful Serviciului Agricultură și Cadastru, a prezentat Ghidul privind ținerea cadastrului funciar – un document actualizat care stabilește […] Post-ul Gestionarea eficientă a terenurilor – prioritate pentru raionul Sîngerei apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Alte două persoane vor sta după gratii pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Provincial
Procuratura Soroca oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vârstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 […] Post-ul Alte două persoane vor sta după gratii pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Provincial.
12:50
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală №5, situată în municipiul Bălți, a fost pusă în funcțiune după o modernizare extinsă. Lucrările au inclus reparația capitală a clădiri și liniei tehnologice, înlocuirea regulatoarelor de gaze, robinetelor și a sistemelor de telemetrie, fapt ce va permite un control de la distanță mai eficient asupra […] Post-ul Stația de reglare-măsurare a gazelor nr. 5 din Bălți – modernizată apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:40
Au început lucrările de reabilitare a străzii Gospodarilor – drumul de ocolire a satului Bubuieci, care asigură accesul spre localitatea Bîc. Potrivit ADR Chișinău, proiectul prevede reabilitarea unui sector de drum cu o lungime de 1100 de metri, precum și amenajarea a două intersecții cu sensuri giratorii, menite să crească siguranța și fluența traficului. Lucrările […] Post-ul La Bubuieci au început lucrările de modernizare a drumului de ocolire spre Bîc apare prima dată în Provincial.
12:20
„Double Case” – reacție la investigația anunțată de CNPF: „Această etapă este firească într-un domeniu emergent” # Provincial
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Compania consideră că această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este în proces de definire, […] Post-ul „Double Case” – reacție la investigația anunțată de CNPF: „Această etapă este firească într-un domeniu emergent” apare prima dată în Provincial.
12:20
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia și la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din Briceni. Evenimentele de inaugurare au reunit elevi, cadre didactice și reprezentanți ai Ministerului […] Post-ul Două laboratoare FabLab inaugurate în nordul Moldovei apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Grupare criminală din Penitenciarul Brănești, destructurată de INI și Procuratură # Provincial
Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sunt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajaților ANP și DDS […] Post-ul (VIDEO) Grupare criminală din Penitenciarul Brănești, destructurată de INI și Procuratură apare prima dată în Provincial.
12:00
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk” au manifestat integritate, denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 44 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră […] Post-ul Tentativă de corupere dejucată la punctul de trecere a frontierei „Otaci” apare prima dată în Provincial.
11:50
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin, aceasta reiese din unele declaraţii ce s-au făcut până la această etapă. Însă, atunci când vorbim în termeni concreţi despre dezvoltarea economiei, e cazul să ne întrebăm şi ce model va fi ales. Iar exemplele ţărilor şi regiunilor dezvoltate din […] Post-ul Ce model economic va alege noul Guvern al Republicii Moldova? apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
11:30
Î.M. Regia „Autosalubritate“ a achiziționat un al doilea compactor BOMAG, de ultimă generație, unicul de acest gen din Republica Moldova, pentru poligonul de deșeuri de la Țînțăreni. Utilajul, cu o greutate operațională de 37 de tone va fi utilizat pentru compactarea eficientă a deșeurilor. Compactorul a fost achiziționat de la Compania germană BOMAG FAYAT GROUP […] Post-ul APL Chișinău continuă să investească în domeniul gestionării deșeurilor municipale apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Chișinău continuă să ofere sprijin copiilor refugiați din Ucraina, asigurându-le acces la educație, incluziune și siguranță în instituțiile municipale de învățământ. În prezent, în 56 de școli din capitală învață 1.774 de elevi refugiați, dintre care 246 sunt în clasa I — 42 în clase cu predare în limba română și 205 în clase […] Post-ul 1.774 de copii refugiați, integrați în școlile din Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:20
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # Provincial
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […] Post-ul Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul apare prima dată în Provincial.
11:20
În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri, iar până în prezent, mai mult de 303 184 gospodării s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md. Aproximativ 164 047 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor, iar echipa de la centrul de apel a răspuns la 8259 de apeluri, ajutând cetățenii să […] Post-ul În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri pentru compensații apare prima dată în Provincial.
10:50
Liga 1 revine astăzi, 7 noiembrie, cu patru partide programate în cadrul etapei 14. În această ediție a competiției participă 12 echipe, repartizate în două grupe valorice. Federația Moldovenească de Fotbal vă invită să urmăriți partidele în direct pe platforma LigaTV.md, dar și la postul de televiziune WE SPORT TV. Toate rezultatele, clasamentele, lista marcatorilor și cele […] Post-ul Liga 1. Programul meciurilor de vineri din etapa a 14-a apare prima dată în Provincial.
10:50
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei (ISA Letonia). La activitățile de instruire participă auditorii Curții de Conturi, beneficiind de bunele practici și cunoștințele vaste ale experților Olga Štajere și Gints […] Post-ul Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei apare prima dată în Provincial.
10:40
Reprezentanții APL din raionul Leova, instruiți în domeniul evaluării și reevaluării bunurilor imobile # Provincial
La data de 6 noiembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Leova, a avut loc o sesiune de instruire organizată de Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru, destinată reprezentanților Autorităților Publice Locale de ambele niveluri din raionul Leova. Activitatea a avut drept scop informarea și instruirea participanților privind procesul de evaluare și reevaluare masivă a bunurilor […] Post-ul Reprezentanții APL din raionul Leova, instruiți în domeniul evaluării și reevaluării bunurilor imobile apare prima dată în Provincial.
10:20
Acces limitat în anumite zone din Chișinău pe durata vizitei oficiale a Președintei Parlamentului European # Provincial
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. dna Roberta METSOLA, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […] Post-ul Acces limitat în anumite zone din Chișinău pe durata vizitei oficiale a Președintei Parlamentului European apare prima dată în Provincial.
10:20
Secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban și Andrian Digolean, au avut o întrevedere cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii Regatului Țărilor de Jos, ai Ambasadei Olandei la Chișinău și un grup de 10 companii olandeze din lanțul valoric al fructelor și legumelor. Scopul vizitei a fost identificarea oportunităților de colaborare în […] Post-ul Moldova și Olanda intensifică cooperarea pentru modernizarea lanțului valoric horticol apare prima dată în Provincial.
10:20
Vicepreședinta OT Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Provincial
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la art. 181² […] Post-ul Vicepreședinta OT Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în Provincial.
10:10
Primăria Chișinău anunță restricții de circulație și acces, în legătură cu vizita oficială a Robertei Metsola # Provincial
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. dna Roberta METSOLA, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […] Post-ul Primăria Chișinău anunță restricții de circulație și acces, în legătură cu vizita oficială a Robertei Metsola apare prima dată în Provincial.
10:10
Consiliul Raional Sîngerei a semnat un Memorandum de Înțelegere și Cooperare cu Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți (Nord)” pentru realizarea proiectului „IMPACT Sîngerei – Mobilizare Incluzivă pentru Participare și Transformare Civică în Sîngerei”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul INSPIRĂ Moldova. În acest context, va fi creată Platforma Locală de Consultare Participativă (PLCP) – […] Post-ul La Sîngerei va fi creată Platforma Locală de Consultare Participativă apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
08:30
Centrul de Sănătate Cricova va oferi investigaţii ultrasonografice după achiziţia unui aparat modern # Provincial
Pacienții Centrului de Sănătate Cricova vor beneficia în curând de investigații ultrasonografice, după ce instituția a fost dotată cu un aparat modern de diagnostic, achiziționat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a achiziției a fost de aproximativ 747 de mii lei, dintre care CNAM a alocat circa 227 de mii de […] Post-ul Centrul de Sănătate Cricova va oferi investigaţii ultrasonografice după achiziţia unui aparat modern apare prima dată în Provincial.
07:50
Cahul: autoritățile raionale verifică stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii locale # Provincial
La data de 5 noiembrie curent, președintele raionului Cahul, Pavel Groza, împreună cu vicepreședintele Nicon Pîslari, au efectuat o vizită de lucru în satele Andrușul de Jos, Tudorești, Trifești și Pelinei, pentru a examina stadiul lucrărilor realizate. În Andrușul de Jos, au fost inspectate lucrările de reconstrucție a drumului afectat de alunecări de teren, proiect […] Post-ul Cahul: autoritățile raionale verifică stadiul lucrărilor de modernizare a infrastructurii locale apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:00
În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de construcție-montaj a sistemului de alimentare cu apă, care a fost extins cu 2.334 de metri. Totodată, au fost executate lucrări de amenajare a platformelor A și B, unde a fost semănată iarbă și plantați arbori și arbuști. Astfel, serviciul de alimentare cu apă a […] Post-ul În satul Fundurii Noi, extins sistemul de alimentare cu apă apare prima dată în Provincial.
17:00
Astăzi, 6 noiembrie 2025, pe scena Palatului Municipal de Cultură din Bălți s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Populară „Barbu Lăutaru”, un eveniment care a reunit talente remarcabile din Republica Moldova și România. Festivalul, organizat de Asociația pentru Conservarea Patrimoniului Cultural în colaborare cu Asociația „Tezaur Cultural Nord” și cu […] Post-ul Festivalul Internațional de Muzică Populară „Barbu Lăutaru” – ediția a III-a la Bălți apare prima dată în Provincial.
16:40
Astăzi a avut loc recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Îmbunătățirea și extinderea serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni”, un proiect important pentru comunitatea noastră, care contribuie la crearea unor condiții moderne și sigure pentru cei mai mici locuitori ai orașului. Potrivit autorităților, etajul I al instituției a fost […] Post-ul La Nisporeni a fost recepționată noua grupă de creșă din cadrul Grădiniței nr. 3 apare prima dată în Provincial.
16:30
Ministerul Mediului a prezentat studiul privind percepția cetățenilor asupra gestionării deșeurilor în R. Moldova # Provincial
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din Republica Moldova percep gestionarea deșeurilor și serviciile de colectare. Scopul cercetării a fost de a obține date clare despre felul în care oamenii gestionează deșeurile, cât de informați sunt și cât de deschiși se arată față de modernizarea sistemului de […] Post-ul Ministerul Mediului a prezentat studiul privind percepția cetățenilor asupra gestionării deșeurilor în R. Moldova apare prima dată în Provincial.
16:30
MEC s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației” # Provincial
Actul normativ local în domeniul educației, adoptat de către Adunarea Populară a Găgăuziei în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Potrivit art. 39 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Ministerul Educației și Cercetării este singura autoritate publică investită cu competența legală de a defini, […] Post-ul MEC s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației” apare prima dată în Provincial.
16:10
Astăzi, 6 noiembrie 2025, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a participat la evenimentul de inaugurare a Laboratorului de Tehnologii „FABLAB” din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia, director, Sergiu Vrabie. Laboratorul „FABLAB” reprezintă un spațiu modern de fabricație digitală, destinat experimentării, prototipării și inovării prin utilizarea tehnologiilor moderne. Acesta a fost creat […] Post-ul La Liceul “Mihai Eminescu” din Drochia – inaugurat Laboratorul de Tehnologii “FABLAB” apare prima dată în Provincial.
16:00
(FOTO) Lucrările de amenajare a luncii râului Cogîlnic din Hîncești – în plină desfășurare # Provincial
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat de ADR Centru, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, din sursele FNDRL. “Împreună cu reprezentanții Primăriei minicipiului Hîncești, cu responsabilul tehnic și antreprenorul, am discutat despre provocările apărute pe parcurs și […] Post-ul (FOTO) Lucrările de amenajare a luncii râului Cogîlnic din Hîncești – în plină desfășurare apare prima dată în Provincial.
15:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au dejucat o tentativă de fraudare a valorii declarate a unui lot de mărfuri, transportate în regim de tranzit internațional. În timpul controlului efectuat asupra unui autocamion care transporta fructe și legume în stare proaspătă din România spre Ucraina, inspectorii au avut suspiciuni în privința documentelor aferente tranzacției comerciale. Astfel, potrivit […] Post-ul Tentativă de fraudă vamală depistată la Leușeni apare prima dată în Provincial.
15:30
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney, continuă să fie organizat cu succes în toate cele 23 de centre participante din țară. De această dată, echipa Playmakers a efectuat o vizită la Orhei, unde 43 de fetițe din cele două centre – CSFF Orhei și IP LT „Onisifor Ghibu” – au participat […] Post-ul UEFA Playmakers. Magia Disney și fotbalul se întâlnesc la Orhei apare prima dată în Provincial.
15:10
Doi minori, de 13 și 15 ani, din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi sustras un Mercedes dintr-un garaj din capitală. Potrivit informațiilor din cadrul anchetei, cei doi ar fi acționat noaptea, pătrunzând în garaj prin deteriorarea sistemului de închidere și folosind cheile găsite în interior pentru a […] Post-ul Doi minori, prinși după ce ar fi furat un Mercedes în capitală apare prima dată în Provincial.
15:10
Consiliul Local al municipiului Focșani a aprobat decizia de a transmite municipiului Bălți un lot de mobilier școlar. Acest gest reprezintă încă o dovadă a unei cooperări eficiente și durabile între orașele înfrățite. „Înfrățire care funcționează. Orașul înfrățit Focșani a aprobat decizia de a transmite Bălților un lot de mobilier școlar. Aceasta este încă o […] Post-ul Orașul înfrățit Focșani a transmis municipiului Bălți un lot de mobilier școlar apare prima dată în Provincial.
15:10
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul capitalei. Investigațiile, desfășurate pe parcursul a două luni, au stabilit că suspecții, doi bărbați de 20 și 25 de ani, originari din nordul Moldovei și temporar domiciliați în […] Post-ul Destructurarea unei grupări de trafic de droguri în Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:00
Au început lucrările de construcție a drumului în comuna Truşeni, care va asigura conectarea localității la drumul național. Traseul are o lungime totală de 4,7 km. Potrivit ADR Chișinău, proiectul are drept scop facilitarea traficului rutier, sporirea siguranței cetățenilor și îmbunătățirea conectivității localității cu arterele naționale de transport. Amintim că, lucrările sunt finanțate din Fondul […] Post-ul Încep lucrările de construcție a drumului din comuna Trușeni apare prima dată în Provincial.
14:50
La 5 noiembrie 2025, Serghei Cotelinic, Director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, a avut o întrevedere cu reprezentantul Portului Internațional Liber Giurgiulești, inginerul-șef Roman Natrașevschi. Scopul întrevederii – identificarea posibilităților de transport feroviar al mărfurilor către Portul Giurgiulești și consolidarea cooperării logistice între cele două instituții. În cadrul discuțiilor au fost […] Post-ul CFM planifică legătura logistică cu Portul Giurgiulești apare prima dată în Provincial.
Ieri
13:10
Peste 1.400 de câini maidanezi capturați, sterilizați și deparazitați în Chișinău de la începutul anului 2025 # Provincial
De la începutul anului 2025 și până în prezent, Î.M ,,Supravegherea și protecția animalelor’’ a recepționat și examinat 434 de petiții din partea locuitorilor și a autorităților locale, privind prezența câinilor maidanezi în diferite sectoare ale orașului. Ca urmare, au fost emise 333 de ordine de capturare a patrupezilor, fiind capturați, sterilizați și deparazitați 1.446 […] Post-ul Peste 1.400 de câini maidanezi capturați, sterilizați și deparazitați în Chișinău de la începutul anului 2025 apare prima dată în Provincial.
12:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia au fost finalizate cu succes. Acum, cei peste 20 mii de locuitori ai orașului Drochia, precum și toți participanții la trafic care tranzitează zona, beneficiază de un sens giratoriu modern și sigur, care asigură fluența circulației și sporește siguranța pietonilor. […] Post-ul (VIDEO) Sensul giratoriu din orașul Drochia, finalizat apare prima dată în Provincial.
12:40
Piotr Vlah: De alegerea pe care o vor face găgăuzii în scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei # Provincial
Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop, afirmă că de alegerea pe care o vor face găgăuzii în scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei. Într-un interviu pentru tribuna.md, el spune că „în ultimii ani, găgăuzii au devenit ostatici ai jocurilor ce s-au făcut de către unii politicieni. În rezultat, dialogul oficial dintre Chişinău […] Post-ul Piotr Vlah: De alegerea pe care o vor face găgăuzii în scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei apare prima dată în Provincial.
12:10
Primăria Chișinău continuă să implementeze Programul municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule de lapte adaptate pentru sugari și copii mici, procurate din contul bugetului municipal. Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală, inclusiv din suburbii, în asigurarea unei nutriții adecvate copiilor din primul an de viață, în special în cazurile […] Post-ul Produse lactate gratuite pentru sugarii și copiii mici din Chișinău apare prima dată în Provincial.
12:00
La Scoreni, raionul Strășeni, a avut loc prima ediție a Festivalului Butoiului – o celebrare a meșteșugului dogăriei și a tradițiilor locale. Vizitatorii au descoperit vin autentic moldovenesc, butoaie lucrate manual și simbolul satului – cel mai mare poloboc din țară, realizat prin Programul „Satul European”. Evenimentul a avut loc în cadrul Programului Național #AccesLaCultură2025, […] Post-ul La Scoreni a avut loc prima ediție a Festivalului Butoiului apare prima dată în Provincial.
12:00
Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. În urma perchezițiilor, […] Post-ul 28 de percheziții și 5 rețineri într-un dosar de spălare de bani prin platforma „Tux” apare prima dată în Provincial.
11:40
În perioada 18-23 noiembrie, naționala U15 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare alături de reprezentativele similare ale Muntenegrului, Azerbaidjanului și Bulgariei. Toate meciurile se vor disputa la Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei de la Vadul lui Vodă, după următorul program: Marți, 18 noiembrie 10:00. Muntenegru – Azerbaidjan 13:00. MOLDOVA – Bulgaria Joi, 20 […] Post-ul U15. Moldova va găzdui un turneu de dezvoltare UEFA apare prima dată în Provincial.
11:10
Ion Ceban: Guvernarea ignoră această problemă, dar e absolut evident că, dacă nu va fi stopată criza demografică, situația ar putea scăpa de sub control # Provincial
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se întreabă „de ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova?”, or, a menționat el, „dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și […] Post-ul Ion Ceban: Guvernarea ignoră această problemă, dar e absolut evident că, dacă nu va fi stopată criza demografică, situația ar putea scăpa de sub control apare prima dată în Provincial.
11:10
Doi reținuți în Călărași pentru șantajarea cu 12.000€ a unui consătean, după un pretins furt de 200 gr. de aur # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a două persoane pentru șantajarea unui consătean din Călărași cu întoarcerea unei „datorii” de €12.000. Aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 gr. de aur, atunci când ar fi înnoptat la unul din ei, în 2022. În contextul […] Post-ul Doi reținuți în Călărași pentru șantajarea cu 12.000€ a unui consătean, după un pretins furt de 200 gr. de aur apare prima dată în Provincial.
11:10
Percheziții CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții […] Post-ul Percheziții CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice apare prima dată în Provincial.
10:50
În cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice, implementat de Primăria orașului Cimișlia, au fost efectuate lucrări de pavare a curții blocului locativ de pe strada Mihai Eminescu nr. 31. Proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locatari și la înfrumusețarea zonei. Operator economic: SRL „Cimtermic” Valoarea totală a proiectului: 218 400,00 lei Contribuția cetățenilor: 15% […] Post-ul O nouă curte modernizată la Cimișlia: proiect realizat cu implicarea cetățenilor apare prima dată în Provincial.
10:30
Polițiștii INSP au depistat un bărbat care deținea 21 de pachețele cu substanțe narcotice # Provincial
În timpul patrulării în parcul „Valea Trandafirilor din capitală, polițiștii #INSP au observat un bărbat care, la vederea echipajului, a devenit agitat și a încercat să se eschiveze. Polițiștii au intervenit imediat, iar în urma controlului corporal preventiv, bărbatul de 35 de ani, domiciliat în raionul Leova, a scos benevol din buzunar un pachet gol […] Post-ul Polițiștii INSP au depistat un bărbat care deținea 21 de pachețele cu substanțe narcotice apare prima dată în Provincial.
10:30
Peste 240 mii de solicitanți au depus cererea pentru a beneficia de compensații la căldură # Provincial
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Din 3 noiembrie și până la această oră, 240 557 de solicitanți au depus cererea pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Dintre acestea, 125 429 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. „Pe parcursul acestei perioade, colegii noștri de la centrul de apel […] Post-ul Peste 240 mii de solicitanți au depus cererea pentru a beneficia de compensații la căldură apare prima dată în Provincial.
