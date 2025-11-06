Ministerul Mediului a prezentat studiul privind percepția cetățenilor asupra gestionării deșeurilor în R. Moldova

11:10

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a două persoane pentru șantajarea unui consătean din Călărași cu întoarcerea unei „datorii” de €12.000. Aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 gr. de aur, atunci când ar fi înnoptat la unul din ei, în 2022. În contextul […] Post-ul Doi reținuți în Călărași pentru șantajarea cu 12.000€ a unui consătean, după un pretins furt de 200 gr. de aur apare prima dată în Provincial.