În satul Fundurii Noi, extins sistemul de alimentare cu apă
Provincial, 6 noiembrie 2025 17:00
În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de construcție-montaj a sistemului de alimentare cu apă, care a fost extins cu 2.334 de metri. Totodată, au fost executate lucrări de amenajare a platformelor A și B, unde a fost semănată iarbă și plantați arbori și arbuști. Astfel, serviciul de alimentare cu apă a
Acum 30 minute
17:00
17:00
Astăzi, 6 noiembrie 2025, pe scena Palatului Municipal de Cultură din Bălți s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Populară „Barbu Lăutaru", un eveniment care a reunit talente remarcabile din Republica Moldova și România. Festivalul, organizat de Asociația pentru Conservarea Patrimoniului Cultural în colaborare cu Asociația „Tezaur Cultural Nord" și cu
Acum o oră
16:40
Astăzi a avut loc recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Îmbunătățirea și extinderea serviciului de creșă în cadrul Grădiniței nr. 3 din orașul Nisporeni", un proiect important pentru comunitatea noastră, care contribuie la crearea unor condiții moderne și sigure pentru cei mai mici locuitori ai orașului. Potrivit autorităților, etajul I al instituției a fost
16:30
Ministerul Mediului a prezentat studiul privind percepția cetățenilor asupra gestionării deșeurilor în R. Moldova # Provincial
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din Republica Moldova percep gestionarea deșeurilor și serviciile de colectare. Scopul cercetării a fost de a obține date clare despre felul în care oamenii gestionează deșeurile, cât de informați sunt și cât de deschiși se arată față de modernizarea sistemului de
16:30
MEC s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației” # Provincial
Actul normativ local în domeniul educației, adoptat de către Adunarea Populară a Găgăuziei în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Potrivit art. 39 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Ministerul Educației și Cercetării este singura autoritate publică investită cu competența legală de a defini,
Acum 2 ore
16:10
Astăzi, 6 noiembrie 2025, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a participat la evenimentul de inaugurare a Laboratorului de Tehnologii „FABLAB" din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Drochia, director, Sergiu Vrabie. Laboratorul „FABLAB" reprezintă un spațiu modern de fabricație digitală, destinat experimentării, prototipării și inovării prin utilizarea tehnologiilor moderne. Acesta a fost creat
16:00
(FOTO) Lucrările de amenajare a luncii râului Cogîlnic din Hîncești – în plină desfășurare # Provincial
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație", implementat de ADR Centru, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, din sursele FNDRL. "Împreună cu reprezentanții Primăriei minicipiului Hîncești, cu responsabilul tehnic și antreprenorul, am discutat despre provocările apărute pe parcurs și
15:40
Funcționarii postului vamal Leușeni au dejucat o tentativă de fraudare a valorii declarate a unui lot de mărfuri, transportate în regim de tranzit internațional. În timpul controlului efectuat asupra unui autocamion care transporta fructe și legume în stare proaspătă din România spre Ucraina, inspectorii au avut suspiciuni în privința documentelor aferente tranzacției comerciale. Astfel, potrivit
15:30
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney, continuă să fie organizat cu succes în toate cele 23 de centre participante din țară. De această dată, echipa Playmakers a efectuat o vizită la Orhei, unde 43 de fetițe din cele două centre – CSFF Orhei și IP LT „Onisifor Ghibu" – au participat
Acum 4 ore
15:10
Doi minori, de 13 și 15 ani, din raioanele Edineț și Orhei, au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi sustras un Mercedes dintr-un garaj din capitală. Potrivit informațiilor din cadrul anchetei, cei doi ar fi acționat noaptea, pătrunzând în garaj prin deteriorarea sistemului de închidere și folosind cheile găsite în interior pentru a
15:10
Consiliul Local al municipiului Focșani a aprobat decizia de a transmite municipiului Bălți un lot de mobilier școlar. Acest gest reprezintă încă o dovadă a unei cooperări eficiente și durabile între orașele înfrățite. „Înfrățire care funcționează. Orașul înfrățit Focșani a aprobat decizia de a transmite Bălților un lot de mobilier școlar. Aceasta este încă o
15:10
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul capitalei. Investigațiile, desfășurate pe parcursul a două luni, au stabilit că suspecții, doi bărbați de 20 și 25 de ani, originari din nordul Moldovei și temporar domiciliați în
15:00
Au început lucrările de construcție a drumului în comuna Truşeni, care va asigura conectarea localității la drumul național. Traseul are o lungime totală de 4,7 km. Potrivit ADR Chișinău, proiectul are drept scop facilitarea traficului rutier, sporirea siguranței cetățenilor și îmbunătățirea conectivității localității cu arterele naționale de transport. Amintim că, lucrările sunt finanțate din Fondul
14:50
La 5 noiembrie 2025, Serghei Cotelinic, Director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova", a avut o întrevedere cu reprezentantul Portului Internațional Liber Giurgiulești, inginerul-șef Roman Natrașevschi. Scopul întrevederii – identificarea posibilităților de transport feroviar al mărfurilor către Portul Giurgiulești și consolidarea cooperării logistice între cele două instituții. În cadrul discuțiilor au fost
Acum 6 ore
13:10
Peste 1.400 de câini maidanezi capturați, sterilizați și deparazitați în Chișinău de la începutul anului 2025 # Provincial
De la începutul anului 2025 și până în prezent, Î.M ,,Supravegherea și protecția animalelor'' a recepționat și examinat 434 de petiții din partea locuitorilor și a autorităților locale, privind prezența câinilor maidanezi în diferite sectoare ale orașului. Ca urmare, au fost emise 333 de ordine de capturare a patrupezilor, fiind capturați, sterilizați și deparazitați 1.446
12:40
Administraţia Națională a Drumurilor informează că lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia au fost finalizate cu succes. Acum, cei peste 20 mii de locuitori ai orașului Drochia, precum și toți participanții la trafic care tranzitează zona, beneficiază de un sens giratoriu modern și sigur, care asigură fluența circulației și sporește siguranța pietonilor.
12:40
Piotr Vlah: De alegerea pe care o vor face găgăuzii în scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei # Provincial
Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop, afirmă că de alegerea pe care o vor face găgăuzii în scrutinul pentru Adunarea Populară depinde decisiv prezentul şi viitorul autonomiei. Într-un interviu pentru tribuna.md, el spune că „în ultimii ani, găgăuzii au devenit ostatici ai jocurilor ce s-au făcut de către unii politicieni. În rezultat, dialogul oficial dintre Chişinău
12:10
Primăria Chișinău continuă să implementeze Programul municipal de asigurare gratuită cu produse lactate și formule de lapte adaptate pentru sugari și copii mici, procurate din contul bugetului municipal. Scopul programului este de a sprijini familiile din Capitală, inclusiv din suburbii, în asigurarea unei nutriții adecvate copiilor din primul an de viață, în special în cazurile
12:00
La Scoreni, raionul Strășeni, a avut loc prima ediție a Festivalului Butoiului – o celebrare a meșteșugului dogăriei și a tradițiilor locale. Vizitatorii au descoperit vin autentic moldovenesc, butoaie lucrate manual și simbolul satului – cel mai mare poloboc din țară, realizat prin Programul „Satul European". Evenimentul a avut loc în cadrul Programului Național #AccesLaCultură2025,
12:00
Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux". În urma perchezițiilor,
11:40
În perioada 18-23 noiembrie, naționala U15 a Moldovei va participa la un Turneu de Dezvoltare alături de reprezentativele similare ale Muntenegrului, Azerbaidjanului și Bulgariei. Toate meciurile se vor disputa la Centrul de pregătire al selecționatelor Moldovei de la Vadul lui Vodă, după următorul program: Marți, 18 noiembrie 10:00. Muntenegru – Azerbaidjan 13:00. MOLDOVA – Bulgaria Joi, 20
Acum 8 ore
11:10
Ion Ceban: Guvernarea ignoră această problemă, dar e absolut evident că, dacă nu va fi stopată criza demografică, situația ar putea scăpa de sub control # Provincial
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook, se întreabă „de ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova?", or, a menționat el, „dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră, atunci trebuie să existe răspunsuri și
11:10
Doi reținuți în Călărași pentru șantajarea cu 12.000€ a unui consătean, după un pretins furt de 200 gr. de aur # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a două persoane pentru șantajarea unui consătean din Călărași cu întoarcerea unei „datorii" de €12.000. Aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 gr. de aur, atunci când ar fi înnoptat la unul din ei, în 2022. În contextul
11:10
Percheziții CNA într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai unor instituții
10:50
În cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice, implementat de Primăria orașului Cimișlia, au fost efectuate lucrări de pavare a curții blocului locativ de pe strada Mihai Eminescu nr. 31. Proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locatari și la înfrumusețarea zonei. Operator economic: SRL „Cimtermic" Valoarea totală a proiectului: 218 400,00 lei Contribuția cetățenilor: 15%
10:30
Polițiștii INSP au depistat un bărbat care deținea 21 de pachețele cu substanțe narcotice # Provincial
În timpul patrulării în parcul „Valea Trandafirilor din capitală, polițiștii #INSP au observat un bărbat care, la vederea echipajului, a devenit agitat și a încercat să se eschiveze. Polițiștii au intervenit imediat, iar în urma controlului corporal preventiv, bărbatul de 35 de ani, domiciliat în raionul Leova, a scos benevol din buzunar un pachet gol
10:30
Peste 240 mii de solicitanți au depus cererea pentru a beneficia de compensații la căldură # Provincial
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Din 3 noiembrie și până la această oră, 240 557 de solicitanți au depus cererea pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Dintre acestea, 125 429 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor. „Pe parcursul acestei perioade, colegii noștri de la centrul de apel
10:20
Fiind apreciate realizările municipiului Bălți pe calea dezvoltării strategiei urbane ecologice și de eficiență energetică, Primăria a fost invitată la cel mai important eveniment global dedicat acțiunilor climatice ambițioase — C40 World Mayors Summit 2025, care se desfășoară în aceste zile la Rio de Janeiro. La eveniment participă peste 300 de lideri
10:10
Doi bărbați, dintre care un fost polițist, condamnați la 8 ani de închisoare pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare a doi bărbați în vârstă de 30 de ani, respectiv, 27 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Ambii inculpați au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte […] Post-ul Doi bărbați, dintre care un fost polițist, condamnați la 8 ani de închisoare pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale apare prima dată în Provincial.
10:10
Noaptea trecută, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un polițist din cadrul IP Bălți, aflați în serviciul de reacționare operativă, au observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți. Mașina a fost imediat oprită pentru verificări. În timpul discuției cu conducătorul auto, un tânăr de 22 […] Post-ul Bălți: șofer în stare de ebrietate, depistat de carabinieri la volan apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
09:10
Peste 25 000 de elevi din 35 de instituții de învățământ profesional tehnic din 12 raioane ale țării și municipiul Chișinău își desfășoară astăzi orele într-un mediu mai prietenos, sigur și modern – în clasa EduLIFE. Potrivit MEC, aceste spații inovatoare de învățare, amenajate în aproape jumătate dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară, […] Post-ul Clasa EduLIFE, lansată în 35 de instituții profesionale din țară apare prima dată în Provincial.
08:10
La 5 noiembrie 2025, Consiliul raional Ialoveni a efectuat recepția la terminarea lucrărilor de construcție a drumului cu indicele L–506, cale de acces spre satul Cigîrleni. Conform procedurii, Comisia de recepție la terminarea lucrărilor de construcție a drumului cu indicele L-506, din care fac parte reprezentanții Consiliului raional Ialoveni, antreprenorului, proiectantul, dirigintele de șantier și specialistul […] Post-ul Drum nou spre satul Cigîrleni: lucrările la traseul L–506 au fost finalizate apare prima dată în Provincial.
07:40
Consiliul raional Telenești a discutat implementarea noilor ordine ale Ministerului Sănătății privind optimizarea resurselor umane în sistemul medical # Provincial
Astăzi, Consiliul raional Telenești a organizat o întrunire cu șefii centrelor de sănătate din raion, având ca scop discutarea și implementarea prevederilor Ordinului Ministerul Sănătății al Republicii Moldova nr. 809 din 17 septembrie cu privire la facilitarea proceselor de planificare a resurselor umane în instituțiile medicale, pentru a asigura o distribuție optimă și echitabilă a […] Post-ul Consiliul raional Telenești a discutat implementarea noilor ordine ale Ministerului Sănătății privind optimizarea resurselor umane în sistemul medical apare prima dată în Provincial.
07:40
Au avut loc meciurile din etapa a 4-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul rundei preliminare îl găsiți aici: ȘS-4 Tiraspol – Real Succes-ȘS-11 0-4 Au marcat: Irina Demian (34, 59, 83), Alexandra […] Post-ul Fotbal feminin. Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din etapa a 4-a apare prima dată în Provincial.
Ieri
17:10
Începând de astăzi, la Bălți are loc a VI-a ediție a tradiționalului expo-târg de toamnă. Expo-târgul are loc în Piața „Vasile Alecsandri”, unde este prezentată o gamă largă de produse ale producătorilor locali, inclusiv produse sezoniere de toamnă. Evenimentul expozițional este organizat de Direcția Comerț a Primăriei municipiului Bălți și Filiala Bălți a Camerei de […] Post-ul În municipiul Bălți s-a deschis expo-târgul de toamnă apare prima dată în Provincial.
17:10
Astăzi, la Chișinău, a fost lansat EUroBRIDGE_UA_MD, un proiect european multilateral și inedit, cu participarea municipalității. Prezent la eveniment, Primarul General, Ion Ceban, a declarat că proiectul este realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu suportul UE. Durata proiectului este de 4 ani, cu un buget total de aproape 2 milioane de […] Post-ul La Chișinău, lansat proiectul EUroBRIDGE_UA_MD apare prima dată în Provincial.
17:00
Astăzi, 5 noiembrie 2025, pompierii din raionul Orhei au fost solicitați să intervină la lichidarea flăcărilor care au cuprins un automobil pe un traseu din apropierea localității Lucășeuca, raionul Orhei. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:31. La fața locului au intervenit un echipaj de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit […] Post-ul Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în raionul Orhei apare prima dată în Provincial.
15:20
Guvernul a aprobat semnarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul predării limbii chineze. În baza tratatului, elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză. Acordul prevede sprijin pentru participarea elevilor și studenților moldoveni la activități educaționale […] Post-ul Elevii și studenții din țară vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză apare prima dată în Provincial.
14:30
Ofițerii de investigații și de urmărire penală din cadrul INI, în comun cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, desfășoară peste 20 de percheziții în Chișinău, în două dosare penale. În primul, autoritățile de drept investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane. În cel de-al doilea […] Post-ul Peste 20 de percheziții în Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:20
Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al performanței „Asigură statul, prin intermediul persoanelor desemnate, o administrare performantă a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în concordanță cu principiile de guvernanță corporativă?”. Obiectivul auditului a constat în evaluarea măsurii în care statul, prin intermediul persoanelor desemnate […] Post-ul Auditul performanței administrării entităților economice cu capital de stat – concluziile Curții de Conturi apare prima dată în Provincial.
13:50
S-au jucat meciurile etapei a 6-a a Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Rezultatele meciurilor din 2 noiembrie: Grupa C: FRF Glodeni – FATF Ungheni 1-1 […] Post-ul Cupa Moldovei la fotbal amator. S-au stabilit formațiile din etapa play-off apare prima dată în Provincial.
13:50
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința Guvernatorului UTA Găgăuzia, stabilindu-se o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 249 mii 679 lei. Diferența a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2024-2025 în privința persoanei […] Post-ul Guvernatorul UTA Găgăuzia, vizat de ANI pentru avere nejustificată apare prima dată în Provincial.
13:40
Primăria municipiului Bălți anunță că lucrările de actualizare a aplicației „Transport Inteligent” se apropie de finalizare. Astfel, de astăzi, locuitorii și oaspeții orașului pot urmări în timp real circulația troleibuzelor și autobuzelor pe noile rute. În perioada următoare, în aplicație vor fi adăugate și alte rute, pentru a acoperi întreaga rețea de transport public a […] Post-ul Transportul public din Bălți, digitalizat și actualizat apare prima dată în Provincial.
13:40
International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei # Provincial
International Tobacco SRL, la 7 noiembrie curent, marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei. Potrivit conducerii companiei, 7 noiembrie 2025 e ziua în care celebrează oamenii care au transformat o fabrică într-un simbol al responsabilității și perseverenței. Fabrica de tutun din Orhei are o istorie care trece dincolo de generații. […] Post-ul International Tobacco SRL marchează 20 de ani de la restartul și rebrandingul fabricii de tutun din Orhei apare prima dată în Provincial.
13:20
La 4 noiembrie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, a avut loc prima ședință cu privire la avantajele amalgamării voluntare a localităților din Republica Moldova, la care au fost prezenți 28 de primari din cei 33 existenți în raion, alături de Diana Chiriac, șefa Direcţiei Administrație Publică Locală și Coordonarea Activităților Oficiilor Teritoriale, Tatiana Rotari, […] Post-ul Prima ședință privind avantajele amalgamării localităților în raionul Ungheni apare prima dată în Provincial.
13:00
Tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, contracarate în cadrul controalelor vamale # Provincial
Cazurile au fost documentate de funcționarii posturilor vamale Criva și Costești, care au depistat bunuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară. În primul caz, la vama Criva, verificărilor a fost supus un autocar de model Yutong, care efectua ruta regulată Polonia – Moldova. În rezultatul controlului fizic, efectuat în conlucrare cu inspectorii […] Post-ul Tentative de introducere a bunurilor nedeclarate, contracarate în cadrul controalelor vamale apare prima dată în Provincial.
12:50
Guvernul a decis să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial să beneficieze de indemnizații financiare lunare. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani), însă de acum vor putea beneficia și elevii cu vârste […] Post-ul Mai mulți tineri vor primi burse pentru performanțe sportive internaționale apare prima dată în Provincial.
12:40
Pe 8 noiembrie 2025, localitatea Dănceni, raionul Ialoveni, va marca Hramul satului. Sărbătoarea va începe cu Serviciul Divin la Sfânta Biserică, iar începând cu ora 15:00, festivitățile vor continua la Scena de Vară, unde va avea loc un amplu program artistic. „Dragi consăteni, vă invităm cu mare drag să sărbătorim împreună Hramul satului Dănceni, Sfântul […] Post-ul Dănceni invită locuitorii la Hramul satului apare prima dată în Provincial.
12:10
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir (Republica Moldova) – Fălciu (România) va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Verificările într-un singur punct vor asigura un control mai rapid, fiind redus timpul de […] Post-ul Control coordonat la punctul de trecere a frontierei Cantemir–Fălciu apare prima dată în Provincial.
11:50
Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare # Provincial
Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei. În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat […] Post-ul Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
