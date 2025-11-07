Sprijinul european, apreciat, dar rămâne mult de făcut pentru integrare

12:00

Tânăra halterofilă moldoveancă Alexandrina Ciubotaru a obținut un rezultat remarcabil la competiția rezervată juniorilor „sub 20 de ani”, cucerind două medalii de bronz. Ea a evoluat la categoria de greutate de până la 77 kg,… Articolul Dublă performanță pentru Ciubotaru: două bronzuri la Campionatul European U20 apare prima dată în Good News.