Lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic din Hâncești, în plină desfășurare
Good News, 6 noiembrie 2025 17:00
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație", implementat de ADR Centru, cu sprijinul…
Acum 30 minute
17:00
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație", implementat de ADR Centru, cu sprijinul…
Acum 2 ore
15:40
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o atenție specială în ceea ce privește sprijinul financiar și politic, în unele cazuri chiar mai substanțial decât statelor din Balcanii de Vest, deși aceste…
Acum 4 ore
14:10
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente…
14:00
Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, situat pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la km 32, au fost finalizate, informează…
Acum 6 ore
12:20
Platforma Industrială Multifuncțională Chișinău: investiții de 27,8 milioane lei și 200 locuri de muncă estimate # Good News
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 – 2025). Parteneriate…
Acum 8 ore
10:20
Ceban: Cele trei mari probleme ignorate de guvern: depopulare, sărăcie și datorii record # Good News
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră,…
Acum 12 ore
09:00
În luna noiembrie, în școlile din Republica Moldova vor avea loc lecții tematice dedicate drepturilor copilului, ca parte a campaniei Lunara Incluziunii și marcării Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului. Instituțiile…
Acum 24 ore
18:50
Chișinăul, motor al proiectelor cu finanțare externă, promovează dezvoltarea durabilă și economia regională # Good News
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o…
18:50
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat…
Ieri
16:30
Peste 100 de voluntari s-au mobilizat recent în Parcul Valea Trandafirilor din Chişinău pentru o acţiune de curăţenie. Înarmaţi cu mănuşi, saci şi greble, tinerii s-au împărţit pe echipe şi…
16:00
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte…
15:00
Tinerii înscrişi în Programul Municipal de Dezvoltare Personală au participat recent la o sesiune interactivă cu tema „Arta negocierii și public speaking-ului: cum să câștigi cu impact". Sub îndrumarea trainerului…
13:30
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur,…
12:10
Guvernul a aprobat aplicarea unui control comun la punctul de trecere a frontierei feroviare Cantemir – Fălciu, între Republica Moldova și România. Măsura va permite desfășurarea verificărilor într-un singur loc,…
10:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
10:30
Președinta Republicii Moldova a efectuat o vizită la Bruxelles în contextul prezentării raportului anual al Comisia Europeană despre extinderea Uniunii Europene, în care a subliniat că țara sa şi‑a respectat…
09:00
Dan Perciun, ministrul Educaţiei şi Cercetării, a întreprins o vizită de lucru în raionul Cahul, unde s-a întâlnit cu directorii instituţiilor de învăţământ şi cadrele didactice din regiune. În cadrul…
4 noiembrie 2025
18:00
La summitul UE, Sandu spune că Moldova este ţintă pentru influenţe externe – poate deveni din nou zonă gri # Good News
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul de la Bruxelles dedicat extinderii Uniunii Europene, unde a transmis un mesaj de mare importanţă pentru parcursul ţării. Ea a avertizat…
17:40
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, susține că Raportul de extindere 2025, publicat astăzi de Comisia Europeană, confirmă faptul că Moldova a realizat progrese cu adevărat extraordinare în parcursul său…
17:40
Denis Șova: „Situația economică este alarmantă – politica începe din nou să influențeze economia” # Good News
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează…
17:30
Denis Șova (Partidul Nostru): „Cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție” # Good News
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Uniunea Europeană a aprobat recent un nou pachet financiar de sprijin pentru Ucraina, în valoare de peste 1 miliard de euro, ca parte a mecanismului mai larg de solidaritate și asistență…
15:20
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și…
15:10
Sportivul moldovean Alexandru Romanov a obţinut medalia de aur la Campionatul Mondial de Grappling la categoria de 130 kg, disciplina No‑Gi. Finala competiţiei a fost dominată de Romanov, care a reuşit să învingă adversarul…
13:30
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o…
12:30
Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE # Good News
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de…
12:00
La 3 noiembrie 2025 a fost deschisă campania de înscriere în programul „Ajutor la contor", destinat compensaţiilor pentru utilităţile energetice în sezonul rece. În prima zi după lansare, peste 95 600 de persoane au depus cereri pe…
10:40
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, în perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2025, o expoziție specială dedicată scriitorilor Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu. Evenimentul reunește aproximativ 80 de documente…
09:00
Reprezentanții sportului moldovenesc confirmă participarea Republica Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026 (6 – 22 februarie 2026), ce vor avea loc în Italia. Sportivii din țara noastră îşi intensifică…
3 noiembrie 2025
20:40
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele…
18:30
De la declanşarea războiului din Ucraina, aproape 2.700 de cetăţeni ucraineni au obţinut cetăţenia Republicii Moldova. Prin acest demers, statul îşi afirmă deschiderea în faţa persoanelor care s‑au refugiat sau s‑au stabilit…
17:00
Gherasimov la Bruxelles: „Am făcut paşi importanţi — acum e momentul să vedem schimbările” # Good News
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala…
15:40
În primele nouă luni ale acestui an, încasările la Bugetul Public Național au înregistrat o creștere de 13,8% față de perioada similară a anului trecut, totalizând aproape 60 de miliarde de lei. Potrivit…
14:40
Ceban: Bugetul municipal, blocat politic de consilierii PAS – noi continuăm să muncim pentru oameni # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din…
14:40
Primarul Capitalei promite un raport complet după doi ani de mandat: „Rezultatele vorbesc de la sine” # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul…
13:30
Lotul, format din 18 sportivi, a început turneul cu o victorie convingătoare împotriva Ungariei, dar a pierdut în disputa pentru medalia de bronz în fața Turciei. La competițiile individuale, judocanul…
12:00
Tânăra halterofilă moldoveancă Alexandrina Ciubotaru a obținut un rezultat remarcabil la competiția rezervată juniorilor „sub 20 de ani", cucerind două medalii de bronz. Ea a evoluat la categoria de greutate de până la 77 kg,…
10:40
Viceprim‑ministrul Mihai Popșoi se va afla în perioada 3‑4 noiembrie la Samarkand, Uzbekistan, pentru a participa la cea de‑a 43‑a sesiune a conferinței generale a UNESCO. În cadrul conferinței, printre…
09:20
Elevii din raionul Taraclia beneficiază de autobuze școlare moderne și echipamente digitale # Good News
În raionul Taraclia, elevii vor avea parte de condiţii mai bune de transport spre şcoală şi de acces la resurse moderne de învăţare. Cu sprijinul guvernamental al ţării partenere, au…
31 octombrie 2025
18:00
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025". Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la proba de kumite individual…
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială", referindu-se la influența…
17:00
Partidul Nostru solicită acțiuni urgente pentru acces egal la apă și canalizare în mediul rural # Good News
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare", care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului…
16:10
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția…
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # Good News
„Nu am fost lăsat să adresez până la capăt două întrebări importante, deși oamenii așteaptă răspunsuri la subiecte esențiale pentru fiecare dintre noi. Republica Moldova rămâne, din păcate, cea mai…
15:00
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că…
14:40
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile
14:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat” de fostul Guvern. … Articolul Transparență, depolitizare și achiziții clare – provocările pentru noul Guvern apare prima dată în Good News.
14:10
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului” PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat… Articolul Renato Usatîi îl interoghează pe Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți imediat? apare prima dată în Good News.
13:30
Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie # Good News
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să se înscrie în competiția „Moldova Eco Energetică 2025”, o inițiativă menită să identifice și să recunoască cele mai… Articolul Autoritățile locale și instituțiile publice pot participa la competiția de eficiență energetică ‑ termen extins până pe 15 noiembrie apare prima dată în Good News.
12:00
Începând cu anul de învățământ 2025-2026, elevii de liceu vor putea susține tezele semestriale la aceeași disciplină opțională, în ambele semestre ale aceluiași an de studiu. Ordinul a fost semnat… Articolul Liceenii pot alege aceeași disciplină la teze în ambele semestre apare prima dată în Good News.
