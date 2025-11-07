11:00

Un sondaj confidențial comandat de Kremlin arată că majoritatea rușilor sunt tot mai obosiți de războiul care continuă pentru al patrulea an în Ucraina. Sprijinul pentru continuarea „operațiunii militare speciale” a scăzut sub 20%, iar percepția generală asupra situației din țară este din ce în ce mai negativă. Potrivit publicației ruse independente „Vot tak”, rezultatele [...] Articolul Un sondaj ținut la secret de Kremlin arată ce cred rușii despre război. „Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire” apare prima dată în DISINFO.MD.