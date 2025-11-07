Tragedie fără margini în capitală: O copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-ar mai fi întors acasă de la liceu

13:50

Doi frați, agricultori, Ion și Vasile Grosu, se află în detenție la Penitenciarul 13, după ce în luna mai, au fost condamnați la 7 și, respectiv, 8 ani de pușcărie, fiind acuzați că au beneficiat de la AIPA de subvenții de aproximativ 800 mii lei la procurarea tehnicii agricole ilegal. Soția unuia dintre frați susține că este vorba despre un abuz din partea magistratului care a emis sentința. Femeia, în lacrimi, a relatat că a ajuns și la CtEDO, în căutarea dreptății, după ce a epuizat căile naționale.