Tragedie fără margini în capitală: O copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-ar mai fi întors acasă de la liceu
UNIMEDIA, 7 noiembrie 2025 08:40
Poliția a fost pusă în alertă aseară, după ce o fetiță de 13 ani nu a mai revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul neînsuflețit al copilei a fost descoperit în șahta ascensorului fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului, potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei.
• • •
Acum 5 minute
09:00
09:00
Pe 7 noiembrie, istoria consemnează ocuparea Rahovei de trupele române în 1877 și scufundarea navei Armenia în 1941.
Acum 15 minute
08:50
(video) Viața Anei Mihalachi, după ce a fost dată în judecată de Maia Sandu. A rămas fără job, fără locuință și fără prieteni, dar nu renunță: „Nu tolerez minciuna” # UNIMEDIA
Viața Anei Mihalache, femeia care a fost dată în judecată de președinta Maia Sandu pentru o postare despre bunelul său, a luat o altă întorsătură. În cadrul Gonța Media, aceasta a povestit că, chiar dacă în urma acestei situații a rămas fără job, fără locuință și prieteni, ea nu regretă că a scris această postare. „Nu am tolerat, nu tolerez și nici nu voi tolera vreodată minciuna”, a spus Ana.
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:30
Scorpionii repară relații stricate, iar nativii Taur trebuie să fie atenți la cuvinte astăzi: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga prin această zi.
08:10
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud, fără a oferi alte detalii, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
08:00
Euro slăbește ușor, în timp ce Dolarul se întărește: Cursul valutar stabilit de BNM pentru weekend # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute, conform datelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend.
07:40
(video) Cursă nebună pe trotinetă pe Autostrada Transilvania. Un bărbat gonea cu 90 km/h printre maşini: „I-a zis una ca e singură acasă” # UNIMEDIA
Imagini inedite surprinse pe autostrada A3, cunoscută ca Autostrada Transilvania. Un bărbat a fost văzut gonind pe trotinetă cu 90 km/h, printre maşini, scrie observatornews.ro.
07:30
Permisul de Transnistria i-a adus probleme: Un tânăr, prins la Oancea cu actul nerecunoscut oficial de statul român # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români de la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea au depistat, în noaptea de 5 noiembrie, un tânăr din Republica Moldova care conducea un autoturism, deși nu avea drept legal să o facă.
07:20
Vreme mohorâtă de toamnă: Meteorologii ne promit o zi cu temperaturi blânde, dar cu cer acoperit # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova se așteaptă o vreme predominant noroasă, fără precipitații semnificative, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.
07:10
Sistem american anti-drone, dislocat în România și Polonia: „Vor fi drone contra drone”. Cum funcționează arma de ultimă generație # UNIMEDIA
România și Polonia vor instala un nou sistem de arme pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, după incursiunile recente în spațiul aerian al NATO, au declarat pentru Associated Press oficiali militari ai alianței, scrie hotnews.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) „Explicați de ce îmi cereți actele?!”: Un polițist a încearcat să smulgă telefonul unui șofer, care stătea parcat și căruia i-a cerut documentele # UNIMEDIA
Un conflict iscat între un șofer și polițiști de patrulare a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. Potrivit imaginilor, scandalul ar fi pornit după ce un șofer aflat cu un prieten într-o mașină care era parcată, a refuzat sa prezinte actele.
21:50
„Nu primesc bani de la sugar daddy”: Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula iubirii, a recunoscut că se confruntă cu dificultăți financiare # UNIMEDIA
Cristina Scarlevschi a recunoscut că se confruntă cu dificultăți financiare. Extrem de sinceră, ispita de la Insula iubirii a recunoscut că a investit bani în ceva în ultima perioadă și că își dorește să fie independentă și în astfel de momente, scrie spynews.ro.
21:30
Partidele vor primi câte un leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare: Cinci formațiuni rămân fără bani # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
21:00
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor # UNIMEDIA
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, scrie protv.ro.
20:50
(video) „Cred că e din altă țară”: Un șofer, filmat cum gonea pe contrasens, spre Orhei, până a dat peste o mașină de poliție # UNIMEDIA
Un incident ieșit din comun a fost surprins pe traseul Chișinău - Orhei. Potrivit imaginilor postate pe rețele, un șofer a fost filmat în timp ce circulă cu viteză și pe contrasens.
20:40
20:20
Atenționare pentru cetățenii care merg în Bulgaria: Legea privind circulaţia pe drumurile publice a fost modificată # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din această ţară au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, fiind introdusă obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
20:00
Polițiștii de frontieră români de la Punctul de Trecere a Frontierei Galați–Rutier au depistat, în dimineața zilei de 6 noiembrie, un tânăr cu dublă cetățenie, română și moldovenească, care conducea un autoturism fără a deține drept legal.
19:30
(video) „Dacă nu iese, nu mai cânt nimic”. Jador a pus stop în mijlocul unui eveniment și a dat afară un bărbat: Ce s-a întâmplat # UNIMEDIA
Jador se află, din nou, în mijlocul unei situații controversate. Manelistul a oprit o prestație muzicală, după ce a fost iritat de o persoană din public, scrie cancan.ro.
19:10
La un pas de tragedie: O tânără era cât pe ce să fie spulberată, pe zebră, de un Renault care circula pe banda trasportului public # UNIMEDIA
Un pieton a fost cât pe ce să fie spulberat de pe zebră, în timp ce traversa strada regulamentar. Imaginile video au fost distribuite pe rețele.
19:00
18:30
Un puternic atac rusesc a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din Dnipropetrovsk: 2.500 de oameni, blocați sub pământ # UNIMEDIA
Armata rusă a lansat joi un atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, distrugând opt mine de cărbune, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina. La momentul atacului, 2.595 de mineri se aflau sub pământ. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, iar rapoartele preliminare indică faptul că nu există victime sau răniți, relatează Kyiv Post, scrie digi24.ro.
18:10
„Fac cunoștință” cu final penal: Un polițist și complicele său au șantajat două prostituate, ca să nu le divulge meseria: Ce sentințe au primit # UNIMEDIA
Doi bărbați de 30 și 27 de ani au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce s-au dat drept polițiști și au șantajat două femei care practicau prostituția, anunță Procuratura Generală.
18:00
Franța intensifică războiul împotriva Shein și cere UE să ancheteze „fără întârziere” platforma de vânzări online # UNIMEDIA
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva companiei Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez care au acuzat că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar prin vânzarea pe platforma sa de păpuși sexuale cu aspect infantil și de arme interzise, relatează Reuters, citată de hotnews.ro.
17:40
(video) I-au spart roțile și i-au desenat toată mașina cu graffiti. Un șofer de la Buiucani și-a găsit Volkswagenul vandalizat: Dă vina pe vecini # UNIMEDIA
Un șofer s-a trezit dis-de-dimineață cu roțile mașinii dezumflate, capota autoturismului fiind desenată cu graffiti. Incidentul a avut loc pe strada Ion Doina Aldea-Teodorovici din sectorul Buiucani al capitalei.
17:40
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos dezvăluie în premieră cum și-a ucis fratele când erau adolescenți. „Mă gândesc la asta în fiecare zi” # UNIMEDIA
Fosul rege Juan Carlos I al Spaniei, aflat în exil, a dezvăluit pentru prima dată cum și-a ucis fratele mai mic când erau adolescenți, scrie adevarul.ro.
17:30
Felipe taie în carne vie la fel ca și Charles: Regele Spaniei i-a retras titlul surorii sale, după un mega scandal # UNIMEDIA
Deși pare un tip bonom și delicat, Felipe al Spaniei e foarte ferm și de neînduplecat, atunci când vine vorba despre imaginea Casei Regale, scrie okmagazine.ro.
17:20
Igor Grosu „și-a ridicat” consilierul în funcția de secretar general al Parlamentului. Cine este Victor Agrici # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al instituției. Propunerea a fost înaintată Biroului permanent al Legislativului în cadrul ședinței de astăzi, 6 noiembrie.
17:00
(foto) Stil militar cu note de lux francez: Shaman și Ecaterina Mizulina s-au căsătorit în cămăși Yves Saint Laurent de mii de euro # UNIMEDIA
Cântărețul rus Shaman și activista Ecaterina Mizulina și-au oficializat relația, iar în locul tradiționalelor ținute de nuntă, mirii au ales stilul militar - kaki și negru sobru. Presa rusă scrie că hainele lor nu au fost deloc ieftine, fiindcă îndrăgostiții au optat pentru brandul Yves Saint Laurent.
16:50
(video) „Activități extrașcolare” periculoase ale doi minori din capitală: Au furat un Mercedes de 270 mii lei, apoi l-au accidentat încercând să fugă de poliție # UNIMEDIA
Doi minori, de 13 și 15 ani, au ajuns în atenția polițiștilor, după ce ar fi sustras un automobil Mercedes dintr-un garaj din capitală.
16:00
„Mai faceți copii sau v-ați oprit?” Marina Cârnaț răspunde la una dintre cele mai frecvente întrebări ale urmăritorilor: Eu tot așa credeam… # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a decis să răspundă la o înrebare pe care mulți urmăritori i-au adresat-o, de-a lungul anilor: „Mai faceți copii sau v-ați oprit?” „Noi nu apelăm la protecție, pentru că nu cred că eu sunt cea care trebuie să se protejeze de viață, ci că Dumnezeu este Cel care mă protejează și decide ce este potrivit pentru mine. Cred că atunci când există loc în inimă, există loc și în casă”, a precizat bloggerița, într-o postare pe rețele.
15:50
Șoferul Angelinei Jolie a fost recrutat în armata ucraineană în timpul unei vizite a actriței la Herson # UNIMEDIA
Vizita surpriză a actriței Angelina Jolie în Ucraina, în orașul Herson, s-a transformat într-un incident neașteptat după ce unul dintre membrii echipei sale a fost reținut de autoritățile militare. Potrivit publicației Politico, șoferul vedetei ar fi fost recrutat în armata ucraineană în timpul deplasării acesteia prin regiunea Mykolaiv, scrie libertatea.ro.
15:20
(video) Pasionatul de „tancuri” și „cântărețul” de la Sîngerei devin deputați: Lista celor 8 parlamentari PAS, proaspăt aprobați de CC # UNIMEDIA
Curtea Constituțională a validat astăzi mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidul Acțiune și Solidaritate.
15:10
14:50
(video) Chicoteli în direct, după ce Marian a anunțat cine în Moldova primește 1000€ salariu. -Și deputați sunt cu 25 mii lunar. - Da, ok # UNIMEDIA
Chicoteli în direct, după ce deputatul Radu Marian, din Partidul Acțiune și Solidaritate, a enumerat categoriile de specialiști care câștigă 1.000 € lunar. Moderatoarea emisiunii „Rezoomat” a intervenit, precizând că există și deputați cu salarii de 25.000 de lei. „Da, iată deputații, ok. Scoatem ceea ce ne place”, i-a răspuns alesul PAS.
14:40
FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington: Donald Trump este considerat favorit # UNIMEDIA
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri că va introduce un premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume” și deja se face legătura dintre acesta și Donald Trump, scrie Politico, potrivit digi24.ro.
14:30
DGETS colaborează cu oamenii legii, după ce un șef al instituției a fost vizat de perchezițiile pe achizițiile trucate: „Așteptăm ca autoritățile să-și desfășoare activitatea” # UNIMEDIA
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a venit cu o primă reacție după ce unul dintre șefii instituției a fost vizat în perchezițiile privind achizițiile publice trucate din sistemul educațional, efectuate astăzi, 6 noiembrie, de Centrul Național Anticorupție. Reprezentanții DGETS au declarat că au luat act de informațiile apărute, iar până când nu comentează situația.
14:20
Pedeapsă definitivă pentru Vladimir Moscaliuc, alias „Machena”, care a comandat asasinarea unei autorități criminale: CA i-a dictat 25 de ani de pușcărie # UNIMEDIA
Curtea de Apel Centru a decis condamnarea definitivă a liderului organizației criminale „Machena” la 25 de ani de închisoare, în urma contestării de către procurorii PCCOCS a pedepsei inițiale de 21 de ani. Acuzatorii au solicita anterior detenție pe viață.
14:10
Ceban: În țară e sărăcie, prețurile au crescut cu 159%, datoria de stat e enormă, iar guvernarea refuză să recunoască asta. Care este scopul? # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că Republica Moldova se confruntă cu 3 probleme mari - criza demografică, sărăcia, datoria enormă de stat, iar guvernarea ar refuza să le recunoască. „Apropo, scuzele că de inflație se ocupă Banca Națională, iar de tarife – ANRE, nu sunt valabile, căci și Guvernul are suficiente pârghii în acest sens”, a punctat Ceban, într-o postare pe rețele.
14:00
Bulgaria a deschis o investigație împotriva miliardarului George Soros: Acuzațiile pe care i le aduc deputații de la Sofia # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, scrie digi24.ro.
13:50
CNPF se autosesizează după lansarea „criptomonedei” în Moldova și demarează o investigație # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și a demarat o investigație după anunțul unei companii private despre lansarea propriei „criptomonede” în Republica Moldova.
13:50
China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024. „Este mai mult o mișcare politică decât una comercială” # UNIMEDIA
China a rezervat două transporturi de grâu din Statele Unite după întâlnirea de săptămâna trecută dintre liderii celor două țări, au informat joi traderii, acestea fiind primele achiziții de acest fel din octombrie anul trecut, scrie adevărul.ro.
13:50
„Inima Moldovei”, după controlul CEC: Rezultatele vor demonstra că suspiciunile privind finanţarea formaţiunii nu sunt întemeiate # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025.
13:50
(video) Doi frați agricultori, închiși la Penitenciarul 13 după ce ar fi beneficiat ilegal de subvenții. Soția unuia dintre ei, în lacrimi în Parlament: E un abuz. Am ajuns și la CtEDO # UNIMEDIA
Doi frați, agricultori, Ion și Vasile Grosu, se află în detenție la Penitenciarul 13, după ce în luna mai, au fost condamnați la 7 și, respectiv, 8 ani de pușcărie, fiind acuzați că au beneficiat de la AIPA de subvenții de aproximativ 800 mii lei la procurarea tehnicii agricole ilegal. Soția unuia dintre frați susține că este vorba despre un abuz din partea magistratului care a emis sentința. Femeia, în lacrimi, a relatat că a ajuns și la CtEDO, în căutarea dreptății, după ce a epuizat căile naționale.
13:40
(video) „Nu m-am gândit că o să ajung să trăiesc și asta”. Pasha Parfeni, spitalizat de urgență. Ce i s-a întâmplat artistului # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni a fost spitalizat de urgență, fiind diagnosticat cu apendicită. „Nu m-am gândit că o să ajung să trăiesc și asta”, a scris artistul pe rețele.
13:20
(video) „La Ghibu ei fac contract de negociere, 2 milioane”. Discuții din dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la DGETS, doi directori și câțiva agenți economici, publicate de CNA # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a publicat discuții din dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la Direcția Generale Educație, Tineret și Sport, doi directori și câțiva agenți economici.
13:20
Ultima oră! Șoferița de la Comrat, care a trecut cu mașina peste un copil de 3 ani, reținută pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Șoferița din Comrat, care ieri, 5 noiembrie, a lovit un copil de 3 ani aflat pe trotuar împreună cu mama sa, a fost reținută pentru 30 de zile, scrie publicația Gagauziainfo.
13:20
(video) Nuntă surpriză la Donețk: Interpretul rus Shaman s-a căsătorit cu Ecaterina Mizulina. Mirii au purtat ţinute în stil militar # UNIMEDIA
Cântărețul rus de propagandă, Shaman, și șefa „Ligii pentru Internet Securizat”, Ecaterina Mizulina, s-au căsătorit oficial în oraşul ucrainean Doneţk, aflat sub control rus din 2014.
13:00
