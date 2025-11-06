Deputați și miniștri, surprinși la o cină caritabilă într-un local din Chișinău

Agora.md, 6 noiembrie 2025 23:40

Deputați și miniștri, surprinși la o cină caritabilă într-un local din Chișinău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum o oră
23:40
Deputați și miniștri, surprinși la o cină caritabilă într-un local din Chișinău Agora.md
Acum 4 ore
22:10
Serviciul Fiscal avertizează contribuabilii despre mesaje false transmise pe aplicațiile de mesagerie (FOTO) Agora.md
20:40
Opt lideri ai opoziției din Georgia, inclusiv Mihail Saakașvili, vizați de un dosar penal pentru „apeluri la răsturnarea ordinii constituționale” Agora.md
Acum 6 ore
19:20
Prețurile la produsele agricole au crescut cu aproape 20% în primele nouă luni ale anului 2025 Agora.md
18:40
MAI: Cristian Botgros va fi audiat în cadrul procesului privind decesul Andreei Cuciuc. Părinții au depus o plângere Agora.md
Acum 8 ore
18:30
Deputat sau avocat? De la tribuna Parlamentului, Costiuc vrea dreptate pentru doi agricultori condamnați Agora.md
17:30
Consilierul lui Grosu, propus pentru funcția de secretar general al Parlamentului Agora.md
17:20
Manelistul român Dani Mocanu, condamnat la patru ani de închisoare, pentru tentativă de omor Agora.md
17:20
Fostul șef de Cabinet al fracțiunii PAS, Victor Agrici, propus de Grosu pentru funcția de secretar general al Parlamentului Agora.md
16:40
PeScurt // Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, avertizează că Rusia încearcă de mai mult timp să destabilizeze Uniunea Europeană și țări precum Republica Moldova prin dezinformare și amenințări hibride. Agora.md
16:40
Declarațiile comisarului european Marta Kos, scoase din context și atribuite fals Republicii Moldova Agora.md
Acum 12 ore
16:30
Peste 25.000 de elevi au acces la clasele EduLIFE: Spații cu echipament IT și platformă de discuții despre „modul sănătos de viață” Agora.md
15:50
„Afacerea” unor tineri în Chișinău: Cumpărau marijuana în cantități mai mari și o vindeau altor dealeri Agora.md
15:50
Vameșii, cu recalcul la taxele ce ar fi fost omise de un agent economic: Acesta va vărsa în haznaua statului 3,8 milioane de lei Agora.md
15:30
Cum pot reveni acasă moldovenii care au rămas fără buletin românesc la frontieră și nu au alte acte Agora.md
15:30
Grupare de trafic de droguri, destructurată în Chișinău Agora.md
15:20
Cetățenii moldo-români rămași fără alte acte, după ridicarea buletinelor românești, pot intra în Moldova prin identificare Agora.md
15:10
De ce antreprenorii nu ar trebui să rateze Empower Locals 2025 – evenimentul care pune pe hartă afacerile locale Agora.md
15:00
Agenția „Moldsilva” rămâne fără director. Victor Durbală își anunță demisia Agora.md
15:00
Ar fi furat un automobil Mercedes dintr-un garaj din Chișinău. Doi minori, de 13 și 15 ani, cercetați de Poliție (VIDEO) Agora.md
14:50
Studiu: Moldova se confruntă cu o criză demografică și economică. Emigrația și natalitatea scăzută afectează dezvoltarea țării Agora.md
14:50
Mandatele a opt deputați PAS, validate de Curtea Constituțională Agora.md
14:50
Maib și Mastercard au semnat un acord strategic pentru implementarea Mastercard Gateway în Moldova Agora.md
14:40
Dispozitive IT nedeclarate, descoperite într-un autocar din Italia, la vama Leușeni (FOTO) Agora.md
13:40
Proiectul de reconstrucție a Filarmonicii Naționale, inclus în pachetul european de asistență, dar cu finanțare insuficientă Agora.md
13:30
PeScurt // Atac asupra Ucrainei. În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forțele ruse au lansat 135 de drone de tip Shahed, Geran și altele din mai multe regiuni ale Federației Ruse, potrivit armatei ucrainene. Agora.md
13:00
„O dat din ureche” sau „Dacă faceți licitație, o să dureze”: Interceptări audio din dosarul de corupție din sistemul educațional (VIDEO) Agora.md
12:50
Ocnița: Un automobil, condus de un angajat MAI, s-a tamponat într-un copac. O persoană a decedat, iar alta a fost rănită Agora.md
12:20
Pedeapsa liderului organizației criminale „Machena”, majorată. Curtea de Apel l-a condamnat la 25 de ani de detenție Agora.md
12:10
Agenției „Moldsilva” rămâne fără director. Victor Durbală își anunță demisia Agora.md
12:10
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa liderului organizației criminale „Machena”. Inculpatul, condamnat la 25 de ani de detenție Agora.md
12:00
Peste 20 de percheziții legate de activitatea platformei TUX. Cinci persoane au fost reținute Agora.md
12:00
Victor Durbală pleacă de la șefia Agenției „Moldsilva” Agora.md
11:50
Lapte gratuit pentru sugari și copiii mici din municipiul Chișinău. Cine poate beneficia Agora.md
11:40
Incendiu la Anenii Noi: Acoperișul unei case cu două nivele a ars aproape în întregime Agora.md
Acum 24 ore
11:30
CyberCon Moldova 2025: educație, inovație și cooperare pentru o Moldovă digitală mai sigură Agora.md
11:10
Un acționar al „Metalferos” scoate la vânzare 5,13% din acțiunile companiei. Prețul pachetului depășește 16 milioane de lei Agora.md
11:00
Corupție în sistemul educațional din capitală? Procurorii fac percheziții într-o cauză inițiată pentru trucarea achizițiilor publice Agora.md
11:00
De la copeică, la șah. Ucraina își va redenumi moneda, pentru a „elimina orice legătură cu Rusia” Agora.md
10:40
PeScurt // Atac cu drone. Opt persoane au fost rănite în urma unei lovituri lansat de forțele ruse asupra orașului Kamianske din Ucraina. Drept urmare, au izbucnit mai multe incendii, iar acoperișul și o parte dintr-un bloc cu patru etaje au fost distruse. Agora.md
10:40
PeScurt // Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, avertizează că Rusia încearcă de mai mult timp să destabilizeze Uniunea Europeană și țări precum Republica Moldova prin dezinformare și amenințări hibride. Agora.md
10:40
Criză de medici veterinari în R. Moldova: Zonele rurale, cele mai afectate Agora.md
10:30
Livrează, curăță, servesc: roboții care transformă afacerile din Moldova Agora.md
10:30
PeScurt // PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban că ar fi transformat Primăria în „instrument politic” al partidului MAN. Agora.md
10:10
Ucraina reia importurile de gaze prin conducta Transbalcanică, care trece prin R. Moldova, România și Bulgaria Agora.md
10:10
PeScurt // R. Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a decis suspendarea grupurilor de prietenie pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Agora.md
08:40
Profesori din R. Moldova, victime ale unei scheme a industriei tutunului? S-ar fi încercat deturnarea consultărilor publice la nivel european Agora.md
08:30
PeScurt // Franța investighează TikTok pentru riscurile algoritmilor asupra tinerilor. Autoritățile judiciare au deschis o anchetă privind rețeaua socială acuzată că prin algoritmii săi ar putea influența tinerii spre suicid. Agora.md
08:10
PeScurt // Ucraina. Directorul Centrului de Cercetări Energetice, Oleksandr Haracenko, a avertizat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice riscă să afecteze până la 40% din producția internă de gaze naturale în acest sezon rece. Agora.md
Ieri
23:30
Bilanțul taifunului Kalmaegi depășește 90 de morți în Filipine. Furtuna se îndreaptă spre Vietnam Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.