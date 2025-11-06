Peste 25.000 de elevi au acces la clasele EduLIFE: Spații cu echipament IT și platformă de discuții despre „modul sănătos de viață”

Peste 25.000 de elevi au acces la clasele EduLIFE: Spații cu echipament IT și platformă de discuții despre „modul sănătos de viață”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md