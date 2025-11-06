PeScurt // Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, avertizează că Rusia încearcă de mai mult timp să destabilizeze Uniunea Europeană și țări precum Republica Moldova prin dezinformare și amenințări hibride.

