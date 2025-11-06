Corupție în sistemul educațional din capitală? Procurorii fac percheziții într-o cauză inițiată pentru trucarea achizițiilor publice

Agora.md, 6 noiembrie 2025 11:00

Corupție în sistemul educațional din capitală? Procurorii fac percheziții într-o cauză inițiată pentru trucarea achizițiilor publice

Acum 10 minute
11:00
11:00
De la copeică, la șah. Ucraina își va redenumi moneda, pentru a „elimina orice legătură cu Rusia” Agora.md
Acum 30 minute
10:40
PeScurt // Atac cu drone. Opt persoane au fost rănite în urma unei lovituri lansat de forțele ruse asupra orașului Kamianske din Ucraina. Drept urmare, au izbucnit mai multe incendii, iar acoperișul și o parte dintr-un bloc cu patru etaje au fost distruse. Agora.md
10:40
PeScurt // Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, avertizează că Rusia încearcă de mai mult timp să destabilizeze Uniunea Europeană și țări precum Republica Moldova prin dezinformare și amenințări hibride. Agora.md
10:40
Criză de medici veterinari în R. Moldova: Zonele rurale, cele mai afectate Agora.md
Acum o oră
10:30
Livrează, curăță, servesc: roboții care transformă afacerile din Moldova Agora.md
10:30
PeScurt // PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban că ar fi transformat Primăria în „instrument politic” al partidului MAN. Agora.md
10:10
Ucraina reia importurile de gaze prin conducta Transbalcanică, care trece prin R. Moldova, România și Bulgaria Agora.md
10:10
PeScurt // R. Moldova renunță la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a decis suspendarea grupurilor de prietenie pe durata războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Agora.md
Acum 4 ore
08:40
Profesori din R. Moldova, victime ale unei scheme a industriei tutunului? S-ar fi încercat deturnarea consultărilor publice la nivel european Agora.md
08:30
PeScurt // Franța investighează TikTok pentru riscurile algoritmilor asupra tinerilor. Autoritățile judiciare au deschis o anchetă privind rețeaua socială acuzată că prin algoritmii săi ar putea influența tinerii spre suicid. Agora.md
08:10
PeScurt // Ucraina. Directorul Centrului de Cercetări Energetice, Oleksandr Haracenko, a avertizat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice riscă să afecteze până la 40% din producția internă de gaze naturale în acest sezon rece. Agora.md
Acum 12 ore
23:30
Bilanțul taifunului Kalmaegi depășește 90 de morți în Filipine. Furtuna se îndreaptă spre Vietnam Agora.md
22:40
Dorin Damir ar fi fost reținut de oamenii legii Agora.md
22:20
Angelina Jolie ar fi vizitat orașul ucrainean Herson (VIDEO) Agora.md
Acum 24 ore
21:30
„Creiere digitale” care „gândesc” și „simt”: cum personificarea inteligenței artificiale ne modelează percepția Agora.md
21:10
Două persoane au murit într-un accident grav la Strășeni. Printre răniți sunt minori (VIDEO) Agora.md
20:50
19:40
Guvernul, despre sancțiunile impuse companiei Lukoil: Aeroportul Chișinău nu riscă să rămână fără combustibil (VIDEO) Agora.md
18:10
O „criptomonedă”, lansată în R. Moldova? CNPF s-a autosesizat și va investiga cazul Agora.md
18:00
EDITORIAL | Narațiunile pro-ruse revin în forță. Teza Moldovei „de categoria a doua” în UE, amplificată de canalele pro-Kremlin Agora.md
17:50
Președinta Mexicului, hărțuită sexual, în plină stradă. O persoană a fost reținută Agora.md
17:40
Putin a dispus o analiză privind posibilitatea reluării testelor nucleare Agora.md
17:30
OpenAI intră în piața aplicațiilor erotice cu AI Agora.md
17:30
Avocații contestă arestul preventiv aplicat directoarei Liceului „Gheorghe Asachi”. Judecătorii se întrunesc ședință Agora.md
17:20
Un automobil a ars în totalitate pe un traseu din raionul Orhei (VIDEO) Agora.md
17:20
Un bărbat, condamnat la 14 ani de închisoare, pentru violență în familie Agora.md
16:50
Junghietu: Moldova dispune de 5.000 de tone de păcură pentru sezonul rece, destinată centralelor termice. În ce măsură va fi folosită (VIDEO) Agora.md
16:40
16:40
16:20
Un minor, prins cu 122 km pe oră, la volanul unui Porche. Părinții vor fi sancționați Agora.md
16:10
Raport: Schimbările climatice provoacă milioane de decese evitabile anual Agora.md
15:50
Prețurile la ski în Europa explodează. Italia, Elveția și Austria în topul scumpirilor Agora.md
15:20
Ministra Agriculturii, despre executarea silită a unor fermieri: „Am agreat un plan de acțiuni, pentru soluții echilibrate” (VIDEO) Agora.md
15:00
Parlamentul va avea opt deputați noi. Curtea Constituțională urmează să valideze mandatele Agora.md
14:40
Ministrul Educației: Directoarea Liceului Gheorghe Asachi ar putea rămâne fără grade didactice și manageriale (VIDEO) Agora.md
14:40
13:50
Control coordonat la frontiera feroviară Cantemir-Fălciu: Trecerea între R. Moldova și România va fi mai rapidă Agora.md
13:30
Maxim Cîrlan, fondatorul Moldox Festival: „Un vis mic a ajuns la zece ani, cu o comunitate de oameni și de filme în jurul lui” Agora.md
13:20
Avere nejustificată de peste 1,2 milioane lei, depistată la Evghenia Guțul. ANI cere confiscarea și încetarea mandatului de bașcană Agora.md
13:10
Șefa de la Interne confirmă perchezițiile în care ar fi vizați Damir și Orheianu: „Vor fi persoane reținute în acest dosar” (VIDEO) Agora.md
13:10
13:00
16 spălătorii sociale inaugurate în Republica Moldova cu sprijinul Uniunii Europene (VIDEO) Agora.md
12:50
Doliu în fotbalul românesc: Emeric Ienei a murit la 88 de ani Agora.md
12:50
Ulianovschi s-a retras de la conducerea PSDE. Cine va asigura interimatul Agora.md
12:30
Campionatul Mondial de Powerlifting rezervat sportivilor cu deficiențe de vedere: 5 medalii cucerite de sportivii moldoveni Agora.md
12:20
Clasic european: Liverpool o învinge pe Real Madrid în Uefa Champions League Agora.md
12:20
Radu Vrabie - noul șef al Serviciului Vamal. Alexandru Iacub preia funcția de secretar general adjunct al Guvernului Agora.md
12:20
„Lipsesc doar banii”. Noul ministru al Culturii, despre caldarâmul din centrul capitalei (VIDEO) Agora.md
12:20
Va aplica ministra Muncii la compensații pentru perioada rece? Peste 187 de mii de cereri, recepționate de autorități Agora.md
