LIVE TEXT/ Ucraina majorează finanțarea pentru brigăzile și corpurile de armată care se află în prima linie. Război în Ucraina, ziua 1352

10:20

De la studentă la medicină, la fondatoarea unei clinici oftalmologice — povestea Doinei Bobescu este despre curaj, disciplină și puterea de a-ți construi visul acasă. Un exemplu pentru tinerii care au studii, dar încă își caută direcția. VEDEȚI AICI ÎNTREAGA POVESTE: De la laborator la propria clinică „Pare simplu când privești în urmă, dar nu...