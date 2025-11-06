MEC, reacție după adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a unei legi care prevede obligativitatea studierii limbii găgăuze

21:40

UPDATE 21:39 Oleksandr Haracenko, directorul Centrului de Cercetări Energetice avertizează că până la 40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii. „În opinia mea, nu vom recupera în timpul sezonului aproximativ 30-40% din producția internă de gaze, deoarece stațiile de comprimare...