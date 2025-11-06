Sănătate Info: Profesori din RM, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările publice la nivel european
Ziarul de Garda, 6 noiembrie 2025 11:50
Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, scrie Sănătate Info. S-a întâmplat în plin proces de consultare...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
12:00
Cazul TUX Moldova: cinci persoane, reținute în urma unor percheziții, printre care lideri ai platformei. Oamenii legii a ridicat sute de mii de lei # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) Potrivit IGP, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX Moldova”. „În urma perchezițiilor,...
12:00
„Ei sunt vinovați, și tot ei spun că preotul le-a tras cu tabureta în cap. N-am cuvinte”. Detalii despre agresorii de la biserica din Grinăuți trimiși în judecată # Ziarul de Garda
Șase persoane acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința preotului din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, au fost trimise în judecată, anunța marți, 3 noiembrie, Procuratura Generală. ZdG a vorbit cu preoteasa, Ana Turtureanu, care a oferit mai multe detalii despre persoanele anchetate și despre starea de...
Acum 30 minute
11:50
Sănătate Info: Profesori din RM, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările publice la nivel european # Ziarul de Garda
Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, scrie Sănătate Info. S-a întâmplat în plin proces de consultare...
11:50
Președintele rus Vladimir Putin a ajutat cel puțin 24 de rude să obțină funcții legate de stat, se arată într-o investigație a „Agenției”. Familiile fostei soții, Ludmila Putin-Oceretnaia, precum și ale altor iubite ale lui Putin — Alina Kabaeva, Svetlana Krivonoghih și Alisa Harceva — au obținut venituri legate de autoritățile ruse, potrivit Novaia Gazeta...
Acum o oră
11:30
„Avem nevoie de o schimbare reală de mentalitate” – Roberta Metsola comentează numărul redus de femei în Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a vorbit despre componența noului Guvern condus de Alexandru Munteanu, în care doar patru dintre cele 16 ministere vor fi conduse de femei. Într-un interviu acordat Ziarului de Gardă, aceasta a declarat că este nevoie de „o schimbare reală de mentalitate” pentru a le oferi femeilor șanse egale de a accede în...
11:30
De ce drogurile sunt îngropate în loc să fie vândute? OCCRP explică factorii care afectează aprovizionarea cu cocaină a Europei în 2025 # Ziarul de Garda
În Europa, traficanții de droguri îngroapă cocaina în loc să o vândă. În decembrie 2024, poliția din Spania a descoperit tone de droguri ascunse în containere sub pământ. Specialiștii spun că piața este plină de cocaină, iar vânzarea nu mai aduce profit ca înainte. Bandele ascund marfa, sperând ca prețurile să crească din nou. Ce...
11:10
Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional din Chișinău care vizează achizițiile publice. Sunt investigate acțiunile a nouă persoane # Ziarul de Garda
În Chișinău se efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, anunță Procuraturii Anticorupție (PA) și Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit PA, nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai...
11:10
Planul „Forța-2035”, țintit de propagandă: „Zona de apărare și securitate nu este un bazar unde se expun produsele” # Ziarul de Garda
Mai multe canale de Telegram afiliate rețelelor pro-ruse au distribuit coordonat mesaje care susțin că planul „Forța-2035”, aprobat recent de președinta Maia Sandu, ar fi un „plan secret NATO” și o dovadă a „militarizării Republicii Moldova sub influență externă”. În realitate, decretul prezidențial publicat în Monitorul Oficial reglementează dezvoltarea pe termen lung a Armatei Naționale,...
Acum 2 ore
11:00
UE se pregătește să anunțe planul unui „Schengen militar”, care ar permite mutarea trupelor mai rapid pe continent, în cazul unui atac al Rusiei # Ziarul de Garda
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict început de Federația...
10:30
LIVE TEXT/ Opt persoane au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra regiunii Dnipro. Au izbucnit mai multe incendii. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:26 Opt persoane au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra orașului Kamianske, regiunea Dnipro, a raportat Vladyslav Haivanenko, șeful Administrației Militare Regionale Dnipro. Haivanenko a scris că mai multe incendii au izbucnit în oraș. Acoperișul și podelele unei intrări într-o clădire rezidențială cu patru etaje au fost parțial distruse. Vehicule, instalații de...
10:20
VIDEO/ VEZI CĂ POȚI! Povestea studentei care și-a transformat meseria în afacere și a deschis prima clinică oftalmologică din Ungheni # Ziarul de Garda
De la studentă la medicină, la fondatoarea unei clinici oftalmologice — povestea Doinei Bobescu este despre curaj, disciplină și puterea de a-ți construi visul acasă. Un exemplu pentru tinerii care au studii, dar încă își caută direcția. VEDEȚI AICI ÎNTREAGA POVESTE: De la laborator la propria clinică „Pare simplu când privești în urmă, dar nu...
10:20
„Cheltuirea transparentă a fondurilor europene este esențială”. Interviu ZdG cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European # Ziarul de Garda
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, efectuează o vizită oficială în R. Moldova în perioada 6–7 noiembrie, în contextul constituirii noului Parlament. Înainte de a ajunge la Chișinău, șefa legislativului european a răspuns la mai multe întrebări care vizează parcursul european al țării noastre, adresate de Ziarul de Gardă. În acest interviu, Metsola vorbește despre fricile...
10:20
Cetățenii continuă să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale a R. Moldova, Natalia Plugaru, până la 6 noiembrie circa 240 500 de cetățeni au depus cererea pentru a beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025-2026. Dintre numărul de solicitări depuse până acum, 125 429 de cereri au fost...
10:10
Doi bărbați, printre care un fost polițist, condamnați, după ce au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale # Ziarul de Garda
Doi bărbați în vârstă de 30 de ani și 27 de ani au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte 100 000 de lei fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale, anunță joi, 8 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Ancheta a stabilit că cei doi...
Acum 4 ore
10:00
Activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus vor fi suspendate pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei # Ziarul de Garda
Comisia parlamentară pentru politică externă suspendă activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, anunță președinta comisiei, Doina Gherman. „Credem cu tărie în necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și...
09:40
A fost destructurat un grup criminal specializat în organizarea migrației ilegale în România. Trei persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că au identificat trei dintre membrii unui grup criminal organizat, care au fost responsabili de asigurarea facilitării trecerii ilegale din R. Moldova în România, în scopul obținerii unui profit financiar. Persoanele implicate au fost reținute pentru 72 de ore, iar ulterior instanța de judecată le-a aplicat măsura preventivă de control judiciar pentru...
09:20
Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi”: electricianul instituției – reprezentant al unor firme contractate pentru reparații în liceu, cu soție doctoriță, angajată în calitate de măturătoare # Ziarul de Garda
Aproape un milion de lei din bugetul liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost împărțit între patru firme, angajate pe rând pentru realizarea unor lucrări din același spectru. Datele consultate de ZdG arată că două dintre companii au fost reprezentate de un tânăr care din 2023 era angajat în calitate de electrician la liceu –...
09:00
Comisia Vetting a audiat patru judecători: două dosare transmise la reevaluare, o judecătoare care a deținut o funcție de conducere și o magistrată „fără dubii” # Ziarul de Garda
În ultima zi a sesiunii de audieri din luna noiembrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a examinat patru cazuri: două dosare transmise la reevaluare, un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru și un altul vizând o judecătoare care a deținut o funcție de conducere într-o instanță...
08:20
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat o centrală electrică din Rusia și o rafinărie de petrol Lukoil. Război în Ucraina, ziua 1352 # Ziarul de Garda
8:17 Mai multe regiuni rusești au fost atacate de dronele ucrainene în noaptea de 6 noiembrie, scrie Hromadske. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a anunțat un atac masiv cu drone asupra regiunii. Potrivit acestuia, au fost înregistrate pagube în mai multe zone din Volgograd, inclusiv o clădire civilă, iar un rezident local a fost ucis....
Acum 24 ore
22:10
Comisia Europeană a blocat temporar peste 200 de milioane de euro din planul de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție # Ziarul de Garda
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost luată după ce evaluarea Comisiei Europene a arătat că Sofia nu a îndeplinit un reper esențial din planul de reforme, legat de restructurarea Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea averilor...
21:40
LIVE TEXT/ Oficial din domeniul energetic: 30-40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, de atacurile rusești asupra infrastructurii. Război în Ucraina, ziua 1351 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:39 Oleksandr Haracenko, directorul Centrului de Cercetări Energetice avertizează că până la 40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii. „În opinia mea, nu vom recupera în timpul sezonului aproximativ 30-40% din producția internă de gaze, deoarece stațiile de comprimare...
21:10
ZONA DE SECURITATE/ Născuți sub regim: Administrația separatistă impune „cetățenia” automată pentru nou-născuți # Ziarul de Garda
În regiunea transnistreană a fost legalizată acordarea automată a așa-numitei „cetățenii” pentru copiii ai căror părinți dețin cel puțin un „pașaport” al autoproclamatei enclave, emis de structurile ilegale locale. Astfel, un asemenea copil, indiferent de locul nașterii – fie în enclavă, fie în afara ei – primește automat „cetățenia” autoproclamatei „rmn”. Așa-numitul „soviet suprem” de...
20:20
Un tribunal francez anchetează TikTok cu privire la riscurile ca algoritmii rețelei să împingă tinerii la sinucidere # Ziarul de Garda
Autoritățile judiciare franceze au declarat că au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile ca algoritmii acesteia să împingă tinerii la sinucidere. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea comisiei parlamentare franceze de a deschide o anchetă penală privind posibila responsabilitate a...
19:30
Citiți joi în ZdG: Dosarul corupției de la liceul „Gheorghe Asachi” și Popas postelectoral în Găgăuzia # Ziarul de Garda
Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG a analizat datele publicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) privind dosarul penal dechis pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență, în care sunt vizate directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, directoarea adjunctă pentru gospodărie, Lidia Iorga, și „factori de decizie” ai unui grup...
19:00
Se redeschide activitatea punctului feroviar de trecere a frontierei Cantemir – Fălciu. Guvernul: „Va facilita conectarea directă la rețeaua feroviară a UE” # Ziarul de Garda
La punctul feroviar de trecere a frontierei Cantemir, R, Moldova – Fălciu, România, va fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri pe 5 noiembrie a aprobat Acordul dintre Guvernele celor două state, semnat la 1 octombrie, la București. Potrivit unui comunicat al Executivului, verificările într-un singur punct vor asigura...
18:10
Secretarul general al NATO, în vizită la București: „Suntem mereu pregătiți să apărăm România” # Ziarul de Garda
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte a avut o întrevedere la București cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei vizite oficiale de miercuri, 5 noiembrie. În cadrul conferinței de presă susținută de cei doi oficiali, Rutte a declarat că NATO este „mereu pregătită să apere” România. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a...
18:00
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan, aflat în vizită la Helsinki, a reafirmat dorinţa ţării sale de a adera la un mecanism european de finanţare a apărării, subliniind rolul crucial al Turciei pentru securitatea UE, relatează AFP, citată de G4Media. În timpul unei întâlniri cu omologul său finlandez, Hakan Fidan a reiterat dorinţa Turciei de...
17:50
Instanța a decis: cererea de chemare în judecată depusă de un post TV împotriva Consiliului Audiovizualului a fost respinsă # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de „PRO TV Chișinău” împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), privind anularea unei decizii a autorității de reglementare din mai 2024. Atunci, postul TV a fost sancționat cu două avertizări publice – una pentru încălcarea a două prevederi din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA): asigurarea...
17:20
CEC va efectua un „control complex” al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic”. A avut loc prima ședință cu trezorierii blocului # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a început un „control complex” al finanțării activității Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 și al Partidului Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, pentru perioada 1 mai – 31 august 2025 și pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 (activitatea în cadrul Blocului Electoral...
17:10
Mesajul premierului după prima ședință de Guvern: „Dacă vom munci în ciuda diferențelor pentru același obiectiv de țară, beneficiile vor veni pentru fiecare cetățean în parte” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj public după ce a condus prima ședință a noului Guvern miercuri, 5 noiembrie. Mesajul premierului Alexandru Munteanu a fost distribuit pe pagina lui de Facebook. „Am avut azi prima ședință de Guvern, care vine imediat după recunoașterea de către Comisia Europeană a progresului remarcabil făcut...
17:00
LIVE TEXT/ Rusia ar trebui „să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă”, a declarat ministrul apărării. Război în Ucraina, ziua 1351 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat pe 5 noiembrie că Rusia ar trebui să înceapă imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă, scrie presa ucraineană. Acesta a vorbit la o reuniune televizată a Consiliului de Securitate al Rusiei, prezidată de președintele Vladimir Putin. „SUA sunt angajate în modernizarea accelerată a...
16:50
Alegerile din Franţa din 2024 au fost marcate de tentative de interferenţă digitală din străinătate, în special din partea unui grup rus, arată un raport # Ziarul de Garda
Marcat de alegerile europene şi apoi de alegerile legislative, anul 2024 în Franţa a fost propice pentru tentative de interferenţă. 25 de operaţiuni digitale conduse de actori străini, printre care grupul rus Storm-1516, au fost detectate în această perioadă, potrivit serviciului Viginum, responsabil de combaterea acestor tentative de destabilizare, relatează agenția de știri AFP, citată...
16:10
Politico: Belgia a numit trei condiții pentru confiscarea și împrumutarea activelor rusești înghețate în favoarea Ucrainei # Ziarul de Garda
Planul Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru despăgubiri, utilizând rezervele rusești înghețate, a stagnat din cauza poziției Belgiei. Șefii Comisiei Europene și ai guvernului belgian se vor întâlni vineri, 7 noiembrie pentru a discuta cererile Belgiei și pentru a încerca să rezolve diferențele, au declarat doi...
15:50
UPDATE/ Dorin Damir a fost reținut pentru 72 de ore. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
15:10
Un minor de 17 ani a fost surprins de polițiști cu o viteză de 122 km/h pe Viaduct la volanul unui Porsche. Părinții tânărului vor fi sancționați # Ziarul de Garda
Pe Viaductul din capitală, polițiștii au surprins un Porsche care circula cu 122 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 70 km/h. În urma verificărilor, s-a constatat că la volan se afla un minor de 17 ani, care nu deține permis de conducere. Vehiculul a fost ridicat, iar părinții adolescentului...
14:50
CEC va propune Curții Constituționale să valideze candidații supleanți ai PAS după ce opt deputați au renunțat la mandate # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală anunță că a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS): Dan Perciun, Emil Ceban, Nicu Popescu, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Vladmir Bolea, Dorin Recean și Artur Mija. Comisia va propune Curții Constituționale să valideze mandatele de deputat în...
14:40
Guvernul a aprobat noi modele electronice pentru documentele de stare civilă. Acestea vor putea fi emise în format electronic # Ziarul de Garda
Noile modele de documente de stare civilă, precum extrase, certificate și extrase multilingve, au fost aprobate în ședința Guvernului. Noile modele va permite emiterea acestora și în format electronic, anunță miercuri, 5 noiembrie, Ministerul Justiției. Potrivit unui comunicat, noile modele de documente vor permite trecerea de la formularele tipărite pe hârtie la cele electronice, emise...
14:10
Peste 160 de mii de cereri pentru compensații au fost depuse în două zile de la lansarea programului „Ajutor la contor” # Ziarul de Garda
Până pe 5 noiembrie, peste 162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru accesarea compensațiilor la căldură în sezonul rece 2025–2026, la două zile după lansare, anunță ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din numărul total de cereri, aproape 82 de mii au fost depuse cu sprijinul registratorilor, iar echipa de la centrul...
14:00
UPDATE/ PCCOCS confirmă perchezițiile la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
13:40
Elevii și studenții din R. Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat semnarea Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Educației din China privind cooperarea în domeniul predării limbii chineze. Astfel, în baza tratatului, elevii și studenții din R. Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză. Acordul prevede sprijin pentru participarea elevilor și studenților moldoveni la activități educaționale și culturale internaționale...
13:20
Guvernul a denunțat Acordul cultural cu Federația Rusă. „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității R. Moldova” # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul, semnat în 1998, stabilea crearea centrelor pe teritoriile ambelor state, în scopul promovării schimburilor culturale și științifice, însă, în prezent, R. Moldova nu dispune de un Centru cultural pe teritoriul Rusiei, punctează...
13:10
Concediul paternal va fi extins pentru tații de gemeni sau tripleți, cu indemnizație pentru fiecare. Concediul va putea fi divizat în maximum trei părți # Ziarul de Garda
Tații de gemeni sau tripleți vor putea solicita, pentru fiecare copil, 15 zile calendaristice de concediu paternal, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate la ședința Guvernului de astăzi, 5 noiembrie, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit proiectului, perioada în care tatăl își poate exercita acest drept este de...
12:50
Tudor Ulianovschi se retrage de la șefia PSDE. Interimatul va fi asigurat de secretarul general al partidului, Iurie Cazacu # Ziarul de Garda
Tudor Ulianovschi a anunțat despre retragerea sa de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Decizia lui Ulianovschi a fost anunțată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, se arată în comunicatul PSDE. Ulianovschi a fost numit în funcția de președinte PSDE în decembrie 2024. În aceeași ședință, Biroul Permanent al PSDE a decis ca...
12:40
Un bărbat a fost condamnat la 14 ani de închisoare, după ce și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor femeia a decedat # Ziarul de Garda
Un bărbat de 44 ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei, a fost condamnat la 14 ani de închisoare, anunță miercuri, 5 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit învinuirii, în luna decembrie 2024, inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia multiple lovituri,...
12:30
Guvernul va extinde programul de burse pentru sportivi. Elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial vor putea beneficia de indemnizații financiare lunare # Ziarul de Garda
Guvernul a decis să extindă programul de burse pentru sportivi, astfel încât elevii și tinerii care obțin performanțe la nivel european și mondial să beneficieze de indemnizații financiare lunare. Până acum, bursele erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). Acum de indemnizații vor putea beneficia și elevii cu vârste...
12:20
Un tânăr a fost reținut, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online în capitală # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani, originar din raionul Orhei, a fost reținut de polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, fiind bănuit că ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor online pe teritoriul municipiului Chișinău, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit datelor anchetei, membrii grupului ar fi contactat o victimă – un bărbat...
12:10
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost depistată cu avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Potrivit actului, bașcana a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiindu-i identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 249 679 de lei, „diferență ce a fost constatată între averea dobândită și...
Ieri
12:00
UPDATE/ MAI confirmă perchezițiile la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil # Ziarul de Garda
Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în...
11:50
Bărbatul investigat de oamenii legii pentru trafic de influență a ajuns pe banca acuzaților. Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond cauza penală în care un bărbat ar fi pretins de la o persoană acuzată de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 de mii de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală și...
11:30
LIVE/ Guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință. Munteanu a mulțumim miniștrilor pentru susținere: „Vom reuși dacă vom fi o echipă” # Ziarul de Garda
Guvernul Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință de după investire. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale și proiectul privind aprobarea modelelor documentelor de stare civilă. UPDATE 10:50 Premierul...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.