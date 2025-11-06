Laboratoarele de control al alimentelor au obținut reacreditarea și extinderea domeniului de acreditare în conformitate cu standardele internaționale

09:20

Aproape un milion de lei din bugetul liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost împărțit între patru firme, angajate pe rând pentru realizarea unor lucrări din același spectru. Datele consultate de ZdG arată că două dintre companii au fost reprezentate de un tânăr care din 2023 era angajat în calitate de electrician la liceu –...