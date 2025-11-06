Doi bărbați, printre care un fost polițist, condamnați, după ce au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale

10:20

Emil Ceban, ministrul al Sănătății în noul Cabinet de Miniștri și fost rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a negat că la instituția pe care a condus-o din 2019 și până în prezent ar fi fost admise ilegalitățile pe care le documentează autoritățile din România, privind studiile de rezidențiat ale...