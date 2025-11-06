18:30

Seara de miercuri din Liga Campionilor nu promitea afișe sonore, dar a oferit un spectacol.Galatasaray a zdrobit Ajax cu un hat-trick al lui Osimhen, Bruges a organizat un schimb de focuri cu Barcelona, iar Kairat a făcut San Siro să înghețe. „Marseille” a pierdut în final după un episod controversat, „Paphos” a cîștigat pentru prima dată în istorie, iar „Chelsea” a scăpat cu greu la Agdam. A