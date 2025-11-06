Xi subliniază adoptarea unor standarde înalte pentru construcția Portului de Liber Schimb Hainan

12:30

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anunță reținerea a două persoane pentru șantajarea unui consătean din Călărași cu întoarcerea unei „datorii” de 12.000 de euro.Aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 de grame de aur, atunci cînd ar fi înnopt