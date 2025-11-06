Colaborare logistică între CFM și Portul Giurgiuleşti: mărfurile vor circula mai rapid și eficient

13:00

Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 6 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 05 bani (cu 5 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 57 de bani (cu 17 bani mai mult), transmite