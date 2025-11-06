Locuitorul unei comune franceze a descoperit lingouri de aur în grădina sa

15:30

La Real Madrid nu va mai exista democrație la 11 metri. Kylian Mbappé, numit executantul oficial al penalty-urilor clubului, a luat o decizie: de acum înainte, el însuși va executa toate loviturile de la punctul de penalty.Fără gesturi către Vinicius. Fără „hai, tu”. Fără excepții – decît dacă scorul este 4:0 sau mai mare.Decizia a venit după un episod din meciul din etapa a 11-a a La Liga