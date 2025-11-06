Invalda INVL: noul fond a depășit așteptările, atrăgând €410 milioane
Noi.md, 6 noiembrie 2025 15:30
Invalda INVL este un grup de top în domeniul administrării activelor și investițiilor în țările baltice, cu o experiență de peste 30 de ani. Compania este specializată în investiții de tip private equity, imobiliare, datorii private și active alternative.Sub administrarea grupului se află fonduri orientate către regiunea baltică și Europa Centrală și de Est.Invalda INVL reunește una dintre
• • •
Acum 30 minute
15:30
15:30
La Real Madrid nu va mai exista democrație la 11 metri. Kylian Mbappé, numit executantul oficial al penalty-urilor clubului, a luat o decizie: de acum înainte, el însuși va executa toate loviturile de la punctul de penalty.Fără gesturi către Vinicius. Fără „hai, tu". Fără excepții – decît dacă scorul este 4:0 sau mai mare.Decizia a venit după un episod din meciul din etapa a 11-a a La Liga
15:30
Autoritatea aviatică a anunțat o amenințare la adresa siguranței zborurilor din cauza continuării blocajului.Administrația Federală a Aviației Civile din SUA va reduce numărul zborurilor în zeci de aeroporturi mari vineri, dacă nu se va ajunge la un acord privind încetarea crizei guvernamentale. Despre aceasta a anunțat ministrul transporturilor, Sean Duffy.{{846599}}Traficul aerian va f
Acum o oră
15:00
6 noiembrie, Washington. „Capital One Arena". A treia repriză, scorul este 6:1. Și în acest moment se scrie istoria. Alexander Ovechkin, atacantul rus al echipei „Washington Capitals", înscrie al 900-lea gol în campionatele regulate ale NHL. Primul din istorie. Singurul. Și, probabil, ultimul care va putea repeta această performanță.„A reușit!", a scris serviciul de presă al NHL. „Alexander Ov
15:00
Aleksandr Ovecikin a scris o nouă pagină de istorie în Liga nord-americană de hochei pe gheață. Legenda francizei Washington Capitals a devenit primul jucător care marcheză 900 de goluri în NHL.În partida disputată cu St. Louis Blues, și cîștigată de Capitals cu 6:1, Ovecikin a înscris în repriza a doua în poarta apărată de Jordan Binnington.„Este un moment special pentru mine. Nu a fost c
15:00
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS), notează Noi.md.Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent, este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al prim-ministrului, direc
15:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu.Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România.„România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă
Acum 2 ore
14:30
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii.Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice.{{846362}}Șeful Executivului a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărire
14:30
Furnizorii de servicii media din Republica Moldova pot obține Licența de emisie în format digital, printr-un proces complet automatizat și transparent, care elimină necesitatea depunerii documentelor la sediul Consiliului Audiovizualului, relatează moldpres.Noua procedură online permite solicitarea, plata și primirea licenței direct prin aplicația EVO, modulul Servicii Publice. După completare
14:00
Ambasada Federației Ruse în Moldova a declarat că a luat act de hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea proiectului de lege privind „denunțarea" Acordului interguvernamental privind înființarea și funcționarea centrelor culturale din 1998 și consideră că decizia părții moldovenești este eronată și contraproductivă.După cum notează ambasada rusă, argumentele neclare și contrad
14:00
Ucraina a reluat importurile de gaze prin ruta sudică Transbalcanică, care trece prin Republica Moldova, România și Bulgaria. {{843753}}Potrivit operatorului ucrainean de tranzit, miercuri Ucraina a primit 1,1 milioane de metri cubi de gaze prin ruta Transbalcanică, după un import de 0,78 milioane de metri cubi marți. Ruta leagă terminalele de GNL din Grecia de sistemul ucrainean, iar capa
Acum 4 ore
13:30
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău a venit cu o reacție în legătură cu perchezițile de astăzi, desfășurate de oamenii legii într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din capitală, notează Noi.md."În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind acțiunile desfășurate în această dimineață de către
13:30
Președintele fracțiunii socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine, propusă de majoritatea PAS, lipsesc Federația Rusă și Republica Belarus – țări cu care Republica Moldova întreține relații diplomatice de zeci de ani și legături de prietenie de secole. {{846582}}„Pentru prima dată in cei 34 de ani de independență se întîmp
13:00
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 6 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 05 bani (cu 5 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 57 de bani (cu 17 bani mai mult), transmite
13:00
Tîrgul Internațional de Importuri CIIE 2025 din Shanghai stabilește un nou record de amploare # Noi.md
A fost inaugurată cea de-a VIII-a ediție a China International Import Expo (CIIE), desfășurată în perioada 5–10 noiembrie 2025, eveniment considerat cel mai amplu din istoria expoziției. CIIE servește drept principală platformă prin care companii și guverne din întreaga lume își prezintă produsele și inovațiile pe piața chineză.Potrivit Noi.md, ediția din acest an se desfășoară cu o participar
13:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia au fost finalizate cu succes, notează Noi.md.Lucrările au fost executate pe drumul național Drochia – Costești – frontiera cu România, cu scopul de a îmbunătăți siguranța și fluența traficului rutier în oraș.{{846420}}Valoarea contractuală a acestora a constituit circa 2,
13:00
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa pentru liderul interlop Vladimir Moscalciuc - capul organizației criminale Makena - la 25 de ani de închisoare, după ce procurorii PCCOCS au contestat sentința inițială considerată prea blîndă. Inculpatul fusese condamnat anterior la 21 de ani pentru comandarea, în 2008, a asasinării unei autorități criminale rivale într-un penitenciar cu regim închis.P
13:00
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS Nicolae Botgros, urmează să fie audiat în legătură cu moartea Andreei Cuciuc. {{845848}}Ministra de Interne a fost întrebată de ce Cristian Botgros, nepotul deputatului PAS, Nicolae Botgros, nu a fost audiat pînă la acest moment în legătură cu moartea Andreei Cuciuc, transmite Uni
13:00
Proiectul Filarmonicii Naționale, integrat în pachetul european de asistență: ce spune ministrul Culturii despre reconstrucție # Noi.md
Reconstrucția Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, sediul căreia a ars în totalitate acum cinci ani, rămîne una dintre cele mai complexe provocări pentru noul Executiv.Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT, că proiectul este inclus în Planul de Creștere Economică finanțat de Uniunea Europeană, însă costurile mari și complexitatea tehnică vor necesita
12:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", anunță reținerea a două persoane pentru șantajarea unui consătean din Călărași cu întoarcerea unei „datorii" de 12.000 de euro.Aceștia i-au impus așa-zisa datorie cu pretenția că acel consătean ar fi furat 200 de grame de aur, atunci cînd ar fi înnopt
12:30
Noaptea trecută, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției regionale „Nord" și un polițist din cadrul IP Bălți, aflați în serviciul de reacționare operativă, au observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți.Mașina a fost imediat oprită pentru verificări. În timpul discuției cu conducătorul auto, un tînăr de 22 de ani, oamenii legii au simțit un miros spe
12:30
Spălare de bani și evaziune fiscală: Percheziții la platforma de tranzacționare "Tux" # Noi.md
Azi-dimineață, oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizînd activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”, notează Noi.md.În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare uti
12:30
Precizări cu privire la autorizațiile de mediu pentru folosința specială a apei în scop piscicol # Noi.md
Agenția de Mediu a venit cu un apel către persoanele fizice și juridice, care cer autorizații de mediu pentru folosința specială a apei în scop piscicol, notează Noi.md.Potrivit Agenției, în urma examinării multiplelor cereri parvenite, s-a constatat lipsa, în majoritatea cazurilor, a rezultatelor analizelor de laborator referitoare la parametrii hidrobiologici, parametrii hidrobiologici, conț
12:00
Consumatorii pot să-și rezolve problemele cu furnizorii de utilități inclusiv cu sprijinul ANRE # Noi.md
Consumatorii care se confruntă cu probleme sau sînt nemulțumiți de serviciile furnizorilor de apă caldă, energie electrică ori gaze naturale sînt încurajați să contacteze autoritățile competente pentru a obține clarificări și soluții rapide. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dispune de o linie de informare destinată cetățenilor, unde pot fi adresate orice întrebări legate
12:00
Miercuri-seara, în Germania, în apropierea aeroportului din Hanovra, a fost detectată o dronă necunoscută, ceea ce a dus la stoparea temporară a traficului aerian.Despre aceasta a relatat un reprezentant al poliției locale. Potrivit acestuia, aeroportul a fost închis între orele 22:00 și 22:45, după ce un avion care ateriza a descoperit drona și a raportat-o. {{846156}}Conform datelor prel
12:00
Victor Durbală a anunțat în rețelele sociale că demisionează din funcția de director al Agenției "Moldsilva", notează Noi.md."Dragi colegi silvicultori și prieteni, pe 4 noiembrie 2025 am depus cererea mea de demisie din funcția de director al Agenției „Moldsilva”.A fost o onoare să lucrez alături de oameni dedicați, care zi de zi apără și îngrijesc pădurile Moldovei.Mă bucur că, împre
12:00
O delegație a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) se află în această săptămînă în Franța pentru a studia experiența acestei țări în domeniul gestionării riscurilor în agricultură.Ajustarea mecanismelor de gestionare a riscurilor în agricultură la standardele Uniunii Europene constituie un pas important în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și în pregătir
Acum 6 ore
11:30
Comisia parlamentară pentru politică externă a decis să suspende activitatea grupurilor parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus pe durata războiului dintre Rusia și Ucraina.„Sîntem ferm convinși de necesitatea menținerii grupurilor de prietenie cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării, precum și demnitatea umană și libertatea”, a declarat p
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că, în cadrul ședinței plenare din data de 4 noiembrie 2025, a fost examinată cererea depusă de judecătorul Emil Bulat de la Judecătoria Hîncești, privind revocarea Hotărîrii Plenului CSM nr. 145/12 din 25 martie 2025 și repunerea în toate drepturile avute anterior.În urma examinării materialelor aferente cauzei, Plenul Consiliului Superior
11:30
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA) în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, notează Noi.md.Nouă persoane sînt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), d
11:30
Ion Ceban: „Autoritățile nu vor să recunoască și să rezolve cele mai grave probleme cu care se confruntă Moldova” # Noi.md
Pentru ca țara să se schimbe în bine, autoritățile trebuie să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Moldova și să ia imediat măsuri pentru rezolvarea lor.Această opinie a fost exprimată de primarul general al Chișinăului, președintele partidului MAN și unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Ion Ceban.El a cerut autorităților să răspundă la o serie de întrebări import
11:00
Care a fost primul salariu primit de celebrul dansator cecen Mahmud Esambaev și ce a spus tatăl său # Noi.md
Celebrul dansator și coregraf cecen Mahmud Esambaev a povestit că a primit primul său salariu, în valoare de 300 de ruble și 40 de copeici, la vîrsta de 13 ani, pentru dansurile sale în ansamblu, și că i-a dat tot salariul, pînă la ultima copeică, tatălui său.Tatăl său nu a crezut că fiul său a fost plătit atît de mult pentru dans și chiar s-a dus cu el la contabil pentru a se convinge persona
11:00
De la începutul anului 2025, Î.M. „Supravegherea și Protecția Animalelor” a desfășurat o amplă campanie de gestionare a cîinilor fără stăpîn din municipiul Chișinău, înregistrînd 1.446 de animale capturate, sterilizate, deparazitate și îngrijite.Potrivit instituției, în perioada ianuarie–noiembrie au fost recepționate și examinate 434 de petiții din partea locuitorilor și autorităților locale
11:00
Xi Jinping și Donald Trump au avut o întâlnire istorică la Busan: curs spre parteneriat între cele două mari puteri # Noi.md
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, au avut astăzi o întîlnire la Busan (Coreea de Sud), care a marcat dorința celor mai mari două economii ale lumii de a stabiliza relațiile bilaterale, pe fondul rivalității comerciale prelungite, transmite Noi.md.Cei doi lideri, care s-au întîlnit pentru prima dată față în față după
11:00
Peste 240 de mii de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md pentru sezonul rece 2025–2026 # Noi.md
Peste 240.000 de cetățeni s-au înregistrat pînă în prezent pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de ajutor la plata căldurii în sezonul rece 2025–2026.Potrivit datelor oficiale, începînd cu 3 noiembrie, au fost depuse 240.557 de cereri, dintre care 125.429 au fost completate cu sprijinul registratorilor desemnați în localități.{{846464}}Autoritățile încurajează cetățenii să se
10:30
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, condamnă dur declarațiile recente ale unui comentator care a vorbit despre o presupusă „igienizare culturală” a spațiului moldovenesc în contextul integrării europene.Într-o postare publică, Popovici califică expresia drept una „toxic-totalitară”, incompatibilă cu valorile civilizației europene.{{846326}}„Am ajuns să o auzim și pe asta! Un p
10:30
Moldova, la fel ca alte țări aflate la răscrucea culturilor și epocilor, este norocoasă. Cei care au știut nu doar să trăiască, dar să și creeze viața, și-au lăsat aici amprenta. Printre aceștia, desigur, se numără și Ivan Zaikin - luptător, aviator și figură legendară, a cărui viață a fost extrem de bizară. Pe 5 noiembrie,curent a împlinit 145 de ani de la nașterea acestui „uriaș-minune".{{34
10:00
O explozie la un producător de produse cu hidrogen și azot din Mississippi a provocat miercuri, o scurgere de amoniac și a forțat locuitorii din apropiere să evacueze.Guvernatorul statului Mississippi, Tate Reeves, a declarat că oficialii serviciilor de urgență din tot statul intervin în urma scurgerii de amoniac anhidru de la fabrica CF Industries, la nord de Yazoo City.{{846343}}„Nu au f
10:00
Îngajații Poliției de Frontieră din cadrul Direcției regionale Sud, sub conducerea Procuraturii Cahul, au destructurat un grup criminal organizat, specializat în organizarea migrației ilegale a cetățenilor afro-asiatici la frontiera moldo-română, notează Noi.md.Ca urmare a investigațiilor efectuate în septembrie 2025, s-a stabilit că grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acțion
10:00
Alexandr Stoianoglo propune adoptarea unei declarații pentru depolitizarea instituțiilor statului # Noi.md
Deputatul Alexandr Stoianoglo a anunțat intenția de a propune Parlamentului adoptarea unei declarații privind depolitizarea instituțiilor statului, subliniind necesitatea reconstruirii acestora pe baze profesionale, nu politice.„Vom propune Parlamentului adoptarea unei declarații privind depolitizarea instituțiilor statului. Acestea trebuie construite pe criterii profesionale, nu politice”, a
Acum 8 ore
09:30
Țara noastră lucrează la propria strategie de securitate cibernetică, într-o perioadă în care atacurile informatice au devenit o armă invizibilă, dar periculoasă. Autoritățile recunosc faptul că lipsa specialiștilor e una dintre cele mai mari provocări, iar sistemele statului sînt încă vulnerabile.Pe parcursul anului curent, țara noastră a fost ținta unor atacuri cibernetice complexe. Cele mai
09:30
Škoda își consolidează poziția: creștere a livrărilor cu 14% și profit de peste un miliard de euro aduc brandul pe locul 3 în Europa # Noi.md
Škoda Auto anunță rezultate financiare impresionante și o creștere record a livrărilor în primele nouă luni ale anului 2025, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai profitabile branduri auto de volum din Europa.Producătorul auto ceh înregistrează o ascensiune semnificativă datorită strategiei sale de electrificare și expansiunii internaționale, în special pe piața din India.
09:30
Clădirea, în care se află biblioteca "Bogdan Petriceicu-Hasdeu" este în continuă degradare # Noi.md
Clădirea de pe bulevardul Ștefan cel Mare, care găzduiește inclusiv biblioteca municipală Bogdan Petriceicu-Hasdeu, este în continuă degradare.Ministerul Culturii zice că imobilul ar fi în gestiunea Primăriei, dar reprezentanții acesteia spun că administrația locală nu poate interveni. O eventuală reabilitare a clădirii ar costa 45 de milioane de lei.Această clădire poate fi salvată. E nev
09:00
Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Moldova și Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii Odesa din Ucraina vor implementa un program de finanțare transfrontalieră.Parteneriatul va fi ghidat și finanțat de Uniunea Europeană și va primi asistența României. În cadrul programului, cu o durată de 4 ani, vor fi oferite granturi pentru 118 proiecte comune moldo-ucrainene, tra
09:00
Ministerul Educației și Cercetării va propune, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, o viziune privind soluționarea problemei claselor supraaglomerate, în special în școlile din Chișinău.Solicitat în contextul primei ședințe a noului Guvern, ministrul Dan Perciun a declarat că instituția este în plin proces de definitivare a măsurilor punctuale pe acest subiect, transmite IPN.Potrivit ofici
08:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat sesiunea de audieri programată pentru luna noiembrie, în cadrul procesului de evaluare externă a integrității magistraților.În ultima zi a sesiunii, au fost examinate patru cazuri, inclusiv două dosare retrimise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), un caz privind o candidată la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru
08:30
O tînără de 16 ani din Strășeni, identificată ca Mamăligă Cristina, este căutată de poliție și familie, după ce a dispărut pe 4 noiembrie 2025. Adolescenta a fost văzută ultima dată în municipiul Strășeni, iar de atunci nu se mai cunoaște nimic despre locul aflării sale.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Strășeni, Cristina are o înălțime de aproximativ 1,65 metri, iar î
08:00
Schimb dur de replici între Costiuc și Marian, după acuzațiile privind averea deputatului Stefanco # Noi.md
La emisiunea „Rezoomat" de la Realitatea, liderul Partidului „Democrație Acasă", Vasile Costiuc, și deputatul PAS Radu Marian au avut un schimb de replici tăios în contextul controverselor legate de veniturile parlamentarului Sergiu Stefanco.Costiuc a intervenit în apărarea colegului său de partid, afirmînd că Stefanco „în baza creditelor pe care le are, a plătit băncilor 8,6 milioane de lei a
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:6 noiembrie — a 310-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 55 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. Areta şi cei împreună cu dînsulCe se sărbătorește în lume:
Acum 12 ore
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil. Pe alocuri sînt posibile ploi slabe.Vîntul va fi slab.În orele dimineții se va forma ceață.Ziua, în sudul țării, temperatura aerului va urca pînă la +13…+15°C, în centrul republicii se vor înregistra +11…+13°C, iar în nord – aproximativ +8…+10°C.
