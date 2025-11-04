„Porțile Moldovei” s-au deschis la Temeleuți. O zi plină de tradiție, natură și experiențe autentice la „Poarta Neamului”
#diez, 4 noiembrie 2025 13:00
Pe 1 noiembrie 2025, Centrul de Experiențe Turistice „Poarta Neamului” din satul Temeleuți, raionul Călărași, a găzduit un eveniment memorabil: expoziția de fotografii „Porțile Moldovei” – o celebrare a artei populare, a identității culturale și a valorilor care ne unesc. Сообщение „Porțile Moldovei” s-au deschis la Temeleuți. O zi plină de tradiție, natură și experiențe autentice la „Poarta Neamului” появились сначала на #diez.
Ești pasionat/-ă de turism? Activezi ca traducător/traducătoare, dar îți este dificil să găsești comenzi? Ești ghid/-ă de turism și vrei mai multă vizibilitate, mai mulți turiști și o promovare eficientă? Atunci acest eveniment este creat exact pentru tine. Forumul dedicat traducătorilor, ghizilor și experților în turism și marketing va avea loc pe 6 decembrie, oferind o zi plină de inspirație, networking și soluții practice pentru dezvoltarea profesională. Сообщение Forum pentru ghizi și traducători: învață cum să-ți dezvolți cariera în turism появились сначала на #diez.
Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # #diez
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă. Сообщение Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” появились сначала на #diez.
Arcadie Scobioală este antreprenor, somelier și co-fondator al companiei Vinodor, dedicat promovării vinului și valorilor autentice ale Moldovei. Сообщение Arcadie Scobioală: „Vinul nostru arată că Moldova poate ajunge la standarde europene” появились сначала на #diez.
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi. Сообщение Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” появились сначала на #diez.
Radu Gabura este șofer de rută internațională, cu o experiență de peste 15 ani pe drumurile din Europa. În fiecare zi, el transportă mărfuri esențiale și contribuie la legătura economică dintre Republica Moldova și statele europene. Сообщение Radu Gabura: „Europa pentru mine înseamnă drumuri sigure și oportunități pentru toți” появились сначала на #diez.
Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” # #diez
Svetlana Pîslaru este profesoară de limba și literatura română, un dascăl care crede că rolul educației merge mult dincolo de predarea unei materii. Pentru ea, școala este locul unde se formează caractere, se cultivă valori și se construiesc destine. Сообщение Svetlana Pîslaru: „Europa înseamnă șansa ca elevii noștri să trăiască într-o țară unde educația este respectată” появились сначала на #diez.
Lista direcțiilor sociale din Chișinău unde poți cere ajutor pentru a te înscrie la compensații # #diez
A început procesul de înregistrare pentru a beneficia de compensații la energie din partea statului în perioada rece a anului. Cererile online pot fi depuse pe platforma compensatii.gov.md. Totuși, dacă nu te descurci să completezi online și ești din Chișinău, te poți adresa la una dintre direcțiile sociale de mai jos. Сообщение Lista direcțiilor sociale din Chișinău unde poți cere ajutor pentru a te înscrie la compensații появились сначала на #diez.
Peste 300 de persoane sunt pregătite pentru piața muncii datorită programului Start Digital al Fundației Orange Moldova # #diez
Peste 300 de participanți din patru regiuni ale țării – Bălți, Taraclia, Fălești și Criuleni – și-au dezvoltat competențele digitale și profesionale în cadrul ediției 2025 a programului „Start Digital”, organizat de Fundația Orange Moldova. Programul s-a desfășurat între lunile aprilie și octombrie. Absolvenții sunt mai bine pregătiți să răspundă cerințelor pieței muncii și să-și construiască o carieră de succes. Сообщение Peste 300 de persoane sunt pregătite pentru piața muncii datorită programului Start Digital al Fundației Orange Moldova появились сначала на #diez.
Tinerii din Republica Moldova pot să-și descopere spiritul antreprenorial și să învețe cum să-și transforme ideile în proiecte reale. În perioada 17 - 21 noiembrie 2025, Yep!Moldova organizează ediția a V-a a Școlii de antreprenoriat „Startup 101” – un program educațional gratuit, online, dedicat elevilor și tinerilor cu vârsta între 14 și 21 de ani din țară și din diaspora. Сообщение Vrei să-ți dezvolți spiritul antreprenorial? Participă la Startup 101 появились сначала на #diez.
După succesul primei ediții, revenim cu Târgul de cariere marca Victoriabank – Primii pași în banking, ediția a 2-a, într-un format nou, plin de energie și unic pe piața bancară din Moldova. Сообщение Primii pași în banking – Târgul de cariere Victoriabank revine cu ediția 2 появились сначала на #diez.
Maib, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu sprijinul Uniunii Europene, lansează maib export school. Programul va fi implementat de Gateway & Partners în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Сообщение Maib și BERD lansează „maib export school” pentru antreprenorii din Republica Moldova появились сначала на #diez.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău urmează să reconstruiască parțial clădirea terminalului de pasageri. De asemenea, se planifică extinderea acesteia. În acest sens, aeroportul a lansat o procedură de licitație publică. Сообщение Terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău urmează a fi extins появились сначала на #diez.
10.000 de persoane interesate de educația financiară pot obține un kit educațional prin care ar putea învăța să-și gestioneze bugetul # #diez
Vlad Caluș, antreprenor și investitor, va oferi gratuit resurse de educație financiară pentru 10.000 de moldoveni și români de pretutindeni. Acestea sunt utilizate pentru a-ți îmbunătăți nivelul de educație și de prosperitate financiară și pentru a învăța cum să-ți gestionezi finanțele. Сообщение 10.000 de persoane interesate de educația financiară pot obține un kit educațional prin care ar putea învăța să-și gestioneze bugetul появились сначала на #diez.
Ce liceu a primit cele mai multe donațiile prin Mpay în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 # #diez
În perioada iunie 2024 – octombrie 2025, 106 instituții de învățământ din Republica Moldova au beneficiat de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. În total, suma donațiilor ajunge la peste 966.000 de lei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice. Сообщение Ce liceu a primit cele mai multe donațiile prin Mpay în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 появились сначала на #diez.
Dan Perciun își continuă activitatea în calitate de ministru al educației și cercetării în Guvernul condus de Premierul Alexandru Munteanu. Odată cu începerea unui nou mandat, ministrul a prezentat 10 obiective-cheie pe care MEC și le propune să le îndeplinească pe parcursul următorilor patru ani. Сообщение Care sunt cele 10 obiective în domeniul educației pentru următorii patru ani появились сначала на #diez.
Opt lucruri curioase despre noul Parlament. Cine sunt cei mai bogați și cei mai tineri deputați # #diez
Republica Moldova are un nou Legislativ. Spre deosebire de legislatura precedentă, cea curentă are un număr dublu de fracțiuni parlamentare. Acest lucru însă nu va crea prea mult suspans înainte de votarea legilor, or, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a păstrat majoritatea mandatelor. Сообщение Opt lucruri curioase despre noul Parlament. Cine sunt cei mai bogați și cei mai tineri deputați появились сначала на #diez.
Școala Tinerilor Lideri Politici revine cu ateliere despre democrație, leadership și digitalizare. Cum te poți înscrie și ce vei învăța # #diez
Școala Tinerilor Lideri Politici revine cu o nouă ediție. Programul este organizat de Asociația pentru Democrație Participativă și este dedicat persoanelor interesate de implicare civică și politică activă. Сообщение Școala Tinerilor Lideri Politici revine cu ateliere despre democrație, leadership și digitalizare. Cum te poți înscrie și ce vei învăța появились сначала на #diez.
Învață cum să aprinzi un bec fără să-l conectezi la priză în cadrul atelierelor eSTEAM Lab. Sunt invitați părinții, alături de copiii lor # #diez
TEKEDU lansează o nouă ediție a atelierelor eSTEAM Lab și aduce o experiență educațională interactivă pentru copii și părinți. Micul Tesla – atelier de magie electrică este o activitate practică dedicată celor care vor să descopere lumea științei prin joacă, curiozitate și experiment. Сообщение Învață cum să aprinzi un bec fără să-l conectezi la priză în cadrul atelierelor eSTEAM Lab. Sunt invitați părinții, alături de copiii lor появились сначала на #diez.
Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înscriere expiră în luna noiembrie # #diez
Dacă ești de părere că studenția ta necesită o pată de culoare pentru a-ți diversifica rutina zilnică, atunci te încurajăm să te înscrii la una dintre oportunitățile menționate mai jos. Până la sfârșitul lunii noiembrie, poți câștiga un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa sau poți deveni studentul anului 2025. În acest material, îți propunem cinci oportunități la care te poți înregistra în calitate de student(ă). Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare! Сообщение Cinci oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înscriere expiră în luna noiembrie появились сначала на #diez.
Cine ar putea lua locul persoanelor care au renunțat la mandatul de deputat în noul Parlament # #diez
Opt deputați ai fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate” au renunțat la mandat. O parte dintre aceștia au acceptat să activeze în Guvernul condus de Premierul Alexandru Munteanu. Alții au decis să se retragă din viața politică. Сообщение Cine ar putea lua locul persoanelor care au renunțat la mandatul de deputat în noul Parlament появились сначала на #diez.
Prima ediție a Glovo Academy a adus împreună antreprenori locali, oportunități de networking, speakeri cu experiență și povești de succes, într-un eveniment modern și interactiv. Acesta s-a desfășurat la Chișinău pe 24 octombrie și a adunat peste 50 de participanți, parteneri și reprezentanți ai mediului de afaceri din sectorul restaurantelor și serviciilor alimentare în Moldova și România, marcând astfel cinci ani de prezență Glovo pe piața locală. Сообщение (video) Glovo marchează cinci ani în Moldova prin lansarea primei ediții a Glovo Academy появились сначала на #diez.
Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din bunele practici europene și adaptat specificului local, anunță compania „Teleradio-Moldova”. Сообщение Moldova revine la Eurovision. Artiștii pot depune piesele pentru selecția națională появились сначала на #diez.
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, se află într-o o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan. Acesta va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Сообщение Pentru prima dată, Moldova candidează pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO появились сначала на #diez.
Îți faci studiile peste hotare? Înscrie-te la Concursul de Excelență din cadrul Galei Studenților Originari din Republica Moldova # #diez
Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM) continuă tradiția de a celebra performanța și implicarea tinerilor moldoveni din întreaga lume prin Concursul de Excelență, parte integrantă a Galei Studenților Originari din Republica Moldova, ediția a XIII-a. Cu tema „Revenim la rădăcini”, ediția din acest an readuce în prim-plan legătura profundă dintre tinerii din diaspora și locul pe care îl numesc „acasă”, reafirmând că excelența nu are granițe, ci doar rădăcini puternice. Сообщение Îți faci studiile peste hotare? Înscrie-te la Concursul de Excelență din cadrul Galei Studenților Originari din Republica Moldova появились сначала на #diez.
O relație toxică, de multe ori, începe subtil, prin comportamente precum controlul constant, manipularea emoțională, lipsa de respect sau impunerea unor limite care restrâng libertatea partenerului sau a partenerei. Сообщение Manipulare, control excesiv sau lipsă de respect. Cum recunoști semnele unei relații toxice появились сначала на #diez.
De la TikTok la inteligență artificială. Provocările lumii digitale au fost discutate la BSides Chișinău 2025 # #diez
Pe 31 octombrie, în cadrul Institutului Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, a avut loc în premieră în Republica Moldova conferința de cybersecurity „BSides Chișinău” – un eveniment de referință dedicat comunității de specialiști, studenți și pasionați de securitate cibernetică. Сообщение De la TikTok la inteligență artificială. Provocările lumii digitale au fost discutate la BSides Chișinău 2025 появились сначала на #diez.
Pe 30 octombrie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a organizat Balul Bobocilor în incinta unui club din Chișinău. În acest an, tematica evenimentului a fost The Story of Generations: Yesterday, Today and Tomorrow. Cele opt perechi participante au concurat la capitolul originalitate, lucru în echipă, dar și au atras aprecierea publicului. Сообщение Balul Bobocilor la UPSC. Cine sunt câștigătorii din acest an появились сначала на #diez.
Începând de astăzi, 3 noiembrie, moldovenii se pot înscrie pe platforma compensații.gov.md pentru a primi ajutor în perioada rece a anului. Înregistrarea poate fi realizată până în data de 28 noiembrie 2025. Сообщение Moldovenii se pot înscrie pentru a obține compensații la energie în sezonul rece 2025/2026 появились сначала на #diez.
Ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? Între 3 și 9 noiembrie, la Chișinău vor avea loc diverse evenimente – de la concerte și lansări de piese, la spectacole de teatru și proiecții de film. Noi am selectat pentru tine cinci dintre acestea. Сообщение Cinci evenimente la care să mergi în perioada 3-9 noiembrie появились сначала на #diez.
Maldive a interzis fumatul pentru persoanele născute după 2007. Ce spune legea despre turiști # #diez
Republica Maldive a interzis fumatul în rândul persoanelor născute după ianuarie 2007, scrie The Guardian. Măsura a intrat în vigoare la 1 noiembrie și vine să „protejeze sănătatea publică și să promoveze o generație fără tutun”. Сообщение Maldive a interzis fumatul pentru persoanele născute după 2007. Ce spune legea despre turiști появились сначала на #diez.
Unde găsești ușor testele pentru examenele de clasa a IX-a și a XII-a, cu rezolvări și bareme de punctaj # #diez
Pregătirea pentru examenele de clasa a IX-a și a XII-a devine mai ușoară dacă ai acces la testele din anii anteriori, împreună cu rezolvările și baremele de punctaj. Aceste materiale sunt publicate anual și pot fi găsite online pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), instituția care gestionează și organizarea examenelor. Сообщение Unde găsești ușor testele pentru examenele de clasa a IX-a și a XII-a, cu rezolvări și bareme de punctaj появились сначала на #diez.
Wizz Air a anunțat că reia programul All You Can Fly, care oferă pasagerilor posibilitatea de a efectua un număr nelimitat de zboruri în întreaga rețea a companiei pentru 499 € pe an, menționează ru.diez. Сообщение Wizz Air readuce abonamentele anuale cu zboruri nelimitate. Cât costă acestea появились сначала на #diez.
Pe 5 iunie, absolvenții treptei liceale vor susține examenul de bacalaureat la limba de instruire. Deși mai este timp până atunci, unii elevi au început deja pregătirile. O modalitate eficientă de exersare este rezolvarea testelor din anii precedenți. În continuare poți găsi testele de bacalaureat la limba și literatura română din ultimii cinci ani. Сообщение BAC 2026: rezolvă testele la limba și literatura română din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
Tinerii din Moldova au câștigat o medalie de aur și o mențiune de onoare la Olimpiada mondială de robotică # #diez
Pentru a cincea ediție consecutiv, elevii din Republica Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. În anul curent, competiția s-a desfășurat în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din peste 190 de țări. Olimpiada este organizată pentru elevii de 15-18 ani. Сообщение Tinerii din Moldova au câștigat o medalie de aur și o mențiune de onoare la Olimpiada mondială de robotică появились сначала на #diez.
Lista celor mai solicitate discipline opționale la clasele gimnaziale în anul de studii 2025/2026 # #diez
La sfârșitul anului trecut de învățământ, elevii au ales ce discipline opționale urmează să studieze în 2025/2026. Potrivit regulamentului, selecția se face dintr-o listă mai lungă propusă de profesori, în funcție de specialiștii angajați în instituție. Сообщение Lista celor mai solicitate discipline opționale la clasele gimnaziale în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
Săptămâna viitoare, temperaturile din timpul zilei vor scădea de la 18 °C până la aproximativ 13 °C în Chișinău. Noaptea, valorile vor varia între 5 și 10 °C. În nord, maximele diurne vor fi în jur de 10 °C, iar în sud până la 15 °C. Сообщение Winter is coming? Care este prognoza meteo pentru următoarea săptămână появились сначала на #diez.
Orașele europene care au cele mai bune ecosisteme pentru dezvoltarea start-upurilor healthtech # #diez
În 2025, Europa deține 30 % dintre cele mai bune 100 de orașe din lume în domeniul tehnologiei medicale, în creștere față de anul trecut cu 27 %. Care sunt top cinci orașe europene după dezvoltarea ecosistemelor start-upurilor healthtech, vă spunem în articolul de mai jos. Сообщение Orașele europene care au cele mai bune ecosisteme pentru dezvoltarea start-upurilor healthtech появились сначала на #diez.
(video) Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale # #diez
În februarie 2023, în Republica Moldova a fost lansat proiectul „Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de către un consorțiu format din trei organizații ale societății civile: Keystone Moldova, Fundația „Dorcas-Moldova și Asociația pentru Educație „Neoumanist”. Сообщение (video) Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale появились сначала на #diez.
Republica Moldova a intrat astăzi, 1 noiembrie, pe deplin în rețeaua vamală europeană, permițând utilizarea unei singure declarații pentru transportul mărfurilor prin mai multe state participante. Această etapă face parte din adoptarea sistemului electronic NCTS (New Computerised Transit System), obligatoriu pentru toate declarațiile de tranzit din 1 octombrie 2024. Сообщение Moldova se integrează în rețeaua vamală europeană. Ce înseamnă asta появились сначала на #diez.
European Youth Card pentru tinerii moldoveni care studiază în România. Ce este și ce avantaje oferă # #diez
Tinerii din Republica Moldova care studiază în România pot beneficia de unul dintre cele mai utile instrumente europene dedicate mobilității și reducerilor pentru cei sub 30 de ani: European Youth Card. Acesta le oferă acces la mii de oferte și avantaje în România și în alte peste 30 de țări europene – de la transport și cazare, până la cultură, restaurante, evenimente sau servicii. În acest articol îți explicăm cum îl poți obține. Сообщение European Youth Card pentru tinerii moldoveni care studiază în România. Ce este și ce avantaje oferă появились сначала на #diez.
Imaginează-ți că scrii o carte. Orice persoană care obține acces la computerul tău poate pretinde că este opera sa. Pentru a evita astfel de situații, există dreptul de autor – acesta poate fi înregistrat oficial și îți permite să îți protejezi interesele în cazul unei încălcări. ru.diez.md a explicat cum are loc procesul. Сообщение Scrii, creezi, inventezi? Tot ce trebuie să știi despre drepturile de autor în Moldova появились сначала на #diez.
Examenele de clasa a IX-a: când vor avea loc pretestările și pe ce dată vor fi anunțate rezultatele finale # #diez
Dacă susții examenele de clasa a IX-a în acest an de studii, acest material este pentru tine. Sesiunea de examene include mai multe etape – publicarea testelor de exersare, susținerea pretestărilor și a examenelor, publicarea rezultatelor – și fiecare are o perioadă de desfășurare. Fiindcă orice etapă are propriul calendar, cunoașterea acestora te-ar ajuta să te pregătești din timp pentru testări. Сообщение Examenele de clasa a IX-a: când vor avea loc pretestările și pe ce dată vor fi anunțate rezultatele finale появились сначала на #diez.
Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor (ATRAG) Iași derulează, în prezent, proiectul „GPS – Gata pentru Studenție. Program de sprijin și integrare pentru studenții basarabeni”, aflat în plină desfășurare. Scopul acestui proiect este facilitarea integrării sociale, academice și administrative a studenților basarabeni din anul I în mediul universitar ieșean, printr-un program intensiv de activități educaționale, informative și de socializare, derulat în primele săptămâni ale anului universitar. Сообщение GPS – Gata Pentru Studenție. Program de sprijin și integrare a tinerilor basarabeni la Iași появились сначала на #diez.
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași grăbiți, iar în mai multe orașe din Europa a început amenajarea târgurilor de Crăciun. Piețele festive vor aduce luminițe, decorațiuni și produse tradiționale specifice fiecărei regiuni. În acest articol poți vedea programul celor mai populare târguri de Crăciun din Europa. Сообщение Ce program vor avea târgurile de Crăciun din Europa în acest an появились сначала на #diez.
Târgurile de Crăciun din România se desfășoară în fiecare an în mai multe orașe, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi tradiții locale, luminițe festive, patinoare în aer liber și gustări specifice sărbătorilor. Orașe precum București, Sibiu, Cluj‑Napoca, Craiova sau Brașov și-au anunțat deja programul pentru sărbătorile de iarnă. Сообщение Când se deschid târgurile de Crăciun din România și care este programul din acest an появились сначала на #diez.
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna noiembrie # #diez
Vacanța de toamnă s-a încheiat, ceea ce înseamnă că te întorci cu forțe proaspete la studii. Nu uita să acorzi atenți și oportunităților la care te poți înscrie în afara școlii. Ai posibilitatea să alegi dintr-o varietate de concursuri creative la care să participi, poți candida pentru o bursă de studiu în SUA, China sau ai ocazia să concurezi pentru titlul de „Voluntarul anului”. Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare. Сообщение Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna noiembrie появились сначала на #diez.
Centrul Național Anticorupție a anunțat că Natalia Bulat, directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsură a fost aplicată și reprezentantului unui agent economic reținut în cadrul aceleiași cauze penale de corupție. Сообщение Directoarea de la „Gheorghe Asachi” a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile появились сначала на #diez.
Constantin Țuțu va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate de Curtea de Apel Chișinău la solicitarea procurorilor PCCOCS. Judecătorii au aprobat recursul procurorilor după ce, anterior, Judecătoria Chișinău respinsese cererea de prelungire a arestului preventiv și dispusese plasarea lui Țuțu în arest la domiciliu. Сообщение Constantin Țuțu rămâne în arest preventiv încă 30 de zile появились сначала на #diez.
Persoanele originare din Republica Moldova, indiferent dacă au sau nu dublă cetățenie, pot obține permisul de conducere în România. În acest articol, am explicat cum decurge procesul pentru tinerii care se află în România în baza unui permis de ședere. Astăzi îți spunem cum decurge examenul medical pentru școala auto și cât costă acest serviciu. Сообщение Cum decurge examenul medical pentru școala auto în România și cât costă acest serviciu появились сначала на #diez.
